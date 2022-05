Marktübersicht: Die besten TR-808 Software-Instrumente

Die besten 808-Sounds im Überblick

Als die Roland TR-808 erstmals im Jahr 1981 ihre rein analogen Percussion- und Drumsounds erklingen ließ, konnte keiner ahnen, dass ihre Sounds auch mehr als 40 Jahre später kaum an Attraktivität verloren haben. Sicherlich, heutzutage gibt es unendlich viele anders klingende Drumsounds, aber in vielen Fällen ist ein 808-Drumset einfach weiterhin passend. Neben einigen Hardware-Nachbauten gibt es mittlerweile vielfältige Software-Lösungen, die den Vorteil einer In-the-box-Arbeitsweise bieten. Im folgenden Artikel haben wir euch die für uns besten und interessantesten Software-Emulationen und Sample-Librarys übersichtlich zusammengestellt.

ANZEIGE

Die besten TR-808 Software-Instrumente und Librarys

Die folgenden Software-Titel und Sample-Librarys haben wir alphabetisch für euch sortiert und nach Möglichkeit passende Videos und Audio-Samples hinzugefügt. Zu einem Teil der Produkte gibt es auf AMAZONA.de bereits ausführliche Tests, die entsprechend ebenfalls verlinkt sind und weitere Informationen enthalten.

Solltet ihr darüber hinaus weitere Produkte nutzen und empfehlen können, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare!

Analog Mafia RC-808-PLG

Als der Name „Analog Mafia“ im Sommer 2019 zum ersten Mal auftauchte, war das Erstaunen sehr groß. Denn unter diesem Namen versammelt sich eine Gruppe ehemaliger Roland-Ingenieure, darunter auch Tadao Kikumoto, der Kopf der Analog Mafia und ehemaliger Chef-Entwickler bei Roland – er gilt quasi als Erfinder der TR-808, TR-909 und TB-303.

Die Software RC-808 (RC steht für Re-Create) ist kein kommerzielles Produkt. Es handelt sich hier eher um einen Entwurf, an dem anschaulich wird, wie die originale TR-808 intern gearbeitet hat bzw. wie es sich die Entwickler eigentlich gedacht hatten. Wirtschaftlich wäre solch ein Produkt aber nicht umsetzbar gewesen. Daher kürzte man den Entwurf so lange herunter bis die finale TR-808 herauskam, so wie wir sie heute kennen.

Schon die Optik und der Art der Software machen deutlich, dass man hiermit keinem Plug-in und auch keiner alten oder neuen Hardware kommerzielle Konkurrenz machen will. Klangerzeugung, Sound-Zuordnung und Sequencer laufen als separate Fenster und um diese zusammen betreiben zu können, muss erst eine interne Loop-Software für MIDI installiert werden. Man kann die Klangerzeugung dann via MIDI intern oder von einer DAW bzw. externen Sequencer aus ansteuern.

Insgesamt ist das Ganze eher etwas für Leute, die gern experimentieren als für Musiker, die schnell nur ein paar Analogsounds zurechtdrehen wollen. Doch wird hier deutlich, wie komplex die Klangerzeugung ursprünglich mal konzipiert war und wie viele Komponenten fein aufeinander abgestimmt werden müssen.

Herstellerseite RC-808

Aktueller Preis: kostenlos

Noch ein Tipp: Auf der RC-808 Website gibt es eine sehr ausführliche Dokumentation über die Entwicklungsgeschichte der Sounds, die sehr lesenswert ist. Und obwohl man längst getrennte Wege geht, hat auch Roland heute ein angemessenes Interview mit Tadao Kikumoto veröffentlicht, an dessen Ende sogar zur RC-808 verlinkt wurde.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

D16 Group Nepheton

Die Plug-in-Entwicker der D16 Group haben sich über die letzten Jahren hin einen sehr guten Ruf erarbeitet. Neben Nepheton bietet sie noch weitere Drumcomputer-Emulationen, Software Synthesizer und Plug-ins an.

Bei Nepheton verschreibt man sich ganz dem klassischen TR-808-Sound, nicht ohne jedoch zusätzliche Features hinzuzufügen wie beispielsweise die Tatsache, dass man alle Sounds des virtuellen Drumcomputers gleichzeitig benutzen kann oder man klanglich mehr daran schrauben kann (Tone, Decay, Snappy) als es das Original ermöglicht.

Und als Tipp: Für die passenden Bassdrums hat die D16 Group auch gleich ein Software-Instrument im Angebot: Punchbox

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Elektronik Sound Lab RVK-808

Die Freeware RVK-808 basiert auf 272 Samples, die der Entwickler Elektronik Sound Lab in 17 Drumkits einsortiert hat. Dabei wurden diverse Settings einer TR-808 gesampelt. Großartig bearbeiten lassen sich die Sounds zwar nicht, aber wer kostenlos an 808-Sounds herankommen möchte, findet mit diesem Plug-in eine gute Einstiegsmöglichkeit.

Aktueller Preis: kostenlos

Herstellerseite Elektronik Sound Lab

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Initial Audio 808 Studio 2

Zwar fokussiert sich das 808 Studio von Ignite Audio ausschließlich auf 808-Bassdrum-Sounds, aber wer auf der Suche nach passenden und spielbaren Kicks und Sub-Bässen für seine Musikproduktion ist, sollte hierauf durchaus einen genaueren Blick werfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bassdrum-Sounds lassen sich mit der zweiten Version des 808 Studios sehr detailliert erstellen und anpassen. So bietet die Software beispielsweise auch eine Drag & Drop Modulation, einen Sequencer sowie die Möglichkeit eigene Samples zu importieren. Der Einstieg gelingt mit über 80 Preset-Sounds. Diese und alle eigenhändig erstellten Sounds lassen sich mit Filter, Equalizer, Chorus & Co. weiter anpassen. Von sauberen, knackigen Bassdrums bis hin zu dreckig verzerrt ist hier alles möglich.

Aktueller Preis: 45,76 Euro

Herstellerseite Initial Audio

Roland Cloud TR-808

Sicherlich eine der interessantesten Software-Lösungen für den TR-808-Sound ist die Roland Cloud, in der man neben der TR-808 auch weitere frühere Drumcomputer wie TR-909, TR-727 oder TR-606 als Plug-in findet. Klanglich sind die Roland Cloud Versionen sehr weit oben angesiedelt und bieten eine recht authentische Nachbildung, auch was die Anzahl und die Möglichkeiten der Features angeht. Hier bleibt Roland dem Original treu während andere Hersteller ihren 808-Sound mit modernen Features und Klangbearbeitungsoptionen ausstatten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

SC-808 Advanced

Pünktlich zum #808day 2021 stellte der Entwickler Yoshinosuke Horiuchi seine 808-Nachbildung SC-808 vor. Kurze Zeit später folgte dann mit SC-808 Advanced eine erweiterte Version. Diese bietet den Vorteil, dass die Sounds über Tune, Decay, Tone oder Envelope editiert werden und bestimmte Instrumente auch gestimmt werden können.

In Kombination mit diversen Filtermodellen und Modulationsquellen lässt sich hier schon einiges rausholen. Allerdings handelt es sich hierbei um kein klassisches Plug-in, sondern eine Software, die über eine Audio Routing App in die DAW eingebunden werden muss.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Aktueller Preis: ab 29,- Euro (über Patreon)

Herstellerseite SC-808

Tactile Sounds TS-808

Auf Basis von SPICE-Simulationen der originalen TR-808-Schaltungen sowie der Analyse vielfältiger 808-Samples hat Tactile Sounds seine Version als VST-Plug-in auf den Markt gebracht. Das kostenlose Plug-in bietet im Gegensatz zur originalen TR-808 mehr Klangänderungsmöglichkeiten.

Hier einige Soundbeispiele dazu:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Aktueller Preis: kostenlos

Download-Seite Plug In Boutique

Wave Alchemy Revolution

Das auf Native Instruments Kontakt beruhende Software-Instrument Wave Alchemy Revolution arbeitet mit Samples. Die Entwickler haben hierfür diverse Drumcomputer mit unterschiedlichen Settings gesampelt. Neben der TR-808 findet man im Repertoire auch andere bekannte Drummachines wie bspw. die TR-909, TR-606, CR-78 oder LinnDrum, Drumtraks oder SP-12.

Dadurch dass die Entwickler jeweils unterschiedliche Versionen der Drumcomputer sowie diverse Aufnahmeeinstellungen gesampelt haben und man sowohl die unterschiedlichen Samples (inklusive Round Robin) kombinieren als auch Drumcomputer untereinander zu einem neuen Drumset zusammenfassen kann, lässt sich aus Revolution schon ein ordentlicher Sound herausholen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so nah am Original ist wie andere der hier aufgeführten Plug-ins.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere TR-808 Sound-Alternativen

Neben den o. g. Software Emulationen gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit Samples zu arbeiten. Wer jemanden kennt, der jemanden kennt, hat so vielleicht Zugriff auf eine originale Roland TR-808 und kann diese als Basis für eigene Samples nutzen. Die selbst erstellten Einzelaufnahmen von Kick, Snare, HiHat etc. lassen sich dann innerhalb der DAW zu einem Beat zusammenstellen.

Alternativ gibt es im Internet unzählige Angebote von kostenpflichtigen und kostenlosen 808-Sample-Paketen. Mit etwas Recherche kommt ihr so schnell zu einem großen Portfolio an Samples, die ihr für eure Tracks einsetzen könnt.