Marktübersicht: Bassverstärker & Bass Amps

Die besten Amps in ihrer Preisklasse!

Wie sieht der aktuelle Stand beim Thema Bass Amps im September 2024 aus? Was sollte man kennen, was vielleicht sogar zu Hause haben? Eine kompakte Marktübersicht für Bassverstärker kann natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt des Spektrums wiedergeben, trotzdem hilfreich und nützlich sein. In diesem allgemeinen Überblick versuche ich euch so gut es geht auf den neusten Stand zu bringen, dabei nichts auszusparen und trotzdem auf das Wesentliche beschränkt zu bleiben. Gegliedert habe ich die Kategorien nach dem Budget, von ganz günstigen Modellen bis in den Bereich „oben offen“, wobei ich spezielle Boutique-Amps mal ausgeklammert habe. Innerhalb eines Segments gibt keine Platzierungen, die drei Amps jeder Preisklasse sind für mich vollkommen gleichwertig. Und natürlich darf auch eine Kategorie mit meinen persönlichen „Sleepern“ nicht fehlen! Ganz wichtig zu beachten: Der Sound eines Amps ist natürlich extrem abhängig von der damit betriebenen Box. Ich gehe daher erstmal von einen neutralen Lautsprecher aus bzw. dem Sound, den der Amp über einen DI-Out an den FoH liefert. Klar ist aber auch, dass die meisten Amps mit der richtigen Box als komplettes Setup zur Geltung kommen. Die Marktübersicht zu diesem Thema, wie die der Combos, kommen dann als nächstes!

Top 3 Bassverstärker unter 500 Euro

Joyo BanTamP BadASS

Fangen wir mit einem tollen kleinen Hybrid-Amp an: Der Joyo BanTamP BadASS liefert 50 Watt und eine Röhrenvorstufe und klingt richtig amtlich. Er hat einen cleanen sowie eine verzerrten Kanal und ist damit schön flexibel, wobei die warme, wuchtige Röhre immer durchkommt. Weitere sehr sinnvolle Features sind eine Bluetooth-Verbindung oder der Möglichkeit, per Fußschalter den Kanal zu ändern. Alles in allem ein cooler kleiner Amp in schicker Optik und gutem Sound für einen erschwinglichen Preis!

Warwick Gnome i Pro V2

Die Gnome Serie von Warwick erfreut sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit und darf in dieser Liste daher auch nicht fehlen. Über den Amp gibt es im positiven Sinne nicht viel zu schreiben: Er ist super klein und kompakt und passt in die kleinste Tasche eines jeden Gigbags. Er klingt neutral und direkt, also ohne eine besondere Färbung im Sound und hat dazu richtig Power. Ich hatte dieses Topteil jahrelang als Backup oder als Lautmacher für einen guten Preamp dabei und war immer sehr zufrieden. Wer einen soliden, kleinen Verstärker sucht, ohne sich viele Gedanken machen zu müssen, sollte hier zugreifen!

Ampeg SVT Micro Head

Eine Marktübersicht vom Bassamps ohne die Kultfirma Ampeg? Unmöglich! Der SVT Micro Head hat zwar das Attribut „klein“ im Namen, ist jedoch ein ernstzunehmender Verstärker aus einer berühmten Baureihe. Der Name hält, was er verspricht, er liefert den typischen Sound eines SVT und dieser ist bekanntlich bis heute das Maß aller Dinge auf jeder Rockfestival-Bühne. Mit dem Mirco kann man dieses Feeling nun im seinem kleinem Club genießen. Dank der kompakten Größte ist er leicht zu transportieren, die Leistung ist zwar nicht hoch, aber für die kleinen bis mittelgroßen Gelegenheiten ausreichend. Ein typisches One-Trick-Pony für die Fans und alle, die es werden wollen.

Top 3 Bassverstärker und Bass-Amps zwischen 500,- und 1.000,- Euro

Aguilar Tone Hammer 350

Die New Yorker Firma Aguilar gehört zu den beliebtesten Marken unter den Bassisten – und das zu Recht! Seit viele Jahrzehnten statten sie uns mit bestem Equipment aus, sowohl technisch als auch, was den Style angeht. Die Tone Hammer Serie gehört zu den modernen Klassikern, sie ist klein und leicht und klingt wundervoll seidig-warm! Aus der Serie überzeugt mich persönlich der 350 am meisten, für einen akzeptablen Preis bekommt man einen tollen Verstärker mit Charakter der im Umfeld Rock/Pop einfach immer passt.

Orange Terror Bass

Orange ist Kult und der Terror Bass sowieso. Entweder man liebt ihn oder man hasst ist. Aber egal, wie man am Ende dazu steht, man respektiert ihn als einzigartigen Amp auf dem Markt mit seinem unverwechselbaren brachialen Sound. Mit Sicherheit kein Amp für jedermann, aber auf jeden Fall einer, der in diese Liste gehört!

Markbass Little Mark IV

Aus der Fülle an Produkten von Markbass einen bestimmten Amp heraus zu picken, ist schwierig, entsprechend steht dieses Modell hier auch eigentlich auch irgendwie für jedes Markbass Topteil. Sie gehörten damals zu den großen Pionieren des Leichtbaus und haben nach wie vor nichts von ihrem Glanz verloren. Solide verarbeitet und mit ihrem ureigenen „pumpenden“ Sound erfreuen sie sich großer Beliebtheit und sollten immer auf der Liste sein, wenn es um die Auswahl eines neuen Amps geht.

Top 3 Bassverstärker zwischen 1.000,- und 2.000,- Euro

Eich Amplification T900

Thomas Eich gehört zu den deutschen Urgesteinen im Bereich Bass-Equipment. Seine Firmen hörten bereits auf einige verschiedene Namen, die Technik war und ist jedoch immer top. So auch der Eich Amplification T900, der an Ausstattung alles mitbringt, was ein Verstärker haben sollte, mit 900 Watt richtig gut bestückt ist und trotzdem in etwa die Größe eines DIN A4 Blatts hat. Wer einen leichten und kompakten Alleskönner sucht, ist hier genau richtig!

Glockenklang Steamhammer

Die Firma Glockenklang steht bekanntlich für einen ultra cleanen und neutralen Sound. Was man reingibt, kommt auch genau so wieder heraus, Amps und Boxen haben den Anspruch, absolut null den Ton zu färben, es sei denn, man schaltet den flexiblen EQ dazu. Genau diese Dinge bringt auch der Steamhammer mit sich – und dazu noch ein wenig mehr! Mit der zuschaltbaren Drive-Section ist die Firma neue Wege gegangen und hat viele neue Fans gewonnen. Der Steamhammer ist einer der besten Amps für den häufig spielenden Bassisten, er kann wunderbar neutral und mehr und ist mit ausreichend Power für jede Bühne eine extrem gute Lösung!

Fender Bassman 800 Head

Ein Klassiker im modernen Gewand! Der alte Fender Bassmann hat seit Jahrzehnten seinen Platz im Herzen der Bassisten und gilt, neben dem Ampeg SVT, als einer der großen Klassiker der Geschichte. Auch heutzutage möchten Bassisten auf diesen Sound nicht verzichten, jedoch wollen die wenigsten noch 30 kg durch die Gegend tragen. Der Fender Bassmann 800 Head nutzt eine Kombination aus Röhrenvorstufe und digitaler Endstufe und wiegt schlanke 7,7 kg, ohne dabei etwas von seinem großen Sound zu verlieren. Die Röhren sorgen für warme Frequenzen und einen cremigen Klang, die Endstufe macht ordentlich laut. Der zusätzliche Overdrive-Kanal sorgt dafür, dass es auch verzerrt in geringerer Lautstärke zugehen kann, etwas, was er seinem Vorbild voraus hat. Gepaart mit der wirklich tollen Vintage Optik ein tolles Paket und genau das, was ich unter „Modern-Vintage“ verstehe!

Meine persönliche Top 3 Bassverstärker

Hotone Nanon Legacy Thunder Bass

Klein, günstig und toll im Sound – warum also nicht? Ich hätte nie gedacht, dass der Hotone Nanon Legacy Thunder Bass irgendwann mal zu meinem Equipment gehören werde, aber für das Üben unterwegs oder ihm Wohnzimmer habe ich hier meine Lösung gefunden. Entweder an einer kleinen Box oder mit Kopfhörern, hier stimmt Sound, Praktikabilität und Preis-Leistung einfach!

Aguilar AG 700 V2

Während die meisten Bassisten die Firma Aguilar mit der Tonehammer Serie verbinden (siehe oben), ist für mich beim Testen diverser Amps aus dem Haus vor allem der AG 700 in Erinnerung geblieben. Dieser verbindet einen neutral-warmen Sound mit einem flexiblen EQ, kombiniert mit viel Power und einem kompakten Format. Das schlichte und durchdachte Design und die Möglichkeit, verschiedene Boxen digital auf der DI zu modellieren, machen ihn zudem extrem flexibel. Meine klare Empfehlung: Einfach mal antesten und überraschen lassen!

Mesa Boogie Subway TT-800

Eine Marktübersicht ohne Mesa Boggie ist möglich, aber eigentlich nicht richtig. Deswegen möchte euch zum Abschluss auf den wirklich genialen Subway TT-800 aufmerksam machen, der mit seinen zwei Kanälen und dem unverwechselbaren Mesa Boogie Sound zu Recht eine große Fangemeinde besitzt. Der ausgeklügelte EQ lässt bei der Klangformung keine Wünsche offen und kann das Leben extrem erleichtern. Eine gelungene Wiederauflage eines Klassikers, ein professioneller Amp von Profis für Profis und für alle, die es werden wollen. Kaufen, sich damit beschäftigen und für lange Zeit erst einmal Ruhe haben!

Jetzt seit ihr dran:

Wie hat euch diese Marktübersicht gefallen?

Was seht ihr genau so, wo liege ich falsch?

Und welche Amps habe ich eurer Meinung nach vergessen?

Schreibt es in die Kommentare, so dass wir diese Liste vervollständigen können!