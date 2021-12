Marktübersicht: Die besten Verstärker für E-Gitarren unter 1000 Euro

OK, meinen Sound hab ich gefunden – mal mit Röhrenamp, mal mit Guitarix, jenachdem, welchen Sound ich haben will.

Aber die Gitarre rutscht mir trotzdem den Oberschenkel runter, insbesondere wenn ich meine Super-Stage-Jogginghose anhab.

Gibt es da nicht was, was man unten an den Gitarrenkorpus kleben kann, das

a) das Wegrutschen stoppt

b) rückstandsfrei entfernbar ist?