Marktübersicht: 19“ Endstufen für unter 500,- Euro

Professionelle 19“ Endstufen für unter 500,- €

Der eine oder andere wird sich fragen, warum es bei der zunehmenden Anzahl von Aktivboxen immer noch eine solch große Auswahl an 19-Zoll Endstufen gibt. Nun, zum einen lässt eine Aufsplittung von Endstufen und Lautsprecherbox eine größere Flexibilität bzgl. der Kombinationsmöglichkeiten zu und Aktivboxen geraten irgendwann an ihre Leistungsgrenze bzgl. Wattzahl und der verbauten Lautsprecher. Ab einer bestimmten Größenordnung muss man daher zwangsweise auf die klassische Signalkette ausweichen.

ANZEIGE

Die unten aufgeführte Auflistung fängt bei dem preiswertesten Produkt an und arbeitet sich bis knapp unter 500 Euro hoch.

the t.amp S-75 MK II Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 135,- €

Technische Daten der Endstufe

– 2 x 75 W an 4 Ohm

– 2 x 45 W an 8 Ohm

– symmetrische Inputs mit XLR u. Klinke

– Brückenbetrieb möglich

ANZEIGE

– Speaker Twist und Klemmanschlüsse für Speaker Out

– alle Schutzschaltungen inkl. Softstart

– Eingangspegel von -0 auf +4 db schaltbar

– Dämpfungsfaktor > 150

– für alle Anwendungen, bei denen kein Lüfter erwünscht ist

– 19“ Rackformat 1 HE, 33 cm tief

– Gewicht: 7,5 kg

Links zu weiteren Produktinformationen:

Link zur Thomann Produktseite

the t.amp E400 Stereo-Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 139,- €

Technische Daten der Endstufe:

– geringe Einbautiefe von nur 308 mm

– Leistung: 2x 190 W an 4 Ohm, 2x 120 W an 8 Ohm, 1x 380 W an 8 Ohm gebrückt (@1 kHz, THD<=0,1%)

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Damping Factor: >120

– Eingänge: XLR, Klinke (symmetrisch) und Cinch

– Ausgänge: Speaker Twist und Schraubklemmen

– Schutzschaltungen: DC, Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz

– schaltbarer Limiter

– Netzspannung: 230 V, 50 Hz

– Abmessungen (B x T x H): 482 x 317 x 88 mm

Einbaugröße: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 8,6 kg

Links zu weiteren Produktinformationen:

Link zur Thomann Produktseite

Behringer KM750

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 179,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 2x 400 W / 4 Ohm RMS, 2x 200 W / 8 Ohm RMS, 750 W / 8 Ohm RMS gebrückt

– Limiter

– Eingänge: XLR und 6,3 mm Klinke

– Ausgänge: Speaker Twist und Binding Post

– kurzschlusssicher

– Bauform: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 8,5 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

the t.amp S-150 MK II Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 179,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2 x 150 W an 4 Ohm

– 2 x 85 W an 8 Ohm

– symmetrische Inputs mit XLR u. Klinke

– Brückenbetrieb möglich

– Speaker Twist und Klemmanschlüsse für LS Out

– alle Schutzschaltungen inkl. Softstart

– Eingangsempfindlichkeit von 0,775 Vrms auf 1,4 V rms umschaltbar, bzw auf 26 dB Gain schaltbar

– Dämpfungsfaktor > 150

– konvektionsgekühlt (ohne Lüfter)

– 19“, 2 HE, 32 cm tief (ohne Griffe)

– Gewicht 11,5 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Behringer A800

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 229,- €

Technische Daten der Endstufe:

– linearer Leistungsverstärker für Studios, Veranstaltungen und HiFi-Anwendungen

– konvektionsgekühlt für lautlosen Betrieb (kein Lüfter)

– Schutzschaltungen für Gleichstrom und Überhitzung pro Kanal

– schnell ansprechendes Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad

– Ausgangsleistung: 2 x 400 W an 4 Ohm / 2 x 220 W an 8 Ohm / 1 x 800 W an 8 Ohm (gebrückt)

– Eingänge: 2x XLR, 6,3mm TRS, Cinch

– Ausgänge: 2x Speaker Twist und Schraubklemmen

– Abmessungen: 19″ x 2 HE x 220 mm tief

– Gewicht: 3,2 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Behringer NX3000

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 249,- €

Technische Daten der Endstufe:

– leichte 2-Kanal Class D Endstufe

– Leistung: 2 x 900 W an 4 Ohm, 2 x 1500 W an 2 Ohm

– Eingänge: Klinke und XLR

– Ausgänge: Speaker Twist

– eingebaute Frequenzweiche

– integrierter Limiter

– Netz-, Signal- und Limit-LEDs

– Bauform: 19″ / 2 HE

– Gehäusetiefe: 231 mm

– Gewicht: 3,5 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Behringer NX1000D

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 269,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 2x 300 Watt an 4 Ohm, 2x 500 Watt an 2 Ohm

– Eingänge: Klinke und XLR

– Ausgänge: Speaker Twist

– eingebaute Frequenzweiche

– integrierter Limiter

– Netz-, Signal- und Limit-LEDs

– Gehäusetiefe: 231 mm

– Format: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 3,4 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Crown XLi 800

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 269,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2x 300 Watt / 4 Ohm

– 2x 200 Watt / 8 Ohm

– 600 Watt / 8 Ohm Bridge Mono

– Rauschabstand > 100 dB

– Dämpfungsfaktor > 200

– XLR/Cinch Input

– Speaker Twist und Binding Post Ausgänge

– Einschaltverzögerung

– Kurzschluss-Sicherung

– Format: 19″ / 2 HE

– Einbautiefe: 31,5 cm

– Gewicht: 11,4 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Crown XLi 1500

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 329,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2x 450 Watt / 4 Ohm

– 2x 330 Watt / 8 Ohm

– 900 Watt / 8 Ohm Bridge Mono

– Rauschabstand > 100 dB

– Dämpfungsfaktor >200

– XLR/Cinch Input

– Speaker Twist und Binding Post Ausgänge

– Einschaltverzögerung

– Kurzschluss-Sicherung

– Format: 19″ / 2 HE

– Einbautiefe: 31,5 cm

Gewicht: 12,7 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

the t.amp TA2400 MK-X Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 333,- €

Technische Daten der Endstufe:

RMS Leistung: 2x 1200 W an 4 Ohm, 2x 760 W an 8 Ohm

– Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V

– THD: < 0,05 %/1kHz

– SlewRate: 60 V/µs

– Damping Factor: 500:1 /1kHz/8Ohm

– kurzschlusssicher

– Limiter

– Lüfter (nicht temperaturgesteuert)

– Eingänge: Klinke und XLR female

– Ausgänge: Speaker Twist und Klemmanschluss

– Einbautiefe: 44 cm

– Format: 19″ / 2 HE

– Gewicht 19,7 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

the t.amp TSA 4-300

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 333,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 4x 550 W / 4 Ohm

– 4x 350 W / 8 Ohm

– 2x 1000 W / 8 Ohm Brückenbetrieb

– XLR Eingang

– Speaker Twist Ausgang

– Abmessungen: 482 x 277 x 88 mm

– Format: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 7,5 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

the t.amp TSA 2200 Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 333,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2x 910 W / 4 Ohm2x 590 W / 8 Ohm

– 2x 1200 W / 2 Ohm

– 1x 1800 W Brückenbetrieb 8 Ohm

– 2400W/4 Ohm Brückenbetrieb

– XLR In und Output

– Speaker Twist Out

– Abmessungen 485 x 370 x 97 mm

– 19“/2HE

– Gewicht: 10,4 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Behringer EP2000 Europower

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 335,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2x 500 W an 4 Ohm

– 2x 350 W an 8 Ohm

– 2x 650 W an 2 Ohm

– Brückenbetrieb 1x 2000 W an 4 Ohm, 1x 1500 W an 8 Ohm

– Eingang: XLR und Klinke

– Ausgang: Speaker Twist und Klemmanschluss

– Dämpfungsfaktor > 300 an 8 Ohm

– Abmessungen (H x B x T): 88 x 483 x 402 mm

– Format: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 15,7 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Crown XLS 1002

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 359,- €

Technische Daten der Endstufe:

– mit Class-D Schaltung

– Leistung: 2x 550 Watt / 2 Ohm, 2x 350 Watt / 4 Ohm, 2x 215 Watt / 8 Ohm, gebrückt 1x 1100

Watt / 4 Ohm, gebrückt 1x 700 Watt / 8 Ohm

– Verstärkermodi: 2-Kanal Stereo, Mono gebrückt oder Y-Modus

– 24 dB Linkwitz-Riley Frequenzweiche

– Eingangsempfindlichkeit: 1,4 oder 0,775 Volt

– großes Frontdisplay für leichte Bedienung

– Black-Out Modus schaltet das Display automatisch ab

– Lock-Out Modus gegen Fehlbedienung

– Remote-Power zum Fern-Ein- und Ausschalten

– PeakX Limiter je Kanal

– leiser, temperaturgesteuerter Lüfter

– robustes Metallgehäuse

– 5 Status-LEDs pro Kanal

– Anschlüsse: XLR-, Klinken- und Cinch-Eingänge, 2x Speaker Twist und Schraubklemmen-

Ausgänge

– Bauform: 19″ / 2 HE

– Einbautiefe: 19,6 cm

– Gewicht: 3,9 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

the t.amp D4-500

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 379,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Class D

– Leistung: 4x 500 W an 4 Ohm, 4 x 250 W an 8 Ohm

– Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz

– Lüfter (temperaturgesteuert

– Anschlüsse: XLR Eingänge, Speaker Twist Out

– geringe Rack-Einbautiefe (nur 240 mm)

– Bauart: 19″ / 1 HE

– Gewicht: 4,6 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

QSC GX 3 Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 399,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 2x 425 W an 4 Ohm, 2x 350 W an 8 Ohm

– Eingänge Kanal 1 und 2: 2x XLR symmetrisch, 2x Cinch und 2x 6.3 mm Stereo-Klinken

– Ausgänge: Speaker Twist Combo-Buchsen auf 6,35 mm Klinke, 2 x Schraubklemmen

– 2 gerasterte Gain-Regler für präzise Einstellung

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Signal-/Rausch-Abstand: 100 dB

– integrierte Frequenzweiche / Crossover schaltbar

– GuardRail-Technologie, schützt vor Überhitzung und Überlastung ohne abzuschalten

– Schutzschaltungen und thermische Sicherungen

– abnehmbares Netzkabel

– sehr geringe Einbautiefe und geringes Gewicht

– Abmessungen (B x H x T) 483 x 89 x 257 mm

– Format: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 12,1 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Behringer NX6000

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 419,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 2x 3000 Watt an 4 Ohm, 2x 1600 Watt an 8 Ohm

– Eingänge: Klinke und XLR

– Ausgänge: Speaker Twist

– eingebaute Frequenzweiche

– integrierter Limiter

– Netz-, Signal- und Limit-LEDs

– Abmessungen: 19″ / 2 HE

– Gehäusetiefe: 320 mm

– Gewicht: 5,9 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann Produktseite

the t.amp TSA 4000 Schaltnetzteil

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 429,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2x 1500 W / 4 Ohm

– 2x 1000 W / 8 Ohm

– 1x 2865 W Brückenbetrieb 8 Ohm

– XLR Ein- und Ausgang

– Speaker Twist Ausgang

– Abmessungen: 483 x 88 x 455 mm

– Gewicht: 12,0 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

the t.amp TSA 4-700 Schaltnetzteil Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 429,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 4x 490 W / 8 Ohm

– 4x 810 W / 4 Ohm

– 4x 930 W / 2 Ohm

– 2x 1600 W / 8 Ohm Brückenbetrieb

– 2x 1800 W/ 4 Ohm Brückenbetrieb

– XLR In und Output

– Speaker Twist Out

– Schutzschaltungen: Audio-Limiter, Temperatur und Kurzschluss

– Abmessungen: 488 x 370 x 88 mm

– Format: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 10,7 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

QSC GX 5 Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 448,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 2 x 700 W / 4 Ohm

– Eingänge: XLR symmetrisch, 2x Cinch und 6.3 mm Stereo-Klinke

– Ausgänge: Speaker Twist Combo-Buchsen auf 6,35 mm Klinke, 2x Schraubklemmen

– 2 Gain-Regler

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Signal-/Rausch-Abstand: 100 dB

– schaltbarer Crossover

– GuardRail

– abnehmbares Netzkabel

– Abmessungen (B x H x T) 483 x 89 x 257 mm

– Format: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 12,6 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Crown XLS 1502

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 459,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Class-D Schaltung

– Leistung: 2x 775 W / 2 Ohm, 2x 525 Watt / 4 Ohm, 2x 300 W / 8 Ohm, gebrückt 1x 1550 W / 4

Ohm, gebrückt 1x 1050 W / 8 Ohm

– Verstärkermodi: 2-Kanal Stereo, Mono gebrückt oder Y-Modus

– 24 dB Linkwitz-Riley Frequenzweiche

– Eingangsempfindlichkeit: 1,4 oder 0,775 V

– großes Frontdisplay für leichte Bedienung

– Black-Out Modus schaltet das Display automatisch ab

– Lock-Out Modus gegen Fehlbedienung

– Remote-Power zum Fern-Ein- und Ausschalten

– PeakX Limiter je Kanal

– leiser, temperaturgesteuerter Lüfter

– robustes Metallgehäuse

– 5 Status-LEDs pro Kanal

– Anschlüsse: XLR-, Klinken- und Cinch-Eingänge, 2x Speaker Twist und Schraubklemmen-

Ausgänge

– Bauform: 19″ / 2 HE

– Einbautiefe: 19,6 cm

– Gewicht: 3,9 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

ART SLA-1

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 469,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Der SLA-1 ist die zu den ART SLM-1 passende Endstufe.

– 100 Watt RMS an 8 Ohm pro Kanal

– 130 Watt RMS an 4 Ohm pro Kanal

– 260 Watt RMS an 8 Ohm gebrückt

– Frequenzgang 10 Hz bis 40 kHz +/- 0,5 dB

– CMMR > 60 dB (typical @ 1khz)

– THD <0,05 %

– Ringkerntrafo

– symmetrische XLR/unsymmetrische 6,3 mm Klinken Eingänge

– Gewicht 6 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

Behringer NX6000D

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 469,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 2x 3000 Watt an 4 Ohm, 2x 1600 Watt an 8 Ohm

– Eingänge: Klinke und XLR

– Ausgänge: Speaker Twist

– DSP-Features: Delay

– Frequenzweiche: 3 Filtertypen, Flankensteilheit bis zu 48 dB/Oktave

– Equalizer: 8 parametrische, 2 dynamische

– Sicherheitseinstellungen

– Abmessungen: 19″ / 2 HE

– Gehäusetiefe: 320 mm

– Gewicht: 5,9 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite

the t.amp Quadro 500 DSP

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 498,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Class D

– Leistung: 4x 500 W an 4 Ohm, 4x 250 W an 8 Ohm

– eingebauter DSP

– 8-Band-Vollparametrik-EQ pro Kanal

– HPF, LPF, Kompressor und Noisegate pro Kanal

– regelbares Delay für jeden Kanal

– alle Eingänge auf alle Ausgänge frei verteilbar

– komfortable Bedienung per Software am PC/Laptop möglich

– alle Einstellungen können auch direkt am Gerät vorgenommen werden

– 4 XLR Eingänge

– 4 Speaker Twist Ausgänge

– Format: 19″ / 1 HE

– Abmessungen: 483 x 460 x 44 mm

– Gewicht: 8,0 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann Produktseite