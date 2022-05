Video-Interview: Marcus Ryle zum Oberheim OB-X8 Synthesizer

Toll! Es tut mir etwas weh, dass mein Englisch als Jungspund nicht ausreicht, um zweifelsfrei alles zu verstehen. Wörtlich als auch von der Bedeutung her. Mein Wunsch wäre daher ein Untertitel etc. Ich weiß! Die Wünsche sind oftmals groß und nicht immer realisierbar. Viele werden es auch gar nicht brauchen. This new Oberheim is a beautiful Synthesizer. Enjoy! But i can’t understand this Interview.