Marian präsentiert mit Seraph AD8 und D8-C neue Audiokarten

Der Hersteller Marian erweitert sein Audiokartenportfolio um zwei neue Modelle. Die Marian Seraph AD8 bietet acht analoge Ein- und Ausgänge sowie zusätzlich vier digitale AES/EBU-Schnittstellen und damit eine Gesamtanzahl von 16 Ein- und 16 Ausgängen. Die Seraph D8-C fokussiert sich auf digitale Signalübertragung und erlaubt den Anschluss über acht AES/EBU-Verbindungen für ebenfalls 16 Ein- und 16 Ausgänge. Beide Karten nutzen den „The BEAST“ genannten DSP-Chip und die zugehörige Software, die eine vollständige digitale Mischumgebung in bester Qualität latenzfrei zur Verfügung stellt. Über die TDM SyncBus Technologie lassen sich mehrere Karten in einem System kaskadieren.

Bei der Seraph AD8 stellt Marian die vielseitigen Verbindungsanforderungen bei vielen modernen Anwendungen in den Vordergrund. So vereinen sich bei dieser Karte acht analoge Ein- und Ausgänge mit vier digitalen AES/EBU-Schnittstellen auf nur einer Höheneinheit. Die AES/EBU-Schnittstellen lassen sich flexibel an einem Slot- oder Sub-D-Anschluss des Gehäuses montieren. Die acht AD/DA-Wandler sowie die verbauten Samplerate-Konverter bieten exzellente Klangergebnisse und erlauben 140 dB Signaldynamik. Mit bis zu 192 kHz und 32 Bit Auflösung werden die Signale über die PCIe-Schnittstelle per Hochgeschwindigkeitsübertragung weitergegeben.

Marian Seraph D8-C

Die Seraph D8-C folgt der D8 nach und bietet acht AES/EBU-Schnittstellen und damit 32 Kanäle digitales Audio über PCIe auf nur einer Höheneinheit – Vorgängerin D8 benötigte noch eine Höheneinheit mehr. Wie bei der Seraph AD8 können auch bei der D8-C die Schnittstellen flexibel an einen Slot- oder Sub-D-Anschluss gehängt werden. Gemäß dem Qualitätsanspruch von MARIAN finden ausschließlich hochwertige Bauteile und nur die besten Samplerate-Konverter Verwendung. Auch die Seraph D8-C verarbeitet Signale mit bis zu 32 Bit bei 192 kHz und ermöglicht 140 dB Dynamik. Sie stellt damit die perfekte Karte für Anwendungen dar, die eine Übertragung vollständig im digitalen AES/EBU-Format erfordern.

Wie jede Marian Audiokarte kommen auch Seraph AD8 und Seraph D8-C mit dem DSP-Prozessor „The BEAST“, der ein umfangreiches und latenzfreies Mixing-Environment zur Verfügung stellt. Mit 56 Kanälen und üblichen Mischpultfunktionen wie Phasendrehung, Pre-/Post-AUX-Wegen, Mute- und Solofunktionen sowie Pegelmessung und Equalizern für jeden Kanal stellt The BEAST ein vollwertiges virtuelles Mischpult dar. Zur Optimierung der Klangqualität setzt MARIAN auf eine hochpräzise Clock mit besonders niedrigem Jitter, die auch bei externer Synchronisierung die interne Präzision beibehält. Spezielle MWX Versionen der Audiokarten von MARIAN bieten Anschlüsse für WordClock oder Super Clock und damit die vollständige Flexibilität bei der Synchronisation. Die TDM SyncBus Technologie erlaubt den Betrieb von bis zu vier MARIAN Audiokarten in einem Computer. Die jeweiligen Ein- und Ausgänge werden dann gemeinsam genutzt und die Clocks synchronisiert.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 809,- Euro für die Seraph AD8 und 835,- Euro für die Seraph D8-C.