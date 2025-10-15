Wie viel Synthesizer bekommt man für unter 1000 Euro?
Hardware Synthesizer unter 1000 Euro
Marktübersicht 2025
Unsere Marktübersicht 2025 über Hardware Synthesizer mit Tasten unter 1000€ löst auf Leserwunsch die Marktübersicht von 2023 ab, die über 111 Synthesizer beinhaltete. Waren damals auch Synthesizer Expander enthalten, wurde die Übersicht nun auf Synthesizer beschränkt, die über eine Tastatur, Pads, Sensoren oder Folientasten direkt spielbar sind. Übrig bleiben immer noch stolze 75 Synthesizer.
Auffällig beim Überarbeiten der Übersicht war, dass viele Synthesizer schon über 10 Jahre am Markt sind und immer noch eine breite Käuferschicht ansprechen. Die Preise haben sich in vielen Fällen seit 2023 deutlich nach unten entwickelt, in einigen Fällen aber auch nach oben. Außerdem fällt auf, dass sehr viele Wavetable Synthesizer im unteren Preissegment erhältlich sind. Der Hersteller mit der breitesten Produktpalette in diesem Preissegment ist Korg. Der japanische Hersteller ist mit 20 verschiedenen Produkten vertreten und liegt damit sogar leicht vor Behringer.
Roland AX-Edge
- 49 Tasten mit Aftertouch
- Bluetooth 4.1 für MIDI- und Editor-App
- Controller: Ribbon und Modulation
- 256 Stimmen
- 320 Programme und über 500 Preset-Sounds
- Klangbearbeitung über App
- Viele Effekte, Vocoder
- Pedal-Eingang
- USB-to-Host
- USB für die Datensicherung
- MIDI In, Out
- Mikrofoneingang (Klinke)
- Gewicht: 4,2 kg (ohne Batterien)
Roland AX-Edge Black: 999,- €
Roland AX-Edge White: 935,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Roland AX-Edge
Modal Carbon8
- 8-stimmige Polyphonie mit anschlagdynamischer FATAR-Tastatur (37 Tasten, Aftertouch)
- Zwei digitale Oszillatoren mit 56 Wellenformen, 18 Algorithmen und 38 Wavetables
- Erweiterte Klangformung durch XCore-Modifikatoren (Wave Shape, Fold, Phasenverzerrung, Drift, Vintage-Parameter)
- 34 Filtertypen – resonant, morphbar oder statisch, mit skalierbarem Cutoff
- Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten: 8 Mod-Slots, 12 Quellen, 55 Ziele
- Sequencer-System: polyphoner Echtzeit- und Step-Sequencer plus 32-Step-Arpeggiator
- Drei Stereo-Effektprozessoren mit insgesamt 26 Effekten
- 500 editierbare Sounds, davon 300 Werkssounds und 100 Sequencer-/Effekt-Presets
- 4-Achsen-Joystick und 29 Endlos-Regler für expressive Steuerung
- Vielfältige Anschlüsse: Line-Out, Line-In, MIDI I/O, Analog Sync I/O, USB-MIDI und Pedal-Eingänge
- Roland Juno-D6
Modal Carbon8: 989,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Modal Carbon8
Roland Juno-D
- Workstation Synthesizer mit 61 anschlagdynamische Tasten
- 128-stimmig polyphon
- ZEN-Core Sound-Engine, erweiterbar mit Roland EXZ Expansions aus der Roland Cloud
- 8 Parts, pro Part mit Equalizer, Multi-Effekten mit 93 Effekttypen, Insert-Effekten mit 93 Effekttypen
- Master Equalizer, Chorus, Reverb
- 13-Band Vocoder, Noise Gate, Kompressor und Reverb für externes Mikrofon
- Step-Sequenzer (8 Tracks und bis zu 64 Steps), Realtime- und Step-Aufnahme sowie TR-Drum-Programmierung
- Rhythm Pattern, Arpeggiator und Chord Memory Funktion
- Audio Player (WAV und AIFF Formate)
- 4 Regler, 4 Fader und 8 Pads ermöglichen Kontrolle über Sounds, Mixer und Effekte in Echtzeit
- Pitch-/Modulationshebel
- grafisches LC-Farbdisplay (480 x 272 Pixel)
- USB Audio Interface (24 Bit / 96 kHz)
- Stromversorgung über USB-C Port und externes Netzteil (im Lieferumfang)
- Main-Ausgang: 2 x 6,3 mm Klinke
- Stereo-Kopfhörerausgang: 6,3 mm Klinke
- 2 TRS-Eingänge für Pedale und Fußschalter
- MIDI IN & OUT
- XLR / TRS-Combo Buchse für Mikrofon & Instrumente
- Stereo Line-Eingang: 3,5 mm Klinke
- USB-A Port für Speichermedien
- USB-C Port zur Computeranbindung
- Gewicht: 5,8 kg
Roland Juno-D6: 949,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Roland Juno-D
Sequential Fourm
- 4-stimmiger analoger Synthesizer
- 37 Slim-Tasten mit polyphonem Aftertouch
- Modulationsmatrix im Pro-One-Stil für flexible Klanggestaltung
- Resonanzfilter aus der Prophet-Linie mit Basskompensation und 4-poligem Tiefpassfilter
- Zwei Oszillatoren und LFOs mit gleichzeitig wählbaren Wellenformen, Oszillator B im Niederfrequenzmodus und klassischer Prophet-Sync
- Arpeggiator mit Sequencer-Modus und Step-Glide-Funktion
- Feedback mit aggressivem Drive-Circuit für druckvollen Sound
- 128 Presets sowie 2 ADSR-Hüllkurven
- Display, Pitch- und Modulationsrad, Anti-Diebstahl-Slot
- Anschlüsse: Mono-Line-Out, Kopfhörerausgang, MIDI In/Out/Thru, USB, Pedal-/Fußschalteranschluss
- externes Netzteil
- Gehäuse aus Stahl, Abmessungen 562 × 251 × 70 mm
- Gewicht 3,97 kg
Sequential Fourm: 899,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sequential Fourm
Behringer UB-Xa
- Reproduktion des klassischen OB-Xa inklusive originaler Werksprogramme
- 16-stimmig multi-timbral
- 61 halbgewichtete Tasten mit Anschlagdynamik und Poly-Aftertouch
- Split- und Layer-Funktion für flexible Performances
- 8 Vintage-Modi für authentische Klangcharaktere
- 2 VCOs pro Stimme mit Sägezahn-, Dreieck- und Rechteck-Wellenformen, variabler Pulsbreite und Oszillator-Sync
- Dual-VCF mit wählbarem 12/24 dB Tiefpassfilter, Resonanzregelung und 2 Flankensteilheiten pro Stimme
- 2 LFOs und 2 ADSR-Hüllkurven für umfangreiche Modulationsmöglichkeiten
- Dual-Layer Arpeggiator & Sequencer mit Echtzeit-Transponierung
- 512 speicherbare User-Programme mit „Compare & Match“-Funktion
- MPE-Unterstützung und 26 Drehregler für direkten Echtzeitzugriff
- Umfangreiche Anschlüsse: Line-Out (L/R/Mono), Kopfhörer, MIDI In/Out/Thru, USB, Pedal- und Fußschalter-Eingänge
- Abmessungen: 1045 × 109 × 350 mm
- Gewicht: 11,7 kg
- auch als Desktop-Gerät erhältlich
Behringer UB-Xa: 899,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer UB-Xa
Test der Desktop-Version des UB-Xa
Korg multi/poly
- 37 halbgewichtete Tasten mit Anschlags- und Release-Dynamik
- Polyphonie: max. 60 Stimmen
- 4 Oszillatoren mit wählbaren Typen:
• „Classic“ (virtuell analog)
• „Digital“ (Wavetables)
• „Waveshaper“
- Flexible Modulation: Sync, Ring- und Cross-Modulation
- Dual-Filter mit klassischen Modellen (Mono/Poly, MS-20, Mini, Pro)
- 4 DAHDSR-Hüllkurven, 5 LFOs, 6 Modulationsprozessoren
- 3 unabhängige Effektblöcke mit Multi-Effekten, Master-Reverb und Master-EQ
- Bis zu 4 Layer/Splits pro Performance
- Motion Sequencing 2.0
- Virtuelle Voice Cards, verschiedene Hüllkurven- & Portamento-Modelle
- Import eigener Wavetables (Standardformate unterstützt)
- Pitch- und Modulationsrad
- 4 programmierbare Mod-Regler
- Arpeggiator und Kaoss Physics X/Y-Touchpad
- Line-Out: 2 × 6,3 mm Klinke
- Kopfhörerausgang: 6,3 mm Klinke (Stereo)
- Haltepedal-Eingang: 6,3 mm Klinke
- MIDI In/Out
- USB-B Anschluss
- Editor-/Librarian-Software für Mac & PC
- Gewicht: 3,5 kg
- Stromversorgung über externes Netzteil (KA390VI)
- Inklusive Softcase
Korg multi/poly: 879,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg multi/poly
Waldorf Blofeld Keyboard
- Synthesizer mit 49 gewichteten Tasten und Aftertouch
- 60 MB Sample Memory und bis zu 25 Stimmen Polyphonie
- 16-facher Multimode für flexible Performance- und Studiokonfigurationen
- 1024 Sounds und 128 Multi-Programme
- Integrierter Arpeggiator und Effektsektion
- Unterstützt das Laden von MQ-Sounds
- Graphisches Display für komfortable Navigation und Klangbearbeitung
- Pitchbend- und Modulationsrad, robuste Edelstahl-Regler
- Anschlüsse: Stereo-Out, Kopfhörer, MIDI In/Out, USB 2.0, Pedal
- Stromversorgung: internes Netzteil
- Abmessungen: 735 × 275 × 95 mm
- Gewicht: ca. 8 kg
Waldorf Blofeld Keyboard: 849,- Euro
AMAZONA.de-Testbericht zum Waldorf Blofeld Keyboard
AMAZONA.de-Testbericht zum Waldorf Blofeld
Behringer DeepMind 12 und DeepMind 12X
- 12-stimmiger polyphoner Analogsynthesizer mit echten analogen Stimmen für authentisch vollen Sound
- 49 halbgewichtete Tasten in voller Größe mit Anschlagdynamik und Aftertouch
- Zwei analoge Oszillatoren pro Stimme plus Rauschgenerator, mit Sync-Option, Pulsbreiten- und Tonmodulation
- Umfangreiche Unisono- und Poly-Modi mit Verstimmung, Pan-Spreizung und Tonhöhendrift bis zu 12 Stimmen pro Note
- Analoge Filtersektion: Tiefpass (12/24 dB) mit Resonanz, globales Hochpass (6 dB) mit Bass-Boost
- Drei ADSR-Hüllkurven pro Stimme mit variabler Charakteristik sowie zwei LFOs mit sieben Wellenformen
- Achtfache Modulationsmatrix mit 19 Quellen, über 130 Zielen und Effektsteuerung
- Sequencer (32 Schritte) und Arpeggiator mit Tap-Tempo, User-Pattern und MIDI-Sync
- Vier simultane Effektprozessoren (TC Electronic / Klark Teknik) mit über 30 Algorithmen
- 26 Fader und direkter Echtzeitzugriff, LC-Display mit Encodern, Datenrad und 1024 Sound-Speicherplätzen
- Fernsteuerung per USB, MIDI oder WiFi über PC, Mac, iPad oder kompatible Android-Geräte
- Anschlüsse: CV-Pedal, Sustainpedal, servosymmetrische Line-Outs, Kopfhörer, MIDI In/Out/Thru, USB-B
- Abmessungen: 822 × 257 × 103 mm
- Gewicht: 9,04 kg
- auch als DeepMind 6, DeepMind 6X und Desktop-Version erhältlich. Die X-Version unterscheidet sich nur durch das Juno-Style Bedien-Panel
Behringer DeepMind 12X: 799,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum DeepMind 12
ASM Hydrasynth Desktop
- 8 Stimmen
- 24 anschlagdynamische Pads
- 3 OSCs mit 219 Single Cycle-Wellenformen
- WaveScan und Wavelist-Modus
- Mixer inkl. Noise und Ringmodulator
- 2 Filter mit verschiedenen Filtermodellen
- Modulationsmatrix
- 5 Hüllkurven
- 5 LFOs
- Arpeggiator
- CV/Gate Ein- und Ausgänge, Clock Ein- und Ausgang, USB MIDI, MIDI
ASM Hydrasynth Desktop: 929,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum ASM Hydrasynth
Modal Argon8 (X/M)
- Wavetable Synth
- 8 Stimmen
- 61 Tasten Keyboard mit Aftertouch
- 120 Wavetables
- 28 statische Wavetable Prozessoren, 32 Wavetable Oszillatoren
- 3 Stereo Effekt-Prozessoren für Delay, Reverb, Flanger, Phaser und Chorus
- Mod Matrix
- Arpeggiator mit 32 Steps
- Sequenzer mit 512 Steps
Modal Argon8X: 799,- €
Modal Argon8: 688,- €
Modal Argon8M: 569,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Modal Argon8
Modal Cobalt8 (X/M)
- Virtuell-analoger Synth
- 61-Tasten Keyboard mit Aftertouch (37 Tasten Modal Cobalt8)
- 8-stimmig polyphon
- 24 Buttons
- 4-poliger Morphable Ladder Filter mit Cutoff-, Resonanz- und Morph-Reglern
- zwei Oszillatorgruppen mit je 4 Oszillatoren
- 34 Algorithmen mit Sync, Ringmodulation, Wellenform-Morphing und mehr
- Step-Sequenzer, Arpeggiator
- 3 DSP-Effekte
- auch als Cobalt8 und Cobalt8M erhältlich
Modal Cobalt8X: 795,- €
Modal Cobalt8: 679,- €
Modal Cobalt8M: 569,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Modal Cobalt8M
AMAZONA.de-Testbericht zum Modal Cobalt8
Moog Messenger
- Monophoner analoger Synthesizer mit 32 halbgewichteten, anschlagdynamischen Tasten und Aftertouch
- Zwei Oszillatoren mit Wavefolder, überblendbaren Wellenformen (Dreieck, Sägezahn, Rechteck), FM, Hard Sync und Oktavwahlschalter
- Suboszillator mit variabler Wellenform sowie Rauschgenerator
- Multimode-Ladder-Filter (24/12 dB Tiefpass, Bandpass, Hochpass) mit Resonanzkompensation, Feedback und externem Eingang
- Zwei LFOs – einer mit vier Wellenformen und mehreren Zielen, der zweite für Pitch-, Cutoff- und Amp-Modulation
- Zwei ADSR-Hüllkurven mit Loop-Funktion für flexible Modulation
- Arpeggiator/Sequenzer mit bis zu 64 Steps, speicherbar pro Preset
- 256 Speicherplätze für eigene Sounds
- Pitch- und Modulationsrad für expressive Spielweise
- Anschlüsse: Line-In/Out, Kopfhörer, Pedal (Sustain/Expression), CV/Gate, Clock I/O, MIDI In/Out, USB-C
- Netzteil (12V DC) extern
- Abmessungen: 585 × 322 × 97 mm
- Gewicht: 4,95 kg
Moog Messenger: 777,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Moog Messenger
AKAI Professional MPC Key 37
- Standalone MPC Synthesizer Keyboard mit 37 halbgewichteten, anschlagdynamischen Tasten und Aftertouch
- 16 anschlagsempfindliche RGB-Pads mit polyphonem Aftertouch und 8 Pad-Bänken
- Über 1000 Preset-Sounds und 8 Plug-in-Instrumente mit mehr als 10 GB Content
- Integrierte MPC-DAW mit MIDI- und Audio-Recording-Funktionen
- Quad-Core-Prozessor mit 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher
- 7” Farb-Touchdisplay mit Multi-Touch- und Gestensteuerung
- 100 Multi-Effekt-Algorithmen und 4 Q-Link-Encoder für direkte Parametersteuerung
- WLAN- und Bluetooth-fähig, 8 CV/Gate-Ausgänge sowie MIDI In/Out
- Umfangreiche Anschlüsse: Line In/Out, Kopfhörer, 3 Pedal-/Fußschalter-Eingänge, USB (Typ A & B), SD-Kartenslot
- inkl. Netzteil und MPC2 Desktop DAW
- Abmessungen: 582 × 314 × 104 mm
- Gewicht: 4,0 kg
AKAI Professional MPC Key 37: 769,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum AKAI Professional MPC Key 61
Soma Lyra-8
- Analoger Drone-Synth
- 8 Stimmen
- jede Stimme frei stimmbar
- Dreieck, Rechteck, Wellenform-Mix, FM-Modulation
- AD-Hüllkurve pro Stimme
- Hyper LFO für Vibrato- und Delay-Modulationen
- Mod Delay mit zwei Delay-Lines und LFO-Modulation
- Drive-Stufe
- External In
- CV
- viele verschiedene Versionen erhältlich
Soma Lyra-8 (verschiedene Versionen): 748,- € bis 759,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Soma Lyra-8
Waldorf STVC
- String Synthesizer mit integriertem Vocoder
- 49 Tasten mit Anschlagdynamik (Velocity) und Aftertouch
- Keyboard Transpose um ±24 Halbtöne
- OLED-Display (128×64 Pixel) zur klaren Parameteranzeige
- Bedienoberfläche mit 10 Potentiometern, 1 Encoder, 9 beleuchteten Tastern und 5 Schaltern
- 44 cm Schwanenhalsmikrofon mit LED für den Vocoder-Einsatz
- Pitchbend- und Modulationsrad für expressive Steuerung
- Anschlüsse: Line Out L/R (6,3 mm), XLR-Mikrofoneingang, Kopfhörer (3,5 mm), MIDI In/Out, USB 2.0
- Pedalanschlüsse: Sustain (6,3 mm) und Expression/Ext. Signal (6,3 mm)
- Edelstahl-Regler für langlebige, hochwertige Haptik
Waldorf STVC: 749,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Waldorf STVC
Sonicware ELZ_1 / ELZ_1 play Black
- Kompakter Synthesizer mit integriertem Looper (Limited Edition)
- 17 Synth-Engines – darunter Low-Bit, FM, Granular und Physical Modeling
- 33 integrierte Effekte wie Overdrive, Reverb, Tape Echo und Phaser
- 4-Spur-Looper für Aufnahme, Wiedergabe und Overdubbing per Tastendruck
- Eingebauter Drumcomputer „STK Drummer“ mit 5 Drumkits und 100 Rhythmus-Patterns
- Anschlagdynamische 37-Tasten-Tastatur mit hochwertigen Stereolautsprechern in den Seitenwänden
- 512 Speicherplätze (128×4 Bänke) mit 256 Presets und 128-Step-Sequencer mit Micro-Timing
- Einzigartige DNA-Explorer-Engine zur Wellenformerzeugung aus Audiodateien
- USB-Audio und MIDI-Unterstützung, SD-Karten-Slot für Loops und Updates
- Betrieb über 9V-Netzteil (inkl.) oder 6 AA-Batterien
- Abmessungen 399×131×50 mm
- Gewicht 1,12 kg
Sonicware ELZ_1 play Black Limited Edition: 729,- €
Sonicware ELZ_1: play: 699,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware ELZ_1
Yamaha MX61 V2
- 61 Tasten (auch mit 49 Tasten als Yamaha MX49 V2)
- AWM2 Synthese basierend auf Motif XS
- 128 Stimmen
- 16-fach multitimbral
- VCM-Effekte
- Split/Layer
- Arpeggiator
- Audio-/MIDI-Playback
- USB-Audio/MIDI-Interface
Yamaha MX61 V2 Black: 699,- €
Yamaha MX61 V2 Blue: 699,- €
Yamaha MX49 V2 Black: 569,- €
Yamaha MX49 V2 Blue: 569,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Yamaha MX61 V2
Korg RK-100S 2 Red/Black
- Kompakter Umhänge-Synthesizer (Keytar) mit 37 anschlagdynamischen Minitasten
- Zwei Ribbon-Controller für expressive Spielweise
- MMT-Klangerzeugung mit bis zu 8-stimmiger Polyphonie (4 Stimmen im Vocoder-Modus)
- Zwei Oszillatoren + Rauschgenerator, Multimode-Filter und 2-Band-EQ
- 16-Band-Vocoder und 17 Master-Effekte für vielseitige Klanggestaltung
- 200 Preset-Sounds, maximal 2 Timbres (Layer, Split oder Multi), 8 Favorite-Taster
- Arpeggiator und umfangreiche Performance-Funktionen
- Batterie- oder Netzbetrieb (6×AA, 9V Netzteil optional)
- Anschlüsse: Mikrofon/Line-In (3,5 mm), Kopfhörer (6,3 mm), MIDI-Out, USB
- Lackierter Holzkorpus in Rot/Transparent, LED-Display
- Abmessungen: 838×72×263 mm
- Gewicht: 3,15 kg
- Inklusive Schultergurt und Softcase, auch in schwarz erhältlich
Korg RK-100S 2 Red: 699,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg RK-100S
Korg Kross 2-61
- Synthesizer mit 61 Tasten und 120-stimmiger Polyphonie
- 896 Combinations, 58 Drum Kits sowie 256 GM2 Programme + 9 GM2 Drumkits
- Integrierte Effekte, polyphoner Arpeggiator und Step Sequencer
- 16-Spur MIDI-Sequencer für bis zu 128 Songs
- Eingebauter SD-Card Audio Recorder (16-Bit / 44.1–48 kHz WAV) mit Import-/Export-Funktion
- Pitch- und Modulationsrad sowie LC-Display zur schnellen Bedienung
- Stromversorgung über 6×AA-Batterien oder 9V-Netzteil (inklusive)
- Anschlüsse: Line-Out (L/R), Line-In, Mikrofon-In, MIDI In/Out, USB, SD-Slot
- Pedalanschlüsse: Damper, frei zuweisbares Pedal und Schalter
- Abmessungen: 935 × 269 × 88 mm
- Gewicht: 3,8 kg
Korg Kross 2-61: 666,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Kross 2
Korg Modwave
- Digitaler Wavetable-Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Standard-Tasten
- Polyphonie: 60 Stereo-Stimmen
- Kaoss Physics mit X/Y-Touchsteuerung und modellierbarer Physik
- Motion Sequencing 2.0, A/B Blend- und Layer-Funktion für komplexe Klangbewegungen
- Zwei Wavetable-Oszillatoren plus Suboszillator/Rauschgenerator und 12 Filtertypen (u.a. MS-20, Polysix, Multi-Filter)
- Flexibles Modulationssystem mit 4 Hüllkurven, 5 LFOs, 2 Mod-Prozessoren, 2 Notenskalierungen und mehrzeiligen Motion-Sequenzen
- 13 Morph-Typen, Arpeggiator und integrierte Effekte
- 4 GB User-Speicher, OLED-Display, Pitch-/Modulationsrad und 4 frei zuweisbare Mod-Regler
- Editor-/Librarian-Software für macOS & Windows zur Soundverwaltung
- Anschlüsse: Line-Out (2×6,3 mm), Kopfhörer-Out, MIDI In/Out, USB, Dämpferpedal, Netzteilanschluss
- Abmessungen: 565 × 92 × 338 mm
- Gewicht: 2,9 kg
Korg Modwave MKII: 666,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Modwave MKII
ASM Hydrasynth Explorer
- Digitaler Wavemorphing-Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Medium-Size-Tasten und Aftertouch
- 8-stimmig, monotimbral mit vollpolyphonem Aftertouch
- Arpeggiator mit Ratchet, Chance, Gate-Time, Swing und 8 Modi
- Drei Oszillatoren mit 219 Single-Cycle-Wellenformen, WaveScan-Modulation und Wavelist-Modus zum Überblenden von bis zu 8 Wavetables
- Zwei Filter (seriell oder parallel): Filter 1 mit 11 Modellen (u.a. Ladder, HP, LP, Vocal), Filter 2 im SEM-Stil mit durchgehendem Sweep von Tief- bis Hochpass
- Umfangreiche Modulationsmatrix mit 32 Routen, 5 DAHDSR-Hüllkurven und 5 vielseitigen LFOs
- Pre- und Post-Effekte für flexible Klangbearbeitung
- 5 Patch-Bänke à 128 Speicherplätze plus 256 Werkspatches
- CV/Gate-kompatibel, mit Clock In/Out, USB (MIDI In/Out), MIDI In/Out/Thru und Patch-Manager-Plugin für PC/Mac
- 8 hochauflösende Encoder mit LED-Ringen und OLED-Displays für präzise Steuerung
- Batteriebetrieb (8 × AA) möglich
- Abmessungen: 554 × 247 × 58 mm
- Gewicht: 3,46 kg
ASM Hydrasynth Explorer: 611,- €
AMAZONA.de-Test zum ASM Hydrasynth Explorer
Roland JD-Xi
- Crossover Synthesizer mit analoger, digitaler und Drum-Klangerzeugung in einem kompakten Keyboard
- 37 anschlagdynamische Mini-Keys für expressives Spiel
- Analoge Synth-Sektion für authentische Leads und Bässe
- Zwei digitale Synth-Sektionen mit SuperNATURAL-Soundengine und 128-stimmiger Polyphonie
- Drumsektion mit PCM-Kits und 4-Spur-Pattern-Sequenzer
- Integrierter Vocoder und AutoPitch-Funktion mit beiliegendem Schwanenhalsmikrofon
- Vier gleichzeitig nutzbare Effekte: Effekt 1/2, Delay, Reverb
- Arpeggiator, Pitchbend- und Modulationsrad sowie direkter Zugriff auf viele Parameter
- LCD-Display für klare Übersicht und einfache Bedienung
- Anschlüsse: Kopfhörer, Line-Out (L/Mono, R), Line/Gitarren-In, MIDI In/Out, USB (Audio/MIDI), XLR-Mic-In, Netzteilanschluss
- Abmessungen: 575 × 245 × 85 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Lieferumfang: Netzteil & Schwanenhalsmikrofon
Roland JD-Xi: 599,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Roland JD-Xi
Arturia MiniFreak / MiniFreak Vocoder
- Algorithmic Synthesizer
- limitierte Sonderauflage als weißer Arturia MiniFreak Vocoder inklusive Schwanenhalsmikrofon
- 37 anschlagdynamische Slim-Tasten mit Aftertouch und 6-stimmiger Polyphonie
- Zwei digitale Sound-Engines pro Stimme mit 31 Oszillator-Modi (u.a. Superwave, Wavetable, Karplus-Strong, Noise)
- Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten inklusive FM, Ringmodulation und Engine-Interaktion
- Pro Stimme: ADSR- und Multisegment-Hüllkurve/LFO, zwei LFOs, analoges Multimode-Filter (Tief-, Band-, Hochpass)
- Modulationsmatrix mit 7 Quellen und 13 Zielen
- 3 Effekt-Slots (Insert oder Send) mit 13 Effekt-Typen
- Performance-Arpeggiator mit Ratcheting und Random-Funktionen, Step-Sequencer mit 64 Steps
- 16-Band-Vocoder mit abnehmbarem Schwanenhalsmikrofon (30 cm)
- Intuitive Bedienung über OLED-Display, 40 Regler/Encoder/Taster
- 512 Presets (256 Factory + 256 User) und MiniFreak V Software-Download inklusive
- Anschlüsse: Stereo Line-Out, Line-In, Kopfhörer, Sustain-Pedal, Clock I/O, Reset-Out, MIDI In/Out/Thru, USB-B
- Abmessungen: 578 × 231 × 55 mm
- Gewicht: 3,28 kg
- Lieferumfang: Netzteil, USB-Kabel, Mikrofonstativ/Mikrofon (nur MiniFreak Vocoder), Quickstart-Guide, Registrierungskarte
Arturia MiniFreak Vocoder: 599,- €
Arturia MiniFreak: 524,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Arturia MiniFreak Vocoder
Behringer Wave
- 8-stimmiger Hybrid-Synthesizer mit 49 anschlagdynamischen Full-Size-Tasten und Aftertouch
- Zwei Wavetable-Generatoren pro Stimme, umschaltbar zwischen 8-Bit und 16-Bit
- 30 Wavetables mit je 64 Wellenformen sowie Speicher für 64 User-Wavetables, 32 Transienten und 200 Preset-Sounds
- Analoger Signalweg mit Tiefpassfilter (mit Resonanz) und analogem VCA pro Stimme
- Modulationssektion: 2 ADSR-Hüllkurven, 1 AD-Hüllkurve und 1 LFO mit 4 Wellenformen
- Dual-Arpeggiator und polyphoner Sequencer für flexible Performance-Möglichkeiten
- 22 Direktregler, LCD-Display, Data-Encoder, Ziffernblock und OLED-Wellenformanzeige
- Pitch- und Modulationsrad sowie Oktavwahlschalter
- Anschlüsse: 2 Main-Outs, Kopfhörer-Out, 8 Einzelausgänge, Expression-/Sustain-Pedal, CV/Gate I/O, Sync I/O, MIDI In/Out/Thru, USB-B
- Lieferumfang: Netzkabel
Behringer Wave: 599,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Wave
Korg Wavestate MKII
- Digitaler Synthesizer mit Wave Sequencing 2.0-Klangerzeugung
- 37 anschlagdynamische Standard-Tasten mit Release Velocity
- Polyphonie: 96 Stereo-Stimmen
- Bis zu 4 Lanes gleichzeitig spielbar, jede mit eigenen Effekten und Modulationen
- Vektor-Joystick zum Morphen zwischen den aktiven Lanes
- 261 Performances, 799 Programme und 1.042 Wavesequenzen ab Werk
- 4 GB User-Speicher für eigene Samples
- Vielfältige Filtermodelle, darunter MS-20 und Polysix
- Bis zu 14 Effekte parallel nutzbar sowie 4-fach Layer-Struktur mit individuellen Arpeggiatoren
- Set List Modus und Smooth Sound Transition für nahtlose Live-Übergänge
- Anschlüsse: Line-Out (2×6,3 mm), Kopfhörer, MIDI In/Out, Damper-Pedal, USB-B
- Abmessungen: 565 × 92 × 338 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- Netzteil (12 V DC, 2.5 A) im Lieferumfang
Korg Wavestate MKII: 599,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Wavestate MKII
Roland GAIA 2
- Digitaler Synthesizer mit 37-Tasten-Keyboard und maximal 22-stimmiger Polyphonie
- Drei Oszillatoren pro Stimme: 1× Wavetable-Oszillator mit 63 Wavetables und Phasenmodulation, 2× klassische Oszillatoren (Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck, Super-Saw, Rauschen) mit Ring- und Kreuzmodulation sowie Sync
- Multimode-Filter (Tief-, Band-, Hochpass) mit Resonanz, Filter-Drive und wählbarer Flankensteilheit (−12/−18/−24 dB)
- ADSR-Hüllkurven für Filter und Verstärker sowie zuweisbare AD-Hüllkurve für Oszillator-Modulation
- Zwei LFOs mit 5 Wellenformen, Step-LFO, Tempo-Sync und bis zu 4 Modulationszielen pro LFO
- Effektsektion mit 53 Multieffekten, Hall, Chorus, Delay, Master-Kompressor, Arpeggiator und 64-Step-Sequencer
- Motional Pad mit Aufnahmefunktion zur Steuerung von Klangparametern
- 256 Werkspresets und 512 User-Presets, inkl. SH-101 Model Expansion (weitere über Roland Cloud verfügbar)
- OLED-Display, Pitch- und Modulationsrad, direkter Download über optionalen Roland WC-1 Wireless Adapter
- Anschlüsse: USB-A, USB-C, USB-Audio/MIDI (AIRA Link), Line-Out (2×6,3 mm), Kopfhörer, Pedal, MIDI In/Out
- Abmessungen: 655 × 336 × 92 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- Netzteil (PSB-5U) inklusive
Roland GAIA 2: 598,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Roland GAIA 2
Korg Minilogue XD
- Hybrider Synthesizer mit 4-stimmiger Polyphonie und 37 anschlagdynamischen Slim-Tasten
- Zwei analoge VCOs plus digitaler Multi-Engine-Oszillator (Noise, FM, User-Wavetables) pro Stimme
- 2-Pol-Filter mit Drive-Schaltung, VCA, LFO und 2 Hüllkurven
- Oszillator-Sync und Ringmodulation für vielseitige Klanggestaltung
- Digitale Effektsektion mit Modulationseffekten, Delay und Reverb
- 500 Speicherplätze (200 Presets + 300 User)
- 4 Voice-Modi: Poly, Unison, Chord und Arp/Latch
- Joystick für Pitchbend und Modulation, Micro-Tuning mit 23 Preset- und 6 User-Skalen
- 16-Step-Sequencer mit Motion-Sequencing und OLED-Display mit Oszilloskop-Funktion
- 44 Bedienelemente, Aluminium-Panel und Rückwand aus echtem Holz
- Anschlüsse: Stereo Line-Out, Kopfhörer, Sustain-Pedal, Sync In/Out, 2× CV In, MIDI In/Out, USB-B
- Abmessungen: 500 × 300 × 85 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Netzteil (DC 9V KA350) im Lieferumfang
Korg Minilogue XD: 569,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Minilogue XD
Korg microKORG 2
- Kompakter Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Mini-Tasten
- Analog Modeling Synthese-System mit bis zu 8-stimmiger Polyphonie (4 Stimmen im Dual-Modus)
- Zwei Timbres im Dual-Modus kombinierbar
- 256 Programme (4 Bänke × 8 Kategorien × 8 Programme)
- Arpeggiator mit 10 Typen und Step-Arpeggiator-Funktion
- Effekte: Modulation, Delay, Reverb und Equalizer
- Vocal-Prozessor: Vocoder (8 Stimmen), Hard Tune (4), Harmonizer (4), Hard Tune & Harmonizer (2)
- Pitch- und Modulationsrad sowie LC-Display für intuitive Bedienung
- Anschlüsse: Line-Out (2×6,3 mm), Mikrofon-In (6,3 mm & 3,5 mm), AUX-In (3,5 mm), Kopfhörer (6,3 mm), Pedal (6,3 mm), MIDI In/Out, USB-C
- Stromversorgung: externes Netzteil (DC 9 V, inkl.) oder 6×AA-Batterien (optional)
- Abmessungen: 542 × 238 × 65 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Lieferumfang: Schwanenhals-Kondensatormikrofon und Netzteil
Korg microKORG 2: 568,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg microKORG 2
Korg opsix MKII
- FM-Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Tasten
- 6 Operatoren und 6 Klangmodi: FM, Ring Mod, Filter, Filter FM, Wave Folder, Effect
- 64-stimmige Polyphonie für komplexe Klangtexturen
- Modulationssektion mit 3 ADSR-Hüllkurven und 3 LFOs
- Arpeggiator und 6-fach polyphoner Step-Sequencer mit 16 Schritten
- Motion Sequencing zur Automation von bis zu 6 Klangparametern
- 3 Effektblöcke mit je 30 Effekttypen für flexible Klangveredelung
- Bis zu 500 Sounds speicherbar (250 Werkpresets, 64 Favoritenplätze)
- OLED-Display, Pitch- und Modulationsrad für präzise Steuerung
- Anschlüsse: Line-Out (2×6,3 mm symmetrisch), Kopfhörer, Sustain-Pedal, MIDI In/Out, USB
- Abmessungen: 565 × 90 × 338 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- Lieferumfang: externes Netzteil
Korg opsix MKII: 568,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg opsix
Behringer Poly-D
- Vierstimmig paraphoner Analogsynthesizer mit 37 anschlagdynamischen Full-Size-Tasten
- Vierstimmiger Aufbau mit wählbarem Poly- (Paraphon-), Mono- und Unisono-Modus
- Vier analoge VCOs mit Dreieck-, Sägezahn- und Pulswellenformen sowie Rauschgenerator (weiß/rosa)
- 24 dB Ladder-Filter mit Resonanz und umschaltbarer Tiefpass-/Hochpass-Charakteristik
- Analoger LFO (Rechteck/Dreieck) und zwei ADS-Hüllkurven für VCF und VCA
- Analoger BBD-Stereo-Chorus und integrierter Verzerrer mit Klangregelung
- 32-Step-Sequencer und Arpeggiator für kreative Performance
- Verstellbares Bedienfeld mit 84 Bedienelementen für direkten Zugriff
- Pitch- und Modulationsrad für ausdrucksstarkes Spiel
- Anschlüsse: symm. Stereo-Out, Kopfhörer, Audio-In, CV/Gate I/O (Pitch, Filter, Loudness, Velocity, Aftertouch, Modulation, V-Trigger), Sync In/Out, MIDI In/Out/Thru, USB-B
- Abmessungen: 647 × 89 × 360 mm
- Stromversorgung: externes Netzteil (12 V DC, inkl.)
Behringer Poly-D:568,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Poly-D
Korg MS-20 mini
- Monophoner Analog-Synthesizer mit 37 Mini-Tasten
- Reproduktion der originalen Analogschaltung für authentischen Vintage-Sound
- Klassische Struktur: 2 VCO, 2 VCA, 2 VCF, 2 EG und 1 LFO
- Selbstoszillierende Hoch- und Tiefpassfilter mit integrierter Distortion-Schaltung
- Externer Signalprozessor (ESP) zur Bearbeitung externer Audiosignale
- Flexibles Patching-System für modulare Klanggestaltung
- Anschlüsse: Line-Out (3,5 mm), Kopfhörerausgang (3,5 mm), MIDI-In, USB
- Abmessungen: 493 × 257 × 208 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- Lieferumfang: Netzteil und 10 Patchkabel
Korg MS-20 mini: 555,-€
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg MS-20 mini
Arturia MiniBrute 2 (Noir)
- Analoger semi-modularer Synthesizer – Noir Limited Edition
- Kombination aus klassischem und modularem Synthesizer-Konzept
- 25 anschlagdynamische Tasten mit Aftertouch
- Brute-Oszillator mit linearer FM und Hardsync
- Steiner-Parker-Filter für charakteristischen analogen Klang
- Zusätzliche Loop-Hüllkurve und zwei frei zuweisbare LFOs
- Integrierter Step-Sequencer und Arpeggiator für kreative Performances
- 48-Punkt-Patchbay für modulare Signalverbindungen
- Pitch- und Modulationsrad für ausdrucksstarkes Spiel
- Anschlüsse: Line-Out (6,3 mm), Kopfhörer (3,5 mm), MIDI In/Out, USB, Netzteilanschluss
- Abmessungen: 484 × 336 × 58 mm
- Gewicht: 4,82 kg
- Lieferumfang: 8 Patchkabel, externes Netzteil und „Cook Book“
Arturia MiniBrute 2 Noir: 489,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Arturia MiniBrute 2
Korg Minilogue
- Analoger Synthesizer mit 4-stimmiger Polyphonie und 37 anschlagdynamischen Slim-Tasten
- Vollständig programmierbar mit 100 Presets und 100 User-Sounds
- Flexibel konfigurierbare Stimmenstruktur über Voice-Mode-Funktion
- Polyphoner 16-Step-Sequencer mit Automatisierung und Motion-Sequencing
- OLED-Display mit Oszilloskop-Funktion zur visuellen Wellenformanzeige
- 41 Bedienelemente für direkten Zugriff auf alle wichtigen Parameter
- Robustes Aluminium-Bedienfeld, gummierte Regler und Rückwand aus echtem Holz
- Audio-Sync für Kompatibilität mit SQ-1, Volca, Electribe u.a.
- Anschlüsse: Line-In/Out (6,3 mm), Kopfhörer (6,3 mm), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out, USB
- Abmessungen: 500 × 300 × 85 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Lieferumfang: Netzteil (DC 9V KA350)
Korg Minilogue: 475,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Minilogue
Korg microKorg XL+
- Synthesizer/Vocoder mit kompaktem „Natural-Touch“-Keyboard und 37 anschlagdynamischen Mini-Tasten
- 8-stimmige Polyphonie mit Multi-Modeling-Technologie (MMT) für vielseitige Klangerzeugung
- 16-Band-Vocoder für kreative Stimmverarbeitung, Schwanenhals-Mikrofon im Lieferumfang
- 128 Preset-Sounds und 17 integrierte KAOSS-Effekte
- Arpeggiator und LCD-Anzeige für intuitive Steuerung
- Eingänge: 2× Audio-In (umschaltbar Line/MIC, rückseitig)
- Ausgänge: L/Mono, R und Kopfhörer
- MIDI In/Out und USB-Anschluss für Computer-Integration
- Stromversorgung: Batteriebetrieb oder Netzteil (inklusive)
- Abmessungen: 556 × 231 × 73 mm
- Gewicht: 2 kg
Korg microKorg XL+: 467,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg microKorg XL+
Behringer Odyssey
- Analoger Synthesizer mit 37 Full-Size-Tasten – monophon oder duophon spielbar
- Zwei VCOs mit Sägezahn- und Rechteckwellenformen, VCO-Sync und Pulsweitenmodulation
- Rauschgenerator und Ringmodulator für erweiterte Klanggestaltung
- Tiefpassfilter mit Resonanz und drei wählbaren Filterschaltungen, zusätzlich regelbarer Hochpassfilter
- Zuschaltbarer Overdrive für warme bis aggressive Klangfarben
- Hüllkurven: 1× AR und 1× ADSR – VCO1 kann als LFO verwendet werden
- Digitale Effektsektion, 32-Step-Sequencer und Arpeggiator integriert
- Bedienelemente: Oktave +/–, Pitchbend- und Modulationsrad
- Anschlüsse: CV/Gate/Trigger In & Out (3,5 mm), Audio-Out (XLR & 6,3 mm), Audio-In, Kopfhörer, Fußschalter-/Pedalanschluss, USB, MIDI In/Out
- Abmessungen: 133 × 589 × 409 mm
- Gewicht: 8,1 kg
- Stromversorgung: externes 9V-DC-Netzteil
Behringer Odyssey: 464,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Odyssey
PWM Malevolent
- Monophoner Synthesizer mit vollständig analogem Aufbau und semi-modularer Struktur
- 32 anschlagdynamische Minitasten und Multifunktions-Joystick für flexible Performance
- Zwei VCOs mit Grob-/Feinstimmung, Waveshaper/PWM, zwei FM-Eingängen und drei gleichzeitig aktivierbaren Wellenformen (Sägezahn, Dreieck, Puls)
- Rauschgenerator und Aux-Eingang für externe Signale
- 12 dB Sallen-Key-Multimode-Filter (Tief-, Band-, Hochpass) mit Cutoff-, Resonanz- und zwei FM-Eingängen
- Zwei ADSR-Hüllkurven (vorbelegt auf VCF und VCA) und VCA mit Overdrive und zwei regelbaren CV-Eingängen
- LFO mit Dreieck- und Rechteckwellenformen
- 38 Patchbuchsen (3,5 mm) für erweitertes Sounddesign und Integration in modulare Setups
- Arpeggiator mit 6 Modi, synchronisierbar zu analoger Clock, MIDI oder USB-MIDI
- Kann als USB-MIDI zu CV/Gate-Konverter verwendet werden
- Anschlüsse: Line-Out, Kopfhörer, MIDI In/Out, USB-C, Clock In/Out
- Abmessungen: 490 × 250 × 80 mm
- Gewicht: 2,61 kg
- Lieferumfang: Netzteil (9V DC), USB-C-Kabel, 5 Patchkabel, Kurzanleitung
PWM Malevolent: 459,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum PWM Malevolent
Korg microKorg S
- Analog Modeling Synthesis System mit 37 anschlagdynamischen Mini-Tasten
- Zwei Oszillatoren plus Noise-Generator für vielseitige Klangerzeugung
- 8-Band-Vocoder inklusive Schwanenhalsmikrofon
- 4-stimmige Polyphonie
- 256 Programme (192 Presets + 64 User-Sounds)
- Integriertes 2+1-Lautsprechersystem für vollen Klang ohne externe Verstärkung
- Effekte: 3 Modulationstypen, 3 Delay-Typen, Equalizer
- Arpeggiator mit 6 Spieltypen
- Anschlüsse: Audio-Eingang, Stereoausgang, MIDI In/Out/Thru
- Betrieb über Netzteil (inkl.) oder 6×AA-Batterien
- Abmessungen: 524 × 232 × 70 mm
- Gewicht: 2,5 kg
Korg microKorg S: 458,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg microKorg S
Novation Bass Station II / Swifty Edition
- Analoger Mono-Synthesizer – auch limitierter „Swifty“-Edition mit 60 neuen Artist-Patches erhältlich
- 25 anschlagempfindliche Tasten mit zuweisbarem Aftertouch
- Zwei analoge Filter (Acid & Classic) für vielseitige Klangcharaktere
- Zwei Oszillatoren plus Sub-Oszillator für druckvolle Sounds
- Flexible Modulation mit 2 Hüllkurven und 2 LFOs
- 64 Presets und 64 User-Speicherplätze, inklusive Patch-Dump-Funktion
- Pattern-basierter Step-Sequencer und Arpeggiator integriert
- Analoge Effektsektion für zusätzliche Klangveredelung
- Stromversorgung über USB oder Netzteil (beides inklusive)
- Anschlüsse: Line In/Out (6,3 mm), Kopfhörer, Sustain-Pedal, MIDI In/Out, USB
- Abmessungen: 455 × 270 × 83 mm
- Gewicht: 2,48 kg
Novation Bass Station II: 431,- €
Novation Bass Station II Swifty Edition (limitiert): 449,- €
AMAZONA.de-Testbericht zur Novation Bass Station 2, analoger Synthesizer
Behringer MonoPoly
- Vierstimmiger (paraphoner) Analogsynthesizer mit 37 anschlagdynamischen Full-Size-Tasten
- Vier Oszillatoren mit Dreieck-, Sägezahn- und Pulswellenformen (inkl. Pulsweitenmodulation), Oktavwahlschalter, Feinstimmung und Lautstärkeregelung
- Spielmodi: monophon, unisono (mit Chord Memory) und polyphon (paraphon)
- Oszillator-Synchronisation und Crossmodulation mit regelbarer Intensität
- Rauschgenerator und Tiefpassfilter mit Resonanz und einstellbarem Keyboard-Tracking
- Zwei ADSR-Hüllkurven für VCF und VCA
- Zwei LFOs:
- – LFO 1 mit 4 Wellenformen (Dreieck, Rechteck, steigender/fallender Sägezahn) und Modulationsrad-Intensität
- – LFO 2 mit Dreieckwelle für Pulsweitenmodulation
- Arpeggiator sowie Pitch- und Modulationsrad
- Verstellbares Bedienfeld für ergonomisches Spielen und Editieren
- Anschlüsse: Line-Out, Kopfhörer, CV/Trigger In/Out, CV-In für VCO FM & VCF Cutoff, Fußschalter (Portamento), Arpeggiator-Sync-In, MIDI In/Out/Thru, USB-B
- Abmessungen: 648 × 361 × 90 mm Gewicht: 10,3 kg Stromversorgung: externes Netzteil (12 V DC, inkl.)
Behringer MonoPoly: 419,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer MonoPoly
Behringer Vocoder VC340
- Vocoder und String-Ensemble-Synthesizer mit 37 halbgewichteten, anschlagdynamischen Tasten
- Kombinierte „Human Voice“ (Male/Female)- und „Strings“-Sektionen für klassische Chor- und Streicherklänge
- Analoger Vocoder mit regelbarem Tonbereich und charakteristischem Vintage-Sound
- BBD-Chorus für dichte Ensemble-Effekte und Vibrato-LFO für lebendige Modulation
- Pitch-Shift-Fader für flexible Klangsteuerung
- Robustes Metallgehäuse mit eleganten Holzseitenteilen
- Anschlüsse: Stereo/Mono-Audio-Out, Kopfhörer, Mikrofon (XLR/6,3 mm), externer Audio-In, Hold- & Pitch-Eingang, MIDI In/Out/Thru, USB-B
- Abmessungen: 103 × 649 × 257 mm
- Gewicht: 6,6 kg
Behringer Vocoder VC340: 399,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Vocoder VC340
Vergleichstest Behringer VC340 mit Roland VP-330
SOMA Lyra-4
- Analoger Drone-Synthesizer mit 4 frei stimmbaren Stimmen/Oszillatoren
- Pro Stimmenpaar Mischung aus Dreieck- und Rechteckwellenform sowie FM-Modulation einstellbar
- AD-Hüllkurve pro Stimme mit wählbarer schneller oder langsamer Reaktionszeit
- Hyper-LFO für Vibrato- und Delay-Modulationen
- Schaltbarer Feedback-Weg für intensivere Klangtexturen
- Mod-Delay mit LFO-gesteuerter Modulation und Drive-Stufe mit Wet/Dry-Regler
- Spielbar über 2 Metallkontakte pro Stimme für experimentelle Performance
- Anschlüsse: Audio-Out (6,3 mm), Kopfhörer (3,5 mm), CV Delay (6,3 mm), CV Voices (6,3 mm)
- Abmessungen: 240 × 200 × 60 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Farbe: Weiß/Schwarz
- Stromversorgung: externes Netzteil (12 V DC, inkl.)
SOMA Lyra-4 White/Black: 399,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum SOMA Lyra-4
Novation MiniNova
- Synthesizer mit Klangerzeugung aus dem UltraNova-System und 37 anschlagdynamischen Tasten
- Bis zu 18-stimmige Polyphonie, mono-timbral aufgebaut
- 256 Presets, erweiterbar auf 512 speicherbare Patches
- 5 Effekte pro Patch sowie VocalTune- und 12-Band-Vocoder-Effekte
- Arpeggiator mit 33 Pattern und integrierter Chord-Funktion
- LC-Display, Patch-Select-Regler, Pitch- und Modulationsrad für intuitive Bedienung
- Anschlüsse: Audio-In (6,3 mm), Line-Out (L/R, 6,3 mm), Kopfhörer, XLR-Mic-In (für dynamische Mikrofone), MIDI In/Out, USB
- Abmessungen: 560 × 75 × 250 mm Gewicht: 2,52 kg
- Lieferumfang: Schwanenhals-Mikrofon und Xcite+ Software-Bundle
Novation MiniNova: 395,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Novation MiniNova
Behringer MS-5
- Monophoner Analogsynthesizer mit 37 anschlagdynamischen Full-Size-Tasten
- Authentische Reproduktion der originalen SH-5-Schaltung mit sorgfältig abgestimmten Transistoren und JFETs
- Zwei analoge Oszillatoren mit 4 Wellenformen (Sägezahn, Dreieck, Rechteck, Puls mit PWM)
- Multimode-Diodenfilter (Tiefpass, Bandpass, Hochpass mit Resonanz) plus zusätzlich mischbares Bandpassfilter
- Zwei Hüllkurven und Ringmodulator mit LFO-Steuerung und externem Eingang
- Rauschgenerator mit pink und white noise sowie Sample & Hold mit regelbarer Delay-Zeit
- 71 Bedienelemente für direkten Zugriff auf alle Parameter und klappbares Bedienfeld
- Pitch-Bend-Controller für ausdrucksstarkes Spiel
- Stromversorgung über externes Netzteil
- Anschlüsse: Keyboard CV/Gate In & Out (3,5 mm), Audio-In, Trigger-In, 2× Line-Out (L/R), 4 Expression-Controller-Eingänge (VCF/VCO), MIDI In/Out/Thru, USB, Kopfhörer-Out (6,3 mm)
- Abmessungen: 648 × 361 × 90 mm
- Gewicht: 10,3 kg
Behringer MS-5: 395,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer MS-5
Yamaha Reface CS
- Kompakter Synthesizer mit AN-Klangerzeugung (Analog Physical Modeling)
- 37 HQ Mini-Action-Tasten mit umschaltbarer 8-stimmiger Poly- oder Monophonie
- Fünf Oszillator-Typen: Multi-Saw, Pulse, Osc, Sync, Ring Mod, Frequency Mod
- Vier Effekte: Distortion, VCM Chorus/Flanger, VCM Phaser und Delay
- Phrase Looper für kreative Performance und Live-Aufnahmen
- Schieberegler – teils stufenlos, teils gerastert – für präzise Kontrolle
- Anschlüsse: 2× Line-Out (6,3 mm), Aux-In (3,5 mm), Kopfhörer (3,5 mm), Fußpedal, MIDI In/Out (Mini-DIN), USB, Netzteilanschluss
- Zwei integrierte Lautsprecher für direkten Sound ohne externes Equipment
- Stromversorgung: über Netzteil (inkl.) oder Batterien (optional)
- Abmessungen: 530 × 60 × 175 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Lieferumfang: Netzteil, MIDI-Breakout-Kabel, Bedienungsanleitung
Yamaha Reface CS: 385,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Yamaha Reface CS, VA-Synthesizer
Arturia MicroFreak Vocoder Edition
- Hybrid Synthesizer mit Schwanenhals-Elektretmikrofon (Limited Edition)
- Kompaktes Performance-Instrument für experimentelle Klanggestaltung und kreative Texturen
- Touch-Keyboard mit 25 Tasten, anschlagsdynamisch und mit polyphonem Aftertouch
- Digitaler Oszillator mit vielseitigen Syntheseverfahren: Karplus-Strong, Harmonic OSC, Superwave, Texturer
- Analoger State-Variable-Filter (−12 dB/Okt.) mit Tiefpass-, Bandpass- und Hochpass-Charakteristik
- LFO mit 6 Schwingungsformen und 2 Hüllkurven-Generatoren
- Modulationsmatrix mit 5 Quellen und 7 Zielen für flexible Klangverbindungen
- Arpeggiator und Step-Sequencer mit 4 Automationsspuren und Zufallsparametern
- Paraphonic-Modus, OLED-Display und intuitive Bedienoberfläche
- Anschlüsse: Line-Out (6,3 mm), CV/Gate/Pressure-Out (3,5 mm), Clock In/Out, MIDI In/Out (3,5 mm TRS), USB
- Abmessungen: 311 × 233 × 55 mm
- Gewicht: 1,02 kg
- Lieferumfang: Schwanenhalsmikrofon und Netzteil (12 V DC)
Arturia MicroFreak Vocoder Edition: 369,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Arturia MicroFreak Vocoder Edition Synthesizer
ESI XSynth
- Virtuell-analoger subtraktiver Synthesizer mit 25 anschlagdynamischen Tasten und polyphonem Aftertouch
- 10-stimmige Polyphonie für vielseitige Klanggestaltung
- Drei Oszillatoren, drei LFOs und drei AHDSR-Hüllkurven
- 16 Modulationsmatrix-Slots für flexible Routing-Möglichkeiten
- Drei Effekt-Slots plus EQ zur Klangveredelung
- Arpeggiator, Glide, Octave-Shift und Hold-Funktion integriert
- 512 Sounds (4 Bänke à 128 Presets)
- Druckempfindliche Pitch- und Modulationstaster
- 24-Bit / 96 kHz Audioqualität
- Anschlüsse: AUX-In, Line-Out, Kopfhörer, MIDI In/Out (3,5 mm TRS), USB-C
- Abmessungen: 387 × 136 × 27 mm
- Gewicht: 654 g
- Lieferumfang: Bitwig 8-Track, Wavelab LE, Cubasis LE und Xsynth Editor
ESI XSynth: 365,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum ESI XSynth
Yamaha Reface DX
- Kompakter Synthesizer mit FM-Klangerzeugung (Frequency Modulation)
- 37 HQ Mini-Action-Tasten mit umschaltbarer 8-stimmiger Polyphonie oder Monophon-Modus
- Vier Operatoren mit Feedback und 12 FM-Algorithmen
- 32 Speicherplätze für eigene Voices
- 7 Effekte, davon 2 parallel nutzbar, zur Klangveredelung
- Phrase Looper, LCD-Display und Touch-Slider/-Schalter für intuitive Steuerung
- Anschlüsse: 2× Line-Out (6,3 mm), Aux-In (3,5 mm), Kopfhörer (3,5 mm), Fußpedal, MIDI In/Out (Mini-DIN), USB, Netzteilanschluss
- Zwei integrierte Lautsprecher für direkten Sound ohne externes Equipment
- Stromversorgung: über Netzteil (inkl.) oder Batterien (optional)
- Abmessungen: 530 × 60 × 175 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Lieferumfang: Netzteil, MIDI-Breakout-Kabel, Bedienungsanleitung
Yamaha Reface DX: 360,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Yamaha Reface DX, FM-Synthesizer
Korg Monologue
- Analoger Synthesizer mit 25-Tasten-Keyboard und 1-stimmiger Klangerzeugung
- Monophoner 16-Step-Sequencer mit Notenaufnahme und Automatisierung von bis zu 4 Parametern
- 100 Speicherplätze (80 Presets + 20 User-Programme)
- Display mit Anzeige für Presets, Sequenzen und Wellenformen
- USB- und MIDI-In/Out-Anschlüsse zur Einbindung in Studio- und Live-Setups
- Sync In/Out (3,5 mm) zur Takt-Synchronisation mit anderen Geräten
- Anschlüsse: Line-In (6,3 mm), Line-Out (6,3 mm), Kopfhörer (6,3 mm)
- Stromversorgung über 6×AA-Batterien oder externes Netzteil (optional)
Korg Monologue: 299,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Monologue
Arturia MicroFreak
- Hybrid Synthesizer mit 25 anschlagdynamischen Touch-Tasten und polyphonem Aftertouch
- Digitaler Oszillator mit vielseitigen Syntheseverfahren: Karplus-Strong, Harmonic OSC, Superwave und Texturer
- Analoger State-Variable-Filter (−12 dB/Okt.) mit umschaltbarer Tiefpass-, Bandpass- und Hochpass-Charakteristik
- LFO mit 6 Schwingungsformen und 2 Hüllkurvengeneratoren
- Modulationsmatrix mit 5 Quellen und 7 Zielen für flexible Klanggestaltung
- Arpeggiator und Step-Sequencer mit 4 Automationsspuren und Zufallsparametern
- Paraphonic-Modus und OLED-Display für intuitive Kontrolle
- Anschlüsse: Mono-Line-Out (6,3 mm symmetrisch), CV/Gate/Pressure-Out, Clock In/Out, MIDI In/Out (3,5 mm TRS), USB
- Abmessungen: 311 × 233 × 55 mm
- Gewicht: 1,02 kg
- Stromversorgung: 12 V DC Netzteil (inklusive)
Arturia MicroFreak: 299,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Arturia MicroFreak
Sonicware LIVEN Evoke
- 27-Tasten Ambient-Synthesizer mit 4-Spur-Struktur für cineastische und elektroakustische Klanggestaltung
- Acoustronic Flux Oscillator – akustisch inspirierte Synthese mit rückwärtsmodulierten Klangverläufen
- Grain FX – granularer Effekt mit synchronisierbarem Time-Stretching und Harmonisierung
- 10 Reverb-Typen für dichte, atmosphärische Klangräume
- 16 Chord-Modi für einfache Akkordspielweise mit nur einer Taste
- All-in-One-Sequencer für gleichzeitige Aufnahme von Performance und Parameterbewegungen
- Sync- und MIDI-fähig für Integration in Studio- oder Live-Setups
- Integrierter Lautsprecher und Batteriebetrieb für mobile Nutzung
- Stromversorgung: 9V-DC-Netzteil oder 6×AA-Batterien (optional)
- Abmessungen: 297 × 48 × 176 mm
- Gewicht: 790 g
Sonicware LIVEN Evoke: 279,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Evoke
Sonicware LIVEN Texture Lab
- Granular-Synthesizer und Granular-Effekt-Prozessor – nutzbar als eigenständiger Synth oder Effektgerät
- Weitreichende Steuerung der Grain-Parameter über dedizierte Potis für präzise Klanggestaltung
- Bis zu 32 Samples speicherbar, Import/Export via MIDI
- Sampler-Funktion integriert für direktes Aufnehmen und Bearbeiten von Sounds
- Zwei LFOs mit verschiedenen Wellenformen, auch auf Grain-Parameter anwendbar
- Filtersektion: Tiefpass, Hochpass und Bandpass
- 128-Step-Sequencer (3-stimmig polyphon) mit 16 Pattern-Presets und 128 Speicherplätzen
- Unterstützt Pattern-Chain-Playback und Looping-Chain-Playback
- Shimmer-Reverb mit wählbaren Hallräumen für atmosphärische Effekte
- Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out, Line In/Out, Kopfhörer
- Integrierter Lautsprecher, Batterie- oder Netzteilbetrieb (9V DC, 6×AA)
- Abmessungen: 297 × 176 × 48 mm
- Gewicht: 790 g
Sonicware LIVEN Texture Lab: 279,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Texture Lab
Sonicware LIVEN Lofi-12
- Retro Lo-Fi Sampling Groovebox mit 16-Bit Sampling-Engine (12 kHz / 24 kHz) und optionalem 12-Bit Sampler-Modus
- Bis zu 4 Samples gleichzeitig mit Editing-Funktionen für Start/Ende, Attack/Release und Pitch
- Chromatisches Abspielen von Samples über die Tastatur
- 4-Spur-Sequencer mit Parameter- und Sound-Locking für dynamische Patterns
- Laid-Back-Drehregler für Groove- und Timing-Feinjustierung
- 11 Effekte pro Spur: Chorus, Flanger, Tremolo, Delay, Distortion, Bit Crusher, Low-/High-Pass Filter, Isolator, Tilt EQ, Compressor
- 8 Master-Reverb-Typen: Hall, Room, Arena, Plate, Tunnel, Infinity, Cassette Tape Simulator, Vinyl Simulator
- 128 Sample-Speicherplätze und 80 Lo-Fi-Preset-Samples integriert
- Stromversorgung: 9V DC Netzteil (optional) oder 6×AA Batterien
- Abmessungen: 297 × 176 × 48 mm
- Gewicht: 790 g
Sonicware LIVEN Lofi-12: 279,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Lofi-12
Sonicware LIVEN Ambient Ø
- Soundscape Synthesizer mit 27 Tasten und innovativer Blendwave Modulation Synthese
- Wavetable-basierte Engine mit 6 Strukturen, 32 WAVEs und 127 Wavetables
- 10-stimmige Polyphonie und 4 Layer inklusive Noise-Layer mit 8 Naturklängen und bis zu 8 Sekunden Stereo-Sampling
- Effekte: 9 Reverb-Algorithmen, Tape & Reverse Delay sowie 4 Master-Effekte (Overdrive, Bit/Rate Crush, Tilt EQ, Stereo Chorus)
- Step-Sequencer pro Layer mit bis zu 64 Schritten und Echtzeitaufnahme
- 16 Ambient-Sound-Pattern und Latch-/Note-Hold-Funktion für fließende Klanglandschaften
- MIDI-Integration für externe Steuerung und Studioeinbindung
- 16 Control-Regler, LC-Display und integrierter Referenzlautsprecher
- Anschlüsse: Line-In/Out (3,5 mm), Kopfhörer, Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out (5-pol. DIN)
- Stromversorgung: 9V DC Netzteil oder 6×AA Batterien (optional)
- Abmessungen: 297 × 48 × 176 mm
- Gewicht: 790 g
Sonicware LIVEN Ambient Ø: 279,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Ambient Ø
Sonicware LIVEN Bass & Beats
- Wavetable-Bass-Synthesizer und Groovebox mit zwei unabhängigen Oszillatoren (je 64 Wavetables) und Sub-Oszillator
- Noise-Generator mit 16 verschiedenen Rauscharten für zusätzliche Texturen
- Umfangreiche Klangformung durch LFO, Hüllkurvengenerator, Unisono-Steuerung, Multimode-Filter und Verzerrungseffekte
- 64 Bass-Presets und über 150 Drum- sowie 50 FX-Samples integriert
- Zwei Performance-Knöpfe und zwei Assign-Regler zur Steuerung mehrerer Parameter gleichzeitig
- 64-Step-Sequencer für präzise Beat- und Pattern-Programmierung
- 350 vorgefertigte Beats für sofortigen Groove-Einsatz
- 4–16-Bit Engine für flexibles Klangdesign von Lo-Fi bis Hi-Fi
- Abmessungen: 297 × 176 × 48 mm
- Gewicht: 0,8 kg
Sonicware LIVEN Bass & Beats: 269,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Bass & Beats
Sonicware LIVEN XFM
- Kompakter FM-Synthesizer mit 27 Mini-Tasten und Hold-Funktion
- Vier FM-Synth-Engines: X-LAB, XFORM, X-LFO und LIBRARY für vielseitige Klanggestaltung
- 6-stimmig polyphon, wahlweise im Mono- oder Legato-Modus mit einstellbarer Glide-Zeit
- Integrierter 4-Track-Looper und 64-Step-Sequencer mit 128 Patterns und Pattern-Kettenfunktion
- Variable Schrittlängen (1/1 bis 1/32) und unabhängige Steuerung von Spurpegel und Panorama
- Stutter-Funktion für rhythmische Echtzeiteffekte
- Filter: Tiefpass, Hochpass und Bandpass
- Effekte: Chorus, Flanger, Delay, Bit-Crusher, Reverb, Distortion u.a.
- Sync In/Out (3,5 mm) und MIDI In/Out für nahtlose Integration in Setups
- Integrierter Lautsprecher, Batterie- oder Netzteilbetrieb (9 V DC)
- Abmessungen: 297 × 176 × 48 mm
- Gewicht: 0,79 kg
Sonicware LIVEN XFM: 269,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN XFM
Sonicware LIVEN 8bit warps
- Kompakter 27-Tasten 8-Bit Wave Memory Synthesizer – ideal für mobilen Einsatz
- Vier 8-Bit Sound-Engines: Warp, Attack, Morph und FM für vielseitige Lo-Fi-Klänge
- Voice-Modi: Poly, Mono und Arpeggiator für flexible Spielweise
- Dynamischer Sequencer-Modus mit Slice-, Random- und Stutter-Funktion
- ADSR-Hüllkurve, Filter, interne Effekte und Looper integriert
- Step-Sequencer mit Parametersperre pro Step für präzises Sounddesign
- Preset- und User-Waveforms, 128 Patch-/Waveform-Speicher, 6-stimmige Polyphonie
- 16 Control-Regler, Latch-Funktion, LC-Display und Metronom
- Anschlüsse: Stereo Line-In/Out (3,5 mm), Kopfhörer (3,5 mm), Sync In/Out, MIDI In/Out
- Integrierter Referenzlautsprecher, Stromversorgung: 9V DC Netzteil oder 6×AA Batterien
- Abmessungen: 297 × 48 × 176 mm
- Gewicht: 790 g
Sonicware LIVEN 8bit warps: 269,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN 8bit warps
Behringer MS-1 MKII
- Analoger Synthesizer mit 32 halbgewichteten Tasten im kompakten Performance-Design
- 3340-basierter VCO mit vier mischbaren Wellenformen: Rechteck (mit variabler Pulsweite), Sägezahn, Dreieck und Suboszillator (−1 / −2 Oktave)
- Rauschgenerator und resonanzfähiger Tiefpassfilter mit Filter-FM durch VCO-Wellenformen
- ADSR-Hüllkurve und LFO mit großem Frequenzbereich für vielseitige Modulationen
- Arpeggiator und programmierbarer Step-Sequencer für rhythmische Kreativität
- Portamento für weiche Tonübergänge
- Bender mit flexibler Zuweisung auf VCO, VCF und LFO-Intensität
- USB
- MIDI In, Out, Thru
- CV / Gate / Velocity Ausgänge: 3,5 mm Klinke, CV / Gate Eingänge: 3,5 mm Klinke, Clock-In und VCF CV-In: 3,5 mm Klinke
- Audio-Ausgang: 6,3 mm Klinke
- Kopfhörer-Ausgang: 6,3 mm Klinke
- Externer Audio-Eingang: 6,3 mm Klinke
- Haltepedal-Eingang: 6,3 mm Klinke
- Farbe: Rot/Grau
- Abmessungen: 85 × 569 × 267 mm
- Gewicht: 4,6 kg
- Lieferumfang: Modulationsgriff, Umhängegurt und externes Netzteil (9 V DC / 1700 mA)
Behringer MS-1 MKII: 269,- €
AMAZONA.de-Test zum Behringer MS-1 MKII
Roland AIRA Compact J-6 Chord Synth
- Kompakter Synthesizer mit Juno-60 Synth Engine (4 Stimmen) auf Basis der ACB Modeling Technologie
- 64 Preset-Sounds mit direktem Zugriff auf Filter- und Envelope-Regler
- Integrierte Effekte: Delay und Reverb
- Programmierbarer Akkord-Sequenzer mit bis zu 64 Steps und 64 Pattern
- Auswahl aus 100 Akkorden, kombinierbar mit Arpeggios oder rhythmischen Phrasierungen (9 Styles × 12 Variationen)
- Anschlüsse: Mix-In/Line-Out/Kopfhörer (3,5 mm TRS), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out (3,5 mm TRS Typ A), USB-C für Audio/MIDI und Stromversorgung
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
- Abmessungen: 188 × 106 × 36,2 mm
- Gewicht: 295 g
- Lieferumfang: USB-Kabel
Roland AIRA Compact J-6 Chord Synth: 179,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Roland AIRA Compact J-6 Chord Synth
Roland AIRA Compact S-1 Tweak Synth
- Kompakter 4-stimmig polyphoner Synthesizer mit integriertem Sequenzer und ACB-Synth-Engine
- Oszillator mit Rechteck/Pulse, Sägezahn, Suboszillator und Rauschen
- Chop-Modus mit Comb-Filter für zusätzliche Obertöne und Draw-Modus zum Erstellen eigener Wellenformen
- Tiefpassfilter mit Resonanz und Modulation durch LFO oder Hüllkurve
- LFO mit 6 Wellenformen und ADSR-Hüllkurve
- Effekte: Delay, Reverb und Chorus
- Step-Sequencer mit 64 Schritten, 64 Pattern, Motion Recording, Zufallswahrscheinlichkeit, Shuffle und Portamento
- D-Motion Controller (Gyroskop) sowie Arpeggio-, Step-Loop- und Performance-Funktionen
- Übertragung von Sequenzerdaten, D-Motion und MIDI-CC über MIDI und USB-MIDI
- Anschlüsse: Mix-In/Line-/Kopfhörer-Out (3,5 mm TRS), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out (3,5 mm TRS Typ A), USB-C für Audio/MIDI und Stromversorgung
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 4,5 Stunden Laufzeit
- Abmessungen: 188 × 106 × 36,2 mm
- Gewicht: 305 g
- Lieferumfang: USB-Kabel
Roland AIRA Compact S-1 Tweak Synth: 174,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Roland AIRA Compact S-1 Tweak Synth
Behringer TD-3
- Analoger Bass Line Synthesizer – erhältlich in verschiedenen Versionen und mit bekannten Modifikationen
- Vollanaloger Signalweg mit VCO, VCF und VCA
- VCO umschaltbar zwischen Sägezahn- und Rechteck-Wellenform
- 4-Pol Tiefpassfilter mit Resonanz und regelbarer VCF-Envelope-Intensität sowie Envelope-Decay
- Regelbarer Accent für dynamische Sequenzen
- Integrierter Verzerrer mit Klangregelung für druckvolle Acid-Sounds
- 16-Step-Sequenzer mit 250 Pattern-Speicherplätzen
- Poly-Chaining von bis zu 16 Geräten möglich
- Audioeingang zur Bearbeitung externer Signale (3,5 mm Klinke)
- Anschlüsse: Sync In, CV/Gate Out (3,5 mm), Line Out (6,3 mm), Kopfhörer (3,5 mm), USB-MIDI, MIDI In/Out
- Abmessungen: 56 × 305 × 165 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- Inklusive: Netzteil (9 V DC)
Behringer TD-3: 95,- (TD-3-TG) bis 155,- (TD-3-MO)
AMAZONA.de-Testbericht zur Behringer TD-3 M
Korg Volca FM2
- Kompakter Digital-FM-Synthesizer mit 6-stimmiger Polyphonie
- FM-Engine mit 6 Operatoren und 32 klassischen Algorithmen für authentische FM-Klänge
- 16-Step-Sequencer mit Motion Sequencing zur Parameterautomation
- Zwei gleichzeitig nutzbare Effekte: Chorus und Reverb, separat regelbar
- Kompatibel mit klassischen FM-Sounds (importierbar via SysEx)
- Arpeggiator integriert, via MIDI anschlagdynamisch spielbar
- Integrierter Lautsprecher für mobilen Einsatz
- Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm Mono), MIDI In/Out, Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo)
- Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)
- Abmessungen: 193 × 115 × 40 mm
- Gewicht: 360 g
Korg Volca FM 2: 154,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca FM 2
Korg Volca Modular
- Semimodularer Synthesizer mit analoger Klangerzeugung nach dem Prinzip der West-Coast-Synthese
- Dreieck-VCO mit FM-Modulator für komplexe Klangstrukturen
- „Woggle“-Zufallsgenerator zur Erzeugung organischer Modulationen
- Zwei Low-Pass-Gates für charakteristische dynamische Klangverläufe
- Stereo-Reverb-Modul für räumliche Tiefe
- Zwei Funktionsgeneratoren, Splitter-/Mixer-Modul und Utility-Modul zum Skalieren und Invertieren von CV- und Audiosignalen
- Integrierter Step-Sequencer für Tonhöhen und Modulationen mit 14 Tonskalen und Micro-Tuning-Funktion
- Anschlüsse: CV-In (3,5 mm Stereo), Sync In/Out (3,5 mm), kombinierter Line-/Kopfhörerausgang (3,5 mm)
- Integrierter Lautsprecher für Standalone-Betrieb
- Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)
- Abmessungen: 193 × 115 × 45 mm
- Gewicht: 377 g
Korg Volca Modular: 152,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca Modular
SOMA Rumble of Ancient Times
- 8-Bit Noise Synthesizer und Sequenzer mit vier Oszillatoren, jeweils mit 16 Wellenformen und eigenem LFO
- Jeder LFO bietet 8 Wellenformen zur Modulation von Oszillator-Pitch oder -Level
- Konfigurierbarer Oszillator-Mixer mit 8 Summierungs-Algorithmen (u. a. FM, Addition, Subtraktion, Waveshaper, Ringmodulation)
- Randomizer-Funktion für spontane Klangvariationen
- Attack/Release-Hüllkurve und Tiefpassfilter mit Resonanz
- Interner Clock-Generator und Loop-Sequencer für autarke Performance
- Bedienoberfläche mit 4 Kontaktpads, 4 Reglern und 10 Tastern
- Line-Ausgang: 3,5 mm Klinke Sync Ein-/Ausgang: 3,5 mm Klinke
- Stromversorgung: 4×AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Abmessungen: 122 × 136 × 40 mm
- Gewicht: 145 g
SOMA Rumble of Ancient Times: 149,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum SOMA Rumble of Ancient Times
Instruo Pocket Scion
- Biofeedback-Instrument zur Klang- und MIDI-Erzeugung auf Basis bioelektrischer Signale lebender Organismen
- Vier integrierte Sound-Engines (Secret Garden, Fungal Waves, Treebeard’s Koto, Soil Circuits) mit bis zu 5 Stimmen für melodische Klänge, Drones, Noise und experimentelle Texturen
- Steuerung über bioelektrische Impulse mittels Touchpads und Sensorclips (z. B. an Pflanzen, Früchten oder anderen leitfähigen Objekten)
- Erweiterte Editiermöglichkeiten über Editor-Software
- Generiert MIDI- und OSC-Daten zur Steuerung externer Geräte oder Software
- Anschlüsse:
- – Stereo Audio-Ausgang: 3,5 mm Klinke
- – Sensor-Eingang: 3,5 mm Klinke
- – MIDI-Ausgang: 3,5 mm TRS Klinke (Typ A)
- – USB-Port
- Stromversorgung: 3× AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Abmessungen: 105 × 71 × 17 mm
- Gewicht: 57 g (ohne Batterien)
- Lieferumfang: Sensorkabel
Instruo Pocket Scion: 149,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Instruo Pocket Scion folgt!
Korg Volca Bass
- Analoge Bass-Maschine im kompakten Desktop-Format
- Drei analoge Oszillatoren mit klassischem Bass-Sound
- Analogfilter mit VCF, VCA, LFO und EG für volle Klangkontrolle
- Loop- und Step-Sequencer mit Slide- und Active-Step-Funktion für fließende Bassläufe
- Selftuning-Funktion verhindert Tonhöhenschwankungen
- Multitouch-Tastatur und Step-Tasten zur direkten Performance-Steuerung
- LED-Display und integrierter Lautsprecher für mobilen Einsatz
- Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm Mono), MIDI In, Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo)
- Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)
- Abmessungen: 193 × 115 × 45 mm
- Gewicht: 372 g
Korg Volca Bass: 139,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca Bass
Korg Volca Keys
- Analoger Loop-Synthesizer mit 3-stimmiger Klangerzeugung
- Ausstattung mit 3 VCOs, 1 VCF, 1 VCA, 1 LFO und 1 EG
- Voicing-Funktion für flexible Klanggestaltung
- Integrierter Delay-Effekt für räumliche Sounds
- Loop-Sequencer mit Motion Sequence-, Active Step- und Flux-Funktion
- Selftuning-Funktion verhindert Tonhöhenschwankungen
- Multitouch-Trigger-Pad und Step-Tasten für intuitive Performance
- LED-Anzeige und integrierter Lautsprecher
- Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm Mono), MIDI In, Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo)
- Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)
- Abmessungen: 193 × 115 × 45 mm
- Gewicht: 372 g
Korg Volca Keys: 135,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca Keys
Korg Volca NuBass
- Analoger Bass-Synthesizer mit Röhren-Oszillator und Sub-Oszillator für druckvolle, warme Bässe
- Analoge Drive-Schaltung mit Röhrenverzerrung für charakteristische Distortion
- Klassisches Ladder-Filterdesign für authentische Acid-Sounds
- 16-Step-Sequencer mit Motion-Sequencing und Pattern-Chain-Funktion
- Performance-Features: Accent, Slide und Transpose
- Multitouch-Tastatur und Step-Tasten zur direkten Steuerung
- LED-Display und integrierter Lautsprecher
- Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm Mono), MIDI In, Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo)
- Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)
- Abmessungen: 193 × 115 × 46 mm
- Gewicht: 370 g
Korg Volca NuBass: 126,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca NuBass
Behringer JT Mini
- Analoger polyphoner/paraphoner Synthesizer mit 3 VCOs, Multimode-VCF, Arpeggiator und 16-Step Motion Sequencer
- 27 berührungsempfindliche Tasten für direkte Performance-Steuerung
- Reiner analoger Signalweg mit klassischem VCO-, VCF- und VCA-Design
- 4 VCO-Wellenformen: Sägezahn, Dreieck, Rechteck und Puls (mit Pulsweitenmodulation)
- Vintage-Multimode-Filter mit Resonanz, umschaltbar zwischen 2- und 4-polig
- Spielmodi: Poly (paraphon), Unisono und Arpeggiator
- 16-Step Motion Sequencer mit 8 Speicherplätzen und Aufnahme von Parameterbewegungen
- LFO mit Säge-, Dreieck-, Rechteck- und Zufallswellen für Modulationseffekte
- Stromversorgung: USB-C (Smartphone, Powerbank, Computer oder USB-Netzteil)
- Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (3,5 mm), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In, USB-C
Behringer JT Mini: 109,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer JT Mini
AKAI Professional MPK mini Play MK3
- Mini USB Keyboard Controller mit Lautsprecher
- Kompakter 25-Tasten-Controller mit Gen-2 anschlagdynamischer Mini-Tastatur
- Über 100 interne Drum- und Instrumentensounds integriert
- 8 hintergrundbeleuchtete MPC-Pads mit Note Repeat und Full Level (2 Bänke)
- 4 Drehregler zur Steuerung interner Sounds oder MIDI-Parameter (2 Bänke)
- NKS-Unterstützung für die direkte Kontrolle von über 2.000 kompatiblen Instrumenten und Effekten
- Eingebauter Lautsprecher und OLED-Display für sofortiges Spielen ohne Zusatzgeräte
- Pitch-/Modulations-Joystick und Arpeggiator für kreative Performances
- Anschlüsse: Sustainpedal (6,3 mm Klinke), Kopfhörer (3,5 mm Klinke), USB-B
- Abmessungen: 317 × 178 × 58 mm
- Gewicht: 860 g
- Inklusive: Native Instruments Komplete 15 Select Bundle (ein Genre nach Wahl)
AKAI Professional MPK mini Play MK3: 107,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum AKAI Professional MPK mini Play MK3
Behringer Phara-O Mini
- 3-stimmig-polyphoner/paraphoner Analogsynthesizer mit 3 VCOs nach Volca Keys-Vorbild
- Reiner analoger Signalweg basierend auf authentischem VCO-, VCF- und VCA-Design
- 27 berührungsempfindliche Tasten für intuitive Performance
- Drei VCOs mit Sägezahn- und Rechteck-Wellenformen
- Vintage-Tiefpassfilter (12 dB/Okt.) mit Resonanz, inspiriert vom Design eines Klassikers von 1974
- Multimode-Ringmodulator für metallische Klängeffekte
- Integrierter Delay-Effekt und 16-Step Motion Sequencer mit 10 Speicherplätzen und Parameterautomation
- ADSR-Hüllkurve für Lautstärke, Tonhöhe und Filtersteuerung
- LFO mit Sägezahn-, Dreieck- und Rechteckwellen zur Modulation von Pitch und Filter
- Umfangreiche MIDI-Implementation inkl. NRPN/CC-Steuerung und Datensicherung
- Stromversorgung: USB-C (Smartphone, Powerbank, Computer oder Netzteil)
- Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (3,5 mm), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In, USB-C
Behringer Phara-O Mini: 99,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Phara-O Mini
Behringer Pro VS Mini
- 5-stimmiger Hybrid-Synthesizer mit 27-Tasten Touch-Keyboard
- Nachbildung der legendären Prophet VS Sound-Engine
- 16 Vektor-Oszillatoren mit Wavetable-Synthese und 128 Wellenformen
- Joystick-Morphing zur stufenlosen Überblendung aller 4 Oszillatoren
- Analoges 24 dB Tiefpassfilter mit Cutoff- und Resonanzregelung
- 16-Step Sequencer und Arpeggiator mit 3 Pattern-Typen
- Integrierte Ensemble- und Reverb-Effekte
- Hüllkurven für Filter, Amp und Oszillator-Mixer
- OLED-Display für präzise Parameterdarstellung
- Anschlüsse: Kopfhörer (3,5 mm Stereo), Sync In (3,5 mm), MIDI In (5-pol DIN), USB-C
- Stromversorgung: über USB-C
- Abmessungen: 193 × 39 × 124 mm
- Gewicht: 400 g
Behringer Pro VS Mini: 89,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Pro VS Mini
Behringer JT-4000M Micro
- 4-stimmiger Hybrid-Synthesizer mit MIDI
- Kompaktes Touch-Keyboard mit 16 Tasten
- Neuauflage der ikonischen JP-8k Sound-Engine
- Zwei analog modellierbare Oszillatoren pro Stimme plus 2-Operatoren FM-Engine
- Analoges Filter mit Cutoff- und Resonanzsteuerung
- 12-Bit DAC für warmen, charaktervollen Sound
- Arpeggiator mit 3 Pattern und Hold-Funktion
- 32 Speicher-Presets, erweiterbar über die SynthTribe-App
- OLED-Display und 6 Funktionstasten für einfache Bedienung
- Anschlüsse: Kopfhörer (3,5 mm), MIDI In (3,5 mm, inkl. TRS-auf-DIN-Adapter), USB-C
- Stromversorgung: über USB-C
- Abmessungen: 130 × 93 × 36 mm
Behringer JT-4000M Micro: 49,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer JT-4000M Micro
Korg Monotron Delay
- Analog Ribbon Synthesizer mit kompaktem Design und integriertem Lautsprecher
- Echter analoger Signalweg mit originalem MS-10/MS-20 Filter-Schaltkreis
- Ribbon-Controllertastatur mit Skalen-Auswahl für expressive Spielweise
- Space Delay für warme analoge Echoeffekte
- LFO-Sektion mit wählbarer Dreiecks- oder Rechteckwelle
- AUX-Eingang (3,5 mm) zum Einbinden externer Audioquellen
- Stereo-Kopfhörerausgang (3,5 mm)
- Stromversorgung: 2×AAA-Batterien (nicht enthalten)
- Abmessungen: 120 × 72 × 28 mm
- Gewicht: 95 g
Korg Monotron Delay: 48,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Monotron Delay
Korg Monotron Duo
- Analog Ribbon Synthesizer mit zwei individuell stimmbaren analogen Oszillatoren (VCOs)
- Integrierter Cross-Modulationsschaltkreis basierend auf dem KORG Mono/Poly
- Ribbon-Controllertastatur mit Skalen-Auswahl für intuitive Tonsteuerung
- Original Analogfilter aus den legendären KORG MS-10/MS-20 Synthesizern
- AUX-Eingang zum Einbinden externer Audioquellen
- Integrierter Lautsprecher und Batteriebetrieb für mobilen Einsatz
- Kopfhörerausgang für stilles Üben oder Monitoring
- Abmessungen: 120 × 72 × 28 mm
- Gewicht: 95 g
Korg Monotron Duo: 43,- €
AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Monotron Duo
