Manley Massive Passive XXV, Hardware Equalizer

Limitierte Version des Röhren-EQs

Bereits seit 25 Jahren gehört der Massive Passive zum Repertoire von Manley und er hat im Verlauf seiner „Karriere“ in etlichen Tonstudios dieser Welt seinen wohlverdienten Platz gefunden. Manley bietet seinen Röhren-Equalizer nun in einer limitierten Version an. Nur rund 100 Stück der limitierten Version soll es anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Equalizers geben. Funktional gibt es keinen Unterschied zum klassischen Massive Passive, die limitierte XXV-Version wartet allerdings mit einem anderen Design auf.

Manley Massive Passive XXV

Auf zwei Kanälen bietet der Massive Passive jeweils vier Bänder, deren Frequenzbereiche sich überlappen dürfen und die aufgrund der Breite von 22 Hz bis 27 kHz allerhand Spielraum für einen kreativen Einsatz bieten. Pro Band gibt es Bell- und Shelf-Kurven sowie Hoch- und Tiefpassfilter sowie pro Kanal einen Make-up-Gain-Regler.

Technisch unterscheidet sich die limitierte XXV-Version wie gesagt nicht von den klassischen Massive Passive EQs. Mit der blauen Frontplatte, die dazu mit einer Lasergravur veredelt ist, fällt die XXV-Version allerdings noch schneller ins Auge.

Unseren Test zum Massive Passive findet ihr hier.

Hier das offizielle Video dazu:

Das nötige Kleingeld für die limitierte XXV-Version des Massive Passive solltet ihr allerdings aufbringen können. Der Equalizer kostet 7.499,- Euro.