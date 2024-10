Make Noise The ReSynthesizer, Modular-Synthesizer

Das Beste von Make Noise

Make Noise The ReSynthesizer ist ein modularer Synthesizer, der aus den besten Eurorack-Modulen der letzten acht Jahre des Herstellers zusammengestellt wurde. Die Idee dazu entstand während der Vorbereitungen zur Superbooth 23, als ein Demo-System konfiguriert wurde, um das damals neue Eurorack-Modul Spectraphon in all seinen Facetten demonstrieren zu können.

Make Noise The ReSynthesizer, Modular-Synthesizer

The ReSynthesizer ist in einem transportfähigen 7-HE-Case mit abnehmbarem Deckel untergebracht. Es gibt zwei 3-HE-Reihen für die Audio- und Steuermodule sowie eine 1-HE-Reihe mit Multiple/Summierer und Audio-I/O.

Im Zentrum des Systems stehen der Spectral Analysis/Resynthesis/Noise-Generator Spectrophon und der Granular Prozessor Morphanage. Zur Steuerung gibt es mit dem Sequencer René, dem Time Shifter TEMPI, dem CV-Generatoren Wogglebug und zweimal Maths gleich eine ganze Reihe von Modulen, um die Klangerzeugung umfassend modulieren zu können.

Für manuelle, temporäre ausgelöste Modulationen ist das Modul PrssPnt (Pressure Point) vorhanden.

Der Audiosignalweg kann in Stereo gehalten werden. Die weitere Bearbeitung der Klänge kann mit dem VC-Mixer X-Pan, dem Low Pass Gate DXG, dem Multimodefilter QPAS und dem Modul Mimeophon (Repeats & Halos) erfolgen, die alle auf Stereosignale ausgelegt sind.

Es gehören 30 Patch-Kabel zum Lieferumfang.

Make Noise The ReSynthesizer kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung soll Anfang November erfolgen. Der Preis ist mit 4.599,- US-Dollar angegeben.