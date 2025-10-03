ANZEIGE
Make Noise PoliMATHS & QXG, Eurorack-Module

8-Kanal MATHS gibt auf die NUSS

3. Oktober 2025

Make Noise PoliMATHS OXR Eurorack am

Mit Make Noise PoliMATHS und QXR werden nicht einfach nur Eurorack-Module für mehrkanalige Anwendungen vorgestellt, sondern auch der Ausblick auf das New Universal Synthesizer System, kurz NUSS, gegeben.

Make Noise PoliMATHS

Das 20 TE breite Modul PoliMATHS ist ein 8-kanaliger CV- und Audio-Event-Generator für das New Universal Synthesizer System. Es kann natürlich auch in jedem beliebigen Eurorack-System verwendet werden. PoliMATHS besitzt zwar nur ein Set Regler für die komplexen Funktionen, doch diese können über acht separate Ausgänge ausgegeben werden. Das Besondere ist jedoch die Multikanalverbindung

Die Funktionen von PoliMATHS bestehen aus zwei Komponenten. Zum einen gibt es den vom Modul MATHS bzw. dem Synthesizer 0-Coast bekannten Rise/Fall-Hüllkurvengenerator mit variabler Kurve. Zum anderen gibt es die Oszillatorfunktion, deren Amplitude durch eben jenen Rise/Fall-Hüllkurvengenerator gesteuert wird. Diese Funktion kann entweder im niederfrequenten Bereich, sprich LFO, oder im Audiobereich, sprich VCO mit 1 V/Oct-Steuerung, genutzt werden. PoliMATHS enthält auch Ausgangsanschlüsse für eine direkte Verbindung zu den Steuereingängen von QXG.

Make Noise QXG

Das 12 TE breite Quad Stereo Gate QXG ist ein 4-kanaliges Stereo-Tiefpassfilter mit Mixer. Wie bereits das zweikanalige Modul DXG nutzt auch das QXG eine neue Tiefpassfilter-Schaltung, die ohne Vactrols auskommt.

Die Schaltung ist komplett analog. Trotzdem gibt es einen Vactrol-Regler, mit dem zwischen einem langsamen, Low-Pass-Gate-ähnlichen Verhalten und einer schnellen Reaktion, die dennoch den weichen Filtercharakter beibehält, gewählt werden kann. Dieser Modus ist nützlich, wenn QXG mit komplexen und schnellen Signalquellen gepatcht wird, wie sie beispielsweise von PoliMATHS mit der OSC-Schaltung erzeugt werden.

Der QXG verfügt außerdem über einen Stereo-Summenausgang mit spannungssteuerbarem Stereo-Spread, um alle vier Kanäle über das Stereofeld routen zu können. Jeder Kanal hat einen individuellen Ausgang, der von der Summe abgezogen wird, wenn er gepatcht ist. Darüber hinaus verfügt QXG über Signal- und Steuereingangsanschlüsse für die Erstellung vorgefertigter Verbindungen von den Ausgängen von PoliMATHS und MultiMod.

Make Noise PoliMATHS und QXR sind in Kürze verfügbar. Die Preise betragen 459,- US-Dollar für PoliMATHS und 239,- US-Dollar für QXR.

Links

  1. Profilbild
    oldwired

    Die Schrift ist mal wieder so schlecht zu lesen, das wäre nur noch durch die Verwendung von Sanskrit-Zeichen zu toppen.

    2. Mehr anzeigen
