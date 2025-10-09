Welche Funksysteme eignen sich für gutes In Ear Monitoring?

Der Markt für Funk In-Ear-Monitoring-Systeme ist von kontinuierlicher technischer Entwicklung geprägt und adressiert eine breite Zielgruppe, die von professionellen Musikern und Tontechnikern bis hin zu Einsteigern und Hobbymusikern reicht. Die vorliegende Marktübersicht analysiert die aktuell verfügbaren Systeme, um einen Einblick in Standards und Innovationen zu geben. Fast alle davon haben wir bereits für euch getestet!

Kurz & knapp Worum geht es? Eine Marktübersicht über Funk In-Ear-Monitoring-Systeme für Einsteiger, ambitionierte Musiker und Profis – von günstigen Plug-and-Play-Lösungen bis hin zu High-End-Systemen. Einsteigerlösungen: Preisgünstige Systeme von the t.bone, LD Systems, Behringer oder XVive bieten einfachen Einstieg und solide Leistung für Hobbybands.

Preisgünstige Systeme von the t.bone, LD Systems, Behringer oder XVive bieten einfachen Einstieg und solide Leistung für Hobbybands. Mittelklasse: Modelle von Shure, Sennheiser, LD Systems, Audio-Technica oder Mipro punkten mit mehr Funktionen und stabilerer Funktechnik.

Modelle von Shure, Sennheiser, LD Systems, Audio-Technica oder Mipro punkten mit mehr Funktionen und stabilerer Funktechnik. High-End: Sennheiser Spectera und Shure Axient setzen Maßstäbe bei Klang, Zuverlässigkeit und Netzwerk-Integration.

Sennheiser Spectera und Shure Axient setzen Maßstäbe bei Klang, Zuverlässigkeit und Netzwerk-Integration. Praxis-Tipp: Auswahl immer an Budget, Einsatzumgebung und Anspruch an Klangtreue ausrichten.

Marktübersicht Funk In-Ear-Monitoring-Systeme

Diese Marktübersicht soll euch einen Überblick über aktuelle Funk In-Ear-Monitoring-Systeme auf dem Markt geben. Am Ende der Beschreibung jedes Produkts findet ihr den Link zu den Testberichten hier auf AMAZONA. Denn die meisten dieser Systeme haben wir bereits für euch getestet! Wir starten mit der niedrigsten Preisklasse und steigern uns langsam bis hin zu den echten Profi-Geräten.

the t.bone IEM 75 Funk In-Ear Wireless-System

Das the t.bone IEM 75 Funk In-Ear-Monitoring-System ist ein drahtloses In-Ear-Monitoring-System, das sich primär an Einsteiger und Semi-Professionelle richtet. Es wird häufig von Musikern, Sängern und Tontechnikern für Proben und kleinere Live-Auftritte verwendet, bei denen eine zuverlässige, aber preisgünstige Lösung gefragt ist.

the t.bone IEM 75 In-Ear Wireless-SystemDas System arbeitet im UHF-Frequenzband von 863–865 MHz. Dieser Bereich ist in den meisten europäischen Ländern anmelde- und gebührenfrei. Es stehen 16 fest voreingestellte Kanäle zur Verfügung, was die gleichzeitige Nutzung von bis zu zwei Systemen ermöglicht, ohne dass sich die Frequenzen gegenseitig stören.

Ein typisches Set dieses Funk In-Ear-Monitoring-Systems besteht aus dem 9,5”-Stereo-Sender (IEM 75 ST), dem kompakten Bodypack-Empfänger (IEM 75 R) sowie den mitgelieferten the t.bone EP3 In-Ear-Kopfhörern. Der Sender ist für den Rackeinbau (9,5”) konzipiert, das passende Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Der Sender verfügt über zwei XLR/Klinke-Kombi-Eingänge, die sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Signale verarbeiten können. Ein regelbarer Kopfhörerausgang ermöglicht das direkte Monitoring des Signals am Sender. Der Bodypack-Empfänger wird mit zwei AA-Batterien betrieben und ist mit einem Lautstärkeregler ausgestattet. Er ist robust verarbeitet und lässt sich mithilfe eines Clips am Gürtel oder an der Kleidung befestigen.

Das the t.bone IEM 75 Funk In-Ear-Monitoring-System zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, zumal es zu den günstigsten Funk In-Ear-Monitoring Sets auf dem Markt gehört. Es handelt sich um eine einfache „Plug-and-Play“-Lösung, die ohne komplizierte Menüs oder Vorkenntnisse sofort einsatzbereit ist. Die Verarbeitungsqualität ist für diese Preisklasse solide.

Während die mitgelieferten Kopfhörer für den Einstieg ausreichen, wird häufig empfohlen, für eine bessere Klangqualität und höheren Tragekomfort auf hochwertigere Modelle, beispielsweise von Shure oder Sennheiser, aufzurüsten.

Hier geht es zum AMAZONA Test des In-Ear-Systems!

XVive U45 In-Ear Monitor Wireless

Das XVive U45 ist ein kompaktes digitales Funk In-Ear-Monitoring-System, das im 2,4-GHz-Bereich arbeitet und vor allem für Einsteiger, Singer-Songwriter und kleine Bands interessant ist. Durch das Plug-and-Play-Design lässt es sich besonders einfach einsetzen, ohne aufwendige Konfiguration oder Frequenzkoordination.

Sender und Empfänger sind akkubetrieben und bieten damit ein hohes Maß an Flexibilität. Die Reichweite von rund 27 m ist für Proberäume, kleine Clubs oder mobile Anwendungen völlig ausreichend. Dank digitaler Übertragung liefert das System eine klare, rauscharme Signalwiedergabe mit stabiler Verbindung.

Der Lieferumfang umfasst Sender, Empfänger, passende Netzteile und Anschlusskabel – alles, was man für den sofortigen Start benötigt. Damit eignet sich das U45 als unkomplizierte Lösung für Musiker, die ein preisgünstiges und transportables Funk In-Ear-Monitoring-System suchen.

Hier geht’s zum Test.

Behringer UL 1000 G2 UHF Wireless In Ear System

Das Behringer UL 1000 G2 UHF Funk In-Ear-Monitoring-System ist ein drahtloses Monitorsystem, das sich im Einsteiger- und Mittelklasse-Segment positioniert. Es richtet sich an Musiker, Tontechniker und Veranstalter, die eine funktionsreiche und preislich attraktive Lösung für den Bühneneinsatz suchen.

Das System arbeitet in den anmelde- und gebührenfreien UHF-Frequenzbereichen 823–832 MHz und 863–865 MHz. Mit einer Auswahl von 120 Kanälen ermöglicht es eine flexible Anpassung an die lokalen Funkbedingungen und den störungsfreien Betrieb mehrerer Systeme parallel. Ein typisches Set besteht aus dem rackfähigen Sender, einem robusten Bodypack-Empfänger und den mitgelieferten Kopfhörern. Der Sender ist mit Kombinationseingängen (XLR/Klinke) ausgestattet, die eine vielseitige Signalverarbeitung ermöglichen.

Sowohl der Sender als auch der Empfänger verfügen über beleuchtete Displays, die die wichtigsten Betriebsinformationen wie Kanal, Frequenz und Batteriestatus anzeigen und so die Konfiguration erheblich erleichtern.

Das Behringer UL 1000 G2 Funk In-Ear-Monitoring-System stellt eine klare Weiterentwicklung im Vergleich zu einfacheren Modellen wie dem the t.bone IEM 75 dar. Während letzteres eine grundlegende Lösung mit 16 festen Kanälen bietet, überzeugt das Behringer-System mit einer deutlich größeren Kanalvielfalt, was die Zuverlässigkeit in komplexeren Funkumgebungen spürbar erhöht.

Im direkten Vergleich mit dem LD Systems U500 IEM zeigt das Behringer UL 1000 G2, dass es sich in einer ähnlichen Kategorie bewegt, jedoch mit einigen funktionellen Unterschieden. Das U500 IEM bietet zusätzliche professionelle Merkmale wie eine wählbare Sendeleistung, einen parametrischen 3-Band-EQ und einen speziellen „Focus“-Modus, die im Behringer-System nicht vorhanden sind. Diese erweiterten Funktionen des LD Systems U500 IEM machen es besonders attraktiv für Anwender, die präzisere klangliche Anpassungen und eine höhere Kontrolle über ihren Monitor-Mix benötigen.

Zusammenfassend ist das Behringer UL 1000 G2 Funk In-Ear-Monitoring-System eine solide und funktionale Option für Anwender, die ein zuverlässiges System für den Live-Einsatz suchen, ohne dabei in die teuerste Profiklasse investieren zu müssen. Es bietet eine ausgewogene Balance zwischen Funktionsumfang und Preis.

Hier geht es zum AMAZONA Test des In Ear Systems!

Nux B-7 Pro In-Ear Monitoring System

Das Nux B-7 Pro ist ein digitales Funk In-Ear-Monitoring-System im 2,4-GHz-Bereich und richtet sich klar an Einsteiger, die eine unkomplizierte Lösung mit modernem Funktionsumfang suchen. Besonders praktisch: Sender und Empfänger arbeiten mit integrierten Akkus, die sich einfach per Kontaktfläche am Sender aufladen lassen.

Der kompakte Sender bietet neben Combo-Eingängen auch einen Aux-In, USB-C-Anschluss und sogar eine Audiointerface-Funktion, was ihn von vielen klassischen Systemen unterscheidet. Der kleine Empfänger überzeugt durch einfache Bedienung, ein übersichtliches Design und den 3,5-mm-Ausgang für In-Ears.

Klanglich profitiert das System von einer digitalen 24-Bit/48-kHz-Übertragung, die für saubere und detailreiche Wiedergabe sorgt. Die Reichweite liegt bei bis zu 50 m, was für Probenräume, Clubs und kleinere Bühnen völlig ausreichend ist. Die einstellbare Latenz zwischen 7 und 14 ms bleibt der größte Unterschied zu höherklassigen Systemen, ist für die meisten Einsteigeranwendungen aber gut nutzbar.

Das Nux B-7 Pro punktet damit als günstige, flexible und transportable Lösung, die vor allem für Musiker interessant ist, die schnell und unkompliziert in die Welt der Funk In-Ear-Systeme einsteigen möchten.

Hier geht es zum Test.

LD Systems MEI 1000 G2

Das LD Systems MEI 1000 G2 ist ein Funk In-Ear-Monitoring-System, das sich an Musiker, Bands, Moderatoren und Tontechniker richtet. Es wurde entwickelt, um eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösung für das persönliche Monitoring auf der Bühne oder im Proberaum zu bieten.

Das Funk IEM-System arbeitet im UHF-Bereich und ist in mehreren lizenzierten und lizenzfreien Bändern erhältlich. In Europa sind die Frequenzbereiche 823–832 MHz sowie 863–865 MHz (oft als Duplex-Lücke und ISM-Band bezeichnet) lizenzfrei nutzbar. Das System bietet 96 wählbare UHF-Kanäle, die in 8 Gruppen zu je 12 Kanälen organisiert sind. Damit ist der gleichzeitige Betrieb von bis zu fünf Systemen möglich.

Das LD Systems MEI 1000 G2 gilt als eine solide und preisgünstige Option für Einsteiger und fortgeschrittene Nutzer, die ein zuverlässiges drahtloses In-Ear-Monitoring-System suchen. Ich selber habe damit bisher wirklich gute Erfahrungen machen können. Sowohl was die Langlebigkeit der Geräte angeht, als auch der problemlose Parallelbetrieb. Auf Festivals wo viele dieser Geräte im Einsatz sind, hatte ich bisher nur selten Frequenzprobleme. Es besitzt zwar nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, dafür ist es sehr einfach zu bedienen. Gerade für Einsteiger lohnt sich der Aufpreis im Vergleich zum the t.bone IEM 75 In Ear System, da der Klang deutlich ausgewogener und weniger verrauscht ist. Wer auf klangliche Präzision setzt, sollte sich jedoch Geräte im höheren Preissegment anschauen.

the t.bone IEM D2.4 Digitales In-Ear-Monitoring

Das the t.bone IEM D2.4 ist ein digitales Funk In-Ear-System, das im 2,4-GHz-Band arbeitet und damit lizenzfrei genutzt werden kann. Es richtet sich an Einsteiger und Hobbymusiker, die ein unkompliziertes Monitoring-System für Proben und kleinere Live-Auftritte suchen.

Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten: Sender und Empfänger sind schnell gekoppelt, eine manuelle Frequenzsuche entfällt. Mit einer Reichweite von bis zu 30 m bietet das System ausreichend Spielraum für typische Bühnen- und Proberaumsituationen.

Das System arbeitet mit einer Abtastrate von 24 Bit/48 kHz und bietet damit eine saubere digitale Übertragung mit einem Frequenzgang von 30 Hz bis 15 kHz. Bis zu 6 Kanäle können parallel betrieben werden, sodass auch kleine Bands ohne Überschneidungen arbeiten können.

Zum Lieferumfang gehören Sender, Bodypack-Empfänger und passende Ohrhörer, sodass Anwender direkt starten können. Dank des kompakten Formats eignet sich das IEM D2.4 besonders für Musiker, die erste Erfahrungen mit Funk In-Ear-Systemen sammeln möchten, ohne große Investitionen tätigen zu müssen.

LD Systems U508 IEM In-Ear-System

Das LD Systems U508 IEM Funk In-Ear-Monitoring-System positioniert sich im gehobenen Einsteiger- bis professionellen Mittelklasse-Segment. Im Vergleich zu Einsteigermodellen wie dem the t.bone IEM 75 bietet es deutlich mehr Flexibilität, erweiterte Funktionen und eine robustere Bauweise, die es für anspruchsvollere Bühnenanwendungen, Tourneen und Installationen prädestiniert.

Das U500-System ist in verschiedenen Frequenzbändern erhältlich, um den jeweiligen regionalen Bestimmungen und Anforderungen gerecht zu werden. Je nach Frequenzband stehen bis zu 96 Kanäle zur Auswahl, was den gleichzeitigen Betrieb von bis zu zwölf Systemen ermöglicht und die Wahrscheinlichkeit von Interferenzen auf stark belegten Bühnen erheblich reduziert.

Ein zentrales professionelles Merkmal des U500 Funk In-Ear-Monitoring-Systems ist die Möglichkeit, die Sendeleistung in drei Stufen (2, 10 oder 30 mW ERP) zu regulieren. Dies erlaubt eine Anpassung an die jeweiligen Umgebungsbedingungen und sorgt für eine optimale Balance zwischen Reichweite (über 100 m) und Effizienz. Im Gegensatz zu einfachen Systemen verfügt das U500 über ein kontrastreiches OLED-Display, das eine schnelle und klare Übersicht über alle relevanten Parameter wie Frequenz, Kanal, Sendeleistung und Akkustatus ermöglicht. Die Einrichtung wird durch die Infrarot-Synchronisation zwischen Sender und Empfänger deutlich vereinfacht.

Das System bietet eine umfassende Klangkontrolle: Ein integrierter 3-Band-EQ mit parametrischen Mitten erlaubt eine präzise Anpassung des Monitorsounds an persönliche Vorlieben oder die akustischen Gegebenheiten auf der Bühne. Zusätzlich stehen ein schaltbarer Limiter sowie eine dreistufige Rauschsperre (Squelch) zur Verfügung, um Übersteuerungen und störendes Grundrauschen zu minimieren. Neben den gängigen Mono- und Stereo-Modi bietet das U500 einen speziellen „Focus“-Modus, der es Musikern ermöglicht, den Mix zwischen zwei Eingangssignalen direkt am Bodypack-Empfänger zu steuern.

Das LD Systems U500 IEM richtet sich an anspruchsvolle Musiker, Live-Bands und Verleihfirmen, die ein zuverlässiges und funktionsreiches Funk In-Ear-System für den professionellen Einsatz suchen. Es stellt einen deutlichen Fortschritt in puncto Klangqualität, Konnektivität und Bedienbarkeit dar und ist eine ernstzunehmende Alternative zu den etablierten Marktführern in diesem Preissegment. Damit ist es die ideale Wahl für Anwender, die ein System benötigen, das über grundlegende Funktionen hinausgeht und präzise Anpassungsmöglichkeiten für eine optimale Bühnenperformance bietet.

Hier geht es zum AMAZONA Test des In Ear Systems!

Sennheiser XS Wireless In-Ear Monitoring

Das Sennheiser XS Wireless Funk In-Ear-Monitoring-System ist ein Einsteigersystem, das sich an Musiker, Bands, Theaterproduktionen und andere Anwender richtet, die eine zuverlässige und unkomplizierte Lösung für ihr persönliches Monitoring suchen. Es bietet eine ausgewogene Kombination aus Funktionalität, Audioqualität und einem attraktiven Preis.

Das System wird als All-in-One-Paket geliefert und enthält alles, was man für den sofortigen Einsatz benötigt: einen Sender, einen Bodypack-Empfänger, die passenden In-Ear-Kopfhörer (Sennheiser IE 4), Batterien, ein Netzteil sowie ein Rackmontage-Kit.

Das System nutzt den professionellen UHF-Frequenzbereich und bietet acht vorkonfigurierte Frequenzbänke mit jeweils zwölf optimal aufeinander abgestimmten Kanälen. Zusätzlich können die Frequenzen auch manuell eingestellt werden. Die Synchronisierung zwischen Sender und Empfänger erfolgt schnell und unkompliziert per Infrarot.

Die Audioübertragung deckt einen Bereich von 45 Hz bis 15 kHz ab. Die mitgelieferten IE 4 In-Ear-Kopfhörer erweitern den Frequenzgang auf 40 Hz bis 20 kHz. Darüber hinaus verfügt das System über integrierte Limiter- und EQ-Funktionen, die sowohl der Klangoptimierung als auch dem Schutz des Gehörs dienen. Je nach Bedarf können Mono-, Stereo- oder Focus-Modus gewählt werden.

Das Sennheiser XS Wireless Funk In-Ear-Monitoring-System ist eine solide Wahl für Einsteiger im Bereich des drahtlosen Monitorings. Es überzeugt durch zuverlässige, störungsfreie Übertragung, flexible Signalverarbeitung und eine besonders einfache Handhabung – ideal für Proberäume, kleine Bühnen und erste Live-Auftritte.

Hier geht es zum AMAZONA Test des In Ear Systems!

Mipro MI-58RT 5,8 GHz In-Ear-System

Das Mipro MI-58RT ist ein digitales Funk In-Ear-Monitoring-System, das im 5,8-GHz-Band arbeitet und sich damit klar von klassischen UHF-Lösungen absetzt. Durch die Nutzung dieses weniger frequentierten Bereichs bietet es Anwendern eine besonders stabile Übertragung ohne Störungen durch herkömmliche Funkmikrofone oder drahtlose Systeme.

Mit einer Audioauflösung von 24 Bit / 48 kHz sorgt das MI-58RT für eine detailreiche und klare Klangwiedergabe, die auch höheren professionellen Ansprüchen gerecht wird. Der Sender ist im kompakten 9,5”-Format ausgeführt und damit rackfähig – perfekt für den flexiblen Einsatz auf Tour, im Proberaum oder bei Festinstallationen.

Besonders interessant ist das System für Anwender, die eine moderne, digitale Alternative zu klassischen UHF-In-Ear-Strecken suchen, um auch in dicht belegten Funkumgebungen zuverlässig arbeiten zu können.

Der Lieferumfang des Mipro MI-58RT umfasst den Stereo-Sender im 9,5”-Format, ein passendes Netzteil, die benötigten Antennen, einfache IEM-Hörer, eine Ladestation sowie das Montagematerial für den Rackeinbau.

Hier geht es zum AMAZONA.de-Test des In-Ear-Systems.

Shure PSM 300 Premium S8 In-Ear Wireless-System

Das Shure PSM 300 Premium S8 Funk In-Ear-Monitoring-System ist ein professionelles Monitoring-System, das sich im oberen Mittelklasse- bis Profi-Segment positioniert. Es richtet sich an Musiker, Bands und Tontechniker, die ein System mit hoher Klangqualität, zuverlässiger Funkübertragung und unkomplizierter Bedienung suchen. Besonders in der Premium-Version bietet das PSM 300 eine ausgewogene Kombination aus professioneller Performance und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein zentrales Merkmal des PSM 300 ist die Kombination aus P3R-Empfängertechnologie und P3T-Sendertechnologie. Das System nutzt die patentierte Audio Reference Companding-Technologie von Shure, die eine naturgetreue Klangwiedergabe mit geringer Latenz ermöglicht – frei von den typischen Artefakten herkömmlicher Kompander-Systeme. Die Übertragung erfolgt im UHF-Frequenzbereich und sorgt für eine stabile, zuverlässige Funkverbindung.

Das Shure PSM 300 Premium S8 Funk IEM-System unterstützt bis zu 15 kompatible Kanäle pro Frequenzband und ist damit auch für den Einsatz auf belebten Bühnen bestens geeignet. Eine automatische Frequenzsuche erleichtert die Konfiguration und hilft, schnell freie Frequenzen zu finden. Im direkten Vergleich zum Sennheiser XS Wireless IEM bietet das Shure-System eine überlegene Audioqualität sowie eine robustere, professionellere Bauweise des Empfängers. Besonders die Companding-Technologie von Shure sorgt hier für einen transparenteren und authentischeren Klang.

Zusammenfassend ist das Shure PSM 300 Premium S8 Funk In-Ear-Monitoring-System eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Musiker und Tontechniker, die ein zuverlässiges und klanglich hochwertiges Monitoring-System benötigen, ohne die hohen Kosten der absoluten High-End-Serien von Shure (z. B. PSM 900 oder 1000) tragen zu müssen. Es gilt als Industriestandard in der Mittelklasse und überzeugt durch Langlebigkeit, stabile Funkübertragung und eine Performance, die auch anspruchsvolle Anwender zufriedenstellt.

Hier geht es zum AMAZONA Test des In Ear Systems!

Audio-Technica ATW-3255 DF2 In-Ear Monitoring System

Das Audio-Technica ATW-3255 DF2 ist ein professionelles Funk In-Ear-System, das speziell für anspruchsvolle Bühnenanwendungen entwickelt wurde. Es kombiniert robuste Hardware mit einer klaren, detailreichen Klangwiedergabe und richtet sich an Musiker und Tontechniker, die ein zuverlässiges Monitoring-Werkzeug benötigen.

Der Sender ist im klassischen 19-Zoll-Format ausgeführt und bietet flexible Anschlussmöglichkeiten, während der Bodypack-Empfänger durch seine solide Bauweise und einfache Bedienung überzeugt. Eine große Kanalanzahl und die stabile UHF-Übertragung sorgen dafür, dass auch in komplexen Funkumgebungen ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.

Mit Funktionen wie schaltbarem Limiter, intuitiver Frequenzsuche und einem praxisnahen Bedienkonzept positioniert sich das System als leistungsstarke Alternative im professionellen Segment. Damit ist das ATW-3255 DF2 sowohl für Tour-Einsätze als auch für Festinstallationen bestens geeignet.

Mipro MI-909RT digitales In-Ear-Monitoring-System

Das Mipro MI-909RT ist ein digitales Funk In-Ear-System, das sich durch innovative Technologie und eine besonders hohe Audioqualität auszeichnet. Der taiwanische Hersteller Mipro hat sich mit diesem System das Ziel gesetzt, die Vorteile der digitalen Signalübertragung mit der Zuverlässigkeit analoger Systeme zu verbinden und damit eine ernstzunehmende Alternative zu den etablierten Marktführern zu schaffen.

Im Gegensatz zu den meisten analogen Systemen auf dem Markt setzt das MI-909RT auf eine vollständig digitale Signalverarbeitung. Das Resultat ist eine kristallklare, rauschfreie Klangwiedergabe mit hoher Störresistenz gegenüber Bluetooth, WLAN und anderen 2,4-GHz-Funkübertragungen. Zusätzlich ist die Übertragung verschlüsselt, um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten.

Das digitale Funk In-Ear-Monitoring-System arbeitet im UHF-Frequenzbereich mit einer Schaltbandbreite von 64 MHz. Dadurch steht eine große Anzahl an Kanälen zur Verfügung, was den störungsfreien Betrieb auch in dicht belegten Funkumgebungen ermöglicht. Die patentierte ACT™-Funktion (Auto Channel Targeting) erleichtert die Frequenz-Synchronisation zwischen Sender und Empfänger per Infrarot. Der Bodypack-Empfänger ist besonders kompakt und mit einer digitalen Diversity-Empfangstechnologie ausgestattet, die Empfangsausfälle (Dropouts) minimiert.

Zusammenfassend ist das Mipro MI-909RT digitales Funk In-Ear-System eine starke Alternative für professionelle Anwender, die Wert auf hochauflösende Klangqualität und eine unkomplizierte Bedienung legen. Es repräsentiert eine neue Generation von In-Ear-Systemen, die die Vorteile digitaler Übertragungstechnologie zuverlässig auf die Bühne bringt.

Hier geht es zum AMAZONA Test des In Ear Systems!

Sennheiser ew IEM G4, In Ear System

Das Sennheiser ew IEM G4 ist ein professionelles Funk In-Ear-System, das für den Einsatz auf Bühnen und in Studios entwickelt wurde. Als Nachfolger der erfolgreichen G3-Serie bietet es eine verbesserte Performance und mehr Flexibilität. Ein absoluter Klassiker im Profi-Bereich: Sowohl der Stereo-Sender (SR IEM G4) als auch der Taschenempfänger (EK IEM G4) sind in robusten Vollmetallgehäusen untergebracht und damit bestens für den täglichen Bühnengebrauch geeignet.

Das System arbeitet im UHF-Frequenzbereich und bietet eine Schaltbandbreite von bis zu 42 MHz. Innerhalb dieser Bandbreite können bis zu 1680 Frequenzen in 25-kHz-Schritten gewählt werden. Es ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von bis zu 16 kompatiblen Kanälen. Die exakten Frequenzbereiche variieren je nach länderspezifischer Version (z. B. A1, A, G, E usw.).

In puncto Klangqualität überzeugt das System mit einer detailreichen und klaren Audiowiedergabe. Es arbeitet mit Breitband-FM-Stereo-Modulation und deckt einen Übertragungsbereich von 25 Hz bis 15 kHz ab. Das bewährte HDX-Kompander-System von Sennheiser sorgt für eine originalgetreue, verlustfreie Übertragung des Audiosignals, während ein integrierter, schaltbarer Limiter das Gehör zuverlässig vor plötzlichen Lautstärkespitzen schützt.

Die Bedienung des G4-Systems ist dank des kontrastreichen OLED-Displays an Sender und Empfänger besonders intuitiv. Die drahtlose Synchronisation zwischen beiden Geräten erfolgt schnell und unkompliziert per Infrarot. Für komplexere Setups und die Verwaltung mehrerer Kanäle ist das System mit der Sennheiser Steuerungssoftware WSM (Wireless Systems Manager) kompatibel. Mit einer Reichweite von bis zu 100 m unter optimalen Bedingungen und einer umschaltbaren Sendeleistung (z. B. 10 mW, 30 mW, 50 mW) lässt sich das System flexibel an unterschiedlichste Einsatzszenarien anpassen.

Ein typisches ew IEM G4 Set umfasst den Sender, den Taschenempfänger, die passenden IE 4 Ohrhörer, eine Antenne, Batterien und ein Rackmontage-Kit – alles für einen sofortigen Start ins professionelle Monitoring.

Zusammenfassend ist das Sennheiser ew IEM G4 Funk In-Ear-System eine zuverlässige und robuste Lösung, die mit hervorragender Klangqualität, hoher Flexibilität und einfacher Bedienung überzeugt. Damit eignet es sich bestens für anspruchsvolle Live-Anwendungen im professionellen Umfeld.

Hier geht es zum AMAZONA Test des In Ear Systems!

Sennheiser IEM 2000 Twin Bundle

Das Sennheiser IEM 2000 Twin Bundle ist ein professionelles Funk In-Ear-Monitoring-System, das sich klar im oberen Preissegment positioniert. Es wurde speziell für anspruchsvolle Live-Produktionen, große Bühnen und Rundfunkanwendungen entwickelt, bei denen höchste Zuverlässigkeit und kompromisslose Klangqualität entscheidend sind.

Das System arbeitet im UHF-Frequenzbereich und bietet eine extrem hohe Schaltbandbreite von bis zu 75 MHz. Dadurch stehen 26 feste Kanalbänke mit jeweils bis zu 32 vorkonfigurierten Frequenzen sowie eine benutzerdefinierte Bank zur Verfügung. Diese breite Bandbreite in Kombination mit der hohen Kanalanzahl minimiert Interferenzen erheblich und macht das System ideal für den Einsatz bei großen Festivals, in Theatern oder in anderen komplexen Funkumgebungen.

Der Sender ist im 19-Zoll-Standardformat ausgeführt und lässt sich professionell in Racks verbauen. Er verfügt über einen internen Equalizer und einen schaltbaren Limiter, um das Audiosignal optimal anzupassen und vor Übersteuerung zu schützen. Die integrierte Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Fernsteuerung und Überwachung des Systems über die Sennheiser „Wireless Systems Manager“ (WSM) Software – ein Standard-Feature im professionellen Bereich.

Die Bodypack-Empfänger sind aus robustem Metall gefertigt und bieten eine beeindruckende Funktionalität. Sie können sowohl im Stereo- als auch im Mono-Modus betrieben werden. Ein herausragendes Feature ist der Focus-Modus, der es Anwendern erlaubt, den Anteil von zwei separaten Signalquellen direkt am Empfänger zu mischen – ideal, um den eigenen Gesang oder das Instrument im Mix hervorzuheben. Zusätzlich sind die Empfänger mit einem Pilotton-Verfahren ausgestattet, das eine störungsfreie Übertragung auch unter schwierigen Bedingungen sicherstellt.

Das Sennheiser IEM 2000 Twin Bundle Funk In-Ear-Monitoring-System spielt in einer eigenen Liga und setzt sich klar von den zuvor beschriebenen Modellen ab. Während das Behringer UL 1000 G2 und das LD Systems U500 IEM funktionale Lösungen für das Mittelklasse-Segment darstellen, setzt das Sennheiser-System Maßstäbe in Verarbeitungsqualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Im Vergleich zum Behringer UL 1000 G2, das mit einer hohen Kanalanzahl einen soliden Einstieg in den professionellen Bereich bietet, rechtfertigt das Sennheiser-System seinen höheren Preis durch die deutlich breitere Schaltbandbreite, die Möglichkeit zur Fernsteuerung sowie die überlegene Signalstabilität.

Gegenüber dem LD Systems U500 IEM, das bereits Features wie einen parametrischen EQ und einen Focus-Modus mitbringt, punktet das Sennheiser IEM 2000 durch seine fortschrittliche Funktechnik, die besonders robuste Bauweise für den Tour-Einsatz und die nahtlose Integration in professionelle, netzwerkbasierte Monitoring-Umgebungen.

Zusammenfassend ist das Sennheiser IEM 2000 Twin Bundle Funk In-Ear-System die erste Wahl für professionelle Bands, Tour-Produktionen, Theater und Broadcast-Anwendungen. Es bietet eine Kombination aus erstklassiger Klangqualität, höchster Betriebssicherheit und modernen Kontrollmöglichkeiten, die selbst den Anforderungen anspruchsvollster Live-Szenarien gerecht wird.

Hier geht es zum AMAZONA Test des In Ear Systems!

Shure Axient® Digital PSM, ADTQ Quad-Funksender

Der Begriff Shure Axient® Digital PSM System umfasst die gesamte Produktreihe der drahtlosen Monitoring-Lösungen im High-End-Segment, die auf Shures digitaler Axient-Plattform basieren. Innerhalb dieser Familie nimmt der ADTQ Quad-Funksender eine zentrale Rolle ein: Er bildet das Herzstück für die anspruchsvollsten professionellen In-Ear-Anwendungen. Dabei handelt es sich nicht lediglich um einen Sender, sondern um eine hochspezialisierte Lösung, die für komplexe Live- und Broadcast-Umgebungen entwickelt wurde. Als Teil eines digitalen Funk In-Ear-Systems steht der ADTQ für maximale Zuverlässigkeit, Flexibilität und modernste Signalverarbeitung.

Das Besondere am ADTQ ist seine Fähigkeit, bis zu vier unabhängige Stereokanäle über nur einen 19-Zoll-Sender zu verwalten und auszugeben. Dies wird durch eine vollständig digitale Signalverarbeitung ermöglicht, die eine außergewöhnlich hohe spektrale Effizienz garantiert. Das digitale Funk In-Ear-Monitoring-System setzt auf Shures innovative WMAS-Technologie (Wideband Multi-Channel Audio System), die eine beispiellose Kanaldichte sowie eine kristallklare, rauschfreie Audioübertragung sicherstellt. Im Gegensatz zu analogen Systemen, die anfällig für Rauschen und Intermodulationsverzerrungen sind, liefert der ADTQ kompromisslose Signalqualität und setzt neue Maßstäbe im professionellen Monitoring.

Das System wurde für die anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt. Eine zentrale Funktion ist die Spatial Diversity Transmission: Dieses Verfahren nutzt zwei Antennen, um das Signal über unterschiedliche räumliche Pfade zu übertragen. Auf diese Weise wird das Risiko von Funkausfällen durch Mehrwege-Interferenzen (sogenannte Dropouts) erheblich reduziert. In Kombination mit der stabilen digitalen Übertragung entsteht ein digitales Funk In-Ear-System, das selbst auf großen und technisch komplexen Bühnen höchste Zuverlässigkeit bietet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die tiefe Integration in professionelle Produktionsumgebungen. Der ADTQ-Sender ist mit Ethernet-Schnittstellen ausgestattet und lässt sich nahtlos in die Shure Wireless Workbench Software einbinden. Damit ist eine zentrale Überwachung und Steuerung des gesamten Systems möglich – von der Frequenzkoordination über die Echtzeit-Überwachung des Batteriestatus der Empfänger bis hin zur Fernanpassung von Einstellungen der Taschenempfänger via ShowLink®. Diese Funktionen sind für Tour-Manager und FOH-Ingenieure unverzichtbar.

Zusammenfassend ist das Shure Axient® Digital PSM System mit dem ADTQ-Sender die ultimative Lösung für alle, die in professionellen Live-Shows, im Broadcast oder in Theatern arbeiten, wo keinerlei Störungen oder Kompromisse bei Audioqualität und Funkstabilität akzeptabel sind. Dieses digitale Funk In-Ear-System definiert den Standard für die Referenzklasse.

Sennheiser Spectera System

Das Sennheiser Spectera Funk In-Ear-Monitoring-System ist eine hochmoderne, bidirektionale Breitband-Drahtloslösung für professionelle Audioanwendungen. Erstmals auf der IBC 2024 vorgestellt, begann die Auslieferung im April 2025. Das System zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, In-Ear-Monitoring-Signale und Mikrofon-/Line-Signale gleichzeitig über einen einzigen HF-Breitbandkanal zu übertragen.

Das Herzstück des Systems ist der Bodypack, der zugleich als In-Ear-Empfänger und als Mikrofon-/Line-Sender dient. Er verfügt über einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sowie einen 3-poligen Mikrofon-/Line-Eingang. Der integrierte Kopfhörerverstärker ist leistungsstark und seine Impedanz lässt sich flexibel anpassen. Die Bedienung erfolgt über einen Endlos-Drehregler. Zudem kann der Bodypack per Funk vollständig ferngesteuert und überwacht werden – inklusive Lautstärke, Audiopegel, HF-Status und Batteriestatus.

Die Basisstation (19-Zoll, 1 HE) verwaltet bis zu 64 Audio-Links (32 Eingänge, 32 Ausgänge) und nutzt bis zu zwei unabhängige HF-Breitbandkanäle. Sie bietet redundante Dante®-Audioschnittstellen und optionale MADI-Anschlüsse zur nahtlosen Integration in moderne Audionetzwerke. Die Steuerung erfolgt vollständig über eine Netzwerkschnittstelle, was maximale Flexibilität in professionellen Produktionsumgebungen gewährleistet.

Sennheiser hat für dieses System die WMAS-Technologie (Wireless Multichannel Audio Systems) entwickelt. Sie ermöglicht es, die gesamte Produktion – Mikrofon-, IEM- und Steuerdaten – in einem einzigen Breitband-HF-Träger (6 oder 8 MHz) zu bündeln. Dadurch reduziert sich die Systemkomplexität erheblich, während die Robustheit gegenüber HF-Fading und Ausfällen im Vergleich zu herkömmlichen Schmalbandsystemen deutlich steigt.

Dank der bidirektionalen Übertragung können alle mobilen Geräte innerhalb desselben HF-Kanals sowohl Audio- als auch Steuerdaten austauschen. Dies erlaubt eine kontinuierliche Fernsteuerung und Überwachung der Bodypacks inklusive aller relevanten Einstellungen. Das Funk In-Ear-System bietet zudem elf verschiedene Link-Modi, mit denen sich Latenz, Audioqualität, Kanalanzahl und Reichweite individuell anpassen lassen. Die sichere Übertragung vertraulicher Inhalte wird durch eine AES-256-Verschlüsselung gewährleistet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube.

Zusammenfassend ist das Sennheiser Spectera Funk In-Ear-Monitoring-System eine zukunftsweisende Lösung, die die drahtlose Audioübertragung durch die Integration von In-Ear-Monitoring und Mikrofonsignalen in einem einzigen System revolutioniert. Ziel ist es, die Komplexität für Live-Sound-Profis deutlich zu reduzieren und zugleich höchste Leistung, maximale Sicherheit und größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten.