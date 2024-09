Marktübersicht: Die besten Audiointerfaces für das Apple iPad und iPhone

Die besten Audio-MIDI-Interfaces für iPad und iOS

Die besten Audiointerfaces für das Apple iPad und iPhone: Das Apple iPad (iPadOS) und das iPhone (iOS) haben mittlerweile professionelle Standards erreicht, was die Qualität von Software für die Musikproduktion angeht. Namen wie Steinberg, Toneboosters, Fabfilter, Audio Damage und andere sind längst nicht mehr nur auf Desktop-Geräten, also allem was mit macOS und Windows läuft, zu finden. Doch haben iPadOS und iOS immer noch ein paar speziellere Anforderungen an Audiointerface, als es für die beiden meistgenutzten Betriebssysteme der Fall ist. Wir haben euch eine Übersicht an Interfaces zusammengestellt, die für Apple iPadOS/iOS bestens geeignet sind.

ANZEIGE

Was gibt es bei Apple iPad/iOS-Interfaces zu beachten?

Als erstes muss ein Audiointerface für den iOS-Einsatz USB-klassenkombatibel (USB-class compliant) sein, d. h. auf macOS dürfen keine zusätzlichen Treiber benötigt werden! Zweitens dürfen Bedienung und Konfiguration nicht von einer Kontroll-Software abhängig sein, die es in der Regel nur für Desktop-Computer gibt. Die Erfüllung dieser beiden Faktoren ist imperativ. Aber immerhin treffen diese Faktoren auf ziemlich viele aktuelle Interfaces zu.

Und zur Klärung: Außer dem lieferbaren Strom und der Auslegung von Apps speziell auf das iPad gibt es keine technischen Unterschiede beim Betrieb eines Audiointerfaces am iPhone oder iPad.

Zur Info: „iOS“ wird hier als Sammelbegriff verwendet, genauso wie „Desktops“.

iPad/iOS Control-Software – Ausnahmen bestätigen die Regel

Die Ausnahme ist, wenn es diese Kontroll-Software auch für iOS gibt. Aber selbst dann würde ich da noch eine Schippe Zweifel dazu tun. Die meisten Hersteller beenden den Support ihrer alten Produkte innerhalb weniger Jahre und in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation tendiert das bestimmt nicht zum Besseren. Firmen mit verlässlicher langjähriger Produktpflege für ihre Software sind selten. RME ist eine dieser Ausnahmen, die auch ihre iPadOS-Kontroll-Software TotalMix Pro for iPad seit 2018 pflegt.

Auch Steinberg soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, da sie ihre dspMixFix UR-C-App für iPad und iPhone für die UR-C-Serie nun auch schon seit dem Jahr 2020 pflegen.

Vorsicht: Nicht zu verwechseln mit dspMixFix-App für UR-RT2, UR-RT4, UR242, UR44, UR28M und UR824! Diese App wir schon seit 2018 nicht mehr gepflegt und ist anscheinend nicht kompatibel mit iOS 13 (oder neuer).

Bei MOTU werden mit CueMix 5 für iPad und iPhone die Interfaces ab der 5. Generation unterstützt (vorwiegend UltraLite mk5 und die 828-Modelle).

Natürlich darf auch iConnectivity hier nicht fehlen, die mit zu den Ersten gehörten, die Interfaces mit zugeschnittener Unterstützung für das iPad herstellten. Ihre Auracle-Software gibt es bisher nur für Desktops. Der Quellcode für die alten iOS-Apps wurde veröffentlicht und die kostenlose iPadOS-App reconfig4Audio wird von Entwickler Markus Burri gepflegt.

ANZEIGE

Danach wird es aber auch schon ganz schnell dunkel bei von Software abhängigen Audiointerfaces für iOS.

Anschluss des Audiointerfaces an iPad und iPhone

iPads mit Lightning-Anschluss

Für Geräte mit dem Apple Lightning Anschluss wird der originale Apple Lightning USB 3 Camera-Adapter benötigt – und nein, es gibt praktisch keine Alternative dazu. Hände weg von Billigadaptern! Belkin ist eventuell noch ein Option, alles andere kann man aus meiner Sicht vergessen.

Der ältere Apple Lightning-USB-Adapter geht zwar auch, hat aber keine Ladefunktion und ist daher überholt.

Affiliate Links Apple Lightning auf USB 3.0 Adapter Kundenbewertung: (146) 49,00€ bei

iPads mit USB-C-Anschluss

Seit 2023 hat Apple bei den iPads den Lightning-Anschluss komplett verabschiedet und sie haben auch begonnen, die iPhones mit USB-C auszustatten. Daher dürfte 2024 das Jahr sein, in dem Apple bei allen Produkten komplett auf USB-C umsteigt (wohl auch dank des EU-Beschlusses).

Auch nochmal zur Erinnerung, weil der Fehler immer noch sehr verbreitet ist: USB-C ist ein Steckerformat und kein Übertragungsprotokoll. Vorauszusetzen, ein USB-C-Anschluss ist dieses oder jenes Protokoll, ist wie anzunehmen, über eine Klinkenbuchse könnte man nur HipHop hören.

Weitere Information zu USB etc. gibt es im folgenden Artikel:

So verfügen eben aufgrund des EU-Beschlusses fast alle neuen Audiointerface zwar über einen USB-C-Anschluss, arbeiten aber meistens nur mit altem USB 2.0. Bestenfalls gibt es noch die Power-Delivery-Option (PD) von USB 3.x, das war’s dann aber auch. Die Anzahl der tatsächlichen USB 3.x Interface ist immer noch sehr gering.

Was die Stromversorgung über USB-C angeht, gibt es praktisch weniger als eine Hand voll Audiointerfaces, die das iPad mit Strom versorgen können. Spontan fällt mir dabei nur das iConnectivity Audio4c ein. Es ist eher das Problem, dass etliche Audiointerfaces für Desktops ihren Strom nur über den ­USB-Port beziehen können und keinen eigenen DC-Anschluss besitzen.

Ob ein Interface vom iPad beim Direktanschluss dann mit Strom versorgt werden kann, steht oft in den Sternen. Die USB-(C) Anschlüsse der Desktops können zwischen 500 mA und 900 mA Strom liefern, manchmal sogar mehr, aber das ist von Gerät zu Gerät verschieden. Die maximal spezifizierten Wattleistungen von USB 3.x oder Thunderbolt werden höchstens von Ladegeräten erreicht und auch Hubs liegen oftmals weit darunter.

Hinzu kommt noch die Eigenheit einiger (älterer) USB-Controllerchips, einen falschen Stromverbrauch anzugeben, auf Grund dessen das iPad nicht mitspielt. Eine andere Eigenheit ist, dass manche Interfacse nicht per direkter USB-C-Verbindung zum iPad erkannt werden und es muss ein (stromversorgter) USB-Hub zum Einsatz kommen.

USB-C iPad Pros können zwar auch andere Geräte laden (PD-fähig), aber das wirkt sich natürlich recht negativ auf die Laufzeit des iPads aus.

Der „kleinste“ USB-Hub ist der besagte Lightning USB3 Camera-Adapter – oder für USB-C iPads der Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter. Das Geld sollte man ausgeben, wenn man einen störungsfreien (Audio-) Betrieb haben möchte.

Auch lohnt es sich, in einen guten USB-Hub jenseits der 50,- Euro zu investieren. Die Kriterien für einen „guten“ USB-Hub sind aber leider eher wage und meistens nur mit Fehlkäufen einzugrenzen. Aber meiner Erfahrung nach ist, wenn der Hub eine USB-Buchse anstatt eines festen Kabels zum Anschluss an den Host bietet, sowie Verpolungs-z und Überspannungsschutz explizit in der Produktbeschreibung erwähnt wird, schon eine Anzeige in die richtige Richtung. Für mich haben sich die Hubs von Plugable über die Jahre absolut positiv hervorgetan. So oder so landet man beim iPad früher oder später bei einem Apple-Adapter und einem USB-Netzteil oder einem stromversorgten USB-Hub.

Mit dieser Einführung sollte dem Betrieb eines Audiointerfaces am iPad/iPhone nichts mehr im Wege stehen. Doch lohnt die Investition in ein teures Interface?

Wie oben geschrieben, ist die Software für iOS mittlerweile auf einem professionellen Level. Dementsprechend gibt es auch keine Preisobergrenze für ein Audiointerface fürs das iPad. Für die meisten iPad-Musiker ist jedoch der Mobil- und Hobbyfaktor wichtiger als der Klangfaktor, was auch legitim ist. Aber warum sollte man wählen, wenn man beides haben kann?

Affiliate Links Apple USB-C Digital AV Multiport Ad. Kundenbewertung: (1) 79,00€ bei

Welche Audiointerfaces haben es nicht in die Übersicht geschafft?

Das Lewitt Connect 6 wird zwar mit iPad-Kompatibilität und sogar Ladefähigkeit für das iPad/iPhone beworben, aber die Kontroll-Software für das Interface gibt es nur für Windows und macOS und das iPad ist lediglich als Content-Zuspieler vorgesehen. So gibt es auch nur einen Daten-Upstream zum Desktop hin.

Auch Audient, Focusrite oder Presonus Interfaces tauchen zwar in einigen anderen iOS-Interface-Listen auf, aber die dazu notwendige Kontroll-Software zur Konfiguration gibt es auch hier nur für Desktops. Dass manche dieser Interfaces vom technischen Umfang her zu klein sind (z. B. Audient EVO4 oder iD4 mkII), um relevante Änderungen in der Konfiguration überhaupt vorzunehmen, ändert daran nichts. So schrieb Autor Matthias Steinwachs im Testbericht zum Scarlett 2i2 4th Gen: „Will man allerdings Samplerates nutzen, die über 48 kHz hinausgehen, ist Focusrite Control 2 Pflicht“ – und die gibt es eben nicht für iOS.“

Das Keith McMillen K-Mix ist für mich persönlich die schmerzlichste Entscheidung, denn das Interface dient mir seit seinem Release 2016 als verlässliches Interface für das iPad. Doch seitdem Keith McMillen am 30. August 2024 von uns gegangen ist, wurde McMillen Instruments in Muse Kinetics umbenannt und umstrukturiert und der K-Mix komplett aus dem Katalog genommen, da die AKM-Wandlerchips nicht mehr erhältlich sind. Ein weiteres Opfer dem Feuers bei AKM (Amazona.de berichtete).

Deswegen hier eine Verbeugung für Keith McMillen und dem K-Mix, eines der coolsten mobilen Audiointerfaces, das je gebaut wurde.

Nichtsdestotrotz gibt es diverse Funktionen beim K-Mix, wenn auch nur sehr wenige, die nur über die Kontroll-Software für Desktops zu erreichen sind. Die Möglichkeit, den K-Mix gleichzeitig auch als digitalen Standalone-Mixer und MIDI-Controller zu nutzen, machen ihn für mich einzigartig.

Die besten Audiointerfaces für iPad und iPhone

10. Behringer U-Phoria UMC202HD / UMC404HD

Wer einfach nur ein unkompliziertes Interface sucht, das man mit auf Tour nehmen kann und nicht die Welt kostet, ist mit diesem Interface mit MIDAS-Wandlern und Preamps sicher gut bedient. Das UMC202HD bezieht Strom nur über USB, es ist also ein Apple-Adapter oder ein stromversorgter USB-Hub notwendig. Das UMC404HD bietet einen 5 Volt DC-Anschluss.

Was den Klang angeht, schrieb unser Autor Stephan Merk: „Beim Abhören meiner bekannten Musikstücke in hoher Auflösung zeigt sich, dass es mir persönlich etwas an Lebendigkeit fehlt. [Es] plätschert die Musik distanziert vor sich hin und klingt zwar natürlich, aber hier ist noch Luft nach oben. […] Die Audiointerfaces U/Phoria UMC202HD und UMC404HD klingen zwar keineswegs schlecht, aber der Zusatz audiophil hat mich etwas mehr erwarten lassen.“

Doch immerhin bietet das Interface einen 1×1 MIDI-DIN-Anschluss, Direct-Monitoring und das UMC404HD kann sogar mit seperaten Effekt-Send-Kanälen aufwarten.

Affiliate Links Behringer U-Phoria UMC202HD Kundenbewertung: (1239) 83,00€ bei

Affiliate Links Behringer UMC404HD Kundenbewertung: (1513) 155,00€ bei

9. IK Multimedia iRig Pro Duo I/O

Autor Matthias Steinwachs schrieb zu diesem Interface: „Klingt gut, ist handlich und – endlich – auch leicht zu bedienen: Wer mobil in guter Qualität ein- oder zweikanalig etwas aufzeichnen will, bekommt mit dem IK Multimedia iRig Pro Duo I/O ein leistungsstarkes Werkzeug mit auf den Weg.“

Das iRig kann über USB (Hub), einem 9 Volt DC-Netzteil oder mit Batterien betreiben werden, wobei letztere bei Einsatz der Phantomspeisung nur ca. 1 Stunde halten. Ansonsten ist der Betrieb laut Matthias reibungslos und 1×1 MIDI-TRS gibt es auch. Viele Funktion auf wenig Raum.

Allerdings verwendet IK Multimedia einen proprietären Mini-DIN-Stecker auf USB. Bei Verlust kostet ein Ersatzkabel bei IKM rund 36,- Euro. Aber ein zertifiziertes USB-C, 20 GB/s Kabel ist auch nicht viel billiger.

Nett ist, dass die mitgelieferte Amplitube-Lizenz sowohl für iPad als auch Desktops gleichermaßen aktiviert wird. Da hat man wenigstens mal etwas von den, ansonsten auf Desktops zugeschnittenen, Software-Bundles.

Affiliate Links IK Multimedia iRig Pro Duo I/O Kundenbewertung: (37) 165,00€ bei

Affiliate Links IK Multimedia USB-C to Mini-DIN cable Kundenbewertung: (23) 36,00€ bei

8. Apogee Symphony Desktop

Das Apogee Quartet war – und ist immer noch – vielleicht eines der besten Interfaces für iOS, die jemals hergestellt wurden. Die autarke Bedienbarkeit, der Klang und der Lieferumfang macht alle glücklich, die auch unterwegs keine Kompromisse eingehen wollen. Glücklich, wer noch eins besitzt.

Das Apogee Symphony Desktop ist dennoch ein würdiger Nachfolger, wenn auch mit weniger analogen Anschlüssen, dafür aber mit einem MIDI-USB-Host Port. Das bedeutet, dass USB-MIDI-Geräte direkt an das Interface angeschlossen werden können (ab Firmware 1.3). Die autarke Bedienung am Gerät selbst ist geblieben und sämtlich Effekte, wie das hervorragende Reverb, der legendäre ChannelStrip und der Mixer, werden über den Touchscreen kontrolliert. Sogar das Updaten der Firmware geschieht autark über einen USB-Stick. Außerdem ist iOS 13 (und neuer) explizit in der Kompatibilitätsliste aufgeführt. Das ungemein sauber verarbeitete Interface bezieht seinen Strom über einen 9 Volt DC-Anschluss. Die Apogee Control-Software für Desktop ist komplett optional und ist nur ein Spiegel der Bedienung am Interface.

Zum Klang schrieb ich damals im Test: „Die insgesamt energische, wie energiereiche Darstellung vermittelt immer das Gefühl, die Musik würde mit ein paar Club-Mate zuviel laufen, was sich ungemein anregend auf das Tanzbein auswirkt. Das Timing des Apogee Symphony Desktop ist wirklich ultrapräzise. Hat man sich erst einmal darauf eingestellt, wird man viele andere Interfaces eher als langweilig empfinden.“

Affiliate Links Apogee Symphony Desktop Kundenbewertung: (21) 1.399,00€ bei

7. MOTU M4, UltraLite mk5, 828 (2024) (5. Generation)

Hier ist wirklich für jede Geldbeutelgröße etwas dabei und vielleicht sollte MOTU deswegen auf Platz 1 stehen, schließlich vergab unser Autor Armin Bauer für M2 und M4 den Best-Buy für Einsteiger-Interfaces und schrieb: „Mit den neuen USB-Audiointerfaces M2 und M4 unternimmt MOTU den Versuch im unteren Preisbereich Fuß zu fassen. Und das gelingt auf Anhieb.“

Angefangen mit dem MOTU M2 und M4 bieten diese 1×1 MIDI-DIN und den Einstieg in den MOTU-Klang. Natürlich nicht auf dem Level eines Ultralite oder 828, aber für die Preisklasse hervorragend. Der Formfaktor ist bestens für den mobilen Einsatz am iPad geeignet und beide beziehen ihren Strom nur über USB-C (Hub/Apple-Adapter benötigt). Das M6 ist mit separatem 15 Volt DC-Stromanschluss ausgestattet, genau wie das UltraLite mk5, was sie aber nicht weniger mobil macht. Der All-Time-Klassiker 828 (2024) ist dagegen ein Bolide, den man nicht unbedingt im Rucksack haben möchte, aber manchmal lohnt sich ein Kompromiss.

Affiliate Links MOTU M2 Kundenbewertung: (398) 233,00€ bei

Affiliate Links MOTU M4 Kundenbewertung: (276) 295,00€ bei

Affiliate Links MOTU M6 Kundenbewertung: (22) 489,00€ bei

Affiliate Links MOTU 828 (2024) Kundenbewertung: (8) 1.199,00€ bei

6. Steinberg UR24C



Auch die Steinberg UR-Interfaces sind Klassiker am iPad und werden auch explizit für iOS/iPadOS beworben. Auf dem Datenblatt hat das UR24C zwar alle Check-Punkte wie USB 3.0, 32 Bit-Wandler, 192 kHz aufgelistet, allerdings zeigt der geringe Rauschabstand von 106 dB, dass 32 Bit hier nur Marketing ist.

Dennoch wäre es ein großer Fehler, das Interface abzutun. Zum einen wegen der internen Effekte, die über die dspMixFix-App auf dem iPhone oder iPad kontrolliert werden können und in dieser Preisklasse einzigartig sind. Auch Fähigkeiten, wie Direct-Monitoring und Loopback, sind nicht zu verachten.

Autor Jörg Hoffmann fiel in seinem Test zum Steinberg UR24C auch sofort „der knackige und dynamische Klang“ auf. „Bei aktuellen Produktionen, wie Dua Lipas Don’t show up, hüpfen die Bässe förmlich aus den Chassis und trotzdem bleibt die Stimme stabil im Raum.“ Zahlen sind eben doch nicht alles.

Affiliate Links Steinberg UR24C Kundenbewertung: (50) 233,00€ bei

5. RME Babyface Pro FS / UCX II

Der Preis ist bei Babyface Pro FS und dem UCX II schon eine Ansage, aber klanglich gibt es an beiden Interfaces nichts auszusetzen und das Babyface Pro erhielt sogar einen Best Buy in seiner Kategorie (Midrange-Kategorie).

Im Test schrieb ich damals: „Das Babyface Pro FS ist dem Klang nach nicht nur das Ultimo der Midrange-Preisklasse, sondern auch ein offener Angriff auf die Klangklasse der High-End DA-Wandler, die das Dreifache kosten.“

RME hat sich durch eine sehr gute Langzeitproduktpflege seinen Rang in der Audiowelt mehr als verdient. Dass die Interfaces am iPad im PC-Modus (USB-Compliance-Modus) laufen müssen und man daher ein paar Millisekunden mehr Latenz in Kauf nehmen muss, ist nur ein marginales Problem, wie auch, dass sie ein eigenes Netzteil am iPad benötigen.

Mit der TotalMix-App kann das Interface komplett am iPad bedient werden. Nur das Umschalten zwischen der App und der iOS-DAW kann etwas nervig sein, aber das Wechseln zwischen Apps ist trotz Stage Manager nicht optimal.

Affiliate Links RME Babyface Pro FS Kundenbewertung: (132) 819,00€ bei

Affiliate Links RME Fireface UCX II Kundenbewertung: (30) 1.369,00€ bei

4. Zoom UAC-232

Der Zoom U-44 Field-Recorder war lange ein Klassiker als Audiointerface für das iPad und das Zoom UAC-232 ist mit 32 Bit Audio ein sinnvolles Update dazu. Autor Markus Galla stellte im Test dabei besonders die Nützlichkeit für Streamer-Anwendungen heraus, die sich nicht groß mit technischen Einstellungen herumschlagen wollen. Und 1×1 MIDI-DIN gibt es auch.

Die Control-App für iPhone und iPad, genannt UAC-232 Mix Control, scheint funktional nicht zwingend notwendig zu sein, um das Interface zu konfigurieren. Sie bietet lediglich Zugriff auf den internen 2-Kanalmixer. Strom gibt es nur über den gesonderten USB-C-Stromanschluss, während der zweite USB-C-Port für den Datenaustausch verantwortlich ist. Es wird also ein USB-Hub oder einer der Apple-Adapter zum Betrieb benötigt.

Affiliate Links Zoom UAC-232 Kundenbewertung: (6) 199,00€ bei

3. Sound Devices MixPre-3 II / MixPre-6 II

Auch wenn eine Kontroll-Software noch so gut ist, es bleibt eine Komponente, die oftmals als erstes eine Hardware unbrauchbar macht, die sonst noch lange ihren Dienst tun würde. Besser also, es gibt gar keine.

Diesbezüglich sind die Sound Devices ein fantastischer Sweetspot zwischen autarkem Interface, Klang und Mobilität. Das Interface ist komplett am Gerät zu bedienen und kann auch mit Netzteil, USB-Strom oder Batterien betrieben werden. Mehr Mobilität geht nicht! Hinzu kommt ein professioneller Klang und 32 Bit Audio. Und als Field-Recording-Geräte bringen die MixPres II auch den passenden Rauschabstand mit.

Autor Raphael Tschernuth schrieb im Test zu den Sound Devices MixPres: „Der MixPre lässt sich Standalone oder als iOS- bzw. Win/Mac Audiointerface verwenden und ist gegenwärtig der funktional umfangreichste mobile Recorder auf dem Markt.“ Der einzige Grund, warum die Sound Devices nicht auf Platz 1 unserer Übersicht stehen, ist der, wenn auch absolut gerechtfertigte, hohe Preis.

Affiliate Links Sound Devices MixPre-3 II Kundenbewertung: (29) 1.189,00€ bei

Affiliate Links Sound Devices MixPre-6 II Kundenbewertung: (48) 1.399,00€ bei

2. iConnectivity Audio4c

Wenn es ein Interface für das iPad gibt, dem eine besonderen Aufmerksamkeit gebührt, dann ist es dieses! Es bietet zwar „nur“ 96 kHz, hat dafür aber Produkteigenschaften die es sonst nirgends gibt, außer bei Metric Halo. Gemeint ist die Multihost-Fähigkeit. Das bedeutet, es lassen sich zwei Computer per USB anschließen und digitales Audio auf maximal 20 Kanälen zwischen den Geräten streamen, auf die analogen Ausgänge leiten oder die analogen Eingänge abgreifen. Dasselbe gilt auch für die MIDI-Implementation, die hardwareseitige Filter und Port-Routing bietet.

Mit dem iConnectivity iConnectAudio4c ist es ein leichtes, das iPad in seine DAW-Produktionsumgebung einzubinden (oder umgekehrt), oder auch gerne zwei iPads. Der Nachteil des Schweizer Taschenmessers ist, dass es für viele eben nicht ganz so einfach zu konfigurieren aufgrund der komplexen Möglichkeiten und einfach zu viel des Guten ist.

Das Interface benötigt zwar ein externes Netzteil, ist aber auch eines von ca. drei Interfaces, die während des Betriebes ein iPad laden können. Die iOS-Apps reconfig4Audio wird von Entwickler Markus Burri gepflegt und ermöglicht das komplette Konfigurieren vom iPad aus.

Affiliate Links iConnectivity Audio4c Kundenbewertung: (14) 376,00€ bei

1. M-Audio AIR 192|14, 8,4

Keine Kontroll-Software, ausschließliche Bedienung am Gerät, keine unnötigen Gimmicks. Ein völlig autarkes Interface. Der Klang ist gemessen an der Preisklasse hervorragend, allerdings ist es nicht sehr übersteuerungsfest, besonders am Eingang. Wenn man das Signal aber strikt im grünen LED-Bereich hält, bleibt auch sonst alles im grünen Bereich.

Das 192 kHz USB 2.0 Interface mit USB-C-Anschluss bietet sechs analoge Eingänge und 10 Ausgänge, wovon zwei Ausgänge dem Kopfhöranschluss gehören und eine 1×1 MIDI-Schnittstelle im TRS-Format. MIDI-DIN-Adapter werden mitgeliefert. Das 12 Volt Netzteil sorgt dabei für einen stabilen Betrieb. Stromversorgung über USB-Bus gibt es nicht – was eher ein Vorteil, denn ein Nachteil ist.

Das kleinere Modell M-Audio AIR 192|8 wird über den USB-Bus mit Strom versorgt. Allerdings wird dann wohl eine Stromversorgung über einen USB-Hub fällig. Es hat zwar weniger Ein- und Ausgänge (4x 6, Kopfhörer inklusive) bietet mit 1×1 MIDI-TRS aber für sehr ansprechendes Geld dennoch alles, was man für unterwegs braucht.

Autor Florian Scholz meinte dazu: „Die Hardware wirkt sehr robust […] Klanglich ist das USB-Interface klasse. Die Vorverstärker sind sauber, rauschen nicht übermäßig und die Wandler liefern ein sehr klares Klangbild.“

Affiliate Links M-Audio AIR 192|14 Kundenbewertung: (75) 299,00€ bei