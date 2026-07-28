Startseite > News > Manu Riga Drift Ritual, Freeware Synth Plug-In für macOS und Windows

Freeware PolyBLEP Synthesizer

Manu Riga Drift Ritual – Freeware mit PolyBLEP Oszillatoren

Manu Riga Drift Ritual ist ein kostenloser Software-Synthesizer für macOS (Apple Silicon) und Windows, entwickelt für Produzenten, Komponisten und Sound-Designer. Der Fokus liegt auf atmosphärischen Texturen, evolving Pads, cinematischen Klängen und ausdrucksstarker elektronischer Klangerzeugung.

Oszillatoren: Dual PolyBLEP-Oszillatoren (BLEP steht für Polynomial Bandlimited Step, eine Möglichkeit mit wenig Aufwand Aliasing zu vermeiden) mit bandbegrenzten Schwingungsformen; Audio-Rate X-Mod mit dediziertem Modulations-Envelope; Sub-Oszillator mit Oktavtransponierung und Wellenformwahl

Dual PolyBLEP-Oszillatoren (BLEP steht für Polynomial Bandlimited Step, eine Möglichkeit mit wenig Aufwand Aliasing zu vermeiden) mit bandbegrenzten Schwingungsformen; Audio-Rate X-Mod mit dediziertem Modulations-Envelope; Sub-Oszillator mit Oktavtransponierung und Wellenformwahl Rauschen: Weiß-bis-Rosa-Rauschgenerator mit Envelope-Shaping und Fixed-Pitch-Modus

Weiß-bis-Rosa-Rauschgenerator mit Envelope-Shaping und Fixed-Pitch-Modus Filter: Multimode-Filter mit Body-Regler, analogem Filter-Lag und Ladder-Modus; Vokalfilter mit Amount- und Morph-Regler

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Modulation: Zwei vollwertige Modulations-Envelopes; zwei flexible LFOs (FREE / HOST / KEY / ONE SHOT) mit eigenen Tiefen-Envelopes; vier bipolare Macro-Regler mit MIDI-Learn

Zwei vollwertige Modulations-Envelopes; zwei flexible LFOs (FREE / HOST / KEY / ONE SHOT) mit eigenen Tiefen-Envelopes; vier bipolare Macro-Regler mit MIDI-Learn MPE: Vollständige MPE-Unterstützung für Osmose, Seaboard, LinnStrument und kompatible Controller

Vollständige MPE-Unterstützung für Osmose, Seaboard, LinnStrument und kompatible Controller Spielmodi: Polyphon und Mono; Unison/Superwave; Arpeggiator mit Chord-Modus und Oktavbereichen −3 bis +3

Polyphon und Mono; Unison/Superwave; Arpeggiator mit Chord-Modus und Oktavbereichen −3 bis +3 Effekte: Bloom Harmonic Delay (Free/Sync, Stereo & Ping-Pong); Atmos Spatial Processor für Ambience und Cinematic-Spaces

Bloom Harmonic Delay (Free/Sync, Stereo & Ping-Pong); Atmos Spatial Processor für Ambience und Cinematic-Spaces Presets: Hunderte Werkspreset-Kategorien – Pads, Leads, Bässe, Plucks, Sequenzen, Perkussion, Drohnen, Ambient-Texturen

Hunderte Werkspreset-Kategorien – Pads, Leads, Bässe, Plucks, Sequenzen, Perkussion, Drohnen, Ambient-Texturen MPE: Möglichkeit MPE-Version zu installieren mit Per-note Pitch Bend, Per-note Pressure, CC74 (Timbre) expression, unabhängig für jede Note

Möglichkeit MPE-Version zu installieren mit Per-note Pitch Bend, Per-note Pressure, CC74 (Timbre) expression, unabhängig für jede Note Preis: Kostenlos („Pay what you want“) – über 3.000 Stunden Einzelentwicklung, es wurden keine KI-Modelle zur Entwicklung genutzt. Der Entwickler bittet um freiwillige Unterstützung

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Den Synthesizer könnt ihr auf itch.io herunterladen und ist auf Windows und macOS (nur Apple Silicon) als VST3 Plug-In lauffähig.