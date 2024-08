Make Music Finale, Ende der Notationssoftware

Ende einer Notationssoftware

Die Entwickler der Notationssoftware Make Music Finale haben das Ende der Software bekannt gegeben. Make Music, früher bekannt unter dem Namen Coda Music, hat die Software vor 35 Jahren erstmals veröffentlicht und seitdem, trotz großer Konkurrenz, stetig weiterentwickelt. Fast vier Jahrzehnte Entwicklung, das ist in der heutigen Welt, vor allem in der Software-Welt, eine immens lange Zeitspanne, die an der Notationssoftware – trotz ständiger Betriebssystem-Updates – weiter entwickelt und gearbeitet wurde – und das für Windows und Mac gleichermaßen. Der Aufwand, die Software up-to-date zu halten, wurde laut CEO von Make Music über die Jahre hinweg stetig größer, so dass man sich trotz der langen Zeit, dazu entschlossen hat, die Entwicklung nun komplett einzustellen.

Für die Nutzer der Notationssoftware Finale bringt dies natürlich große Änderungen mit sich: Auf ihrer Website geben die Entwickler bekannt, dass es ab sofort keine weiteren Updates mehr für Finale sowie für die zugehörigen Tools PrintMusic, Notepad und Songwriter geben wird. Der Verkauf der Software über den Make Music eStore wurde komplett eingestellt. Sofern man nichts an seinem Betriebssystem ändert, wird die Software zwar weiterhin funktionieren und kann entsprechend weiter genutzt werden. Aber wir alle wissen, irgendwann kommt der Punkt, an dem man um ein Update (oder einen neuen Computer) nicht mehr herumkommt und dann wird es (offiziell ab August 2025) auch nicht mehr möglich sein, die Software auf neuen Geräten zu autorisieren. Doch wie geht es nun weiter für alle bisherigen Finale Nutzer?

Finale – Steinberg Dorico als Partner

Sollten Nutzer schon jetzt nicht mehr auf Finale setzen wollen, gibt es für alle registrierten Nutzer aktuell eine Chance, auf den Dorico-Zug aufzuspringen und die Notationssoftware von Dorico zum vergünstigten Preis zu kaufen. Das Angebot klingt auf alle Fälle verlockend, denn der Preis beim sofortigen Umstieg auf Dorico Pro schlägt mit gerade einmal 149,- US-Dollar zu Buche. Der normale Preis der Dorico Pro-Version liegt ansonsten bei 568,- Euro. Unseren Test zu Steinberg Dorico 5 Pro findet ihr hier:

Um in den Genuss des vergünstigten Preises zu kommen, müssen sich Interessenten lediglich in ihrem Make Music Konto anmelden, dort finden sie weitergehende Informationen dazu. Technischen Support für die aktuelle Version Finale v27 wird es noch bis August 2025 geben.