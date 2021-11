Marktübersicht: Die besten Telecaster E-Gitarren 2021

Alte Veteranen und neue Jungspunde: Die Top 20 besten Telecaster E-Gitarren

Was ist so eine „elektrische Gitarre“?

Wir bei amazona.de wollen, dass wirklich jeder, noch so neue Einsteiger in die Musikwelt diese Marktübersicht verstehen kann. Deshalb beginnt dieser Artikel mit einer kleinen Einführung in die Welt der E-Gitarren.

Wie der Name E-Gitarre, ausgeschrieben elektrische Gitarre, bereits suggeriert, unterscheiden sich diese von normalen Gitarren in dem Aspekt, dass Noten zwar immer noch durch Saitenschwung entstehen, allerdings nicht von einem akustischen Klangkörper, sondern von elektronischen Tonabnehmern, sogenannten Pickups, verstärkt werden. Somit können E-Gitarren auch auf ganz andere Weise designed werden und nehmen deutlich mehr Formen an.

Und ein „Telecaster“ ist?

Telecaster sind einfach gesagt eine bestimmte Bauart von E-Gitarren, tatsächlich eine der ältesten. 1950 von der Firma Fender entwickelt gehören Telecaster nun zu den sowohl beliebtesten, als auch bekanntesten Modellen und zählen neben der Fender „Stratocaster“ und der Gibson „Les Paul“ zu den drei Riesen der E-Gitarren Bauarten.

Große Fans von Telecastern sind Musiklegenden wie Jimmy Page, David Gilmore, Prince und Keith Richards. Als Funfact könnte auch noch erwähnt werden, dass der Hauptdarsteller des Films „Crossroads“ (1986), Ralph Macchio, eine beige Telecaster verwendet, die für die Handlung eine zentrale Rolle spielt.

Und mit diesem Einstieg kann es gleich mit der Marktübersicht zu den Top 20 Telecaster E-Gitarren losgehen!

1. Harley Benton TE-20HH SBK Standard Series

Die Nummer eins unserer Liste hat mit 4.6 Sternen eine Top Bewertung von 128 Käufern und liegt bei einem Preis von 99€. Das Farbschema Mattschwarz/Crimson Red sorgt für eine super Optik, die meiner Meinung nach besonders für Metalheads ansprechend wirkt.

Technische Daten der Telecaster

Standard Serie

Lindekorpus

geschraubter Ahornhals

Roseacergriffbrett

DOT Griffbretteinlagen

Halsprofil: modernes C

Menur: 648 mm

Griffbrettradius: 305 mm

Sattelbreite: 42 mm

22 Bünde

Tonabnehmer: 2 Humbucker

1 Volume- und 1 Tonregler

3-Wege Schalter

DLX TE Steg

Double-Action Trussrod

DLX DieCast Mechaniken

schwarze Hardware

Werksbesaitung: .010″ – .046″

Farbe: Mattschwarz

2. Fender Player Plus Tele MN Aged CAR Der Einfachheit halber werden alle Gitarren der Fender Player Plus Reihe hier auf einem Platz zusammengefasst, denn Unterschiede sind hier nur beim Farbschema zu finden. Preislich und technisch unterscheiden sie sich kaum. Alle Player Plus Telecaster sind für 949€ erhältlich. Technische Daten der Telecaster Erlekorpus

geschraubter Ahornhals

Ahorngriffbrett

schwarze Pearloid Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: Modern C

Mensur: 648 mm (25,51″)

Griffbrettradius: 305 mm (12,01″)

Sattelbreite: 42,8 mm (1,69″)

synthetischer Knochensattel

22 Medium Jumbo Bünde

Tonabnehmer: 2 Player Plus Noiseless Tele Single Coils

Master Volumeregler

Master Tonregler mit Push/Pull-Funktion für serielle Schaltung

3-Wege Schalter

4-lagiges Tortoiseshell Schlagbrett

6-Saddle String-Through-Body Tele Steg

geschlossene Deluxe Cast Locking Mechaniken

Nickel/Chrom Hardware

Werbesaitung: Fender USA 250LR NPS .009 – .046 (Art. 103326)

Farbe: Aged Candy Apple Red

Diese Harley Benton liegt mit 119€ in der unteren Preiskategorie und erhält von 722 Kunden eine Bewertung von 4.4 Sternen. Kunden beschreiben diese Telecaster in ihren Bewertungen als gut bespielbar, jedoch eher für den Gebrauch zuhause, als im großen Studio oder bei einem Gig zu gebrauchen.

Technische Daten der Telecaster

Korpus: Esche

geschraubter Hals: Ahorn

Halsprofil: C

Griffbrett: Ahorn

Dot Einlagen

Griffbrettradius: 350 mm

21 Bünde

Mensur: 648 mm

Sattelbreite: 42 mm

Halsradius: 13,78″

Double-Action Trussrod

Tonabnehmer: 2 TE-Style Single Coils

1 Volume- und 1 Tonregler

3-weg Schalter

Hardware: Chrom

DieCast Mechaniken

Saitenstärke ab Werk: .009 – .042

4. Harley Benton Fusion-T HH Roasted SSP Diese, mit einem Preis von 399€, für Harley Benton doch relativ teure Telecaster ist mit einem silbernen Glitzerlook ein echter Hingucker. Technische Daten der Telecaster ergonomisch geformter Korpus: Nyatoh

geschraubter Hals: geröstetes kanadisches Riegelahorn

Griffbrett: geröstetes Ahorn

Ivory Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: Modern C

Mensur: 648 mm (25,5″)

Griffbrettradius: 305 mm (12″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

Graph Tech TUSQ XL Sattel

22 Medium Jumbo Blacksmith Edelstahl Bünde

Tonabnehmer: Roswell HAF-B AlNiCo-5 (Steg) und HAF-N AlNiCo-5 (Hals) Humbucker

Master Volumeregler

Master Tonregler mit Push/Pull-Funktion für Coil Split

3-Wege Schalter

Wilkinson 50IIK 2-Punkt Tremolo

WSC Staggered Locking DieCast Mechaniken

Chrom Hardware

Werksbesaitung: .010 – .046

Farbe: Silver Sparkle Hochglanz Links zu weiteren Produktinformationen Link zu Thomann-Produktseite 5. Fender SQ CV 60s Thinline Tele MN NT Diese Halbresonanz-Telecaster aus der SQ Reihe liegt mit 379€ preislich zwischen der Fender Player Serie und der normalen Squire Telecaster. Die Bewertung von 18 Kunden liegt bei 4.8 Sternen. Technische Daten der Telecaster Bauform: Semi-Hollow

Korpus: Nato

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Ahorn

schwarze Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: C

Griffbrettradius: 241 mm (9,49″)

Mensur: 648 mm (25,51″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

Knochensattel

21 Narrow Tall Bünde

Tonabnehmer: 2 Fender Designed Alnico Single Coils

Master Volume- und Master Tonregler

3-Wege Toggle Schalter

4-lagiges Aged White Pearloid Schlagbrett

Tele Steg mit 3 Sätteln und Saitenführung durch den Korpus

Vintage-Style Mechaniken

Nickel Hardware

Werksbesaitung: Fender 250L NPS .009 – .042 (Art. 133191)

6. Fender SQ CV 50s Tele MN WHB Die Nächste Tele ist ein weiterer Fender Classic und aus der selben Reihe wie unsere Nummer 5. mit einer Top 4.6 Sterne Bewertung von 30 Kunden und einem Preis von wieder 379€ ist sie Top für alle die ihre Einsteigersquire ein bisschen upgraden wollen. Technische Daten der Telecaster Korpus: Kiefer

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Ahorn

schwarze Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: C

Griffbrettradius: 241 mm (9,49″)

Mensur: 648 mm (25,51″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

Knochensattel

21 Narrow Tall Bünde

Tonabnehmer: 2 Fender Designed Alnico Single Coils

Master Volume- und Master Tonregler

3-Wege Toggle Schalter

einlagiges schwarzes Schlagbrett

Tele Steg mit 3 Sätteln und Saitenführung durch den Korpus

Vintage-Style Mechaniken

Nickel Hardware

Werksbesaitung: Fender 250L NPS .009 – .042 (Art. 133191)

7. Fender AM Ultra Tele RW Arctic Pearl Dem Namen ganz treu glitzert diese Fender nicht nur wie eine Perle sondern kostet auch noch so viel. Mit strammen 1.998€ liegt sie absolut im obersten Preisbereich dieser Liste, der eine einzelne Kunde, der ihr eine Bewertung hinterließ gab jedoch 5 von 5 Sternen, das muss was heißen! Technische Daten der Telecaster Korpus: Erle

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Palisander (Dalbergia latifolia)

Halsprofil: Modern D

weiße Pearloid Dot Griffbretteinlagen

Compound Griffbrettradius: 254 – 355,6 mm (10″ – 14″)

Mensur: 648 mm (25,51″)

Sattelbreite: 42,8 mm (1,69″)

Knochensattel

22 Medium Jumbo Bünde

Tonabnehmer: 2 Ultra Noiseless Vintage Tele Single Coils

Master Volumeregler mit S-1 Switch und Master Tonregler

3-Wege Schalter

6-saddle American Tele Steg mit chrome plated brass Saitenreitern

Deluxe Cast/Sealed Locking Mechaniken

Nickel/Chrom Hardware

Besaitung ab Werk: Fender USA 250L NPS .009 – .042 (Art. 133191

Farbe: Arctic Pearl

inkl. Elite Formkoffer

8. Fender Player Series Tele MN TPL

Wieder eine sehr solide Fender im mittelhohen Preisbereich (629€) und einer strammen 4.7 Sterne Bewertung von 56 Kunden.

Technische Daten der Telecaster

Erlenkorpus

Ahornhals

Ahorngriffbrett

mattes Halsfinish

22 Bünde

Sattelbreite: 42 mm

Mensur: 648 mm

Tonabnehmer: 2 New Player AlNiCo V Single Coils

1 Volume- und 1 Tonregler

3-Wege Schalter

Standard Sealed Mechaniken

Werksbesaitung: Fender .009 – .042 (Art. 133191

Farbe: Tidepool

Links zu weiteren Produktinformationen

9. Fender SQ FSR Bullet Tele LRL PPG VWT

Nun eine, im Vergleich zu den Vorgängern dieser Liste, relativ billige Telecaster, die preislich bei 159€ liegt. Die Bewertungen von 9 Kunden stehen aktuell bei 4.3 Sternen.

Technische Daten der Telecaster Korpus: Pappel

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Indian Laurel

Halsprofil: C

Mensur: 648 mm (25,5″)

Griffbrettradius: 241 mm (9,5″)

Sattelbreite: 41,9 mm (1,65″)

PPS Sattel

21 Medium Bünde

Tonabnehmer: Standard Tele Single Coils

Volume- und Tonregler

3-Wege Schalter

6-Saddle Strings-Through-Body Tele Steg

Chrom Hardware

10. Harley Benton Fusion-T HH Roasted SP

Auch mal wieder eine Harley Benton nach dieser langen Reihe an Fender Gitarren. Mit einem Preis von 399€ und einer 4 Sterne Bewertung von einem Kunden passt sie perfekt in die Mitte unserer Liste.

Technische Daten der Telecaster

ergonomisch geformter Korpus: Nyatoh

geschraubter Hals: geröstetes kanadisches Riegelahorn

Griffbrett: geröstetes Ahorn

Ivory Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: Modern C

Mensur: 648 mm (25,5″)

Griffbrettradius: 305 mm (12″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

Graph Tech TUSQ XL Sattel

22 Medium Jumbo Blacksmith Edelstahl Bünde

Tonabnehmer: Roswell HAF-B AlNiCo-5 (Steg) und HAF-N AlNiCo-5 (Hals) Humbucker

Master Volumeregler

Master Tonregler mit Push/Pull-Funktion für Coil Split

3-Wege Schalter

Wilkinson 50IIK 2-Punkt Tremolo

WSC Staggered Locking DieCast Mechaniken

Chrom Hardware

Werksbesaitung: .010 – .046

Farbe: Shell Pink matt

11. Harley Benton Fusion-T HH HT Roasted FNT

Im klassischen Holzlook kostet diese Telecaster aus dem Hause Harley Benton rund 399€ und hat eine 4.6 Sterne Bewertung von 45 Kunden.

Technische Daten der Telecaster

Korpus: Nyatoh

Decke: Riegelahornfurnier

geschraubter Hals: gerösteter kanadischer Riegelahorn

Griffbrett: gerösteter Ahorn

Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: Modern-C

Griffbrettradius: 305 mm

Mensur: 648 mm

Sattelbreite: 42 mm

Graphtech TUSQ XL Sattel

22 Medium Jumbo Blacksmith Edelstahlbünde

Naturholz-Binding

Tonabnehmer: Roswell LAF-B-CR Alnico-5 (Steg) und Roswell LAF-N-CR Alnico-5 (Hals) Humbucker

Master Volumeregler

Master Toneregler mit Push/Pull-Funktion für Single-Coil/Humbucker

3-Wege Schalter

WSC HPS-6 Custom Hardtail Steg

Chrom Hardware

WSC Staggered Locking DieCast Mechaniken

Besaitung ab Werk: .010 – .046

Farbe: Gloss Flame Natural

12. Fender AM Pro II Tele LH MN BTB Nun auch mal eine Linkshänder-Telecaster auf dieser Liste. Im ganz klassischen Tele-Look liegt der Preis dieser Gitarre bei 1.749€. Technische Daten der Telecaster efthand / Linkshänder Modell

Erlekorpus

geschraubter Ahornhals

Ahorngriffbrett

Halsprofil: Deep C

Mensur: 648 mm (25,5″)

Griffbrettradius: 241 mm (9,5″)

Sattelbreite: 42,8 mm (1,69″)

22 Vintage Tall Bünde

Tonabnehmer: 2 V-Mod II Single Coils

1 Volume- und 1 Tonregler

3-Wege Schalter

Steg mit Saitenführung durch den Korpus mit 3 kompensierten Messingsaitenreitern

Nickel Hardware

Werksbesaitung: Fender 250L NPS .009″ – .042″ (Art. 133191)

Farbe: Butterscotch Blonde

inkl. Koffer

13. Harley Benton TE-20MN CA Standard Series

Feurig rot und Spottbillig kostet diese E-Gitarre gerade einmal 89€. Dazu kommt noch die 4.6 Sterne Bewertung von 146 Kunden.

Technische Daten der Telecaster

Lindenkorpus

geschraubter Ahornhals

Ahorngriffbrett

Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: Modern C

Double-Action Trussrod

Griffbrettradius: 350 mm

Mensur: 648 mm

Sattelbreite: 42 mm

22 Bünde

Tonabnehmer: 2 TE-Style Single Coils

1 Volume- und 1 Tonregler

3-Weg Schalter

Chrom Hardware

DieCast Mechaniken

Saitenstärke ab Werk: .009 – .042

Farbe: Candy Apple Red Hochglanz

14. Fender SQ Affinity Tele MN BB

Als nächstes haben wir wieder eine Fender im klassischen 50s Naturlook. Der Preis beträgt 229€ und die Bewertung von einem Kunden liegt bei 5 Sternen.

Technische Daten der Telecaster

Korpus: Pappel

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Ahorn

schwarze Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: C

Mensur: 648 mm (25,51″)

Griffbrettradius: 241 mm (9,49″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

synthetischer Knochensattel

21 Medium Jumbo Bünde

Tonabnehmer: 2 Keramik Single Coils

Master Volume- und Master Tonregler

3-Wege Schalter

3-lagiges schwarzes Schlagbrett

6-Saddle Steg mit Saitenführung durch den Korpus

geschlossene DieCast Mechaniken mit Split-Shafts

Chrom Hardware

Werksbesaitung: NPS .009 – .042

Farbe: Butterscotch Blonde

15. Fender AM Ultra Tele MN Mocha Burst

Diese Telecaster ist wieder ein wahrer Riese. Nicht nur sieht das Mocha Burst meiner Meinung nach Top aus, der Preis ist mit 1.998€ absolut in der oberen Liga. Mit einer herausragenden 5 Sterne Bewertung von 4 Kunden liegt kann sich diese Gitarre sehen lassen.

Technische Daten der Telecaster Korpus: Erle

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Ahorn

Halsprofil: Modern D

schwarze Pearloid Dot Griffbretteinlagen

Compound Griffbrettradius: 254 – 355,6 mm (10″ – 14″)

Mensur: 648 mm (25,51″)

Sattelbreite: 42,8 mm (1,69″)

Knochensattel

22 Medium Jumbo Bünde

Tonabnehmer: 2 Ultra Noiseless Vintage Tele Single Coils

Master Volumeregler mit S-1 Switch und Master Tonregler

3-Wege Schalter

3-lagiges Mint Green Schlagbrett

6-saddle American Tele Steg mit chrome plated brass Saitenreitern

Deluxe Cast/Sealed Locking Mechaniken

Nickel/Chrom Hardware

Besaitung ab Werk: Fender USA 250L NPS .009 – .042 (Art. 133191

Farbe: Mocha Burst

inkl. Elite Formkoffer

16. Fender SQ Aff. Tele Deluxe Ch.Frost.M

Wieder eine sehr solide Fender im mittleren Preisbereich mit 239€ und einem außergewöhnlichen Schlagbrett.

Technische Daten der Telecaster Korpus: Pappel

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Lorbeer

Pearloid Dot Griffbretteinlagen

Halsprofil: C

Mensur: 648 mm (25,51″)

Griffbrettradius: 241 mm (9,49″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

synthetischer Knochensattel

21 Medium Jumbo Bünde

Tonabnehmer: 2 Keramik Humbucker

2 Volume- und 2 Tonregler

3-Wege Schalter

3-lagiges weißes Schlagbrett

6-Saddle Hardtail Steg mit Saitenführung durch den Korpus und Block Saitenreitern

geschlossene DieCast Mechaniken mit Split Shafts

Chrom Hardware

Werksbesaitung: NPS .009 – .042

17. Fender AM Pro II Tele MN SSB

Weiter geht es mit den hochpreisigen Gitarren, diese hier liegt bei 1.749€. Super bewertet ist sie auch noch mit 5 Sternen von 3 Kunden.

Technische Daten der Telecaster

Korpus: geröstete Kiefer

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Ahorn

Halsprofil: Deep C

Mensur: 648 mm (25,5″)

Griffbrettradius: 241 mm (9,5″)

Sattelbreite: 42,8 mm (1,69″)

22 Vintage Tall Bünde

Tonabnehmer: 2 V-Mod II Single Coils

1 Volume- und 1 Tonregler

3-Wege Schalter

Steg mit Saitenführung durch den Korpus mit 3 kompensierten Messingsaitenreitern

Nickel Hardware

Werksbesaitung: Fender 250L NPS .009″ – .042″ (Art. 133191

Farbe: Sienna Sunburst

inkl. Koffer

made in USA

18. Harley Benton Fusion-T HH HT EB BK

Mit dem Preis geht es jetzt wieder ein wenig runter, nicht aber mit den Looks, denn diese komplett schwarze Telecaster für 299€ hat eine Top 4.8 Sterne Bewertung von 33 Kunden.

Technische Daten der Telecaster

ergonomisch geformter Korpus: Nyatoh

Decke: Riegelahornfurnier

geschraubter Hals: kanadischer Ahorn

Griffbrett: Ebenholz

Dot Griffbretteinlagen

Matching Headstock

Halsprofil: Modern-C

Mensur: 648 mm

Griffbrettradius: 305 mm

Sattelbreite: 42 mm

Graphtech TUSQ XL Sattel

Naturholz-Binding

22 Medium Jumbo Blacksmith Edelstahlbünde

Tonabnehmer: Roswell LAF-B-CR Alnico-5 (Steg) und Roswell LAF-N-CR Alnico-5 (Hals) Humbucker

Master Volumeregler

Master Tonregler mit Push/Pull-Funktion für Single Coil/Humbucker

3-Wege Schalter

WSC HPS-6 Custom Hardtail Steg

WSC Staggered Locking DieCast Mechaniken

Chrom Hardware

Besaitung ab Werk: .010 – .046

Farbe: Schwarz

19. Chapman Guitars ML3 Pro Bea Carthus Burst

Und nun, beinahe am Ende unserer Liste, kommt endlich die erste Telecaster die nicht dem Hause Fender oder Harley Benton entstammt. Und die ist mit 1.944€ richtig teuer.

Technische Daten der Telecaster

Rabea Massad Signature Modell

Korpus: Erle

Decke: Maserpappel

Hals: geröstetes Vogelaugenahorn

Griffbrett: geröstetes Vogelaugenahorn

Mensur: 648 mm (25,5″)

Griffbrettradius: 350 mm

Sattelbreite: 43 mm

22 Edelstahl Bünde

Tonabnehmer: Seymour Duncan 59 (Hals) und Bareknuckle Silo Rabea (Steg) Humbucker

Master Volume und Master Tonregler

5-Wege Schalter zur Tonabnehmerwahl und Coil Split

Schaller Vintage Style Tremolo

Schaller Locking Mechaniken

vergoldete Hardware

Farbe: Carthus Burst

inkl. Koffer

20. Harley Benton TE-90QM Trans Red

Und nun der glorreiche Abschluss dieser Liste….eine Harley Benton Telecaster für 228€ und einer 4.6 Sterne Bewertung von 291 Kunden.

Technische Daten der Telecaster gekammerter (chambered) Korpus: Mahagoni

Decke: Riegelahorn

geschraubter Hals: Ahorn

Griffbrett: Amaranth

Abalone Dot Einlagen

elfenbeinfarbenes Korpusbinding

Bonoid Sattel

22 Bünde

Mensur: 648 mm

Sattelbreite: 42 mm

Griffbrettradius: 350 mm

Tonabnehmer: 2 Roswell P90 S AlNiCo-5 Vintage-Style Single Coils

3-Weg Schalter

Regler: Master Volume, Master Tone

DLX Chrom Hardware

Hard Tail-Steg

DLX DieCast Mechaniken

Originalbesaitung: .010 – .046

Und damit endet diese Liste der besten/beliebtesten Telecaster E-Gitarren wieder, ich denke damit sollte ein guter Überblick gegeben sein.

Ich als Autor freue mich persönlich sehr, wenn jemand etwas zur Liste in den Kommentaren anmerken möchte oder einfach ein bisschen über seine Lieblings-Tele berichten will!

Mit diesen Worten alles gute und frohes Klampfen!