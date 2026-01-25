Make Noise New Universal Skiff System, Eurorack

Polyphones Modularsystem

Das Make Noise New Universal Skiff System ist ein vorkonfiguriertes Modularsystem, das auf polyphone Sounds spezialisiert ist. Es fasst die bisherigen NUSS-Module in einem Skiff-kompatiblen Rahmen zusammen.

Make Noise New Universal Skiff System

Bis zu acht Stimmen lassen sich mit dem System spielen, denn die Module sind auf eine vier- oder achtfache Signalerzeugung ausgelegt. MultiWAVE ist ein achtfacher Dual-Wavetable-Oszillator und PolyMATHS besitzt acht Function Generators. Da das Low Pass Gate QXG nur vier Kanäle hat, ist es gleich zweimal im System vorhanden.

Diese drei Module bilden die Basis für polyphone Sounds. Sie werden durch MultiMOD ergänzt, das acht zeitversetzte Varianten eines Steuersignals generieren kann. Weiterhin sorgen das Stereo-Filter QPAS und das Ausgangsmodul XOH für die Bearbeitung des Summensignals.

Das System verfügt über eine USB-C-Port, der für die Aktivierung der MultiWAVE-Kanäle via MIDI bzw. MPE von einer DAW oder einem MIDI-Controller genutzt werden kann. Das Skiff-Case ist mit dem neuen 2-Zone Bus-Board ausgestattet und hat eine Gesamtbreite von 104 TE.

Der Preis für das Make Noise New Universal Skiff System beträgt 2.699,- Euro.

Außerdem wird Make Noise das NUSS-Modul-Set für 1.669,- US-Dollar sowie das 2-Zone Skiff-Case für 349,- Euro separat anbieten.

Darüber hinaus wird von Make Noise das 2 TE breite, passive MultiWAVE MIDI Inlet Modul vorgestellt, mit dem die Aktivierung der MultiWAVE-Kanäle via USB möglich ist. Diese Funktion ist im New Universal Skiff System bereits integriert. Das Modul ist für die Nutzung in anderen Konfigurationen oder Cases gedacht. Der Preis beträgt 35,- US-Dollar.