Make Noise Strega, neuer Synthesizer der 0-Serie

Kooperation mit Alessandro Cortini

Make Noise hatte bereits um die NAMM herum mit Bildern geteasert, dass man ein neues Gerät vorstellen wird, welches in Zusammenarbeit mit Alessandro Cortini entwickelt wurde. Nun gibt es in einem Sonicstate-Video einen ersten Einblick zu dem Synthesizer Strega.

In dem Video führt Alessandro Cortini den Synthesizer vor und erläutert seine Gedanken, die hinter dem Konzept stehen. Am heutigen Abend (28. Januar) wird es auf YouTube einen Live-Stream von Make Noise geben.

Der semi-modulare Strega reiht sich in die 0-Serie ein. Gleiches Gehäuse wie bei 0-Coast und 0-Ctrl sowie Regler und kleine Touch-Plates, wie man sie auch von den Make Noise Eurorack-Modulen her kennt.

Das Konzept hingegen ist neu. Strega besitzt einen Oszillator mit Waveshaping-Funktion. Es gibt auch ein modulierbares Filter, wofür eine Looping Envelope herangezogen wird, aber, wie für die meisten Funktionen, auch ein CV-Eingang vorhanden sind.

Doch den eigentlichen Sound erzeugt eine analoge Delay-Einheit, die vermutlich mehrere Lines besitzt und ebenfalls moduliert werden kann. Dadurch ein steht ein diffuser Sound, in dem sich Cortini beim Vorführen immer wieder verliert und so manche Fragen von Nick Batt ins Leere laufen lässt. Seht es euch selbst an:

Nicht alle Punkte zum Make Noise Strega werden aus dem Video heraus klar, doch spätestens mit der Präsentation um 18:00 Uhr sollten alle verbleibenden Fragen, hoffentlich auch zu Preis und Verfügbarkeit, geklärt werden.