Manifold Research Centre Antilope, Drum Machine

Manifold Research Centre Antilope wird vom Entwickler als „pseudo drum and dynamics machine“ beschrieben. Es handelt sich um ein Stand-alone-Instrument, ist aber mit Spannungen und Pegel kompatibel zum Eurorack und kann auch via MIDI-Clock sowie Reset- und Sync-Eingänge angesteuert werden.

Manifold Research Centre Antilope

Antilope besitzt mehrere Sektionen für die Klangerzeugung sowie die Generierung von Triggern.

Mit einem „pingable“ Dual-Filter werden die Basisklänge mittels Selbstoszillation erzeugt. Es lassen sich gemeinsam Cutoff, Resonancve und Spread einstellen. Zwischen LPF und HPF kann überblendet werden und es gibt Attenuverter für die Steuerung über den V/Oct-Eingang (Umfang ca. vier Oktaven).

Die Ausgänge der beiden Filter gehen in die Distortion-Sektion, die über einen Feedback-Weg und einen 2-Band-EQ verfügt. Pegel und Feeback lassen sich via VCAs mit Steuerspannungen modulieren. Der Feedback-Weg kann zwischen direkter Rückeinspeisung und dem Umweg über die FX-Sektion gewählt werden.

In der auf einem Spin FV-1 basierenden FX-Sektion gibt es sieben Algorithmen, darunter Multitap Echoes, Flanger-Delays, Pitchshifting-Delays und Reverb. Die Dry/Wet-Einstellung ist spannungssteuerbar.

Als Sequencer dient ein Trigger-Recorder, mit dem Events für drei unabhängige Kanäle aufzeichnet werden können. Da der Pattern-Recorder nicht quantisiert ist, fungieren die externen MIDI-Clock- und Eurorack-Clock-Eingänge alle vier Schritte als Reset.

Jeder Kanal verfügt über eigene CV- und Gate-Ausgänge. Diese lassen sich zwischen einer AD-Hüllkurve und einer stufenweisen CV-Sequenz umschalten. Die Verlaufsform ist von exponentiell zu logarithmisch morpbar. Mit der derzeitig Firmware lassen sich bis zu sieben Patterns speichern. Via USB-C-Port kann das Gerät mit Updates versorgt werden.

Eine berührungsempfindliche/magnetische Oberfläche ermöglicht verschiedene Arten und Kombinationen von Kreuzmodulationen zwischen den drei Kanälen.

Manifold Research Centre Antilope kann ab Anfang Januar 2026 vorbestellt werden. Der Preis beträgt 735,- Euro.