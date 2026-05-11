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Superbooth 26: Make Noise Soundhack Plexiphon, Eurorack-Effekt

Irgendwo zwischen Reverb und Delay

11. Mai 2026

Make Noise Soundhack Plexiphon am

Make Noise Soundhack Plexiphon ist ein Effektmodul, bei dem stufenloses Überblenden zwischen Reverb und Delay möglich ist. Damit entfällt die Umschaltung von einem Modus zum anderen.

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Make Noise Soundhack Plexiphon

Das 16 TE breite Eurorack-Modul Soundhack Plexiphon arbeitet in Stereo und kann somit auf für externes Audio, z. B. aus einer DAW oder einer Groovebox, verwendet werden. Der Effekt wird vom Hersteller als „spatial texturizer“ beschrieben, der Klänge erzeugt, die weder Hall noch Echo sind.

Das wird erreicht, indem gleichzeitig die Anzahl der Rückkopplungspfade im Algorithmus wie auch deren Verflechtung untereinander moduliert werden. Die Größe der Pfade bestimmt die zeitliche Relation untereinander, die wie eine Veränderung von Delay-Zeit und Raumgröße wirken.

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Mit den vertrauten Parametern Diffuse und Color lassen sich die Effekte weichzeichnen, schärfen und im Verlauf dämpfen. Dazu kommen die Funktionen zur Verbindung der Stereokanäle, die wahlweise voneinander isoliert oder miteinander vermischt sind. Auch eine gekoppelte Steuerung, inkl. gegenpolig, ist möglich.

Die Funktionen sind spannungsteuerbar und das Modul verfügt am Ausgang über einen Envelope Follower, mit dem sich wiederum eigene Parameter oder andere Module modulieren lassen.

Make Noise Soundhack Plexiphon soll ab Juni 2026 verfügbar sein. Der Preis beträgt 479,- Euro.

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der jim RED

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