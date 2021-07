Marktübersicht: Die besten Outdoor Gitarrenverstärker

Die besten Outdoor Amps für unterwegs

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Gitarristen auf die akustische Gitarre beschränken mussten, um draußen in der freien Natur spielen zu können. Es ist ein immer geläufigeres Bild: Leute, die mit ihren E-Gitarren, in angenehmer Kulisse, draußen im Park sitzen und einen guten, bisweilen transparenten und verzerrten Gitarrensound aus transportablen Verstärkern rausblasen. Es hat seinen Reiz und ist vor allem in der gegenwärtigen Klangqualität aufgrund der Modelling-Technologie eine relativ neue Erscheinung.

Vorbei sind die Zeiten wo man sich auf den kleinen Marshall MS-2 beschränken musste, um draußen ohne Generator und Stromanschluss Amp-Sound zu haben. Zugegeben, der kleine hat durchaus seinen Reiz, aber inzwischen gibt es eine breite Auswahl von klanglich befriedigenden bis starken Outdoor Amps, die batteriebetrieben oder auf Akkubasis über mehrere Stunden mitgeführt werden können und für das sommerliche Beieinander wie gemacht sind. In dieser Marktübersicht wollen wir euch die wichtigsten Produkte nennen, die ihr auf dem Schirm haben solltet, wenn ihr eine transportable, verlässliche und klanglich gute Lösung sucht, um draußen in freier Wildbahn die Strat oder Paula erklingen zu lassen.

Die Auswahl an Features ist breit gefächert: Während viele Verstärker eingebaute Effekte wie Hall, Delay oder Modulation besitzen, sind andere mit mehreren Kanäle ausgestattet und besitzen Empfangmöglichkeiten wie Bluetooth, Kopfhörerausgang und EQ. Andere warten mit integrierten Drum-Loops auf, andere wiederum besitzen eine dazugehörige App. Einige Outdoor Verstärker vereinen sämtliche dieser Features in sich. Folgende Outdoor Amps solltest du auf dem Radar haben:

1. Batteriebetrieben Amps – Nux Mighty Air

Nux haben hier einen kleinen Amp auf den Markt gebracht, der eine Unmenge an Features besitzt. Darunter fallen unter anderem eine begleitende Drum-Machine, die euch beim Spielen begleiten kann sowie eine praktische App, die es erlaubt, einfach auf sämtliche Features zuzugreifen. Die Amps des Nux Mighty Air sind ebenfalls zahlreich: Fender Twin Reverb, Deluxe Reverb und Roland JC 120 für Clean, für Overdrive ein Marshall Plexi, Lead 100 und Vox AC30 und Diezel VH4 in High Gain. Eine ganze Menge also. Klanglich durchwachsen, ist diese Option jedoch eine der klanglich flexibelsten überhaupt.

Amps : 8

: 8 Modulation : Ja

: Ja Delay/Hall : Ja

: Ja Drum-Machine : Ja

: Ja EQ : Nein

: Nein App : Ja

: Ja Bluetooth : Ja

: Ja Preis: 169,- Euro

2. Outdoor Amps – Harley Benton Airborne Go

Harley Benton haben das Prinzip und die Modelling-Algorithmen des Nux Mighty Air genommen und in ein eigenes Gehäuse gepackt – vereinfacht ausgedrückt. Auch in der Bedienung sind die grundlegenden Features die gleichen: Drei Amp-Stufen von Clean über Crunch bis Distortion, kein EQ, eine verlässliche Bluetooth-Anbindung, App sowie integrierte Drum-Machine. Das gewohnte Harley Benton-Konzept also, ein bisschen günstiger als das Vorbild.

Amps : 8

: 8 Modulation : Ja

: Ja Delay/Hall : Ja

: Ja Drum-Machine : Ja

: Ja EQ : Nein

: Nein App : Ja

: Ja Bluetooth : Ja

: Ja Preis: 140,- Euro

3. Verstärker für den Park und Natur – Boss Katana Air

Wenn es um die Klangqualität der batteriebetriebenen Verstärker geht, stehen in erster Linie die Algorithmen der Modelling-Architektur zueinander in Konkurrenz. Und die Boss-Algorithmen, die bei der Katana-Serie unterkamen, gehören zu den besseren. Zumindest auf Basis der Annahme, dass Outdoor Amps nicht mit super-authentischem Röhrensound daherkommen müssen, könnte man sogar in den Raum werfen, dass die Algorithmen Katana Air zu den besten überhaupt gehören. Sehr natürlich und responsiv, sehr präsent und mit vergleichsweise natürlich daherkommenden, höheren Zerrstufen. Der Katana-Air besitzt über 50 Effekte sowie eine Bluetooth Streaming Funktion, 20 Watt und einen Funk-Transmitter im Lieferumfang für ein kabelloses Spiel. In Sachen batteriebetriebene Amps ein fast konkurrenzloses Unterfangen, wie wir finden – das entsprechend auch mehr kostet.

Amps : 5

: 5 Modulation : Ja

: Ja Delay/Hall : Ja

: Ja Drum-Machine : Nein

: Nein Line-Eingang : Ja

: Ja EQ : Ja

: Ja App : Ja

: Ja Bluetooth : Ja

: Ja Preis: 389,- Euro

4. Amps für Unterwegs – Harley Benton Streetbox 60

Es geht nicht nur um das gelegentliche Beisammensein im Park oder in der Natur, bei dem die Outdoor Amps aushelfen sollen. Manchen helfen sie auch, hier und da ein bisschen Taschengeld in die Kassen zu spülen. Für Fälle wie solche ist die Harley Benton Streetbox 60 konzipiert – kein Modelling Amp, sondern ein waschechter Verstärker bzw eine Streetbox eben. Das gute Stück hat 60 Watt unter der Haube, Bluetooth-Anbindung und einen mittenbetonten, sehr satten Sound, der vielen anderen Outdoor Amps auf dieser Liste den Rang abläuft. Wohlgemerkt ist dieser Amp aber am ehesten für akustische Gitarre gedacht und somit für Singer/Songwriter, die in der Fußgängerzone auftreten, wahrscheinlich am besten geeignet.

Amps : 1, aber 3 Kanäle

: 1, aber 3 Kanäle Modulation : Nein

: Nein Delay/Hall : Ja

: Ja Drum-Machine : Nein

: Nein Line-Eingang : Nein

: Nein EQ : Ja

: Ja App : Nein

: Nein Bluetooth : Ja

: Ja Preis: 296,- Euro

Batteriebetrieben Amps – Blackstar Fly 3 Mini Amp

Darf’s ein bisschen günstiger und rudimentärer sein? Eine großartige Alternative, die vor allem für alle in Frage kommt, die für möglichst wenig Geld möglichst guten Sound wollen und das Thema „Outdoor Amps“ abgehakt haben wollen, ist die Blackstar Fly Serie, im besonderen Blackstar Fly 3 und der Super Fly. Der Super Fly ist nicht mehr im Thomann-Sortiment, also legen wir das Augenmerk auf den Blackstar Fly 3 Mini Amp, der inzwischen so etwas wie Kultstatus erreicht hat. Einer der Gründe dürfte sein: Das gute Stück kostet nur 60,- Euro. Zwei Kanäle, Line-In für Aux und eure MP3s, Line-Out für Boxen. Viele Features gibt’s hier nicht, aber worauf es ankommt, ist der Sound. Und der ist für die 60,- Euro einfach ungeschlagen.

Amps : 1, aber 2 Kanäle

: 1, aber 2 Kanäle Modulation : Nein

: Nein Delay/Hall : Ja

: Ja Drum-Machine : Nein

: Nein Line-Eingang : Ja

: Ja EQ : Ja

: Ja App : Nein

: Nein Bluetooth : Nein

: Nein Preis: 60,- Euro

Amps für draußen – Laney Mini

Laney hat mehrere Variationen seiner superkompakten und brauchbaren Batterieverstärker auf den Markt gebracht. Das Vorzeigemodell ist wahrscheinlich der Transistor Amp Laney Mini Lion. Die Besonderheit der Laney Mini-Serie dürfte die LSI-Anbindung sein, die mit der entsprechenden App eine größere Soundvielfalt erlaubt. Die Laney Minis klingen gut und kann auch laut – Zweikanäler und ein tatsächlich bemerkenswert gutes Tape Delay, das mit an Board ist, 3 Zoll Fullrange Speaker und zwei 3 Watt Endstufen. Breites Klangspektrum, sehr handlich und einfach schick und das ganze zu einem sehr niedrigen Preis.

Amps : 1, aber 2 Kanäle

: 1, aber 2 Kanäle Modulation : Nein

: Nein Delay/Hall : Ja

: Ja Drum-Machine : Nein

: Nein Line-Eingang : Ja

: Ja EQ : Ja

: Ja App : Ja

: Ja Bluetooth : Ja

: Ja Preis: 82,- Euro

Gitarrenverstärker kompakt – Vox Adio

Gut, ein paar Jährchen hat er auf den Buckel. Aber der kleine Adio von Vox wartet nach wie vor mit großartigem Klang, einer breiten Fülle an Features und ordentlich Leistung auf. Vielen ist er der Übungsamp der frühen Stunde, ein Desktop-Verstärker, der sogar ein Recording-Out hat. Die Handtaschen-Optik ist nicht jedermanns Sache, aber dieser differenzierte Stereo-Sound ist unter den Batterieverstärkern eher selten. 6 AA-Batterien halten das Ding mehrere Stunden am Laufen. Am Start sind elf Amptypen, darunter Brit 800 und Vox AC30 Modelle, die allesamt mithilfe der VET-Modelling Technologie von Vox geschaffen wurden und neben starken Clean Sounds auch brauchbare Distortion-Sounds abdecken, werden ergänzt von Bluetooth- und Aux-Kompatibilität. War seiner Zeit schon ein bisschen voraus, der kleine Adio.

Amps : 11

: 11 Modulation : Ja

: Ja Delay/Hall : Ja

: Ja Drum-Machine : Nein

: Nein Line-Eingang : Ja

: Ja EQ : Ja

: Ja App : Ja

: Ja Bluetooth : Ja

: Ja Preis: 248,- Euro

Transportable Outdoor Amp – Yamaha THRIII

Der Yamaha THR30II W ist unseres Erachtens der beste transportable Outdoor Amp, den es zur Zeit auf dem Markt gibt – um es kurz zu machen. Das dürften viele anders sehen – die Akku-Laufzeit des Yamaha THRIII ist nicht die längste ist (mit 7-8 Stunden trotz allem gut genug) und der Amp kostet sein Geld, ist aber der bestklingende Freiluft- und Outdoor-Amp auf dieser Liste. 15 Gitarrenverstärker, 3 Bassverstärker, 30 Watt Leistung, zweifacher Klinke-Line-Ausgang, Aux, Kopfhörer-Anschluss und ein integrierter Empfänger für Funker wie den Relais G10 von Line6 – insgesamt ist das Gerät einfach mit ungemein natürlich wirkenden und responsiven Klangmodellen ausgestattet und besitzt sogar 5 Speicherplätze. Also auch wenn teuer, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis hier.

Amps : 18

: 18 Modulation : Ja

: Ja Delay/Hall : Ja

: Ja Drum-Machine : Nein

: Nein Line-Eingang : Ja

: Ja EQ : Ja

: Ja App : Ja

: Ja Bluetooth : Ja

: Ja Preis: 476,- Euro

Batteriebetriebene Verstärker – Orange Crush Mini

Den Orange Sound muss man mögen. Sowohl im kleinen oder großen Rahmen bleibt er unverkennbar. Und klar, da gibt es Abstriche – ein Rockerverb und ein Thunderverb klingen nicht gleich, aber es gibt eben diese Wiedererkennungsnote. Aufs nötigste runtergebrochen ist sie beim Orange Crush Mini, einen batteriebetriebenen, portablen Orange Amp, der mit 3 Watt arbeitet. Kaum bis keine Schnörkel – kein Delay, kein Reverb, keine Modulation. Das ist eine äußerst puristische Angelegenheit, bietet aber trotzdem das Orange-Spektrum von Clean bis krachig Distortion. Man kann eine 8 Ohm Box anschließen, aber lassen wir die Kirche im Dorf: jenseits der Zimmerlautstärke wird’s kratzig. Dennoch gehört der Orange Clean Sound zu den am meisten unterschätzten – auch beim Crush Mini. Guter Outdoor Amp zu einem nahezu lächerlichen Preis.

Amps : 1

: 1 Modulation : Nein

: Nein Delay/Hall : Nein

: Nein Drum-Machine : Nein

: Nein Line-Eingang : Ja

: Ja EQ : Nein

: Nein App : Nein

: Nein Bluetooth : Nein

: Nein Preis: 53,- Euro

Outdoor Amps für E-Gitarre – Roland Micro Cube GX WH

Auch die Micro Cubes von Roland eignen sich hervorragend für laue Sommernächte am See oder eine kleine Parksession. Mit 3 Watt arbeitet der Micro Cube auch recht zahm, besitzt aber 8 hochwertige Amp-Modeller und kann für 25 Stunden laufen. Praktisch hierbei sind auch die Kompatibilität mit der umfangreichen Roland App und sein geringes Gewicht. Einfach ein schniekes Gerät, das mit einer Reihe von Effekten auskommt, Hall und Delay besitzt sowie einen Kopfhöreranschluss. Hat auch ein paar Jahre auf dem Buckel und ist gewissermaßen der erste batteriebetriebene Outdoor-Amp, der den Zweiflern zeigte, was klanglich in dem Format alles möglich ist. Kein Wunder das der Mirco Cube in seinen Ausführungen bis heute noch eine ernstzunehmende Modelling-Alternative darstellt.