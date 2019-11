Making of: In The Court Of The Crimson King (1969)

Ein König sieht rot

Hand aufs Herz: In diesem Jahr könnten wir unserer Making-of-Reihe ausschließlich Alben widmen, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. So großartig war die Ausbeute in jenen Gründerjahren, zu denen auch 1969 zählte. Und wenn in der letzten Ausgabe Queen an der Reihe war (einen Prinz hatten wir auch schon!), erscheint uns nur logisch, in adligen Gefilden zu bleiben – und zwar im Hof des karminro … ach, was soll‘s: In The Court Of The Crimson King! Dass das Erstlingswerk der Mannen um Robert Fripp in diesen Monaten ein halbes Jahrhundert alt und zum zigsten Mal wieder aufgelegt wird (später mehr dazu), ist eigentlich eine Ausrede, um die Geschichte eines Albums näherzubringen, das bis heute womöglich mehr Künstler beeinflusste als Exemplare absetzte, jedoch nach wie vor für einen kompromisslosen Ansatz in dieser manchmal recht domestizierte Sache steht, die wir „Rockmusik“ nennen.

King Crimson – A king is born

Eines Tages kam der junge Gitarrist Robert Fripp vom südenglischen Dorset nach London mit dem Wunsch, Berufsmusiker zu werden und dem prägenden Eindruck von „Sergeant Pepper’s“, Hendrix und den Streichquartetten des Béla Bartók im Gepäck.

Aus der noch warmen Asche seines gescheiterten Giles, Giles & Fripp-Projekts und mithilfe einiger Namen aus dessen Umfeld formte Fripp im November 1968 eine neue Band, zu deren Urbesetzung – neben Fripp und Schlagzeuger Michael Giles – Multi-Instrumentalist Ian MacDonald und Greg Lake (Bass und Gesang) gehörten; als fünftes Mitglied wurde Peter Sinfield aufgeführt, der nicht nur die Musik mit Texten ergänzte, sondern auch mit einem konsensfähigen Vorschlag für den Bandnamen aufwartete: King Crimson. Wie es von einem akribischen Archivaren wie Robert Fripp nicht anders zu erwarten war, gibt es ein genaues Gründungsdatum: den 30. November 1968.

Das alles geschah in einer Zeit – den späten 60ern -, in der der Begriff progressive rock noch nicht erfunden worden war, obwohl einige britische Rockbands von den Beatles über Procol Harum bis zu The Moody Blues sich bereits auf erste Spielereien mit Klassikelementen eingelassen hatten. Dennoch braute sich in der englischen Szene in dieser Richtung etwas Besonderes zusammen. An der Spitze waren Yes, Genesis und eben King Crimson – alles junge, aufstrebende Bands mit einem Faible für aufwendige Songstrukturen, episch anmutende Poetik und Virtuosität. Schlagzeuger Giles beschrieb das Vorhaben der Band rückblickend: „Wir wollten Musik machen, die wie die Musik von niemand anderem klang. Unsere Absicht war, eine neue Musik zu machen, die stark und risikofreudig wie keine andere zuvor war und so ein eigenes Zeichen in der Welt setzen.“

Um diese Vorstellungen umzusetzen, gingen die vier Musiker + Texter/Beleuchter Sinfield in den Keller eines Cafés in West London, um mit den Proben anzufangen – dafür gibt es selbstverständlich auch ein präzises Datum: den 13. Januar 1969. In der sich verändernden Musikszene des swinging London wurden die ungewöhnlichen Klänge, die von jenem Keller ausgingen, allmählich zum Thema. Und exakt einen Monat später bekam die Band Besuch von einem Vertreter der Decca Records und Tony Clarke, Produzent und Labelboss von Threshold; sie hatten einen Plattenvertrag anzubieten, obwohl King Crimson noch keinen richtigen Liveauftritt absolviert hatte. Letzteres geschah erst im April und mit zu erwartendem großen Erfolg im legendären Szeneklub The Speakeasy.

Eine Stunde der besonderen Art schlug für das aufstrebende Quintett im Mai, als Radio-Guru John Peel – ein richtiger Influencer schon 50 Jahre bevor es den Begriff gab – ihnen eine Einladung für seine prestigeträchtige Show zukommen ließ – wohl doch den Hype glauben …?

Aller guten Dinge sind drei

Der erste Versuch, das ersehnte Debütalbum aufzunehmen, fand in den Londoner Morgan Studios zwischen dem 12. und den 18. Juni unter der Aufsicht von Produzent Tony Clarke, der dank seiner Arbeit mit The Moody Blues auf dem erfolgreichen Days Of The Future Passed an Profil gewonnen hatte. Die Band konnte sich jedoch mit der akustischen Beschaffenheit des Studios nicht anfreunden und das Unterfangen endete ergebnislos.

Am 7. Juli und nach einem krönenden Auftritt als Vorgruppe der Rolling Stones im Hyde Park vor über 250.000 Zuschauern wechselten die Musiker in den Wessex Studios, um einen neuen Anlauf zu nehmen – erneut von Tony Clarke betreut. Sehr schnell wurde klar, dass die unterschiedlichen Arbeitsansichten zwischen Produzent und Band eine Quelle für Unzufriedenheit darstellten – die Musiker hatten das Gefühl, Clarkes Ansatz würde die raue Energie ihrer Musik zähmen, um daraus eine neue Version der Moody Blues zu machen. Schließlich verabschiedete sich King Crimson am 16. Juli von Tony Clarke und damit von der Aussicht, das Album unter dem Threshold-Label rauszubringen.

Eine finanzielle Vereinbarung des Managements mit den Betreibern der Wessex Studios ermöglichte der Band, im dritten Anlauf die Mission „Debütalbum“ in Eigenregie („wir wussten, wir würden Fehler machen, fanden es aber besser, unsere eigenen Fehler zu machen”) anzugehen. Am 21. Juli gestartet, gelang es den Musikern, mit technischer Unterstützung von Toningenieur Robin Thompson die Aufnahmen in zehn Tagen abzuschließen.

Der erste Arbeitstag im Studio wurde den Backing Tracks von „The Court Of The Crimson King“ gewidmet. Mit einem ordentlichen Pensum von einem Stück pro Tag folgten „I Talk To The Wind“, „Epitaph“ und „Moonchild“ mit seinem langen improvisierten Anhängsel.

Die mithilfe eines Ampex AG440b 8-Spur-Recorders auf 1-Zoll-Band aufgenommene Musik musste anschließend auf zwei Spuren abgemischt werden, um weitere, unzählige Overdubs vornehmen zu können. Ende Aug … Pardon, am 20. August wurde die friemelige Arbeit letztlich abgeschlossen. Und auch einen Deal mit Island Records konnte King Crimson ihr Eigen nennen.

Mit ihren Einflüssen aus Jazz und Klassik samt Spuren von Psychedelia setzte sich die Musik auf In The Court Of The Crimson King ein ganzes Stück von dem ab, was man damals unter „Rockmusik“ verstand.

21st Century Schizoid Man

Es steht nirgendwo geschrieben, aber das Gebot „das Auge hört mit“ gehört der Rock-Kultur seit jeher und es dürfte auch für den Hobbykünstler Barry Godber als leitender Gedanke gedient haben, als ihm Texter Sinfield den Auftrag gab, etwas für das Cover des Debütalbums von King Crimson zu entwerfen. Die Identität des männlichen Gesichts mit der verzweifelt-hysterischer Miene war für Robert Fripp sofort klar: „The face on the outside is the Schizoid Man“ – eben das Subjekt des Stücks, an dem die Band gerade arbeitete, als Godber mit seinen Bildern unter dem Arm an die Tür der Wessex Studios klopfte.

„21st century schizoid man“, von Robert Fripp einmal als „allererstes Heavy-Metal-Stück“ bezeichnet, wurde als Letztes und – mit Ausnahme vom nachträglich eingespielten Gitarrensolo – in einem einzigen Take aufgenommen. „Anstrengend“, könnte man angesichts des Ergebnisses meinen, aber Ian Mcdonald relativierte diese Vorstellung: „Verglichen mit anderen Tracks war es eigentlich ein Kinderspiel.“

Der Song, dessen Text den damals aktuellen Vietnam-Krieg kommentierte und gleichzeitig eine dystopische Beschreibung des heutigen Durchschnittsmenschen versuchte, balancierte nicht nur lyrisch zwischen Gegenwart und Zukunft, zumal das musikalische Format weniger Kontaktpunkte zum anderen Material auf In The Court Of The Crimson King aufwies als zu späteren Großtaten des karminroten Monarchs („Pictures Of a City“, „Red“, „ProzaKc Blues“, u. a.).

Das Material aus In The Court Of The Crimson King blieb von vielen der unzähligen Inkarnationen King Crimsons größtenteils unangetastet. Erst mit der seit 2013 mehr oder weniger stabilen 8-köpfigen Besetzung finden die Stücke aus den Urzeiten der Band ihren Weg ins aktuelle Repertoire. Und von all diesen Stücken ist „21st century schizoid man“ bis heute ohne Zweifel das am meisten gefeierte – nicht nur von der Crimson‘schen Anhängerschaft: Ozzy Osbourne, Gov‘t Mule und EL&P trauten es sich zu und machten passable Versionen. Im Rap-Milieu wurde der Song mit den vielen Taktwechseln mehrmals gesampelt – am prominentesten von Kanye West, der 2010 mit seinem „Power“ einen Welthit landete.

King Crimson – Das Arsenal seiner Majestät

Robert Fripp verließ sich für In The Court Of The Crimson King und alle Alben der frühen Phase (bis ca. 1973) auf eine Gibson 1959 Les Paul Custom, die er erst Ende 1968 erworben hatte. Für elektronische Verstärkung der schwarzen Paula sorgte ein Hiwatt DR 103 – der legendäre 100-Watt-Topteil aus britischer Manufaktur, der damals auch bei zeitgenössischen Bands wie The Who und Pink Floyd auf der Bühne zu sehen war. Damit wäre die Gitarren/Amp-Frage schnell geklärt.

Ist von einem frühen King-Crimson-Album die Rede, muss man die aufwendig zusammengestellten Prozessoren-Racks in Kühlschrankgröße hinter oder neben Fripps Gitarrenstuhl (der Mann spielte schon damals nur im Sitzen) vergessen. Auch die Gerätschaften, mit denen er seine berühmten “Frippertronics” in den 70ern erzeugen würde, glänzten noch durch Abwesenheit. Nein, 1969 war Fripp sehr genügsam und das bisschen Extra-Koloratur in seinem Gitarrensound verdankte er einer Handvoll Fuzz-Pedale: Möglicherweise einem Guild Foxey Lady und einem Baldwin Burns Buzzaround, aber je nach Quelle ist auch von einem Colorsound Tone Bender die Rede. Nichtsdestotrotz war – und in diesem Punkt darf man sich auf Fripps eigene Aussagen verlassen – ein Volume-Pedal vom italienischen Herstellers Farfisa, der einzige Effekt (!), der zumindest 1969 auch bei Liveauftritten zum Einsatz kam.

Dem Vernehmen aus verschiedenem Interview- bzw. Rezensionsmaterial nach sollen bei den Sessions zu In The Court Of The Crimson King auch ein Univox Uni-Vibe-Pedal sowie ein Watkins Copicat Bandecho mit von der Partie gewesen sein. Hört man jedoch Fripps Gitarrenparts aufmerksam zu, kann man davon ausgehen, dass von besagten Effekten nur spärlichen Gebrauch gemacht wurde – wenn überhaupt!

Wenn es aber einen Musiker gibt, der auf In The Court Of The Crimson King dank der geschmackssicheren Virtuosität seiner Beiträge glänzt, dann ist es Ian McDonald.

Nach fünf Jahren im Dienste einer Militärkapelle der Royal Army kehrte der Multi-Instrumentalist 1968 zum “zivilen” Musizieren zurück und stellte den frisch formierten King Crimson seine Vielseitigkeit zur Verfügung. Da McDonald an den Holzblasinstrumenten (sein Flötenspiel – entwaffnend!) genauso zu Hause war wie an den Tasten, war sein voller Einsatz auf den alles andere als Gitarren-lastigen Kompositionen vorprogrammiert. Will heißen: In den Passagen, in denen er weder Saxofon noch Flöte bedienen musste, konnte er die charakteristischen Klangflächen mit dem Mellotron MKII kreieren, das die Band gekauft hatte. Und das auf so prägende Art und Weise, dass das Album allein aus diesem Grund unter Mellotron-Liebhabern als Klassiker gilt.

King Crimson – Krönung und … Abdankung?

Am 10. Oktober 1969 kam In The Court Of The Crimson King auf dem Markt und die bahnbrechende Musik auf dem Album löste das Versprechen ein, das die Gruppe innerhalb von wenigen Monaten seit ihrer Gründung abgegeben hatte.

Das britische Publikum begrüßte das Release wohlwollend mit einer Top-5-Position in den einheimischen Charts – auf Anhieb, wohlgemerkt! Währenddessen schien der amerikanische Verleger des Albums, Atlantic Records, auch die Neugier mancher Klassik-Liebhaber anzupeilen, indem er ihnen in einer Anzeige „die schwersten Riffs auf Platte seit Mahlers 8. Sinfonie“ zusicherte. Ob es am Ende Mahlers Fanbase war, die dem Album in den USA eine Gold-Zertifizierung und langfristig den Status als bestverkauftes Crimson-Werk bescherte, kann dieser Autor zwar nicht belegen, fände es aber lustig.

Apropos Fans: Über In The Court Of The Crimson King meinte ein damals von größtem Erfolg verwöhnter Pete Townshend, es sei ein unheimliches Meisterwerk. Auch Jimi Hendrix, ein anderer Zeitgenosse, der die Gunst eines breiten Publikums genoss, pflegte über King Crimson zu erzählen, sie sei die beste Gruppe der Welt – kein schlechter Einstand für eine Band, die zu jenem Zeitpunkt noch keine neun Monate zusammen war.

Aber offensichtlich auch zu viel des Guten, zumindest für Michael Giles und Ian McDonald, die am Ende der ersten USA-Tour am 16. Dezember das Handtuch warfen, geplagt von Heimweh und dem atemberaubenden Wirbel rund um die Band.

Bald kamen die immer wieder zitierten “künstlerischen Differenzen” hinzu – diesmal im verbliebenen Bandkern von Fripp und Lake. Die Folge? Die Besetzung von In The Court Of The Crimson King war Geschichte und auf dem ein halbes Jahr später erschienenen Nachfolge-Album In The Wake Of Poseidon King Crimson de facto zur One-Man-Band um Robert Fripp geschrumpft.

Die Rückkehr der verlorenen Schätze

Im Einklang mit der kalendarischen Akribie eines Robert Fripps sei hier festgehalten, dass die ersten Zeilen dieses Artikels am Freitag, den 25. Oktober 2019 geschrieben wurden. Ob das so wichtig ist? Nun, vielleicht nicht für die Welt, aber in der Zeitlinie des Crimson-Universums ist der Tag als Veröffentlichungsdatum für die In The Court Of The Crimson King: 50th Anniversary Edition verzeichnet – eine üppige (definitive?) Neuauflage, die alle Liveaufnahmen, erweiterte Multitrack-Sessions sowie ein neues 5.1-Remix des Albums umfasst.

Es liest sich wie ein typischer Fall für Komplettisten, zumal 2009 – man ahnt es, zum 40. Jubiläum – In The Court Of The Crimson King einer aufwendigen Remaster/Remix/5.1-Behandlung unterzogen worden war. Und dennoch dürfte sich der ganze Aufwand für Fripp als Hüter des Vermächtnisses seiner Band wie eine unerlässliche Richtigstellung anfühlen.

Was war passiert? Für die verschiedenen (und nicht wenigen!) Ausgaben des Albums ab 1969 diente eine Zweite-Generation-Kopie als Quelle. Diese wies wiederum Fehler im hohen Frequenzbereich auf, welche während des Abmischens eingetreten waren und – hm – etwas spät entdeckt wurden. Erst 2003 wurden die originalen Stereo-Masters, die als verschollen galten, wieder gefunden. Sie waren nämlich gleich nach Fertigstellung des Mixes zu den Akten gelegt worden – wahrscheinlich an einem dieser unmöglichen Orte, wo Gitarrenplektren zu landen pflegen …