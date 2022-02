Marktübersicht: Entertainer Keyboards unter 500€

Eine sehr gute Übersicht. Prinzipiell wäre hier eine Rankinglist von Vorteil, weil solch eine Übersicht hat man natürlich ebenso, wenn man z.B. die Thomann-Seite preislich selektiert. Ansonsten würde man persönlich noch am ehesten zu einem Yamaha der PSR-Serie greifen. Diese sind zwar soundtechnisch ok, aber in Sachen Tastatur und Boxen durchaus als sehr gut zu bezeichnen, wenn man darauf Wert legt. Diese Tastatur könnte man auch gerne anderweitig verwenden.