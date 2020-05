MakeProAudio stellt MakeHaus Projekt vor: ein modularer Hardware-Baukasten

Baukasten-System für Controller & Co

Die Entwicklung des Unternehmens MakeProAudio begleiten wir schon seit den ersten Tagen der Firma. Eine clevere Idee, quasi im DIY-Stil die eigenen Controller, Synthesizer und mehr zu entwickeln und zusammenzubauen, steckt dahinter. Auf der Superbooth 2018 trafen wir den ex Creamware Gründer Frank Hund zum ersten Mal und waren vom Konzept begeistert. In den letzten zwei Jahren hat sich viel getan und die ersten Produkte von MakeProAudio sind mittlerweile erhältlich.

Hier die Übersicht zu unseren bisherigen Artikeln zu MakeProAudio:

Mit MakeHaus stellt die Firma nun einen Hardware-Baukasten für den Selbstbau von neuartigen, vernetzten Audio-Geräten vor. Dabei handelt es sich um ein modulares System für Gehäuse und Bedienteile, mit dem jedermann hochwertige und individuelle Lösungen bauen kann. Sollten sich Anforderungen und Bedürfnisse im Laufe der Zeit ändern, lassen sich die Geräte anpassen und werden dadurch niemals obsolet.

Das Gehäusesystem besteht aus Schienen und Blenden und erlaubt den Bau eines kleinen Mini-Controllers mit wenigen Bedienelementen genauso wie einer großen Mischpultoberfläche mit zig Kanälen. Die gewünschten Bedienteile werden einfach untereinander per Flachbandkabel verbunden und per USB an einen Host angeschlossen, der die Bedienteile im Netzwerk verfügbar macht. Erst durch eine Software wird dann die genaue Funktion bestimmt.

MakeProAudio betont, dass man unbedingt die Community der Musikerbranche mit ins Boot holen will um eine möglichst breite Palette an Produkten und Lösungen anzustoßen. Das Ganze soll auch nicht umsonst sein, so dass das Mitmachen belohnt wird.

Im Rahmen der „Zeig es uns!“ Aktion können alle Neukunden, die bis Ende Juni 2020 etwas aus dem MakeHaus-Lieferprogramm bestellen mit etwas Glück den halben Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Einzige Bedingung: Das Projekt wird in Video und Fotos dokumentiert und samt Beschreibung eingesendet. Eine Jury bewertet die eingehenden Projekte nach verschiedenen Aspekten, wie Funktionalität, Kreativität, Innovation, Nachhaltigkeit und Design. Die besten Einsendungen werden auf der MakeHaus-Webseite und in Medien präsentiert und die Einsender erhalten eine Gutschrift von 50% auf ihren jeweiligen Kaufpreis.