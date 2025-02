Make Noise MultiMod, Modulation-Multiplier für Eurorack

Aus 1 mach 8

Make Noise MultiMod nutzt die neuste DSP-Technologie, um frischen Modulationswind in das Eurroack zu bringen. Mit einem einfachen Set an Parametern werden aus einem Modulationssignal acht variable Kopien davon.

Make Noise MultiMod – Modulation-Multiplier

Die Grundidee von MultiMod ist recht einfach: ein Modulationssignal wird in Modul eingespeist, vervielfacht und an acht Ausgängen wieder ausgegeben. Diese Kopien des Signals lassen sich mit den Parametern Phase, Time und Spread gegeneinander versetzen. Diese Parameter sind auch spannungssteuerbar.

Phase legt den zeitlichen Abstand der Kopien fest, gewichtet nach Kanal, wobei jeder weitere Kanal mehr aus der Phase des Originalsignals und der anderen Kanäle gerät.

Spread ermöglicht es, die Kopien in unterschiedlichem Maße zu beschleunigen, wobei jede Kopie progressiv schneller oder langsamer als das Originalsignal wird.

Time bestimmt den am Eingang erfassten Bereich und damit auch die Modulationstiefe zwischen den Kopien des Eingangssignals, wenn Phase und Spread manipuliert werden.

MultiMod verfügt außerdem über Funktionen für Tempo, Hold, Clock-In und Reset sowie eine Vielzahl von Shapes für die Modifizierung von Eingangssignalen.

Wenn kein Signal am Eingang anliegt, erzeugt MultiMod ein LFO-Signal, dass in acht Versionen an den Ausgängen abgegriffen werden kann. Alle Ein- und Ausgänge können Signale in einem Bereich zwischen -10 V und +10 V verarbeiten, was deutlich über den sonst Eurorack-üblichen 0 bis 5 Volt liegt.

Make Noise MultiMod ist in Kürze verfügbar und kostet 429,- Euro.