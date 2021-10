Marktübersicht: Die besten Stimmgeräte, Pedale für E-Gitarre & Bass

Wer vom Tunen nicht genug kriegt: Die 20 Top Favoriten an Pedal- & Desktop-Tunern

Wie schon zuvor die Frage: Was ist ein Stimmgerät?

In der vorherigen Marktübersicht zu Clip-Tuner Stimmgeräten wurde diese Frage zwar bereits geklärt, doch für alle diejenigen, die sich bis jetzt nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, lohnt es sich dennoch am Anfang eines weiteren Artikels zu diesem Thema zu erwähnen.

Saiteninstrumente bleiben nicht immer in der gleichen Tonlage, sondern verstimmen sich mit der Zeit durch Außeneinwirkung, zum Beispiel Spannung oder Reibung. Da man aber im Optimalfall mit einem gut klingenden Instrument musizieren will, stimmt man dieses mit einem Stimmgerät nach. In diesem Artikel befassen wir uns mit einer Unterart der Tuner, den Pedal- & Desktop-Stimmgeräten:

Was sind Pedal- & Desktop-Stimmgeräte?

Alle diejenigen, die die erste Marktübersicht zu Stimmgeräten gelesen haben, fragen sich jetzt: „Was, schon wieder ein Artikel zu Tunern?“

Die Antwort darauf: Ja, absolut, denn letztes Mal ging es nur um Clip-Tuner, dieses Mal befassen wir uns mit Pedal- & Desktop-Stimmgeräten.

Diese werden im Gegensatz zu Clip-Tunern nicht am Instrument selbst angebracht, sondern können beispielsweise wie ein Pedal durch ein Klinkenkabel mit dem Instrument verbunden werden. Dadurch lassen sich sich zum Beispiel mit auf einem Pedalboard anbringen.

Wie alle Stimmgeräte ermitteln auch Pedal- & Desktop-Tuner mittels eines Mikroprozessors die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde nd rechnen diese dann in Tonhöhen um.

Grundbegriffe zur Tonhöhenbestimmung

Bevor wir zu den Empfehlungen der besten Pedal- & Desktop-Stimmgeräten kommen, sollten noch einige Grundbegriffe erklärt werden:

Chromatisch

beschreibt eine in Halbtönen fortschreitende Tonleiter

Strobe-Tuner

Strobe-Tuner versprechen eine höhere Genauigkeit als herkömmliche Stimmgeräte

Cent

Cent sind hierbei nicht mit der Währung zu verwechseln, sondern geben stattdessen die Einheit für Vergleiche von musikalischen Intervallen an

Und mit diesem Einstieg kann es gleich mit der Auflistung der Top 20 Pedal- & Desktop-Stimmgeräte losgehen.

1. Thomann CTM-700 Metronom/Stimmgerät

Mit im Durchschnitt von 4,6 Sternen bei 2991 Bewertungen ist dieses chromatische Stimmgerät der beliebteste Tuner auf dem Markt. Im Vergleich zu anderen Geräten auf dieser Liste liegt es relativ preiswert bei 9,90 Euro und ist damit ein gutes Upgrade zu den meisten Clip-Tunern.

Technische Daten des Stimmgeräts

geeignet für Gitarre, Bass, Ukulele und Violine

Transponierfunktion für C, F, Bb und Eb Instrumente

Stimmen über Klinkeneingang (Signal durchschleifbar), Clip-Tonabnehmer oder eingebautem Mikrofon

Meter-Modus (Auto) oder Sound-Out-Modus (Manual)

Stimmumfang: 430 – 450 Hz

Stimmgenauigkeit: +/- 0,5 Cent

Metronom: 30 – 260 bpm

6,3 mm Klinkeneingang

Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinke

Lautstärkeregler

inkl. Clip-Tonabnehmer und Batterien (2x AAA)

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann-Produktseite

2. Harley Benton Dr. Chord Pro – Stimmgeräte für E-Gitarre

Mit einer Bewertung von genau 4 Sternen und 345 Kundenbewertungen liegt dieser Tuner aka. Chordfinder auf dem zweiten Platz unserer Liste. Das sowohl für Links- als auch Rechtshänder-Chords geeignete Stimmgerät bekommt man für 13,90 Euro. Die Chord-Search-Funktion erlaubt auch die Anzeige der Fingerpositionen auf dem Fretboard.

Technische Daten des Stimmgeräts

mit chromatischem Stimmgerät und Metronom

beinhaltet 2640 Chords

für Rechts- und Linkshänder-Akkorde

Chord-Search-Funktion: Fingerposition auf dem Griffbrett und Akkordname für den Fingersatz auf dem Griffbrett

chromatisches Stimmgerät

Stimmumfang: A0 (27,5 Hz) – C8 (4186,01 Hz)

Kalibrierung: 430 – 450 Hz

Tongenerator: C4 (32,7 Hz) – B4 (493,883 Hz)

einstellbares Metronom: 30 – 250 bpm

Beat: 0-9

Kopfhörerausgang

Auto-Power-off

integriertes Mikrofon

Maße (BxHxT): 120 x 70 x 28 mm

Gewicht (inkl. Batterie): ca. 150 g

Stromversorgung mit 9 V Batterie (im Lieferumgang) oder per optionalem 9 V Netzteil (nicht im Lieferumfang)

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann-Produktseite

YouTube Video mit diesem Produkt

3. Korg TM-60 Black – Pedalstimmgerät

Bei diesem Desktop-Tuner sind die Stimm- und Metronomfunktionen simultan nutzbar. 109 Kunden bewerten ihn im Durchschnitt mit 4,7 Sternen, der Preis liegt bei 28 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts

Stimm- und Metronomfunktion simultan nutzbar

schnell ansprechende LCD-Nadelanzeige

großes LC-Display mit schaltbarer Hintergrundbeleuchtung

Erkennungsbereich: C1~C8

interner Lautsprecher

Sound-Out- und Sound-Back-Funktion

Tempo einstellbar im Bereich 30 bis 252 Taktschläge/Minute

die Kammertonfrequenz ist frei einstellbar

Markierungen für die Angabe reiner Terzintervalle (große und kleine Terz)



15 Rhythmusvariationen

Tempoeinstellung mit zwei Temposchrittmustern und einer Tap-Tempo-Funktion

das neue Schaltungsdesign verdoppelt die Batterielaufzeit

Einstellungspufferung und Ausschaltautomatik

Eingang: 6,3 mm-Klinkenbuchse, mono, unsymmetrisch

Abmessungen (B x T x H): 111x 74 x 18 mm

Gewicht: 100 g

Farbe: schwarz

inkl. 2 AAA-Batterien

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zur Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

4. TC Electronic Polytune 3 Noir – Stimmgerät in Pedalformat

Als eines der bestbewerteten Produkte unserer Liste erreicht dieses Pedal-Stimmgerät im Durchschnitt eine Wertung von 4,9 Sternen bei 263 Kundenbewertungen. Damit einher geht aber auch ein verhältnismäßig hoher Preis von 69 Euro, jedoch wirbt TC Electronic auch mit einer sehr hohen Genauigkeit.

Technische Daten des Stimmgeräts

polyphones Stimmgerät und Buffer

Bonafide-Bufferschaltung erhält den Ton durch lange Kabelwege und mehrere Effekte

polyphones Tuning ermöglicht es, alle Saiten gleichzeitig zu stimmen

schneller chromatischer Tuner mit 0,5 Cent Genauigkeit

präziser Strobe-Tuner mit ± 0,02 Cent Genauigkeit

der „Always on“-Modus bietet Tonhöhenerkennung, auch wenn der Polytune 3 nicht stummgeschaltet ist

Anzeige mit 109 LEDs und automatischer Helligkeitsanpassung

wechselt automatisch zwischen polyphonem und monophonem Modus

Fußschalter: On/Off/Mute

Ein- und Ausgang: 6,3 mm Klinke

Netzadapteranschluss: Hohlsteckerbuchse (5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen)

Stromaufnahme: 100 mA

Stromversorgung mit einem 9 V DC Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten, passendes Netzteil: Art. 409939

True-Bypass

Abmessungen (B x T x H): 51 x 45 x 93 mm

Gewicht: 160 g

Farbe: schwarz

Hinweis: kein Batteriebetrieb möglich!

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

5. Boss TU-3 – Stimmgerät für E-Gitarre & E-Bass

Als absoluter Klassiker der Pedaltuner erhält der Boss TU-3 von 2195 Kunden im Durchschnitt eine Bewertung von 4,9 Sternen. Oftmals steht er im Konflikt mit dem eben genannten Polytune von TC-Electronic oder wird mit diesem verglichen, es kommt aber ganz einfach auf persönliche Präferenzen an. Preislich liegt er bei 79 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts

Cent-Modus (Anzeige wie klassisches Stimmgerät) oder Stream-Modus (Lauflicht-Anzeige)

21 Leuchtelemente in der Anzeigenkette

Stimmbereich: C0 (16,35 Hz) bis C8 (4.186 Hz)

Accu-Pitch

High-Brightness-Mode

chromatisches Stimmen nach Notennamen oder Stimmen nach Saitennummern 1 bis 6

Flat-Tuning 6 Halbtöne tiefer

Stummschalten oder Bypass

auch für 7-saitige Gitarren und 6-saitige Bässe

Genauigkeit: +/-1 Cent

Referenzton einstellbar von 436 bis 445 Hz

Spannungsversorgung mit 9 V Batterie oder 9 V DC Netzteil (Koaxialanschluss – Minuspol innen, nicht im Lieferumfang enthalten, z. B. Art. 409939)

Abmessungen (B x H x T): 73 x 59 x 129 mm

Gewicht: 390 g

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

6. Boss Tu3s Floor Tuner – E-Gitarre Stimmgerät

Dieser Tuner, den es im Handel für 79 Euro gibt, wird mit besonders vielen Einstellungsmöglichkeiten beworben, von der Helligkeit bis zu den unterschiedlichen Stimmmodi. Der TU3s eignet sich auch für 7-seitige Gitarren oder mehrseitige Bass-Gitarren. Von 39 kunden erhielt er im Durchschnitt eine Bewertung von 4,8 Sternen.

Technische Daten des Stimmgeräts

ein TU-3 im kompakten Gehäuse

LED-Meter mit 21 Segmenten und einstellbarer Helligkeit

High-Brightness-Modus

„Accu-Pitch Sign“-Funktion

Stimmmodi: chromatisch, Gitarre, Bass, 7-Saiter-Gitarre, 6-Saiter-Bass und Drop-Tuning (bis zu -6 Halbtönen)

D- Out-Buchse zur Speisung weiterer Pedale

Stromversorgung über 9 V DC-Netzteil (Koaxialanschluss – Minuspol innen, nicht im Lieferumfang enthalten, passendes Netzteil erhältlich unter Art. 409939)

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

7. Korg CA-2 Chromatic Tuner

Kunden loben bei diesem Stimmgerät die intuitive Bedienung und bewerten es daher im Durchschnitt mit 4,6 Sternen. Preislich liegt das Gerät bei 12,90 Euro und liegt damit eher in der unteren Preiskategorie dieser Liste.

Technische Daten des Stimmgeräts

Skala: 12 Noten

Erkennungsbereich: A0 (27,50 Hz) – C8 (4186,01 Hz)

Referenzton: C4 (261,63 Hz) – C5 (523,25 Hz)

Stimm-Modi: Meter-, Sound-Out-Modus

Kammertonfrequenz: A4 = 410 Hz – 480 Hz

Messgenauigkeit: +/-1 Cent

6,3 mm Mono-Klinkeneingang

Stromversorgung: 2x AAA-Batterien

Maße: 100 x 60 x 16 mm

Gewicht: 67 g

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

8. Korg Pitchblack Advance

Mit seiner sehr hohen Messgenauigkeit und dem futuristischen Design konnte dieses Korg Stimmgerät 151 Kunden überzeugen, die ihn im Durchschnitt mit 4,9 Sternen bewerteten. In Online-Shops bekommt man ihn für einen strammen Preis von 63 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts

Skala: 12 Noten

Erkennungsbereich: E0 (20.60 Hz) – C8 (4186 Hz)

Kammertonfrequenz: A = 436 – 445 Hz

Messgenauigkeit: +/-0,1 Cent

Anzeigemodi: Regular, Strobe, Half-Strobe & Mirror

Anschlüsse: Input (6,3 mm-Klinke, mono), Bypass (6,3 mm-Klinke, mono), DC 9 V In, DC 9 V Out

Batterielaufzeit: ca. 60 Stunden

Maße: 68 x 111 x 47 mm

Gewicht: 257 g

Stromversorgung über 9 Volt Batterie oder 9 Volt Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten, passendes Netzteil erhältlich unter Art. 409939)

Stromverbrauch: 20 mA

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

9. Korg OT120

Dieses Stimmgerät ist auf Orchester ausgelegt und damit für jeden klassischen Orchestermusiker zu gebrauchen. 4,7 Sterne waren für 163 eine angemessene Bewertung, kaufen kann man dieses Gerät für 67 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts

verschiedene Stimmmodi (chromatisch, Skala:12 Noten, gleichschwebende Stimmung, pythagoreisch, Mittelton Es/Dis, Werckmeister III, Kirnberger III, Kellner, Vallotti, Young)

großes Display

Stimmbereich A0 bis C8

Reference-Tone C2 bis C7

Kalibrierung: 349 – 499 Hz

einfache Bedienung

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

10. Peterson StroboStomp HD

Nach der langen Reihe an Korg-Geräten kommt jetzt nicht nur ein Peterson, sondern ein teures noch dazu. Mit 129 Euro ist dieses Stimmgerät der teuerste Tuner der bisherigen Liste. Die 4,9 Sterne Bewertung von 122 Kunden kann sich aber sehen lassen.

Technische Daten des Stimmgeräts

mit großem HD-Display

Abspeichern unterschiedlicher Tunings in verschiedenen Farben, um sie einfach wieder aufrufen zu können

True-Strobe mit ± 0,1 Cent Genauigkeit

über 100 Sweetened-Tunings mit USB-Anschluss für benutzerdefiniertes Stimmen

Kalibrierung: A = 391 Hz bis 490 Hz

Schalter: Menu up/down & +/-; LED: Tuner nn

Display: HD-Colour-Display

Fußschalter: On/Off/Mute

True Bypass

Input (6,3 mm Klinke)

Output (6,3 mm Klinke)

Netzadapteranschluss (Hohlstecker Buchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen)

Stromaufnahme: 85 mA

Stromversorgung mit 9 V Batterie oder über 9 V DC Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten – passendes Netzteil: Art. 409939)

Abmessungen (B x T x H): 66 x 129 x 54 mm

Gewicht: 397 g

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

11. Korg TM-60C White

Bei diesem Stimmgerät sind die Metronom- und Stimmfunktionen simultan nutzbar. 21 Kunden bewerten den TM-60C im Durchschnitt mit 4,9 Sternen, preislich liegt er bei 39 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts

Stimm- und Metronomfunktion simultan nutzbar

schnell ansprechende LCD-Nadelanzeige

großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display

Erkennungsbereich: C1~C8

interner Lautsprecher

Sound-Out- und Sound-Back-Funktion

Tempo einstellbar im Bereich 30 bis 252 Taktschläge/Minute

die Kammertonfrequenz ist frei einstellbar

Markierungen für die Angabe reiner Terzintervalle (große und kleine Terz)

15 Rhythmusvariationen

Tempoeinstellung mit zwei Temposchrittmustern und einer Tap-Tempo-Funktion

das neue Schaltungsdesign verdoppelt die Batterielaufzeit

Einstellungspufferung und Ausschaltautomatik

Eingang: 6,3 mm Klinkenbuchse, mono, unsymmetrisch

Abmessungen (B x T x H): 111 x 74 x 18

Gewicht: 100 g

Farbe: weiß

inkl. 2 AAA-Batterien

inkl. Kontaktmikrofon CM-200

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

12. Harley Benton PitchMaster Racktuner

Dieser Tuner ist besonders gut für die Studioanwendung geeignet und macht in jedem Rack eine gute Figur. Er kostet 69 Euro und liegt damit in der etwas höheren Klasse, bewertet wurde er von 25 Kunden im Durchschnitt mit 4,5 Sternen.

Technische Daten des Stimmgeräts

für Live- und Studioanwendungen

gut ablesbares LED-Display mit Regular- & Strobe-Modus

Kalibrierung: 436 – 445 Hz

Stimmgenauigkeit: +/- 1 Cent

2 Instrumenteneingänge (Vorder- und Rückseite): 6,3 mm Klinke

1 Ausgang auf der Rückseite: 6,3 mm Klinke

1 Mute-Ausgang auf der Vorderseite: 6,3 mm Klinke – für lautloses Stimmen mittels Fußschalter (Fußschalter nicht im Lieferumfang)

Mute-Modus für leises Stimmen mit LED-Anzeige

Kalibrationsknopf (zur Kalibration mit verschiedenen Instrumenten- oder Audio-Quellen)

Precision-Knopf mit LED für den Feintuning-Modus

Strobe-Knopf (schaltet zwischen Normal- und Strobe-Modus um)

21 LEDs zur genauen Visualisierung

LED-Anzeigedisplay (zeigt die Note an, die gerade gespielt wird)

# Sharp-Anzeige

Stromaufnahme: AC 115 V/230 V

Maße (L x B x H): 482 x 110 x 45 mm

Gewicht: 2,25 kg

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

13. Korg CA-50 Chromatic Tuner

Ein weiteres verlässliches Gerät für einen relativ niedrigen Preis von 18,50 Euro bietet Korg mit diesem Stimmgerät, dem CA-50. Die Bewertung liegt im Durchschnitt bei soliden 4,7 Sternen von 149 Kunden.

Technische Daten des Stimmgeräts

geeignet für alle Orchestermusiker

LC-Display mit Notennamensanzeige

Kalibrierfunktion (410-480 Hz)

Mikrofon

Markierungen zur Angabe von reinen Dur- und Moll-Terzintervallen

der Sound-Out-Modus ist ideal für das Gehörtraining

lange Batterielebensdauer

Memory-Backup-Funktion und Auto-Power-off-Funktion

Skalierung: 12 Noten

gleichschwebende Stimmung

Referenztöne: C4 (261,63Hz)-C5 (523,25Hz)

Stimmmodi: LCD-Anzeigemodus

Sound-Out-Modus

Kalibrierungsbereich: A4 = 410Hz-480Hz (1 Hz Schritte)

Erkennungsgenauigkeit: +/- 1 Cent

Tongenauigkeit: +/- 1,5 Cent

Anschlüsse: INPUT-Buchse (1/4 „Mono-Klinkenbuchse)

OUTPUT-Buchse (1/4″ Mono-Klinkenbuchse)

interner Lautsprecher: dynamischer Lautsprecher

Stromversorgung: AAA-Batterie (3,0 V) x 2

Batterielebensdauer: ca. 135 Stunden (Zink-Kohle-Batterien, Meter-Modus, kontinuierlicher A4-Eingang)

Abmessungen (B x T x H): 100 x 67 x 17 mm

Gewicht: 81 g (einschließlich Batterien)

Farbe: weiß

inkl. 2x AAA-Batterien für die Überprüfung des Betriebs

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

14. Korg Pitchblack Custom BK

Ein richtiger Hingucker mit seinem futuristischen Design ist der Pitchblack, der Wortwitz ist wahrscheinlich vorgesehen. Dieser ist der Vorgänger des Pitchblack Advance, der weiter oben in der Liste zu finden ist. Die super 4,9 Sterne-Bewertung von 118 Kunden spricht für den doch relativ hohen Preis von 69 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts

3D-Display

Stimmgenauigkeit +/- 0,1 Cent

436 – 445 Hz

Stimmbereich: E0 (20,60 Hz) – C8 (4186 Hz)

4 Display Modi

True-Bypass

DC-Ausgang

Betrieb mit 9 V Batterie oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten, passendes Netzteil z.B. Art. 409939

Stromverbrauch: 40 mA

Abmessungen: 68 x 113 x 45 mm

Gewicht: 286 g

Farbe: schwarz

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

15. Gewa Pitch Pipe Chromatic Tuner

Zugegeben, dieses „Stimmgerät“ ist eine kleine Kuriosität. Aber mit diesem Gerät lassen sich Instrumente stimmen, also gehört es technisch gesehen noch zu eine Liste von Tunern. Immerhin wird er von 42 Kunden im Durchschnitt mit 4,7 Sternen bewertet und kostet nur 17,90 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts

chromatischer Tonangeber

13 Töne

Tonumfang: e‘ – e“

440 Hz

Uhrenform

mit Tasche

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu dieser Produktart

16. Harley Benton PowerPlant Tuner

Ein grundsolider Pedal-Tuner der oberen Preiskategorie für 59 Euro. Dieses Stimmgerät erhielt von 214 Kunden im Durchschnitt eine Bewertung von 4,1 Sternen.

Technische Daten

chromatischer Bodentuner mit integriertem Multi-Netzteil

geeignet für Gitarren und Bässe

Abmessungen inkl. Schalter und Buchsen (B x H x T): 70 x 55 x 122 mm

Gew icht (ohne Netzteil): 300 g

inkl. stabilisiertem DC-Netzteil (AC-100-240 V), 8 DC-Kabeln und 2 Kabeln zur Umkehrung der Polarität Stimmgerät: großes LED/LC-Display

True-Bypass

Stimmbereich: 12 – 4186 Hz

Genauigkeit: ±1 Cent Netzteil: 6 Ausgänge 9 V DC, 100 mA

2 Ausgänge 9 V DC, 500 mA

Gesamt-Output: 1600 mA

isolierte Sektoren

Minuspol innen

Kurzschluss- und Überspannungsschutz

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

17. Boss TU-3W Waza Floor Tuner

Als einer der teuersten Tuner dieser Liste steht der TU-3W Waza bei einer sehr guten Bewertung im Durchschnitt von 4,8 Sternen, gestellt von 64 Kunden. Im Gegensatz zum normalen TU-3 besitzt der Waza eine perfektionierte Tonbestimmung.

Technische Daten des Stimmgeräts

ein TU-3 in WAZA-Ausführung mit perfektionierter Tonhöhen-Erkennung und einem hochwertigen Signal-Buffer

optimierte Audioschaltungen für eine ungefärbte Signalweitergabe

der Buffer kann deaktiviert werden

LED-Meter mit 21 Segmenten und einstellbarer Helligkeit

High-Brightness-Modus

„Accu-Pitch-Sign“-Funktion

Stimmmodi: chromatisch, Gitarre, Bass, 7-Saiter-Gitarre, 6-Saiter-Bass und Drop-Tuning (bis zu -6 Halbtönen)

Genauigkeit: +/- 1 Cent

Referenzton einstellbar von 436 bis 445 Hz

DC-Out-Buchse für die Speisung weiterer Pedale

Abmessungen (B x T x H): 73 x 129 x 59 mm

Stromversorgung mit 9 V Batterie oder über 9 V DC Netzteil (Koaxialanschluss – Minuspol innen, passendes Netzteil z.B. Art. 409939 – nicht im Lieferumfang enthalten)

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

18. Mooer Baby Tuner

Dieses Mooer Stimmgerät wird seinem Namen mit seinen kleinen Abmessungen allzu gerecht, hat jedoch einiges zu bieten. Dies finden auch 369 Kunden, die das Gerät im Durchschnitt mit 4,5 Sternen bewerten. Der auch für Bass-Gitarren verwendbare Tuner ist für 47 Euro erhältlich.

Technische Daten des Stimmgeräts

für E-Gitarre und E-Bass

auch für 7-Saiter E-Gitarre und 5-Saiter-Bass geeignet

108 LEDs

True-Bypass

Metallgehäuse

Stromversorgung über Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten, passendes Netzteil unter Art. 409939 erhältlich), Batteriebetrieb nicht möglich

Maße (L x B x H): 93,5 x 42 x 52 mm

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

19. Harley Benton CPT-20

Nein, das ist kein Roboter aus einem 70er-SciFi, sondern der ziemlich günstige Tuner CPT-20 mit einer soliden durchschnittlichen 4,4 Sterne Bewertung von 782 Kunden. Diesen bekommt man schon für 17,90 Euro, ist also auch ideal für Einsteiger geeignet.

Technische Daten des Stimmgeräts

LED/LC-Display für schnelles und exaktes Stimmen

True-Bypass

Stimmbereich: A (27,5 Hz) bis C (4168 Hz)

Genauigkeit: ±1 Cent

An/Aus-Schalter

Ein- und Ausgang: 6,3 mm Klinke

Abmessungen: 95 x 46 x 49 mm

Gewicht: 112 g

passendes DC Netzteil: Art. 409939 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

YouTube Video zu diesem Produkt

20. RockBoard ST-01 Chromatic Pedal Tuner

Den letzten Platz unserer Liste bildet dieses RockBoard Stimmgerät, bei den 46 Bewertungen scheiden sich die Geister zwischen Top-Produkt und Mittelklasse. Trotzdem hat er eine relativ gute Bewertung im Durchschnitt von 4,2 Sternen. Preislich liegt dieser Tuner bei 29,90 Euro.

Technische Daten des Stimmgeräts

Chromatisch

True-Bypass

28 Segment (FND) & LED-Anzeige

separater Ausgang für hörbares Stimmen

Stimmumfang: A0 (27,5 Hz) – C8 (4168 Hz)

Referenzfrequenz einstellbar: 432 – 445 Hz (in 1 Hz Schritten)

Detuning-Funktion mit 3 Einstellungen (b / bb / bbb)

Genauigkeit: +/- 1 Cent

Metallgehäuse

Stromversorgung über 9 V Batterie oder optionalem 9V DC Netzteil (RockBoard Power Ace – nicht im Lieferumfang enthalten) mit 2,1 x 5,5 mm Hohlstecker und Polarität (-) innen

Abmessungen (B x L x H): 73 x 110 x 47 mm

Gewicht inkl. Batterie: 300 g

inkl. 9 V Batterie

Links zu weiteren Produktinformationen

Link zu Thomann-Produktseite

Herstellerseite

YouTube Video zu diesem Produkt

Ich denke, nun sollte ein guter Überblick gegeben sein, für jeden, der ein passendes Pedal- & Desktop-Stimmgerät zum eigenen Instrument sucht.

Und sei es nun ein besonders teurer oder ein extra preiswerter Tuner, die Hauptsache ist ein gestimmtes Instrument.

Und damit wünsche ich ein weiteres Mal ein frohes Tunen!