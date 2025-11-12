ANZEIGE
Make Noise MultiWAVE, Eurorack Wavetable-Oszillator

Dual-Wavetables auf 8 Kanälen

12. November 2025

Make Noise MultiWAVE Wavetable Oszillator Eurorack am

Make Noise MultiWAVE ist ein 8-kanaliger Wavetable-Oszillator für das New Universal Synthesizer System (NUSS). Damit wächst die Familie der Mehrkanal-Module weiter. Aber sie lassen sich auch jedes andere Eurorack-Setup integrieren.

Make Noise MultiWAVE – 8x Dual-Wavetable

Jeder der acht Kanäle von MultiWAVE besitzt zwei unabhängige Oszillatoren, die eigene Wavetables laden, individuell steuern und modulieren können. Die Wavetables wurden von Make Noise für dieses Modul kreiert. Jeder Table beinhaltet bis zu 64 Waves. Das Modul ist auch mit dem Waveedit-Format kompatibel.

Die Bedienung erfolgt über ein Set an Regler und CV-Eingängen, mit denen sich die acht unabhängigen Kanäle einstellen lassen. In Verbindung mit PoliMATHS und zwei QXG-Modulen erhält man einen Grundstock für das New Universal Synthesizer System.

Die beiden Oszillatoren pro Kanal lassen sich über vier Follow Modes verbinden. Es können polyphone Patches oder monophone Sequenzen durch die Funktionen Span, Spread und Accumulate erzielt werden, indem die acht Kanäle interagieren. Hierbei lassen sich trotzdem die Sounds pro Kanal variieren. Mit Detune lassen sich die Kanäle einerseits gegeneinander verstimmen, es kann aber auch als Harmonic-Oscillator-Mode genutzt werden.

Beide Oszillatoren haben eigene V/Oct-Eingänge und es gibt einen zusätzlichen Transpose-Eingang. Auch ein Quantizer ist integriert. Zu Modulation besitzt das 26 TE breite Modul einen eingebauten MultiMod-LFO.

Make Noise MultiWAVE ist voraussichtlich ab Dezember lieferbar. Der Preis ist mit 529,- US-Dollar angegeben.

Preis

  • 529,- US-Dollar

Links

