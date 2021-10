Marktübersicht: Die besten kostenlosen DAWs

Wobai auch das mit der kommerziellen Nutzung so auch nicht korrekt ist.

Die $60 Lizenz kann sehr wohl kommerziell genutzt werden, wenn man mit dem kommerziellen Einsatz von Reaper nicht mehr als $20.000 im Jahr verdient, dann reicht eine $60 Lizenz.

Liegt der Verdienst darüber, dann sind $225 fällig.

Von der Homepage: – besonders zu beachten das „oder“

You may use the discounted license if:

– You are an individual, and REAPER is only for your personal use,

OR

– You are an individual or business using REAPER commercially, and yearly gross revenue does not exceed USD $20,000,

OR

– You are an educational or non-profit organization.

:)