Marktübersicht: Die besten Drumcomputer für Techno

Die besten Drum-Machines für Techno

Diese kleine Übersicht über Drum-Maschinen, die vor allem für Techno geeignet sind, soll keine Top-10-Auflistung sein, sondern eher als Best-of gelesen werden. Klar, jede Drum-Maschine kann für diese Stilrichtung genutzt werden. Einige Maschinen sind aber beliebter als andere und so kam diese Liste zustande.

ANZEIGE

Falls ihr meint, da fehle eine, die vor allem für euch ganz wichtig ist, so teilt es doch in den Kommentaren mit. Auch kleine Erfahrungsberichte wären eine sehr schöne Ergänzung zum Artikel. Jetzt aber Vorhang auf für die besten Drum-Machines für Techno.

Patient Zero: Roland TR-909

Es gibt wohl kaum Zweifel, dass die 1983 erschienene Roland TR-909 die Urgroßmutter aller Techno-Drum-Maschinen ist. Es ist die Mischung aus analoger und digitaler Klangerzeugung mit Samples, die den besonderen Reiz dieser Maschine ausmachen. Durch diesen, vor allem für 1983, futuristischen Klang war es nur ein Frage der Zeit, bis die Roland TR-909 einige Jahre später zu der Drum-Maschine der Techno-Bewegung wurde. Außerdem war sie eine der ersten Geräte, die den gerade neuen MIDI-Standard nutzten – so blieb sie auch wesentlich später noch gut in jedes Setup integrierbar. Natürlich waren die Einzelausgänge ein weiteres großes Plus der Roland TR-909. Ob man für Techno nun wirklich 96 Patterns zu einer maximalen Song-Länge von 896 Takten verknüpfen können musste, sei mal dahingestellt.

Heutzutage gehen originale Roland TR-909 ab 6.500,- Euro auf dem Gebrauchtmarkt.

Kein Wunder also, dass es zahlreiche Nachbauten/Klone von der 909 inspirierte Drum-Maschinen auf dem Markt gibt. Immer wieder ist zu hören/lesen, dass die Sounds mittlerweile total ausgelutscht seien und eigentlich doch keiner Interesse daran haben sollte, diesen nachzuahmen. Nun, die Gebrauchtmarktpreise und die schiere Anzahl an Klonen sprechen eine deutlich andere Sprache.

Roland TR-8S

In der Roland TR-8S kulminieren wohl alle Eigenschaften aller vorhergehenden Klassiker der Roland TR-Serie in einem Gerät – mit dem Zusatz, dass auch eigene Samples genutzt werden können. So befinden sich auch mittlerweile alle Sounds der klassischen TR-Geräte wie Roland TR-808, TR-606 und TR-707 an Bord.

Allerdings handelt es sich bei der Synthese für die aufgeführten analogen Drummies nicht um eine analoge. Stattdessen bietet die Roland TR-8S z. B. ein TR-909 Kick-Modell, das auf der ACB (Advances Circuit Behaviour) -Technologie von Roland basiert. Kurz gesagt versucht die ACB durch die mathematische Nachbildung einzelner Komponenten der analogen Hardware, deren speziellen Charakteristiken abzubilden. ACB wird auch in vielen anderen Produkten von Roland, vor allen Synthesizern, eingesetzt.

ANZEIGE

Aber da hört der Umfang noch nicht auf. Es stehen auch z. B. komplett neue FM-Modelle für Drums zur Verfügung, die es so noch in keiner TR gab. Mit dem letzten Update sind gerade noch ein paar neue FM-Modelle hinuzgekommen.

Was es früher auch nicht gab, war die Einstellung eines Zufallsfaktors für bestimmte Schläge, so kann man selbst aus einem eintaktigen Pattern eine größere Bandbreite an Variationen herausholen. Dieses Konzept treibt die nächste Maschine auf die Spitze. Auch die Roland TR-8S besitzt Einzelausgänge – und zudem noch Volume-Fader für die einzelnen Drums, wie einst die TR-707.

Link zum Hersteller Roland

Elektron Analog Rytm, Analog Rytm MK2

Die Elektron Analog Rytm ist der Urgroßmutter insofern sehr ähnlich, da sie echte analoge und digitale Klangerzeugung miteinander vereint. Es können aber nicht nur Samples abgefahren werden. Samples können über die Synthese-Engine verdreht oder durch das analoge Filter und Overdrive veredelt werden. Vor allem die einfache Resampling-Funktion kommt Klangtüftlern sehr entgegen. Für die harte Fraktion ist jedoch der durchsetzungsfähige analoge Punch der analogen Drums ausschlaggebend.

Beim Sequencer scheiden sich allerdings die Geister. Die einen möchten keinen anderen benutzen, die anderen mögen ihn gar nicht. Wie die TR-8S kann auch in der Elektron Analog Rytm Zufälligkeit eingesetzt werden. Aber die Kontrolle geht weit darüber hinaus. Es können bei einem Step genaue Angaben über das Auftreten gemacht werden. Das erledigen die sogenannten „Trigs“. So erklingt eine Percussion auf Step 9 z. B. nur alle zwei Pattern-Durchläufe oder sie wird nur beim vierten Durchlauf gespeilt. Ein Step danach kann so eingestellt werden, dass er nur erklingt, wenn der Step 9 eben NICHT gespielt wurde.

Das mag so kurz zusammengefasst etwas verwirrend erscheinen und natürlich könnte man das auch mit manuellen Patterns erreichen – bei 128 Patterns pro Projekt wohl kein Problem. Kennt man sich aber einmal damit aus, können einfache 1-Takt-Patterns so programmiert werden, als ob es 16 verschiedene wären, die hintereinander abgespielt werden.

Link zum Hersteller Elektron (Analog Rytm Mk2)

Elektron Syntakt

Gerade recht frisch auf dem Markt und nicht nur eine Drum-Machine ist die Elektron Syntakt. Auch diese ist eine hybride Drum-Maschine, die sich sowohl beim Elektron Model:Cycles, als auch beim Analog Rytm bedient. Es stehen 11 digitale Drums, 16 analoge Drums und 11 analoge Cymbals zur Verfügung.



Zusätzlich zu den analogen Klangerzeugern, sind in der FX-Kette ein analoger Verzerrer und ein analoges Filter enthalten, und das sogar pro Track, von denen 12 zur Verfügung stehen – somit handelt es sich beim Elektron Syntakt auch um einen FX-Hybrid.

Größte Einschränkung ist allerdings, dass man sich bei Elektron entschieden hat, auf Einzelausgänge zu verzichten; lediglich ein Stereo-Ausgang steht zur Verfügung. Als Bonus kann jedoch den Stereo-Eingang gewertet werden, mit dem externe Signale durch die FX-Kette geschickt werden können. Und da auch diese sequenzierbar ist, lässt sie sich auch nahtlos in den Work-Flow einfügen.

Auch der Sequenzer der Elektron Syntakt beherrscht die sogenannten „Trig Conditions“ und „Trig Chances“, wie schon beim Analog Rytm beschrieben. Der Elektron Syntakt ist also nicht „nur“ eine Drum-Maschine, sondern kann komplette Songs erstellen.

Link zum Hersteller Elektron (Syntakt)

Erica Synths LXR-02

Der Erica Synths LXR-02 ist eine Koproduktion von Erica Synths und Sonic Potions. Die Sound-Engine ist rein digital und beherbergt 6 verschiedne Instrumente. Das mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, verglichen mit den Drum-Instrumenten in der TR-8S, die nur einige wenige Parameter bieten, fährt die Erica Synths LXR-02 mit z. T . über 30 Parametern für ein Instrument auf.

Damit wird sofort klar, dass hier das Sound-Design groß geschrieben wird. Die Größe des Gerätes und die klar strukturierte Oberfläche machen es auch ideal für Live-Einsätze. Auch hier kommen Fader für die einzelnen Drum-Voices, von denen 6 gleichzeitig genutzt werden können, zum Einsatz.

Die Erica Synths LXR-02 hat zwar keine Einzelausgänge für alle Drums-Voices, jedoch immerhin vier, die beliebig zuweisbar sind.

Link zum Hersteller Erica Synths (LXR-02)

Erica Synths Perkons HD-01

Der Donner (PĒRKONS) schlägt weiter bei Erica Synths ein. Erica Synths Perkons HD-01 beherbergt, ähnlich dem Syntakt, eine digitale Klangerzeugung für die vier Instrumente, gekoppelt mit einem Multimode-Filter inklusive Overdrive. Und für den analogen Schliff gibt es auch noch einen optischen Master-Kompressor und einen Master-Overdrive. Zu guter Letzt dann verrichtet ein analoges BBD-Delay im Gerät seinen Dienst. Dieser kann dann mit einem Send von den vier Instrumenten genutzt werden.

Jedes dieser Instrumente hat 3 Engines, die mit je acht Parametern gesteuert werden können. Und jeder dieser Parameter hat einen eigenen Regler auf der Oberfläche. Natürlich können diese auch in der Sequenz automatisiert werden. In Sachen Einzelausgänge hat der Perkins die Nase weit vorne. Nicht nur gibt es 6,3 mm Einzelausgänge für jedes Instrument, sondern auch je einen Send- und Return-Anschluss. Auch der Trigger-Eingang ist in 6,3 mm ausgeführt und ist „Velocity-Sensitive“. Soll heißen, er versteht nicht nur an und aus, sondern auch alles dazwischen.

Erwähnenswert ist die Eingabe der Steps, die übrigens auch wieder mit einer Wahrscheinlichkeit belegt werden können. Der Erica Synths Perkons HD-01 hat nämlich für jedes Instrument eine eigene Step-Taster-Reihe. Das macht die Programmierung natürlich sehr übersichtlich und effizient.

Link zum Hersteller Erica Synths (Perkons)

E-licktronic Nava extra9

Um die Bandbreite zu erweitern, stellen wir hier auch einen echten Selbstbau-Klon vor. Das Kit ist auf den ersten Blick mit 319,- Euro zuzügl. MwSt recht günstig, es fehlen jedoch alle Kleinteile und passive Komponenten und vor allem Potikappen und das Gehäuse.

Auf der Website von e-licktronic ist ein Link zu einer Mouser BOM mit einigen Dutzend verschiedenen Bauteilen, deren Gesamtwert sich z. Zt. auf 291,42 Euro beläuft. Bei einigen wenigen muss man auch noch Ersatz finden, da sie nicht erhältlich sind.

Erica Synths stelle eine Weile Gehäuse für die E-licktronic Nava extra9 her. Jetzt kann man lediglich im Forum anfragen, ob man die Aluminum-Frontplatten ordern kann.

Auf den ersten Blick scheinen hauptsächlich NOS-Teile (New Old Stock) für die ICs zum Einsatz zu kommen. Dennoch wurden einige Erweiterungen, wie Sequencer-Laufrichtung, nachgerüstet.

Link zum Hersteller E-licktronic

Korg Drumlogue

Der Korg Drumlogue zementiert den Stand zur hybriden Klangerzeugung und wartet mit insgesamt 11 Stimmen auf. Die Instrumente sind aufgeteilt in 4 analoge, 6 Sample-basierte Klangerzeuger sowie einer Multi-Engine (NOISE, VPM, User-Synthesizer).

Ein Blick auf das Blockdiagramm offenbart weitere Einteilungen der einzelnen Instrumente. So gibt es ein analoges Instrument für Bass-Drum, Snare-Drum, Low- und High-Tom. Die digitale Sektion ist unterteilt in 4 PCM-Instrumente und 2 Sampler-Instrumente. Mit PCM sind bereits in der Korg Drumlogue integrierte Samples gemeint, mit den anderen kann man eigene Samples auf einer SD-Karte hinterlegen. Ein eigentliches Sampeln über Audioeingänge ist nicht möglich, ebensowenig Re-Sampling.

Es existieren auch noch 3 Master-Effekte, darunter Reverb und Delay. Aber es können auch Custom-FX genutzt werden, was die Flexibilität deutlich erhöht.

Dafür bietet das Gerät aber etwas, was kein anderes bietet: den User-Synthesizer. Herbei handelt es sich um ein Instrument, das, mit der nötigen Kenntnis versehen, selber programmiert werden kann. Dazu steht ein SDK auf GitHub zur Verfügung. Man kennt diese Erweiterung bereits aus dem Prologue, dem Minilogue xd und dem NTS-1, bei dem es schon einige interessante Kreationen für diese Nutzerschnittstelle gibt. Diese sind jedoch nicht mit dem Drumlogue kompatibel.

Das Layout der Korg Drumlogue ist sehr aufgeräumt. Auch hier sind die wichtigsten Parameter im direkten Zugriff. Eine präzise Manipulation muss aber über das Menü vorgenommen werden. Auch über MIDI kann man eine vollumfängliche Editierung vornehmen.

Link zum Hersteller Korg (drumlogue)

Teenage Engineering PO-32

Manche halten die Pocket Operator Serie eher für Spielzeug (und zudem auch noch ohne ein Gehäuse, obwohl eines für 29,- Euro separat erhältlich ist). Aber auch im Fall von teenage engineering po-32 täuscht das Äußere. Nicht nur handelt es sich um eine ausgewachsene Drum-Synthese, die ohne Samples arbeitet – auch professionelle Features wie Parameter-Locks (also Parameter-Automation) und Punch-in-FX sind enthalten. Sogar ein Song-Modus existiert.

In der neuen Version kommt aber ein Feature, das das größte Manko, nämlich die Editierung von Sounds, wesentlich vereinfacht. Mit dem extra erhältlichen Plug-in SonicCharge Microtonic können die Sounds, die man mit der Software erstellt, in den teenage engineering po-32 übertragen werden.

OK, aber wenn das alles zusammenkommt, was man da wohl noch extra Zahlen muss? Nun, da der teenage engineering po-32 mit 169,- Euro recht günstig ist, werden noch 29,- Euro für das Pro-Case und 99,- Euto für die Software addiert. Macht dann 297,- Euro und ist immer die Günstigste aller hier vorgestellten Drum-Maschinen.

Für manche bleibt der der teenage engineering po-32 wohl aber immer ein überteuertes Livestyle-Produkt. Nun, man könnte ja das Demo des Plug-ins herunterladen und zumindest hören, wie es klingt.

Link zum Hersteller Teenage Engineering

Jomox Alphabase

Die Jomox Alphabase ist ein Biest von einer Drum-Maschine. Nicht nur beherbergt sie 11 Drum-Instrumente, von denen zwei (Kick-Drum und MBrane) komplett analog sind, sie beherrscht auch Sampling. Sogar ein kleiner 6-stimmiger 4-OP-FM-Synth ist mit an Bord.

Alle Instrumente der Jomox Alphabase liegen an Einzelausgängen an und das sogar symmetrisch mit einem maximalen Pegel von 22 dBu. Als Programmierung dient wieder ein Lauflicht und die wichtigsten Klang-Parameter sind direkt am Gerät verstellbar. Die 16 Encoder funktionieren dabei kontextabhängig, je nachdem auf welcher instrumenten-Seite gerade editiert wird.

Die Sampling-Funktion der beiden Instrumente X Sample 1+2 erlaubt das Sampeln von bis zu 5 Sekunden Audio in 16 Bit/ 44,1 kHz. Die Samples können intern oder auf der SD-Karte gespeichert werden.

Dazu kommen noch die Möglichkeit, Samples zu kürzen und zu loopen. Pitch, Filter-Cutoff und Volume können ebenfalls moduliert werden. Hier wird also wesentlich mehr geboten, als nur einfach das Abfahren von Samples.

Den Abschluss machen zwei digitale Effekte: Delay und Reverb. Der Reverb kann beinahe unendlich lang nachklingen und bietet durch seinen hohen Damping-Faktor ein modernes Klangbild. Das Delay kann direkt in die Hybrid-Sample-Kanäle über einen Insert integriert werden.

Link zum Hersteller Jomox

Novation Circuit Rhythm

Die Novation Circuit Rhythm ist eine Drum-Maschine, die auf acht Mono-Spuren Sample-basierte Drums liefert. Da jedes Sample aber bis zu 32 Sekunden lang sein kann, gelingen auch Sound-Kollagen oder die Nutzung von ganzen Drum-Loops. Es können aber auch tonale Samples benutzt werden, die dann chromatisch transponiert werden können.

Das Arbeiten mit Loops wird durch eine Slice-Funktion erleichtert. So kann man einen Loop automatisch in 4, 8 oder 16 Slices zerlegen, die dann auf die Pads verteilt werden.

Samples können aber nicht nur abgefahren, sondern auch in Echtzeit nachbearbeitet werden. Dazu gehören Sample-Tuning, -Start und -Length, Envelope Slope (Attack/Decay) sowie einige Filter/Effekte (HP, LP Filter, Resonanz, Distortion).

Die Grid-FX ermöglichen dann weiteren Eingriff in Echtzeit. Die verschiedenen FX sind Beat Repeat (6x), Reverser (2x), Gater (4x), Phaser (2x) und Vinyl (2x) sowie Auto-Filter und Digitise. Sie können auf die Summe und auch auf externe Signale angewendet werden. Denn auch die Novation Circuit Rhythm hat Line-Eingänge für externe Signale. Da im Grid-FX-Modus immer noch einzelne Tracks gemutet und in der Lautstärke geändert werden können, eignet er sich hervorragend für die Live-Performance.

Link zum Hersteller Novation