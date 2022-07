Make Noise XPO, Eurorack-VCO in Stereo

Spielgefährte für QPAS

Mit XPO kündigt Make Noise einen Eurorack-VCO an, der Signale in Stereo erzeugen kann. Damit passt das Modul zu dem ebenfalls in Stereo gehaltenem Filter QPAS sowie dem Mixer X-Pan und dem Audio Repeater/Echo Mimephon.

Das 18 TE breite Modul XPO besitzt insgesamt 11 Ausgänge für Audiosignale. Es gibt drei Stereoausgänge für Pulse, Triangle-Saw und Sine-Triangle, die mit Vari-Timbre und Wavefolding moduliert werden können. Der linke und der rechte Kanal lassen sich gemeinsam oder getrennt modulieren. Die Signale können auch am normalisierten, linken Kanal als Mono-Out abgegriffen werden. Ein Center-Parameter erlaubt ein zusätzliche Steuerung von Vari-Timbre und Wavefolding der beiden Stereokanäle.

Fünf weitere Ausgänge liefern weitere Monosginale: Sine, Triangle, Sawtooth, Spike und Sub.

In einem Videostream via Perfect Circuit wurde das Modul schon vorab demonstriert.

Ein linearer FM Bus ermöglicht die Steuerung der FM-Tiefe und ist für sogenannte Growl-Effekte mit dem Signal des internen Suboszillators verbunden. Bei der Verwendung eines externen Signals wird die interne Verbindung unterbrochen.

XPO verfügt weiterhin über einen Sync-Eingang, zwei 1V/Oct-Eingänge für Transponierung und Stacking parallel anliegender Sequenzen sowie einen exponentiellen FM-Eingang mit Attenuverter.

Zu Preis und Verfügbarkeit des Make Noise XPO gibt noch keine offiziellen Angaben. Am 20. Juli wird es um 18:00 Uhr einen Videostream von Make Noise geben, wo man wohl mehr erfahren wird.