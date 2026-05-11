Irgendwo zwischen Reverb und Delay

Make Noise Soundhack Plexiphon ist ein Effektmodul, bei dem stufenloses Überblenden zwischen Reverb und Delay möglich ist. Damit entfällt die Umschaltung von einem Modus zum anderen.

ANZEIGE

Make Noise Soundhack Plexiphon

Das 16 TE breite Eurorack-Modul Soundhack Plexiphon arbeitet in Stereo und kann somit auf für externes Audio, z. B. aus einer DAW oder einer Groovebox, verwendet werden. Der Effekt wird vom Hersteller als „spatial texturizer“ beschrieben, der Klänge erzeugt, die weder Hall noch Echo sind.

Das wird erreicht, indem gleichzeitig die Anzahl der Rückkopplungspfade im Algorithmus wie auch deren Verflechtung untereinander moduliert werden. Die Größe der Pfade bestimmt die zeitliche Relation untereinander, die wie eine Veränderung von Delay-Zeit und Raumgröße wirken.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit den vertrauten Parametern Diffuse und Color lassen sich die Effekte weichzeichnen, schärfen und im Verlauf dämpfen. Dazu kommen die Funktionen zur Verbindung der Stereokanäle, die wahlweise voneinander isoliert oder miteinander vermischt sind. Auch eine gekoppelte Steuerung, inkl. gegenpolig, ist möglich.

Die Funktionen sind spannungsteuerbar und das Modul verfügt am Ausgang über einen Envelope Follower, mit dem sich wiederum eigene Parameter oder andere Module modulieren lassen.

Make Noise Soundhack Plexiphon soll ab Juni 2026 verfügbar sein. Der Preis beträgt 479,- Euro.