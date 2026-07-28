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Manu Riga Drift Ritual, Freeware Synth Plug-In für macOS und Windows

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Freeware PolyBLEP Synthesizer

28. Juli 2026
Manu Riga Drift Ritual

Manu Riga Drift Ritual

Manu Riga Drift Ritual – Freeware mit PolyBLEP Oszillatoren

Manu Riga Drift Ritual ist ein kostenloser Software-Synthesizer für macOS (Apple Silicon) und Windows, entwickelt für Produzenten, Komponisten und Sound-Designer. Der Fokus liegt auf atmosphärischen Texturen, evolving Pads, cinematischen Klängen und ausdrucksstarker elektronischer Klangerzeugung.

  • Oszillatoren: Dual PolyBLEP-Oszillatoren (BLEP steht für Polynomial Bandlimited Step, eine Möglichkeit mit wenig Aufwand Aliasing zu vermeiden) mit bandbegrenzten Schwingungsformen; Audio-Rate X-Mod mit dediziertem Modulations-Envelope; Sub-Oszillator mit Oktavtransponierung und Wellenformwahl
  • Rauschen: Weiß-bis-Rosa-Rauschgenerator mit Envelope-Shaping und Fixed-Pitch-Modus
  • Filter: Multimode-Filter mit Body-Regler, analogem Filter-Lag und Ladder-Modus; Vokalfilter mit Amount- und Morph-Regler

Manu Riga Drift Ritual GUI

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  • Modulation: Zwei vollwertige Modulations-Envelopes; zwei flexible LFOs (FREE / HOST / KEY / ONE SHOT) mit eigenen Tiefen-Envelopes; vier bipolare Macro-Regler mit MIDI-Learn
  • MPE: Vollständige MPE-Unterstützung für Osmose, Seaboard, LinnStrument und kompatible Controller
  • Spielmodi: Polyphon und Mono; Unison/Superwave; Arpeggiator mit Chord-Modus und Oktavbereichen −3 bis +3
  • Effekte: Bloom Harmonic Delay (Free/Sync, Stereo & Ping-Pong); Atmos Spatial Processor für Ambience und Cinematic-Spaces
  • Presets: Hunderte Werkspreset-Kategorien – Pads, Leads, Bässe, Plucks, Sequenzen, Perkussion, Drohnen, Ambient-Texturen
  • MPE: Möglichkeit MPE-Version zu installieren mit Per-note Pitch Bend, Per-note Pressure, CC74 (Timbre) expression, unabhängig für jede Note
  • Preis: Kostenlos („Pay what you want“) – über 3.000 Stunden Einzelentwicklung, es wurden keine KI-Modelle zur Entwicklung genutzt. Der Entwickler bittet um freiwillige Unterstützung

Manu Riga Drift Ritual Preset-Verwaltung

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Den Synthesizer könnt ihr auf itch.io herunterladen und ist auf Windows und macOS (nur Apple Silicon) als VST3 Plug-In lauffähig.

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Preis

  • pay-what-you-want

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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