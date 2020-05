Make Noise 0-CTRL – CV/Gate-Keyboard mit Sequencer

Spielpartner für 0-Coast (und andere)

0-CTRL ist ein CV/Gate-Controller mit den für Make Noise typischen Sensor-Tasten über die der integrierte Step Sequencer angesprochen wird und sich intuitiv triggern lässt.



0-CTRL besitzt die gleiche Gehäusegröße wie der Synthesizer 0-Coast. Aber natürlich kann das Keyboard auch zum Ansteuern anderer Analogsynthesizer und Modularsysteme genutzt werden.

Das Keyboard verfügt über druckempfindliche Sensor-Plates, wie man sie auch vom Make Noise Rene und anderen Modulen des Herstellers kennt. Damit werden die acht Steps des Sequencers quasi angesprungen. In einem einfachen Patch lässt sich ein Synthesizer damit manuell spielen, sogar mit Pressure, doch bei acht Tasten sind die melodiösen Möglichkeiten natürlich begrenzt.

Pro Step kann die Tonhöhe mit einem Pitch-Regler individuell eingestellt werden.

Wird die interne Clock gestartet, werden die acht Steps als Sequence gespielt. Hierbei kann jederzeit eine Taste gedrückt werden und die Sequence unterbricht zugunsten des gespielten Tons oder man steuert optional damit die Lautstärke der Sequence.

Mit der zweiten Reglerreihe namens Strength lässt sich das dynamische Gate-Signal sequenzen und die dritte Reihe Time steuert die Dauer zwischen den Steps. Hiermit lässt sich von Swing bis längere Notenwerte verschiedene Variationen der nur acht Steps langen Sequence erzeugen. Im Zusammenspiel mit Strength können Pausen und gehaltene Noten erzeugt werden.

Über eine End-Buchse lässt sich die Sequence bei einem beliebigen Step automatisch stoppen und kann so als One Shot genutzt werden, der sich über die Start-Funktion gezielt auslösen lässt. Ferner kann die Spielrichtung umgestellt werden, was sich auch per Gate-Befehle steuern lässt.