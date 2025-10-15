Wie viel Synthesizer bekommt man für unter 1000 Euro?

Hardware Synthesizer unter 1000 Euro

Marktübersicht 2025

Unsere Marktübersicht 2025 über Hardware Synthesizer mit Tasten unter 1000€ löst auf Leserwunsch die Marktübersicht von 2023 ab, die über 111 Synthesizer beinhaltete. Waren damals auch Synthesizer Expander enthalten, wurde die Übersicht nun auf Synthesizer beschränkt, die über eine Tastatur, Pads, Sensoren oder Folientasten direkt spielbar sind. Übrig bleiben immer noch stolze 75 Synthesizer.

Auffällig beim Überarbeiten der Übersicht war, dass viele Synthesizer schon über 10 Jahre am Markt sind und immer noch eine breite Käuferschicht ansprechen. Die Preise haben sich in vielen Fällen seit 2023 deutlich nach unten entwickelt, in einigen Fällen aber auch nach oben. Außerdem fällt auf, dass sehr viele Wavetable Synthesizer im unteren Preissegment erhältlich sind. Der Hersteller mit der breitesten Produktpalette in diesem Preissegment ist Korg. Der japanische Hersteller ist mit 20 verschiedenen Produkten vertreten und liegt damit sogar leicht vor Behringer.

Roland AX-Edge

49 Tasten mit Aftertouch

Bluetooth 4.1 für MIDI- und Editor-App

Controller: Ribbon und Modulation

256 Stimmen

320 Programme und über 500 Preset-Sounds

Klangbearbeitung über App

Viele Effekte, Vocoder

Pedal-Eingang

USB-to-Host

USB für die Datensicherung

MIDI In, Out

Mikrofoneingang (Klinke)

Gewicht: 4,2 kg (ohne Batterien)

Roland AX-Edge Black: 999,- €

Roland AX-Edge White: 935,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Roland AX-Edge

Modal Carbon8

8-stimmige Polyphonie mit anschlagdynamischer FATAR-Tastatur (37 Tasten, Aftertouch)

Zwei digitale Oszillatoren mit 56 Wellenformen, 18 Algorithmen und 38 Wavetables

Erweiterte Klangformung durch XCore-Modifikatoren (Wave Shape, Fold, Phasenverzerrung, Drift, Vintage-Parameter)

34 Filtertypen – resonant, morphbar oder statisch, mit skalierbarem Cutoff

Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten: 8 Mod-Slots, 12 Quellen, 55 Ziele

Sequencer-System: polyphoner Echtzeit- und Step-Sequencer plus 32-Step-Arpeggiator

Drei Stereo-Effektprozessoren mit insgesamt 26 Effekten

500 editierbare Sounds, davon 300 Werkssounds und 100 Sequencer-/Effekt-Presets

4-Achsen-Joystick und 29 Endlos-Regler für expressive Steuerung

Vielfältige Anschlüsse: Line-Out, Line-In, MIDI I/O, Analog Sync I/O, USB-MIDI und Pedal-Eingänge

Roland Juno-D6

Modal Carbon8: 989,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Modal Carbon8

Roland Juno-D

Workstation Synthesizer mit 61 anschlagdynamische Tasten

128-stimmig polyphon

ZEN-Core Sound-Engine, erweiterbar mit Roland EXZ Expansions aus der Roland Cloud

8 Parts, pro Part mit Equalizer, Multi-Effekten mit 93 Effekttypen, Insert-Effekten mit 93 Effekttypen

Master Equalizer, Chorus, Reverb

13-Band Vocoder, Noise Gate, Kompressor und Reverb für externes Mikrofon

Step-Sequenzer (8 Tracks und bis zu 64 Steps), Realtime- und Step-Aufnahme sowie TR-Drum-Programmierung

Rhythm Pattern, Arpeggiator und Chord Memory Funktion

Audio Player (WAV und AIFF Formate)

4 Regler, 4 Fader und 8 Pads ermöglichen Kontrolle über Sounds, Mixer und Effekte in Echtzeit

Pitch-/Modulationshebel

grafisches LC-Farbdisplay (480 x 272 Pixel)

USB Audio Interface (24 Bit / 96 kHz)

Stromversorgung über USB-C Port und externes Netzteil (im Lieferumfang)

Main-Ausgang: 2 x 6,3 mm Klinke

Stereo-Kopfhörerausgang: 6,3 mm Klinke

2 TRS-Eingänge für Pedale und Fußschalter

MIDI IN & OUT

XLR / TRS-Combo Buchse für Mikrofon & Instrumente

Stereo Line-Eingang: 3,5 mm Klinke

USB-A Port für Speichermedien

USB-C Port zur Computeranbindung

Gewicht: 5,8 kg

Roland Juno-D6: 949,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Roland Juno-D

Sequential Fourm

4-stimmiger analoger Synthesizer

37 Slim-Tasten mit polyphonem Aftertouch

Modulationsmatrix im Pro-One-Stil für flexible Klanggestaltung

Resonanzfilter aus der Prophet-Linie mit Basskompensation und 4-poligem Tiefpassfilter

Zwei Oszillatoren und LFOs mit gleichzeitig wählbaren Wellenformen, Oszillator B im Niederfrequenzmodus und klassischer Prophet-Sync

Arpeggiator mit Sequencer-Modus und Step-Glide-Funktion

Feedback mit aggressivem Drive-Circuit für druckvollen Sound

128 Presets sowie 2 ADSR-Hüllkurven

Display, Pitch- und Modulationsrad, Anti-Diebstahl-Slot

Anschlüsse: Mono-Line-Out, Kopfhörerausgang, MIDI In/Out/Thru, USB, Pedal-/Fußschalteranschluss

externes Netzteil

Gehäuse aus Stahl, Abmessungen 562 × 251 × 70 mm

Gewicht 3,97 kg

Sequential Fourm: 899,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sequential Fourm

Behringer UB-Xa

Reproduktion des klassischen OB-Xa inklusive originaler Werksprogramme

16-stimmig multi-timbral

61 halbgewichtete Tasten mit Anschlagdynamik und Poly-Aftertouch

Split- und Layer-Funktion für flexible Performances

8 Vintage-Modi für authentische Klangcharaktere

2 VCOs pro Stimme mit Sägezahn-, Dreieck- und Rechteck-Wellenformen, variabler Pulsbreite und Oszillator-Sync

Dual-VCF mit wählbarem 12/24 dB Tiefpassfilter, Resonanzregelung und 2 Flankensteilheiten pro Stimme

2 LFOs und 2 ADSR-Hüllkurven für umfangreiche Modulationsmöglichkeiten

Dual-Layer Arpeggiator & Sequencer mit Echtzeit-Transponierung

512 speicherbare User-Programme mit „Compare & Match“-Funktion

MPE-Unterstützung und 26 Drehregler für direkten Echtzeitzugriff

Umfangreiche Anschlüsse: Line-Out (L/R/Mono), Kopfhörer, MIDI In/Out/Thru, USB, Pedal- und Fußschalter-Eingänge

Abmessungen: 1045 × 109 × 350 mm

Gewicht: 11,7 kg

auch als Desktop-Gerät erhältlich

Behringer UB-Xa: 899,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer UB-Xa

Update-Test zu Firmware 2.0

Test der Desktop-Version des UB-Xa

Korg multi/poly

37 halbgewichtete Tasten mit Anschlags- und Release-Dynamik

Polyphonie: max. 60 Stimmen

4 Oszillatoren mit wählbaren Typen:

• „Classic“ (virtuell analog)

• „Digital“ (Wavetables)

• „Waveshaper“

• „Classic“ (virtuell analog) • „Digital“ (Wavetables) • „Waveshaper“ Flexible Modulation: Sync, Ring- und Cross-Modulation

Dual-Filter mit klassischen Modellen (Mono/Poly, MS-20, Mini, Pro)

4 DAHDSR-Hüllkurven, 5 LFOs, 6 Modulationsprozessoren

3 unabhängige Effektblöcke mit Multi-Effekten, Master-Reverb und Master-EQ

Bis zu 4 Layer/Splits pro Performance

Motion Sequencing 2.0

Virtuelle Voice Cards, verschiedene Hüllkurven- & Portamento-Modelle

Import eigener Wavetables (Standardformate unterstützt)

Pitch- und Modulationsrad

4 programmierbare Mod-Regler

Arpeggiator und Kaoss Physics X/Y-Touchpad

Line-Out: 2 × 6,3 mm Klinke

Kopfhörerausgang: 6,3 mm Klinke (Stereo)

Haltepedal-Eingang: 6,3 mm Klinke

MIDI In/Out

USB-B Anschluss

Editor-/Librarian-Software für Mac & PC

Gewicht: 3,5 kg

Stromversorgung über externes Netzteil (KA390VI)

Inklusive Softcase

Korg multi/poly: 879,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg multi/poly

Waldorf Blofeld Keyboard

Synthesizer mit 49 gewichteten Tasten und Aftertouch

60 MB Sample Memory und bis zu 25 Stimmen Polyphonie

16-facher Multimode für flexible Performance- und Studiokonfigurationen

1024 Sounds und 128 Multi-Programme

Integrierter Arpeggiator und Effektsektion

Unterstützt das Laden von MQ-Sounds

Graphisches Display für komfortable Navigation und Klangbearbeitung

Pitchbend- und Modulationsrad, robuste Edelstahl-Regler

Anschlüsse: Stereo-Out, Kopfhörer, MIDI In/Out, USB 2.0, Pedal

Stromversorgung: internes Netzteil

Abmessungen: 735 × 275 × 95 mm

Gewicht: ca. 8 kg

Waldorf Blofeld Keyboard: 849,- Euro

AMAZONA.de-Testbericht zum Waldorf Blofeld Keyboard

AMAZONA.de-Testbericht zum Waldorf Blofeld

Behringer DeepMind 12 und DeepMind 12X

12-stimmiger polyphoner Analogsynthesizer mit echten analogen Stimmen für authentisch vollen Sound

49 halbgewichtete Tasten in voller Größe mit Anschlagdynamik und Aftertouch

Zwei analoge Oszillatoren pro Stimme plus Rauschgenerator, mit Sync-Option, Pulsbreiten- und Tonmodulation

Umfangreiche Unisono- und Poly-Modi mit Verstimmung, Pan-Spreizung und Tonhöhendrift bis zu 12 Stimmen pro Note

Analoge Filtersektion: Tiefpass (12/24 dB) mit Resonanz, globales Hochpass (6 dB) mit Bass-Boost

Drei ADSR-Hüllkurven pro Stimme mit variabler Charakteristik sowie zwei LFOs mit sieben Wellenformen

Achtfache Modulationsmatrix mit 19 Quellen, über 130 Zielen und Effektsteuerung

Sequencer (32 Schritte) und Arpeggiator mit Tap-Tempo, User-Pattern und MIDI-Sync

Vier simultane Effektprozessoren (TC Electronic / Klark Teknik) mit über 30 Algorithmen

26 Fader und direkter Echtzeitzugriff, LC-Display mit Encodern, Datenrad und 1024 Sound-Speicherplätzen

Fernsteuerung per USB, MIDI oder WiFi über PC, Mac, iPad oder kompatible Android-Geräte

Anschlüsse: CV-Pedal, Sustainpedal, servosymmetrische Line-Outs, Kopfhörer, MIDI In/Out/Thru, USB-B

Abmessungen: 822 × 257 × 103 mm

Gewicht: 9,04 kg

auch als DeepMind 6, DeepMind 6X und Desktop-Version erhältlich. Die X-Version unterscheidet sich nur durch das Juno-Style Bedien-Panel

Behringer DeepMind 12X: 799,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum DeepMind 12

ASM Hydrasynth Desktop

8 Stimmen

24 anschlagdynamische Pads

3 OSCs mit 219 Single Cycle-Wellenformen

WaveScan und Wavelist-Modus

Mixer inkl. Noise und Ringmodulator

2 Filter mit verschiedenen Filtermodellen

Modulationsmatrix

5 Hüllkurven

5 LFOs

Arpeggiator

CV/Gate Ein- und Ausgänge, Clock Ein- und Ausgang, USB MIDI, MIDI

ASM Hydrasynth Desktop: 929,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum ASM Hydrasynth

Modal Argon8 (X/M)

Wavetable Synth

8 Stimmen

61 Tasten Keyboard mit Aftertouch

120 Wavetables

28 statische Wavetable Prozessoren, 32 Wavetable Oszillatoren

3 Stereo Effekt-Prozessoren für Delay, Reverb, Flanger, Phaser und Chorus

Mod Matrix

Arpeggiator mit 32 Steps

Sequenzer mit 512 Steps

Modal Argon8X: 799,- €

Modal Argon8: 688,- €

Modal Argon8M: 569,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Modal Argon8

Modal Cobalt8 (X/M)

Virtuell-analoger Synth

61-Tasten Keyboard mit Aftertouch (37 Tasten Modal Cobalt8)

8-stimmig polyphon

24 Buttons

4-poliger Morphable Ladder Filter mit Cutoff-, Resonanz- und Morph-Reglern

zwei Oszillatorgruppen mit je 4 Oszillatoren

34 Algorithmen mit Sync, Ringmodulation, Wellenform-Morphing und mehr

Step-Sequenzer, Arpeggiator

3 DSP-Effekte

auch als Cobalt8 und Cobalt8M erhältlich

Modal Cobalt8X: 795,- €

Modal Cobalt8: 679,- €

Modal Cobalt8M: 569,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Modal Cobalt8M

AMAZONA.de-Testbericht zum Modal Cobalt8

Moog Messenger

Monophoner analoger Synthesizer mit 32 halbgewichteten, anschlagdynamischen Tasten und Aftertouch

Zwei Oszillatoren mit Wavefolder, überblendbaren Wellenformen (Dreieck, Sägezahn, Rechteck), FM, Hard Sync und Oktavwahlschalter

Suboszillator mit variabler Wellenform sowie Rauschgenerator

Multimode-Ladder-Filter (24/12 dB Tiefpass, Bandpass, Hochpass) mit Resonanzkompensation, Feedback und externem Eingang

Zwei LFOs – einer mit vier Wellenformen und mehreren Zielen, der zweite für Pitch-, Cutoff- und Amp-Modulation

Zwei ADSR-Hüllkurven mit Loop-Funktion für flexible Modulation

Arpeggiator/Sequenzer mit bis zu 64 Steps, speicherbar pro Preset

256 Speicherplätze für eigene Sounds

Pitch- und Modulationsrad für expressive Spielweise

Anschlüsse: Line-In/Out, Kopfhörer, Pedal (Sustain/Expression), CV/Gate, Clock I/O, MIDI In/Out, USB-C

Netzteil (12V DC) extern

Abmessungen: 585 × 322 × 97 mm

Gewicht: 4,95 kg

Moog Messenger: 777,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Moog Messenger

AKAI Professional MPC Key 37

Standalone MPC Synthesizer Keyboard mit 37 halbgewichteten, anschlagdynamischen Tasten und Aftertouch

16 anschlagsempfindliche RGB-Pads mit polyphonem Aftertouch und 8 Pad-Bänken

Über 1000 Preset-Sounds und 8 Plug-in-Instrumente mit mehr als 10 GB Content

Integrierte MPC-DAW mit MIDI- und Audio-Recording-Funktionen

Quad-Core-Prozessor mit 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher

7” Farb-Touchdisplay mit Multi-Touch- und Gestensteuerung

100 Multi-Effekt-Algorithmen und 4 Q-Link-Encoder für direkte Parametersteuerung

WLAN- und Bluetooth-fähig, 8 CV/Gate-Ausgänge sowie MIDI In/Out

Umfangreiche Anschlüsse: Line In/Out, Kopfhörer, 3 Pedal-/Fußschalter-Eingänge, USB (Typ A & B), SD-Kartenslot

inkl. Netzteil und MPC2 Desktop DAW

Abmessungen: 582 × 314 × 104 mm

Gewicht: 4,0 kg

AKAI Professional MPC Key 37: 769,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum AKAI Professional MPC Key 61

Soma Lyra-8

Analoger Drone-Synth

8 Stimmen

jede Stimme frei stimmbar

Dreieck, Rechteck, Wellenform-Mix, FM-Modulation

AD-Hüllkurve pro Stimme

Hyper LFO für Vibrato- und Delay-Modulationen

Mod Delay mit zwei Delay-Lines und LFO-Modulation

Drive-Stufe

External In

CV

viele verschiedene Versionen erhältlich

Soma Lyra-8 (verschiedene Versionen): 748,- € bis 759,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Soma Lyra-8

Waldorf STVC

String Synthesizer mit integriertem Vocoder

49 Tasten mit Anschlagdynamik (Velocity) und Aftertouch

Keyboard Transpose um ±24 Halbtöne

OLED-Display (128×64 Pixel) zur klaren Parameteranzeige

Bedienoberfläche mit 10 Potentiometern, 1 Encoder, 9 beleuchteten Tastern und 5 Schaltern

44 cm Schwanenhalsmikrofon mit LED für den Vocoder-Einsatz

Pitchbend- und Modulationsrad für expressive Steuerung

Anschlüsse: Line Out L/R (6,3 mm), XLR-Mikrofoneingang, Kopfhörer (3,5 mm), MIDI In/Out, USB 2.0

Pedalanschlüsse: Sustain (6,3 mm) und Expression/Ext. Signal (6,3 mm)

Edelstahl-Regler für langlebige, hochwertige Haptik

Waldorf STVC: 749,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Waldorf STVC

Sonicware ELZ_1 / ELZ_1 play Black

Kompakter Synthesizer mit integriertem Looper (Limited Edition)

17 Synth-Engines – darunter Low-Bit, FM, Granular und Physical Modeling

33 integrierte Effekte wie Overdrive, Reverb, Tape Echo und Phaser

4-Spur-Looper für Aufnahme, Wiedergabe und Overdubbing per Tastendruck

Eingebauter Drumcomputer „STK Drummer“ mit 5 Drumkits und 100 Rhythmus-Patterns

Anschlagdynamische 37-Tasten-Tastatur mit hochwertigen Stereolautsprechern in den Seitenwänden

512 Speicherplätze (128×4 Bänke) mit 256 Presets und 128-Step-Sequencer mit Micro-Timing

Einzigartige DNA-Explorer-Engine zur Wellenformerzeugung aus Audiodateien

USB-Audio und MIDI-Unterstützung, SD-Karten-Slot für Loops und Updates

Betrieb über 9V-Netzteil (inkl.) oder 6 AA-Batterien

Abmessungen 399×131×50 mm

Gewicht 1,12 kg

Sonicware ELZ_1 play Black Limited Edition: 729,- €

Sonicware ELZ_1: play: 699,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware ELZ_1

Yamaha MX61 V2

61 Tasten (auch mit 49 Tasten als Yamaha MX49 V2)

AWM2 Synthese basierend auf Motif XS

128 Stimmen

16-fach multitimbral

VCM-Effekte

Split/Layer

Arpeggiator

Audio-/MIDI-Playback

USB-Audio/MIDI-Interface

Yamaha MX61 V2 Black: 699,- €

Yamaha MX61 V2 Blue: 699,- €

Yamaha MX49 V2 Black: 569,- €

Yamaha MX49 V2 Blue: 569,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Yamaha MX61 V2

Korg RK-100S 2 Red/Black

Kompakter Umhänge-Synthesizer (Keytar) mit 37 anschlagdynamischen Minitasten

Zwei Ribbon-Controller für expressive Spielweise

MMT-Klangerzeugung mit bis zu 8-stimmiger Polyphonie (4 Stimmen im Vocoder-Modus)

Zwei Oszillatoren + Rauschgenerator, Multimode-Filter und 2-Band-EQ

16-Band-Vocoder und 17 Master-Effekte für vielseitige Klanggestaltung

200 Preset-Sounds, maximal 2 Timbres (Layer, Split oder Multi), 8 Favorite-Taster

Arpeggiator und umfangreiche Performance-Funktionen

Batterie- oder Netzbetrieb (6×AA, 9V Netzteil optional)

Anschlüsse: Mikrofon/Line-In (3,5 mm), Kopfhörer (6,3 mm), MIDI-Out, USB

Lackierter Holzkorpus in Rot/Transparent, LED-Display

Abmessungen: 838×72×263 mm

Gewicht: 3,15 kg

Inklusive Schultergurt und Softcase, auch in schwarz erhältlich

Korg RK-100S 2 Red: 699,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg RK-100S

Korg Kross 2-61

Synthesizer mit 61 Tasten und 120-stimmiger Polyphonie

896 Combinations, 58 Drum Kits sowie 256 GM2 Programme + 9 GM2 Drumkits

Integrierte Effekte, polyphoner Arpeggiator und Step Sequencer

16-Spur MIDI-Sequencer für bis zu 128 Songs

Eingebauter SD-Card Audio Recorder (16-Bit / 44.1–48 kHz WAV) mit Import-/Export-Funktion

Pitch- und Modulationsrad sowie LC-Display zur schnellen Bedienung

Stromversorgung über 6×AA-Batterien oder 9V-Netzteil (inklusive)

Anschlüsse: Line-Out (L/R), Line-In, Mikrofon-In, MIDI In/Out, USB, SD-Slot

Pedalanschlüsse: Damper, frei zuweisbares Pedal und Schalter

Abmessungen: 935 × 269 × 88 mm

Gewicht: 3,8 kg

Korg Kross 2-61: 666,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Kross 2

Korg Modwave

Digitaler Wavetable-Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Standard-Tasten

Polyphonie: 60 Stereo-Stimmen

Kaoss Physics mit X/Y-Touchsteuerung und modellierbarer Physik

Motion Sequencing 2.0, A/B Blend- und Layer-Funktion für komplexe Klangbewegungen

Zwei Wavetable-Oszillatoren plus Suboszillator/Rauschgenerator und 12 Filtertypen (u.a. MS-20, Polysix, Multi-Filter)

Flexibles Modulationssystem mit 4 Hüllkurven, 5 LFOs, 2 Mod-Prozessoren, 2 Notenskalierungen und mehrzeiligen Motion-Sequenzen

13 Morph-Typen, Arpeggiator und integrierte Effekte

4 GB User-Speicher, OLED-Display, Pitch-/Modulationsrad und 4 frei zuweisbare Mod-Regler

Editor-/Librarian-Software für macOS & Windows zur Soundverwaltung

Anschlüsse: Line-Out (2×6,3 mm), Kopfhörer-Out, MIDI In/Out, USB, Dämpferpedal, Netzteilanschluss

Abmessungen: 565 × 92 × 338 mm

Gewicht: 2,9 kg

Korg Modwave MKII: 666,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Modwave MKII

ASM Hydrasynth Explorer

Digitaler Wavemorphing-Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Medium-Size-Tasten und Aftertouch

8-stimmig, monotimbral mit vollpolyphonem Aftertouch

Arpeggiator mit Ratchet, Chance, Gate-Time, Swing und 8 Modi

Drei Oszillatoren mit 219 Single-Cycle-Wellenformen, WaveScan-Modulation und Wavelist-Modus zum Überblenden von bis zu 8 Wavetables

Zwei Filter (seriell oder parallel): Filter 1 mit 11 Modellen (u.a. Ladder, HP, LP, Vocal), Filter 2 im SEM-Stil mit durchgehendem Sweep von Tief- bis Hochpass

Umfangreiche Modulationsmatrix mit 32 Routen, 5 DAHDSR-Hüllkurven und 5 vielseitigen LFOs

Pre- und Post-Effekte für flexible Klangbearbeitung

5 Patch-Bänke à 128 Speicherplätze plus 256 Werkspatches

CV/Gate-kompatibel, mit Clock In/Out, USB (MIDI In/Out), MIDI In/Out/Thru und Patch-Manager-Plugin für PC/Mac

8 hochauflösende Encoder mit LED-Ringen und OLED-Displays für präzise Steuerung

Batteriebetrieb (8 × AA) möglich

Abmessungen: 554 × 247 × 58 mm

Gewicht: 3,46 kg

ASM Hydrasynth Explorer: 611,- €

AMAZONA.de-Test zum ASM Hydrasynth Explorer

Roland JD-Xi

Crossover Synthesizer mit analoger, digitaler und Drum-Klangerzeugung in einem kompakten Keyboard

37 anschlagdynamische Mini-Keys für expressives Spiel

Analoge Synth-Sektion für authentische Leads und Bässe

Zwei digitale Synth-Sektionen mit SuperNATURAL-Soundengine und 128-stimmiger Polyphonie

Drumsektion mit PCM-Kits und 4-Spur-Pattern-Sequenzer

Integrierter Vocoder und AutoPitch-Funktion mit beiliegendem Schwanenhalsmikrofon

Vier gleichzeitig nutzbare Effekte: Effekt 1/2, Delay, Reverb

Arpeggiator, Pitchbend- und Modulationsrad sowie direkter Zugriff auf viele Parameter

LCD-Display für klare Übersicht und einfache Bedienung

Anschlüsse: Kopfhörer, Line-Out (L/Mono, R), Line/Gitarren-In, MIDI In/Out, USB (Audio/MIDI), XLR-Mic-In, Netzteilanschluss

Abmessungen: 575 × 245 × 85 mm

Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang: Netzteil & Schwanenhalsmikrofon

Roland JD-Xi: 599,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Roland JD-Xi

Arturia MiniFreak / MiniFreak Vocoder

Algorithmic Synthesizer

limitierte Sonderauflage als weißer Arturia MiniFreak Vocoder inklusive Schwanenhalsmikrofon

37 anschlagdynamische Slim-Tasten mit Aftertouch und 6-stimmiger Polyphonie

Zwei digitale Sound-Engines pro Stimme mit 31 Oszillator-Modi (u.a. Superwave, Wavetable, Karplus-Strong, Noise)

Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten inklusive FM, Ringmodulation und Engine-Interaktion

Pro Stimme: ADSR- und Multisegment-Hüllkurve/LFO, zwei LFOs, analoges Multimode-Filter (Tief-, Band-, Hochpass)

Modulationsmatrix mit 7 Quellen und 13 Zielen

3 Effekt-Slots (Insert oder Send) mit 13 Effekt-Typen

Performance-Arpeggiator mit Ratcheting und Random-Funktionen, Step-Sequencer mit 64 Steps

16-Band-Vocoder mit abnehmbarem Schwanenhalsmikrofon (30 cm)

Intuitive Bedienung über OLED-Display, 40 Regler/Encoder/Taster

512 Presets (256 Factory + 256 User) und MiniFreak V Software-Download inklusive

Anschlüsse: Stereo Line-Out, Line-In, Kopfhörer, Sustain-Pedal, Clock I/O, Reset-Out, MIDI In/Out/Thru, USB-B

Abmessungen: 578 × 231 × 55 mm

Gewicht: 3,28 kg

Lieferumfang: Netzteil, USB-Kabel, Mikrofonstativ/Mikrofon (nur MiniFreak Vocoder), Quickstart-Guide, Registrierungskarte

Arturia MiniFreak Vocoder: 599,- €

Arturia MiniFreak: 524,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Arturia MiniFreak Vocoder

Behringer Wave

8-stimmiger Hybrid-Synthesizer mit 49 anschlagdynamischen Full-Size-Tasten und Aftertouch

Zwei Wavetable-Generatoren pro Stimme, umschaltbar zwischen 8-Bit und 16-Bit

30 Wavetables mit je 64 Wellenformen sowie Speicher für 64 User-Wavetables, 32 Transienten und 200 Preset-Sounds

Analoger Signalweg mit Tiefpassfilter (mit Resonanz) und analogem VCA pro Stimme

Modulationssektion: 2 ADSR-Hüllkurven, 1 AD-Hüllkurve und 1 LFO mit 4 Wellenformen

Dual-Arpeggiator und polyphoner Sequencer für flexible Performance-Möglichkeiten

22 Direktregler, LCD-Display, Data-Encoder, Ziffernblock und OLED-Wellenformanzeige

Pitch- und Modulationsrad sowie Oktavwahlschalter

Anschlüsse: 2 Main-Outs, Kopfhörer-Out, 8 Einzelausgänge, Expression-/Sustain-Pedal, CV/Gate I/O, Sync I/O, MIDI In/Out/Thru, USB-B

Lieferumfang: Netzkabel

Behringer Wave: 599,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Wave

Korg Wavestate MKII

Digitaler Synthesizer mit Wave Sequencing 2.0-Klangerzeugung

37 anschlagdynamische Standard-Tasten mit Release Velocity

Polyphonie: 96 Stereo-Stimmen

Bis zu 4 Lanes gleichzeitig spielbar, jede mit eigenen Effekten und Modulationen

Vektor-Joystick zum Morphen zwischen den aktiven Lanes

261 Performances, 799 Programme und 1.042 Wavesequenzen ab Werk

4 GB User-Speicher für eigene Samples

Vielfältige Filtermodelle, darunter MS-20 und Polysix

Bis zu 14 Effekte parallel nutzbar sowie 4-fach Layer-Struktur mit individuellen Arpeggiatoren

Set List Modus und Smooth Sound Transition für nahtlose Live-Übergänge

Anschlüsse: Line-Out (2×6,3 mm), Kopfhörer, MIDI In/Out, Damper-Pedal, USB-B

Abmessungen: 565 × 92 × 338 mm

Gewicht: 2,9 kg

Netzteil (12 V DC, 2.5 A) im Lieferumfang

Korg Wavestate MKII: 599,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Wavestate MKII

Roland GAIA 2

Digitaler Synthesizer mit 37-Tasten-Keyboard und maximal 22-stimmiger Polyphonie

Drei Oszillatoren pro Stimme: 1× Wavetable-Oszillator mit 63 Wavetables und Phasenmodulation, 2× klassische Oszillatoren (Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck, Super-Saw, Rauschen) mit Ring- und Kreuzmodulation sowie Sync

Multimode-Filter (Tief-, Band-, Hochpass) mit Resonanz, Filter-Drive und wählbarer Flankensteilheit (−12/−18/−24 dB)

ADSR-Hüllkurven für Filter und Verstärker sowie zuweisbare AD-Hüllkurve für Oszillator-Modulation

Zwei LFOs mit 5 Wellenformen, Step-LFO, Tempo-Sync und bis zu 4 Modulationszielen pro LFO

Effektsektion mit 53 Multieffekten, Hall, Chorus, Delay, Master-Kompressor, Arpeggiator und 64-Step-Sequencer

Motional Pad mit Aufnahmefunktion zur Steuerung von Klangparametern

256 Werkspresets und 512 User-Presets, inkl. SH-101 Model Expansion (weitere über Roland Cloud verfügbar)

OLED-Display, Pitch- und Modulationsrad, direkter Download über optionalen Roland WC-1 Wireless Adapter

Anschlüsse: USB-A, USB-C, USB-Audio/MIDI (AIRA Link), Line-Out (2×6,3 mm), Kopfhörer, Pedal, MIDI In/Out

Abmessungen: 655 × 336 × 92 mm

Gewicht: 4,4 kg

Netzteil (PSB-5U) inklusive

Roland GAIA 2: 598,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Roland GAIA 2

Korg Minilogue XD

Hybrider Synthesizer mit 4-stimmiger Polyphonie und 37 anschlagdynamischen Slim-Tasten

Zwei analoge VCOs plus digitaler Multi-Engine-Oszillator (Noise, FM, User-Wavetables) pro Stimme

2-Pol-Filter mit Drive-Schaltung, VCA, LFO und 2 Hüllkurven

Oszillator-Sync und Ringmodulation für vielseitige Klanggestaltung

Digitale Effektsektion mit Modulationseffekten, Delay und Reverb

500 Speicherplätze (200 Presets + 300 User)

4 Voice-Modi: Poly, Unison, Chord und Arp/Latch

Joystick für Pitchbend und Modulation, Micro-Tuning mit 23 Preset- und 6 User-Skalen

16-Step-Sequencer mit Motion-Sequencing und OLED-Display mit Oszilloskop-Funktion

44 Bedienelemente, Aluminium-Panel und Rückwand aus echtem Holz

Anschlüsse: Stereo Line-Out, Kopfhörer, Sustain-Pedal, Sync In/Out, 2× CV In, MIDI In/Out, USB-B

Abmessungen: 500 × 300 × 85 mm

Gewicht: 2,8 kg

Netzteil (DC 9V KA350) im Lieferumfang

Korg Minilogue XD: 569,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Minilogue XD

Korg microKORG 2

Kompakter Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Mini-Tasten

Analog Modeling Synthese-System mit bis zu 8-stimmiger Polyphonie (4 Stimmen im Dual-Modus)

Zwei Timbres im Dual-Modus kombinierbar

256 Programme (4 Bänke × 8 Kategorien × 8 Programme)

Arpeggiator mit 10 Typen und Step-Arpeggiator-Funktion

Effekte: Modulation, Delay, Reverb und Equalizer

Vocal-Prozessor: Vocoder (8 Stimmen), Hard Tune (4), Harmonizer (4), Hard Tune & Harmonizer (2)

Pitch- und Modulationsrad sowie LC-Display für intuitive Bedienung

Anschlüsse: Line-Out (2×6,3 mm), Mikrofon-In (6,3 mm & 3,5 mm), AUX-In (3,5 mm), Kopfhörer (6,3 mm), Pedal (6,3 mm), MIDI In/Out, USB-C

Stromversorgung: externes Netzteil (DC 9 V, inkl.) oder 6×AA-Batterien (optional)

Abmessungen: 542 × 238 × 65 mm

Gewicht: 2,1 kg

Lieferumfang: Schwanenhals-Kondensatormikrofon und Netzteil

Korg microKORG 2: 568,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg microKORG 2

Korg opsix MKII

FM-Synthesizer mit 37 anschlagdynamischen Tasten

6 Operatoren und 6 Klangmodi: FM, Ring Mod, Filter, Filter FM, Wave Folder, Effect

64-stimmige Polyphonie für komplexe Klangtexturen

Modulationssektion mit 3 ADSR-Hüllkurven und 3 LFOs

Arpeggiator und 6-fach polyphoner Step-Sequencer mit 16 Schritten

Motion Sequencing zur Automation von bis zu 6 Klangparametern

3 Effektblöcke mit je 30 Effekttypen für flexible Klangveredelung

Bis zu 500 Sounds speicherbar (250 Werkpresets, 64 Favoritenplätze)

OLED-Display, Pitch- und Modulationsrad für präzise Steuerung

Anschlüsse: Line-Out (2×6,3 mm symmetrisch), Kopfhörer, Sustain-Pedal, MIDI In/Out, USB

Abmessungen: 565 × 90 × 338 mm

Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang: externes Netzteil

Korg opsix MKII: 568,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg opsix

Behringer Poly-D

Vierstimmig paraphoner Analogsynthesizer mit 37 anschlagdynamischen Full-Size-Tasten

Vierstimmiger Aufbau mit wählbarem Poly- (Paraphon-), Mono- und Unisono-Modus

Vier analoge VCOs mit Dreieck-, Sägezahn- und Pulswellenformen sowie Rauschgenerator (weiß/rosa)

24 dB Ladder-Filter mit Resonanz und umschaltbarer Tiefpass-/Hochpass-Charakteristik

Analoger LFO (Rechteck/Dreieck) und zwei ADS-Hüllkurven für VCF und VCA

Analoger BBD-Stereo-Chorus und integrierter Verzerrer mit Klangregelung

32-Step-Sequencer und Arpeggiator für kreative Performance

Verstellbares Bedienfeld mit 84 Bedienelementen für direkten Zugriff

Pitch- und Modulationsrad für ausdrucksstarkes Spiel

Anschlüsse: symm. Stereo-Out, Kopfhörer, Audio-In, CV/Gate I/O (Pitch, Filter, Loudness, Velocity, Aftertouch, Modulation, V-Trigger), Sync In/Out, MIDI In/Out/Thru, USB-B

Abmessungen: 647 × 89 × 360 mm

Stromversorgung: externes Netzteil (12 V DC, inkl.)

Behringer Poly-D:568,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Poly-D

Korg MS-20 mini

Monophoner Analog-Synthesizer mit 37 Mini-Tasten

Reproduktion der originalen Analogschaltung für authentischen Vintage-Sound

Klassische Struktur: 2 VCO, 2 VCA, 2 VCF, 2 EG und 1 LFO

Selbstoszillierende Hoch- und Tiefpassfilter mit integrierter Distortion-Schaltung

Externer Signalprozessor (ESP) zur Bearbeitung externer Audiosignale

Flexibles Patching-System für modulare Klanggestaltung

Anschlüsse: Line-Out (3,5 mm), Kopfhörerausgang (3,5 mm), MIDI-In, USB

Abmessungen: 493 × 257 × 208 mm

Gewicht: 4,8 kg

Lieferumfang: Netzteil und 10 Patchkabel

Korg MS-20 mini: 555,-€

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg MS-20 mini

Arturia MiniBrute 2 (Noir)

Analoger semi-modularer Synthesizer – Noir Limited Edition

Kombination aus klassischem und modularem Synthesizer-Konzept

25 anschlagdynamische Tasten mit Aftertouch

Brute-Oszillator mit linearer FM und Hardsync

Steiner-Parker-Filter für charakteristischen analogen Klang

Zusätzliche Loop-Hüllkurve und zwei frei zuweisbare LFOs

Integrierter Step-Sequencer und Arpeggiator für kreative Performances

48-Punkt-Patchbay für modulare Signalverbindungen

Pitch- und Modulationsrad für ausdrucksstarkes Spiel

Anschlüsse: Line-Out (6,3 mm), Kopfhörer (3,5 mm), MIDI In/Out, USB, Netzteilanschluss

Abmessungen: 484 × 336 × 58 mm

Gewicht: 4,82 kg

Lieferumfang: 8 Patchkabel, externes Netzteil und „Cook Book“

Arturia MiniBrute 2 Noir: 489,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Arturia MiniBrute 2

Korg Minilogue

Analoger Synthesizer mit 4-stimmiger Polyphonie und 37 anschlagdynamischen Slim-Tasten

Vollständig programmierbar mit 100 Presets und 100 User-Sounds

Flexibel konfigurierbare Stimmenstruktur über Voice-Mode-Funktion

Polyphoner 16-Step-Sequencer mit Automatisierung und Motion-Sequencing

OLED-Display mit Oszilloskop-Funktion zur visuellen Wellenformanzeige

41 Bedienelemente für direkten Zugriff auf alle wichtigen Parameter

Robustes Aluminium-Bedienfeld, gummierte Regler und Rückwand aus echtem Holz

Audio-Sync für Kompatibilität mit SQ-1, Volca, Electribe u.a.

Anschlüsse: Line-In/Out (6,3 mm), Kopfhörer (6,3 mm), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out, USB

Abmessungen: 500 × 300 × 85 mm

Gewicht: 2,8 kg

Lieferumfang: Netzteil (DC 9V KA350)

Korg Minilogue: 475,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Minilogue

Korg microKorg XL+

Synthesizer/Vocoder mit kompaktem „Natural-Touch“-Keyboard und 37 anschlagdynamischen Mini-Tasten

8-stimmige Polyphonie mit Multi-Modeling-Technologie (MMT) für vielseitige Klangerzeugung

16-Band-Vocoder für kreative Stimmverarbeitung, Schwanenhals-Mikrofon im Lieferumfang

128 Preset-Sounds und 17 integrierte KAOSS-Effekte

Arpeggiator und LCD-Anzeige für intuitive Steuerung

Eingänge: 2× Audio-In (umschaltbar Line/MIC, rückseitig)

Ausgänge: L/Mono, R und Kopfhörer

MIDI In/Out und USB-Anschluss für Computer-Integration

Stromversorgung: Batteriebetrieb oder Netzteil (inklusive)

Abmessungen: 556 × 231 × 73 mm

Gewicht: 2 kg

Korg microKorg XL+: 467,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg microKorg XL+

Behringer Odyssey

Analoger Synthesizer mit 37 Full-Size-Tasten – monophon oder duophon spielbar

Zwei VCOs mit Sägezahn- und Rechteckwellenformen, VCO-Sync und Pulsweitenmodulation

Rauschgenerator und Ringmodulator für erweiterte Klanggestaltung

Tiefpassfilter mit Resonanz und drei wählbaren Filterschaltungen, zusätzlich regelbarer Hochpassfilter

Zuschaltbarer Overdrive für warme bis aggressive Klangfarben

Hüllkurven: 1× AR und 1× ADSR – VCO1 kann als LFO verwendet werden

Digitale Effektsektion, 32-Step-Sequencer und Arpeggiator integriert

Bedienelemente: Oktave +/–, Pitchbend- und Modulationsrad

Anschlüsse: CV/Gate/Trigger In & Out (3,5 mm), Audio-Out (XLR & 6,3 mm), Audio-In, Kopfhörer, Fußschalter-/Pedalanschluss, USB, MIDI In/Out

Abmessungen: 133 × 589 × 409 mm

Gewicht: 8,1 kg

Stromversorgung: externes 9V-DC-Netzteil

Behringer Odyssey: 464,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Odyssey

PWM Malevolent

Monophoner Synthesizer mit vollständig analogem Aufbau und semi-modularer Struktur

32 anschlagdynamische Minitasten und Multifunktions-Joystick für flexible Performance

Zwei VCOs mit Grob-/Feinstimmung, Waveshaper/PWM, zwei FM-Eingängen und drei gleichzeitig aktivierbaren Wellenformen (Sägezahn, Dreieck, Puls)

Rauschgenerator und Aux-Eingang für externe Signale

12 dB Sallen-Key-Multimode-Filter (Tief-, Band-, Hochpass) mit Cutoff-, Resonanz- und zwei FM-Eingängen

Zwei ADSR-Hüllkurven (vorbelegt auf VCF und VCA) und VCA mit Overdrive und zwei regelbaren CV-Eingängen

LFO mit Dreieck- und Rechteckwellenformen

38 Patchbuchsen (3,5 mm) für erweitertes Sounddesign und Integration in modulare Setups

Arpeggiator mit 6 Modi, synchronisierbar zu analoger Clock, MIDI oder USB-MIDI

Kann als USB-MIDI zu CV/Gate-Konverter verwendet werden

Anschlüsse: Line-Out, Kopfhörer, MIDI In/Out, USB-C, Clock In/Out

Abmessungen: 490 × 250 × 80 mm

Gewicht: 2,61 kg

Lieferumfang: Netzteil (9V DC), USB-C-Kabel, 5 Patchkabel, Kurzanleitung

PWM Malevolent: 459,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum PWM Malevolent

Korg microKorg S

Analog Modeling Synthesis System mit 37 anschlagdynamischen Mini-Tasten

Zwei Oszillatoren plus Noise-Generator für vielseitige Klangerzeugung

8-Band-Vocoder inklusive Schwanenhalsmikrofon

4-stimmige Polyphonie

256 Programme (192 Presets + 64 User-Sounds)

Integriertes 2+1-Lautsprechersystem für vollen Klang ohne externe Verstärkung

Effekte: 3 Modulationstypen, 3 Delay-Typen, Equalizer

Arpeggiator mit 6 Spieltypen

Anschlüsse: Audio-Eingang, Stereoausgang, MIDI In/Out/Thru

Betrieb über Netzteil (inkl.) oder 6×AA-Batterien

Abmessungen: 524 × 232 × 70 mm

Gewicht: 2,5 kg

Korg microKorg S: 458,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg microKorg S

Novation Bass Station II / Swifty Edition

Analoger Mono-Synthesizer – auch limitierter „Swifty“-Edition mit 60 neuen Artist-Patches erhältlich

25 anschlagempfindliche Tasten mit zuweisbarem Aftertouch

Zwei analoge Filter (Acid & Classic) für vielseitige Klangcharaktere

Zwei Oszillatoren plus Sub-Oszillator für druckvolle Sounds

Flexible Modulation mit 2 Hüllkurven und 2 LFOs

64 Presets und 64 User-Speicherplätze, inklusive Patch-Dump-Funktion

Pattern-basierter Step-Sequencer und Arpeggiator integriert

Analoge Effektsektion für zusätzliche Klangveredelung

Stromversorgung über USB oder Netzteil (beides inklusive)

Anschlüsse: Line In/Out (6,3 mm), Kopfhörer, Sustain-Pedal, MIDI In/Out, USB

Abmessungen: 455 × 270 × 83 mm

Gewicht: 2,48 kg

Novation Bass Station II: 431,- €

Novation Bass Station II Swifty Edition (limitiert): 449,- €

AMAZONA.de-Testbericht zur Novation Bass Station 2, analoger Synthesizer

Behringer MonoPoly

Vierstimmiger (paraphoner) Analogsynthesizer mit 37 anschlagdynamischen Full-Size-Tasten

Vier Oszillatoren mit Dreieck-, Sägezahn- und Pulswellenformen (inkl. Pulsweitenmodulation), Oktavwahlschalter, Feinstimmung und Lautstärkeregelung

Spielmodi: monophon, unisono (mit Chord Memory) und polyphon (paraphon)

Oszillator-Synchronisation und Crossmodulation mit regelbarer Intensität

Rauschgenerator und Tiefpassfilter mit Resonanz und einstellbarem Keyboard-Tracking

Zwei ADSR-Hüllkurven für VCF und VCA

Zwei LFOs:

– LFO 1 mit 4 Wellenformen (Dreieck, Rechteck, steigender/fallender Sägezahn) und Modulationsrad-Intensität

– LFO 2 mit Dreieckwelle für Pulsweitenmodulation

Arpeggiator sowie Pitch- und Modulationsrad

Verstellbares Bedienfeld für ergonomisches Spielen und Editieren

Anschlüsse: Line-Out, Kopfhörer, CV/Trigger In/Out, CV-In für VCO FM & VCF Cutoff, Fußschalter (Portamento), Arpeggiator-Sync-In, MIDI In/Out/Thru, USB-B

Abmessungen: 648 × 361 × 90 mm Gewicht: 10,3 kg Stromversorgung: externes Netzteil (12 V DC, inkl.)

Behringer MonoPoly: 419,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer MonoPoly

Behringer Vocoder VC340

Vocoder und String-Ensemble-Synthesizer mit 37 halbgewichteten, anschlagdynamischen Tasten

Kombinierte „Human Voice“ (Male/Female)- und „Strings“-Sektionen für klassische Chor- und Streicherklänge

Analoger Vocoder mit regelbarem Tonbereich und charakteristischem Vintage-Sound

BBD-Chorus für dichte Ensemble-Effekte und Vibrato-LFO für lebendige Modulation

Pitch-Shift-Fader für flexible Klangsteuerung

Robustes Metallgehäuse mit eleganten Holzseitenteilen

Anschlüsse: Stereo/Mono-Audio-Out, Kopfhörer, Mikrofon (XLR/6,3 mm), externer Audio-In, Hold- & Pitch-Eingang, MIDI In/Out/Thru, USB-B

Abmessungen: 103 × 649 × 257 mm

Gewicht: 6,6 kg

Behringer Vocoder VC340: 399,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Vocoder VC340

Vergleichstest Behringer VC340 mit Roland VP-330

SOMA Lyra-4

Analoger Drone-Synthesizer mit 4 frei stimmbaren Stimmen/Oszillatoren

Pro Stimmenpaar Mischung aus Dreieck- und Rechteckwellenform sowie FM-Modulation einstellbar

AD-Hüllkurve pro Stimme mit wählbarer schneller oder langsamer Reaktionszeit

Hyper-LFO für Vibrato- und Delay-Modulationen

Schaltbarer Feedback-Weg für intensivere Klangtexturen

Mod-Delay mit LFO-gesteuerter Modulation und Drive-Stufe mit Wet/Dry-Regler

Spielbar über 2 Metallkontakte pro Stimme für experimentelle Performance

Anschlüsse: Audio-Out (6,3 mm), Kopfhörer (3,5 mm), CV Delay (6,3 mm), CV Voices (6,3 mm)

Abmessungen: 240 × 200 × 60 mm

Gewicht: 1,2 kg

Farbe: Weiß/Schwarz

Stromversorgung: externes Netzteil (12 V DC, inkl.)

SOMA Lyra-4 White/Black: 399,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum SOMA Lyra-4

Novation MiniNova

Synthesizer mit Klangerzeugung aus dem UltraNova-System und 37 anschlagdynamischen Tasten

Bis zu 18-stimmige Polyphonie, mono-timbral aufgebaut

256 Presets, erweiterbar auf 512 speicherbare Patches

5 Effekte pro Patch sowie VocalTune- und 12-Band-Vocoder-Effekte

Arpeggiator mit 33 Pattern und integrierter Chord-Funktion

LC-Display, Patch-Select-Regler, Pitch- und Modulationsrad für intuitive Bedienung

Anschlüsse: Audio-In (6,3 mm), Line-Out (L/R, 6,3 mm), Kopfhörer, XLR-Mic-In (für dynamische Mikrofone), MIDI In/Out, USB

Abmessungen: 560 × 75 × 250 mm Gewicht: 2,52 kg

Lieferumfang: Schwanenhals-Mikrofon und Xcite+ Software-Bundle

Novation MiniNova: 395,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Novation MiniNova

Behringer MS-5

Monophoner Analogsynthesizer mit 37 anschlagdynamischen Full-Size-Tasten

Authentische Reproduktion der originalen SH-5-Schaltung mit sorgfältig abgestimmten Transistoren und JFETs

Zwei analoge Oszillatoren mit 4 Wellenformen (Sägezahn, Dreieck, Rechteck, Puls mit PWM)

Multimode-Diodenfilter (Tiefpass, Bandpass, Hochpass mit Resonanz) plus zusätzlich mischbares Bandpassfilter

Zwei Hüllkurven und Ringmodulator mit LFO-Steuerung und externem Eingang

Rauschgenerator mit pink und white noise sowie Sample & Hold mit regelbarer Delay-Zeit

71 Bedienelemente für direkten Zugriff auf alle Parameter und klappbares Bedienfeld

Pitch-Bend-Controller für ausdrucksstarkes Spiel

Stromversorgung über externes Netzteil

Anschlüsse: Keyboard CV/Gate In & Out (3,5 mm), Audio-In, Trigger-In, 2× Line-Out (L/R), 4 Expression-Controller-Eingänge (VCF/VCO), MIDI In/Out/Thru, USB, Kopfhörer-Out (6,3 mm)

Abmessungen: 648 × 361 × 90 mm

Gewicht: 10,3 kg

Behringer MS-5: 395,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer MS-5

Yamaha Reface CS

Kompakter Synthesizer mit AN-Klangerzeugung (Analog Physical Modeling)

37 HQ Mini-Action-Tasten mit umschaltbarer 8-stimmiger Poly- oder Monophonie

Fünf Oszillator-Typen: Multi-Saw, Pulse, Osc, Sync, Ring Mod, Frequency Mod

Vier Effekte: Distortion, VCM Chorus/Flanger, VCM Phaser und Delay

Phrase Looper für kreative Performance und Live-Aufnahmen

Schieberegler – teils stufenlos, teils gerastert – für präzise Kontrolle

Anschlüsse: 2× Line-Out (6,3 mm), Aux-In (3,5 mm), Kopfhörer (3,5 mm), Fußpedal, MIDI In/Out (Mini-DIN), USB, Netzteilanschluss

Zwei integrierte Lautsprecher für direkten Sound ohne externes Equipment

Stromversorgung: über Netzteil (inkl.) oder Batterien (optional)

Abmessungen: 530 × 60 × 175 mm

Gewicht: 1,9 kg

Lieferumfang: Netzteil, MIDI-Breakout-Kabel, Bedienungsanleitung

Yamaha Reface CS: 385,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Yamaha Reface CS, VA-Synthesizer

Arturia MicroFreak Vocoder Edition

Hybrid Synthesizer mit Schwanenhals-Elektretmikrofon (Limited Edition)

Kompaktes Performance-Instrument für experimentelle Klanggestaltung und kreative Texturen

Touch-Keyboard mit 25 Tasten, anschlagsdynamisch und mit polyphonem Aftertouch

Digitaler Oszillator mit vielseitigen Syntheseverfahren: Karplus-Strong, Harmonic OSC, Superwave, Texturer

Analoger State-Variable-Filter (−12 dB/Okt.) mit Tiefpass-, Bandpass- und Hochpass-Charakteristik

LFO mit 6 Schwingungsformen und 2 Hüllkurven-Generatoren

Modulationsmatrix mit 5 Quellen und 7 Zielen für flexible Klangverbindungen

Arpeggiator und Step-Sequencer mit 4 Automationsspuren und Zufallsparametern

Paraphonic-Modus, OLED-Display und intuitive Bedienoberfläche

Anschlüsse: Line-Out (6,3 mm), CV/Gate/Pressure-Out (3,5 mm), Clock In/Out, MIDI In/Out (3,5 mm TRS), USB

Abmessungen: 311 × 233 × 55 mm

Gewicht: 1,02 kg

Lieferumfang: Schwanenhalsmikrofon und Netzteil (12 V DC)

Arturia MicroFreak Vocoder Edition: 369,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Arturia MicroFreak Vocoder Edition Synthesizer

ESI XSynth

Virtuell-analoger subtraktiver Synthesizer mit 25 anschlagdynamischen Tasten und polyphonem Aftertouch

10-stimmige Polyphonie für vielseitige Klanggestaltung

Drei Oszillatoren, drei LFOs und drei AHDSR-Hüllkurven

16 Modulationsmatrix-Slots für flexible Routing-Möglichkeiten

Drei Effekt-Slots plus EQ zur Klangveredelung

Arpeggiator, Glide, Octave-Shift und Hold-Funktion integriert

512 Sounds (4 Bänke à 128 Presets)

Druckempfindliche Pitch- und Modulationstaster

24-Bit / 96 kHz Audioqualität

Anschlüsse: AUX-In, Line-Out, Kopfhörer, MIDI In/Out (3,5 mm TRS), USB-C

Abmessungen: 387 × 136 × 27 mm

Gewicht: 654 g

Lieferumfang: Bitwig 8-Track, Wavelab LE, Cubasis LE und Xsynth Editor

ESI XSynth: 365,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum ESI XSynth

Yamaha Reface DX

Kompakter Synthesizer mit FM-Klangerzeugung (Frequency Modulation)

37 HQ Mini-Action-Tasten mit umschaltbarer 8-stimmiger Polyphonie oder Monophon-Modus

Vier Operatoren mit Feedback und 12 FM-Algorithmen

32 Speicherplätze für eigene Voices

7 Effekte, davon 2 parallel nutzbar, zur Klangveredelung

Phrase Looper, LCD-Display und Touch-Slider/-Schalter für intuitive Steuerung

Anschlüsse: 2× Line-Out (6,3 mm), Aux-In (3,5 mm), Kopfhörer (3,5 mm), Fußpedal, MIDI In/Out (Mini-DIN), USB, Netzteilanschluss

Zwei integrierte Lautsprecher für direkten Sound ohne externes Equipment

Stromversorgung: über Netzteil (inkl.) oder Batterien (optional)

Abmessungen: 530 × 60 × 175 mm

Gewicht: 1,9 kg

Lieferumfang: Netzteil, MIDI-Breakout-Kabel, Bedienungsanleitung

Yamaha Reface DX: 360,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Yamaha Reface DX, FM-Synthesizer

Korg Monologue

Analoger Synthesizer mit 25-Tasten-Keyboard und 1-stimmiger Klangerzeugung

Monophoner 16-Step-Sequencer mit Notenaufnahme und Automatisierung von bis zu 4 Parametern

100 Speicherplätze (80 Presets + 20 User-Programme)

Display mit Anzeige für Presets, Sequenzen und Wellenformen

USB- und MIDI-In/Out-Anschlüsse zur Einbindung in Studio- und Live-Setups

Sync In/Out (3,5 mm) zur Takt-Synchronisation mit anderen Geräten

Anschlüsse: Line-In (6,3 mm), Line-Out (6,3 mm), Kopfhörer (6,3 mm)

Stromversorgung über 6×AA-Batterien oder externes Netzteil (optional)

Korg Monologue: 299,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Monologue

Arturia MicroFreak

Hybrid Synthesizer mit 25 anschlagdynamischen Touch-Tasten und polyphonem Aftertouch

Digitaler Oszillator mit vielseitigen Syntheseverfahren: Karplus-Strong, Harmonic OSC, Superwave und Texturer

Analoger State-Variable-Filter (−12 dB/Okt.) mit umschaltbarer Tiefpass-, Bandpass- und Hochpass-Charakteristik

LFO mit 6 Schwingungsformen und 2 Hüllkurvengeneratoren

Modulationsmatrix mit 5 Quellen und 7 Zielen für flexible Klanggestaltung

Arpeggiator und Step-Sequencer mit 4 Automationsspuren und Zufallsparametern

Paraphonic-Modus und OLED-Display für intuitive Kontrolle

Anschlüsse: Mono-Line-Out (6,3 mm symmetrisch), CV/Gate/Pressure-Out, Clock In/Out, MIDI In/Out (3,5 mm TRS), USB

Abmessungen: 311 × 233 × 55 mm

Gewicht: 1,02 kg

Stromversorgung: 12 V DC Netzteil (inklusive)

Arturia MicroFreak: 299,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Arturia MicroFreak

Sonicware LIVEN Evoke

27-Tasten Ambient-Synthesizer mit 4-Spur-Struktur für cineastische und elektroakustische Klanggestaltung

Acoustronic Flux Oscillator – akustisch inspirierte Synthese mit rückwärtsmodulierten Klangverläufen

Grain FX – granularer Effekt mit synchronisierbarem Time-Stretching und Harmonisierung

10 Reverb-Typen für dichte, atmosphärische Klangräume

16 Chord-Modi für einfache Akkordspielweise mit nur einer Taste

All-in-One-Sequencer für gleichzeitige Aufnahme von Performance und Parameterbewegungen

Sync- und MIDI-fähig für Integration in Studio- oder Live-Setups

Integrierter Lautsprecher und Batteriebetrieb für mobile Nutzung

Stromversorgung: 9V-DC-Netzteil oder 6×AA-Batterien (optional)

Abmessungen: 297 × 48 × 176 mm

Gewicht: 790 g

Sonicware LIVEN Evoke: 279,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Evoke

Sonicware LIVEN Texture Lab

Granular-Synthesizer und Granular-Effekt-Prozessor – nutzbar als eigenständiger Synth oder Effektgerät

Weitreichende Steuerung der Grain-Parameter über dedizierte Potis für präzise Klanggestaltung

Bis zu 32 Samples speicherbar, Import/Export via MIDI

Sampler-Funktion integriert für direktes Aufnehmen und Bearbeiten von Sounds

Zwei LFOs mit verschiedenen Wellenformen, auch auf Grain-Parameter anwendbar

Filtersektion: Tiefpass, Hochpass und Bandpass

128-Step-Sequencer (3-stimmig polyphon) mit 16 Pattern-Presets und 128 Speicherplätzen

Unterstützt Pattern-Chain-Playback und Looping-Chain-Playback

Shimmer-Reverb mit wählbaren Hallräumen für atmosphärische Effekte

Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out, Line In/Out, Kopfhörer

Integrierter Lautsprecher, Batterie- oder Netzteilbetrieb (9V DC, 6×AA)

Abmessungen: 297 × 176 × 48 mm

Gewicht: 790 g

Sonicware LIVEN Texture Lab: 279,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Texture Lab

Sonicware LIVEN Lofi-12

Retro Lo-Fi Sampling Groovebox mit 16-Bit Sampling-Engine (12 kHz / 24 kHz) und optionalem 12-Bit Sampler-Modus

Bis zu 4 Samples gleichzeitig mit Editing-Funktionen für Start/Ende, Attack/Release und Pitch

Chromatisches Abspielen von Samples über die Tastatur

4-Spur-Sequencer mit Parameter- und Sound-Locking für dynamische Patterns

Laid-Back-Drehregler für Groove- und Timing-Feinjustierung

11 Effekte pro Spur: Chorus, Flanger, Tremolo, Delay, Distortion, Bit Crusher, Low-/High-Pass Filter, Isolator, Tilt EQ, Compressor

8 Master-Reverb-Typen: Hall, Room, Arena, Plate, Tunnel, Infinity, Cassette Tape Simulator, Vinyl Simulator

128 Sample-Speicherplätze und 80 Lo-Fi-Preset-Samples integriert

Stromversorgung: 9V DC Netzteil (optional) oder 6×AA Batterien

Abmessungen: 297 × 176 × 48 mm

Gewicht: 790 g

Sonicware LIVEN Lofi-12: 279,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Lofi-12

Sonicware LIVEN Ambient Ø

Soundscape Synthesizer mit 27 Tasten und innovativer Blendwave Modulation Synthese

Wavetable-basierte Engine mit 6 Strukturen, 32 WAVEs und 127 Wavetables

10-stimmige Polyphonie und 4 Layer inklusive Noise-Layer mit 8 Naturklängen und bis zu 8 Sekunden Stereo-Sampling

Effekte: 9 Reverb-Algorithmen, Tape & Reverse Delay sowie 4 Master-Effekte (Overdrive, Bit/Rate Crush, Tilt EQ, Stereo Chorus)

Step-Sequencer pro Layer mit bis zu 64 Schritten und Echtzeitaufnahme

16 Ambient-Sound-Pattern und Latch-/Note-Hold-Funktion für fließende Klanglandschaften

MIDI-Integration für externe Steuerung und Studioeinbindung

16 Control-Regler, LC-Display und integrierter Referenzlautsprecher

Anschlüsse: Line-In/Out (3,5 mm), Kopfhörer, Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out (5-pol. DIN)

Stromversorgung: 9V DC Netzteil oder 6×AA Batterien (optional)

Abmessungen: 297 × 48 × 176 mm

Gewicht: 790 g

Sonicware LIVEN Ambient Ø: 279,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Ambient Ø

Sonicware LIVEN Bass & Beats

Wavetable-Bass-Synthesizer und Groovebox mit zwei unabhängigen Oszillatoren (je 64 Wavetables) und Sub-Oszillator

Noise-Generator mit 16 verschiedenen Rauscharten für zusätzliche Texturen

Umfangreiche Klangformung durch LFO, Hüllkurvengenerator, Unisono-Steuerung, Multimode-Filter und Verzerrungseffekte

64 Bass-Presets und über 150 Drum- sowie 50 FX-Samples integriert

Zwei Performance-Knöpfe und zwei Assign-Regler zur Steuerung mehrerer Parameter gleichzeitig

64-Step-Sequencer für präzise Beat- und Pattern-Programmierung

350 vorgefertigte Beats für sofortigen Groove-Einsatz

4–16-Bit Engine für flexibles Klangdesign von Lo-Fi bis Hi-Fi

Abmessungen: 297 × 176 × 48 mm

Gewicht: 0,8 kg

Sonicware LIVEN Bass & Beats: 269,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN Bass & Beats

Sonicware LIVEN XFM

Kompakter FM-Synthesizer mit 27 Mini-Tasten und Hold-Funktion

Vier FM-Synth-Engines: X-LAB, XFORM, X-LFO und LIBRARY für vielseitige Klanggestaltung

6-stimmig polyphon, wahlweise im Mono- oder Legato-Modus mit einstellbarer Glide-Zeit

Integrierter 4-Track-Looper und 64-Step-Sequencer mit 128 Patterns und Pattern-Kettenfunktion

Variable Schrittlängen (1/1 bis 1/32) und unabhängige Steuerung von Spurpegel und Panorama

Stutter-Funktion für rhythmische Echtzeiteffekte

Filter: Tiefpass, Hochpass und Bandpass

Effekte: Chorus, Flanger, Delay, Bit-Crusher, Reverb, Distortion u.a.

Sync In/Out (3,5 mm) und MIDI In/Out für nahtlose Integration in Setups

Integrierter Lautsprecher, Batterie- oder Netzteilbetrieb (9 V DC)

Abmessungen: 297 × 176 × 48 mm

Gewicht: 0,79 kg

Sonicware LIVEN XFM: 269,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN XFM

Sonicware LIVEN 8bit warps

Kompakter 27-Tasten 8-Bit Wave Memory Synthesizer – ideal für mobilen Einsatz

Vier 8-Bit Sound-Engines: Warp, Attack, Morph und FM für vielseitige Lo-Fi-Klänge

Voice-Modi: Poly, Mono und Arpeggiator für flexible Spielweise

Dynamischer Sequencer-Modus mit Slice-, Random- und Stutter-Funktion

ADSR-Hüllkurve, Filter, interne Effekte und Looper integriert

Step-Sequencer mit Parametersperre pro Step für präzises Sounddesign

Preset- und User-Waveforms, 128 Patch-/Waveform-Speicher, 6-stimmige Polyphonie

16 Control-Regler, Latch-Funktion, LC-Display und Metronom

Anschlüsse: Stereo Line-In/Out (3,5 mm), Kopfhörer (3,5 mm), Sync In/Out, MIDI In/Out

Integrierter Referenzlautsprecher, Stromversorgung: 9V DC Netzteil oder 6×AA Batterien

Abmessungen: 297 × 48 × 176 mm

Gewicht: 790 g

Sonicware LIVEN 8bit warps: 269,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Sonicware LIVEN 8bit warps

Behringer MS-1 MKII

Analoger Synthesizer mit 32 halbgewichteten Tasten im kompakten Performance-Design

3340-basierter VCO mit vier mischbaren Wellenformen: Rechteck (mit variabler Pulsweite), Sägezahn, Dreieck und Suboszillator (−1 / −2 Oktave)

Rauschgenerator und resonanzfähiger Tiefpassfilter mit Filter-FM durch VCO-Wellenformen

ADSR-Hüllkurve und LFO mit großem Frequenzbereich für vielseitige Modulationen

Arpeggiator und programmierbarer Step-Sequencer für rhythmische Kreativität

Portamento für weiche Tonübergänge

Bender mit flexibler Zuweisung auf VCO, VCF und LFO-Intensität

USB

MIDI In, Out, Thru

CV / Gate / Velocity Ausgänge: 3,5 mm Klinke, CV / Gate Eingänge: 3,5 mm Klinke, Clock-In und VCF CV-In: 3,5 mm Klinke

Audio-Ausgang: 6,3 mm Klinke

Kopfhörer-Ausgang: 6,3 mm Klinke

Externer Audio-Eingang: 6,3 mm Klinke

Haltepedal-Eingang: 6,3 mm Klinke

Farbe: Rot/Grau

Abmessungen: 85 × 569 × 267 mm

Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang: Modulationsgriff, Umhängegurt und externes Netzteil (9 V DC / 1700 mA)

Behringer MS-1 MKII: 269,- €

AMAZONA.de-Test zum Behringer MS-1 MKII

Roland AIRA Compact J-6 Chord Synth

Kompakter Synthesizer mit Juno-60 Synth Engine (4 Stimmen) auf Basis der ACB Modeling Technologie

64 Preset-Sounds mit direktem Zugriff auf Filter- und Envelope-Regler

Integrierte Effekte: Delay und Reverb

Programmierbarer Akkord-Sequenzer mit bis zu 64 Steps und 64 Pattern

Auswahl aus 100 Akkorden, kombinierbar mit Arpeggios oder rhythmischen Phrasierungen (9 Styles × 12 Variationen)

Anschlüsse: Mix-In/Line-Out/Kopfhörer (3,5 mm TRS), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out (3,5 mm TRS Typ A), USB-C für Audio/MIDI und Stromversorgung

Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 3,5 Stunden Laufzeit

Abmessungen: 188 × 106 × 36,2 mm

Gewicht: 295 g

Lieferumfang: USB-Kabel

Roland AIRA Compact J-6 Chord Synth: 179,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Roland AIRA Compact J-6 Chord Synth

Roland AIRA Compact S-1 Tweak Synth

Kompakter 4-stimmig polyphoner Synthesizer mit integriertem Sequenzer und ACB-Synth-Engine

Oszillator mit Rechteck/Pulse, Sägezahn, Suboszillator und Rauschen

Chop-Modus mit Comb-Filter für zusätzliche Obertöne und Draw-Modus zum Erstellen eigener Wellenformen

Tiefpassfilter mit Resonanz und Modulation durch LFO oder Hüllkurve

LFO mit 6 Wellenformen und ADSR-Hüllkurve

Effekte: Delay, Reverb und Chorus

Step-Sequencer mit 64 Schritten, 64 Pattern, Motion Recording, Zufallswahrscheinlichkeit, Shuffle und Portamento

D-Motion Controller (Gyroskop) sowie Arpeggio-, Step-Loop- und Performance-Funktionen

Übertragung von Sequenzerdaten, D-Motion und MIDI-CC über MIDI und USB-MIDI

Anschlüsse: Mix-In/Line-/Kopfhörer-Out (3,5 mm TRS), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In/Out (3,5 mm TRS Typ A), USB-C für Audio/MIDI und Stromversorgung

Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 4,5 Stunden Laufzeit

Abmessungen: 188 × 106 × 36,2 mm

Gewicht: 305 g

Lieferumfang: USB-Kabel

Roland AIRA Compact S-1 Tweak Synth: 174,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Roland AIRA Compact S-1 Tweak Synth

Behringer TD-3

Analoger Bass Line Synthesizer – erhältlich in verschiedenen Versionen und mit bekannten Modifikationen

Vollanaloger Signalweg mit VCO, VCF und VCA

VCO umschaltbar zwischen Sägezahn- und Rechteck-Wellenform

4-Pol Tiefpassfilter mit Resonanz und regelbarer VCF-Envelope-Intensität sowie Envelope-Decay

Regelbarer Accent für dynamische Sequenzen

Integrierter Verzerrer mit Klangregelung für druckvolle Acid-Sounds

16-Step-Sequenzer mit 250 Pattern-Speicherplätzen

Poly-Chaining von bis zu 16 Geräten möglich

Audioeingang zur Bearbeitung externer Signale (3,5 mm Klinke)

Anschlüsse: Sync In, CV/Gate Out (3,5 mm), Line Out (6,3 mm), Kopfhörer (3,5 mm), USB-MIDI, MIDI In/Out

Abmessungen: 56 × 305 × 165 mm

Gewicht: 0,8 kg

Inklusive: Netzteil (9 V DC)

Behringer TD-3: 95,- (TD-3-TG) bis 155,- (TD-3-MO)

AMAZONA.de-Testbericht zur Behringer TD-3 M

Korg Volca FM2

Kompakter Digital-FM-Synthesizer mit 6-stimmiger Polyphonie

FM-Engine mit 6 Operatoren und 32 klassischen Algorithmen für authentische FM-Klänge

16-Step-Sequencer mit Motion Sequencing zur Parameterautomation

Zwei gleichzeitig nutzbare Effekte: Chorus und Reverb, separat regelbar

Kompatibel mit klassischen FM-Sounds (importierbar via SysEx)

Arpeggiator integriert, via MIDI anschlagdynamisch spielbar

Integrierter Lautsprecher für mobilen Einsatz

Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm Mono), MIDI In/Out, Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo)

Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)

Abmessungen: 193 × 115 × 40 mm

Gewicht: 360 g

Korg Volca FM 2: 154,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca FM 2

Korg Volca Modular

Semimodularer Synthesizer mit analoger Klangerzeugung nach dem Prinzip der West-Coast-Synthese

Dreieck-VCO mit FM-Modulator für komplexe Klangstrukturen

„Woggle“-Zufallsgenerator zur Erzeugung organischer Modulationen

Zwei Low-Pass-Gates für charakteristische dynamische Klangverläufe

Stereo-Reverb-Modul für räumliche Tiefe

Zwei Funktionsgeneratoren, Splitter-/Mixer-Modul und Utility-Modul zum Skalieren und Invertieren von CV- und Audiosignalen

Integrierter Step-Sequencer für Tonhöhen und Modulationen mit 14 Tonskalen und Micro-Tuning-Funktion

Anschlüsse: CV-In (3,5 mm Stereo), Sync In/Out (3,5 mm), kombinierter Line-/Kopfhörerausgang (3,5 mm)

Integrierter Lautsprecher für Standalone-Betrieb

Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)

Abmessungen: 193 × 115 × 45 mm

Gewicht: 377 g

Korg Volca Modular: 152,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca Modular

SOMA Rumble of Ancient Times

8-Bit Noise Synthesizer und Sequenzer mit vier Oszillatoren, jeweils mit 16 Wellenformen und eigenem LFO

Jeder LFO bietet 8 Wellenformen zur Modulation von Oszillator-Pitch oder -Level

Konfigurierbarer Oszillator-Mixer mit 8 Summierungs-Algorithmen (u. a. FM, Addition, Subtraktion, Waveshaper, Ringmodulation)

Randomizer-Funktion für spontane Klangvariationen

Attack/Release-Hüllkurve und Tiefpassfilter mit Resonanz

Interner Clock-Generator und Loop-Sequencer für autarke Performance

Bedienoberfläche mit 4 Kontaktpads, 4 Reglern und 10 Tastern

Line-Ausgang: 3,5 mm Klinke Sync Ein-/Ausgang: 3,5 mm Klinke

Stromversorgung: 4×AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang)

Abmessungen: 122 × 136 × 40 mm

Gewicht: 145 g

SOMA Rumble of Ancient Times: 149,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum SOMA Rumble of Ancient Times

Instruo Pocket Scion

Biofeedback-Instrument zur Klang- und MIDI-Erzeugung auf Basis bioelektrischer Signale lebender Organismen

Vier integrierte Sound-Engines (Secret Garden, Fungal Waves, Treebeard’s Koto, Soil Circuits) mit bis zu 5 Stimmen für melodische Klänge, Drones, Noise und experimentelle Texturen

Steuerung über bioelektrische Impulse mittels Touchpads und Sensorclips (z. B. an Pflanzen, Früchten oder anderen leitfähigen Objekten)

Erweiterte Editiermöglichkeiten über Editor-Software

Generiert MIDI- und OSC-Daten zur Steuerung externer Geräte oder Software

Anschlüsse:

– Stereo Audio-Ausgang: 3,5 mm Klinke

– Sensor-Eingang: 3,5 mm Klinke

– MIDI-Ausgang: 3,5 mm TRS Klinke (Typ A)

– USB-Port

Stromversorgung: 3× AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang)

Abmessungen: 105 × 71 × 17 mm

Gewicht: 57 g (ohne Batterien)

Lieferumfang: Sensorkabel

Instruo Pocket Scion: 149,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Instruo Pocket Scion folgt!

Korg Volca Bass

Analoge Bass-Maschine im kompakten Desktop-Format

Drei analoge Oszillatoren mit klassischem Bass-Sound

Analogfilter mit VCF, VCA, LFO und EG für volle Klangkontrolle

Loop- und Step-Sequencer mit Slide- und Active-Step-Funktion für fließende Bassläufe

Selftuning-Funktion verhindert Tonhöhenschwankungen

Multitouch-Tastatur und Step-Tasten zur direkten Performance-Steuerung

LED-Display und integrierter Lautsprecher für mobilen Einsatz

Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm Mono), MIDI In, Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo)

Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)

Abmessungen: 193 × 115 × 45 mm

Gewicht: 372 g

Korg Volca Bass: 139,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca Bass

Korg Volca Keys

Analoger Loop-Synthesizer mit 3-stimmiger Klangerzeugung

Ausstattung mit 3 VCOs, 1 VCF, 1 VCA, 1 LFO und 1 EG

Voicing-Funktion für flexible Klanggestaltung

Integrierter Delay-Effekt für räumliche Sounds

Loop-Sequencer mit Motion Sequence-, Active Step- und Flux-Funktion

Selftuning-Funktion verhindert Tonhöhenschwankungen

Multitouch-Trigger-Pad und Step-Tasten für intuitive Performance

LED-Anzeige und integrierter Lautsprecher

Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm Mono), MIDI In, Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo)

Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)

Abmessungen: 193 × 115 × 45 mm

Gewicht: 372 g

Korg Volca Keys: 135,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca Keys

Korg Volca NuBass

Analoger Bass-Synthesizer mit Röhren-Oszillator und Sub-Oszillator für druckvolle, warme Bässe

Analoge Drive-Schaltung mit Röhrenverzerrung für charakteristische Distortion

Klassisches Ladder-Filterdesign für authentische Acid-Sounds

16-Step-Sequencer mit Motion-Sequencing und Pattern-Chain-Funktion

Performance-Features: Accent, Slide und Transpose

Multitouch-Tastatur und Step-Tasten zur direkten Steuerung

LED-Display und integrierter Lautsprecher

Anschlüsse: Sync In/Out (3,5 mm Mono), MIDI In, Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereo)

Stromversorgung: 6×AA-Batterien oder Netzteil KA-350 (optional)

Abmessungen: 193 × 115 × 46 mm

Gewicht: 370 g

Korg Volca NuBass: 126,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Volca NuBass

Behringer JT Mini

Analoger polyphoner/paraphoner Synthesizer mit 3 VCOs, Multimode-VCF, Arpeggiator und 16-Step Motion Sequencer

27 berührungsempfindliche Tasten für direkte Performance-Steuerung

Reiner analoger Signalweg mit klassischem VCO-, VCF- und VCA-Design

4 VCO-Wellenformen: Sägezahn, Dreieck, Rechteck und Puls (mit Pulsweitenmodulation)

Vintage-Multimode-Filter mit Resonanz, umschaltbar zwischen 2- und 4-polig

Spielmodi: Poly (paraphon), Unisono und Arpeggiator

16-Step Motion Sequencer mit 8 Speicherplätzen und Aufnahme von Parameterbewegungen

LFO mit Säge-, Dreieck-, Rechteck- und Zufallswellen für Modulationseffekte

Stromversorgung: USB-C (Smartphone, Powerbank, Computer oder USB-Netzteil)

Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (3,5 mm), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In, USB-C

Behringer JT Mini: 109,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer JT Mini

AKAI Professional MPK mini Play MK3

Mini USB Keyboard Controller mit Lautsprecher

Kompakter 25-Tasten-Controller mit Gen-2 anschlagdynamischer Mini-Tastatur

Über 100 interne Drum- und Instrumentensounds integriert

8 hintergrundbeleuchtete MPC-Pads mit Note Repeat und Full Level (2 Bänke)

4 Drehregler zur Steuerung interner Sounds oder MIDI-Parameter (2 Bänke)

NKS-Unterstützung für die direkte Kontrolle von über 2.000 kompatiblen Instrumenten und Effekten

Eingebauter Lautsprecher und OLED-Display für sofortiges Spielen ohne Zusatzgeräte

Pitch-/Modulations-Joystick und Arpeggiator für kreative Performances

Anschlüsse: Sustainpedal (6,3 mm Klinke), Kopfhörer (3,5 mm Klinke), USB-B

Abmessungen: 317 × 178 × 58 mm

Gewicht: 860 g

Inklusive: Native Instruments Komplete 15 Select Bundle (ein Genre nach Wahl)

AKAI Professional MPK mini Play MK3: 107,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum AKAI Professional MPK mini Play MK3

Behringer Phara-O Mini

3-stimmig-polyphoner/paraphoner Analogsynthesizer mit 3 VCOs nach Volca Keys-Vorbild

Reiner analoger Signalweg basierend auf authentischem VCO-, VCF- und VCA-Design

27 berührungsempfindliche Tasten für intuitive Performance

Drei VCOs mit Sägezahn- und Rechteck-Wellenformen

Vintage-Tiefpassfilter (12 dB/Okt.) mit Resonanz, inspiriert vom Design eines Klassikers von 1974

Multimode-Ringmodulator für metallische Klängeffekte

Integrierter Delay-Effekt und 16-Step Motion Sequencer mit 10 Speicherplätzen und Parameterautomation

ADSR-Hüllkurve für Lautstärke, Tonhöhe und Filtersteuerung

LFO mit Sägezahn-, Dreieck- und Rechteckwellen zur Modulation von Pitch und Filter

Umfangreiche MIDI-Implementation inkl. NRPN/CC-Steuerung und Datensicherung

Stromversorgung: USB-C (Smartphone, Powerbank, Computer oder Netzteil)

Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (3,5 mm), Sync In/Out (3,5 mm), MIDI In, USB-C

Behringer Phara-O Mini: 99,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Phara-O Mini

Behringer Pro VS Mini

5-stimmiger Hybrid-Synthesizer mit 27-Tasten Touch-Keyboard

Nachbildung der legendären Prophet VS Sound-Engine

16 Vektor-Oszillatoren mit Wavetable-Synthese und 128 Wellenformen

Joystick-Morphing zur stufenlosen Überblendung aller 4 Oszillatoren

Analoges 24 dB Tiefpassfilter mit Cutoff- und Resonanzregelung

16-Step Sequencer und Arpeggiator mit 3 Pattern-Typen

Integrierte Ensemble- und Reverb-Effekte

Hüllkurven für Filter, Amp und Oszillator-Mixer

OLED-Display für präzise Parameterdarstellung

Anschlüsse: Kopfhörer (3,5 mm Stereo), Sync In (3,5 mm), MIDI In (5-pol DIN), USB-C

Stromversorgung: über USB-C

Abmessungen: 193 × 39 × 124 mm

Gewicht: 400 g

Behringer Pro VS Mini: 89,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer Pro VS Mini

Behringer JT-4000M Micro

4-stimmiger Hybrid-Synthesizer mit MIDI

Kompaktes Touch-Keyboard mit 16 Tasten

Neuauflage der ikonischen JP-8k Sound-Engine

Zwei analog modellierbare Oszillatoren pro Stimme plus 2-Operatoren FM-Engine

Analoges Filter mit Cutoff- und Resonanzsteuerung

12-Bit DAC für warmen, charaktervollen Sound

Arpeggiator mit 3 Pattern und Hold-Funktion

32 Speicher-Presets, erweiterbar über die SynthTribe-App

OLED-Display und 6 Funktionstasten für einfache Bedienung

Anschlüsse: Kopfhörer (3,5 mm), MIDI In (3,5 mm, inkl. TRS-auf-DIN-Adapter), USB-C

Stromversorgung: über USB-C

Abmessungen: 130 × 93 × 36 mm

Behringer JT-4000M Micro: 49,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Behringer JT-4000M Micro

Korg Monotron Delay

Analog Ribbon Synthesizer mit kompaktem Design und integriertem Lautsprecher

Echter analoger Signalweg mit originalem MS-10/MS-20 Filter-Schaltkreis

Ribbon-Controllertastatur mit Skalen-Auswahl für expressive Spielweise

Space Delay für warme analoge Echoeffekte

LFO-Sektion mit wählbarer Dreiecks- oder Rechteckwelle

AUX-Eingang (3,5 mm) zum Einbinden externer Audioquellen

Stereo-Kopfhörerausgang (3,5 mm)

Stromversorgung: 2×AAA-Batterien (nicht enthalten)

Abmessungen: 120 × 72 × 28 mm

Gewicht: 95 g

Korg Monotron Delay: 48,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Monotron Delay

Korg Monotron Duo

Analog Ribbon Synthesizer mit zwei individuell stimmbaren analogen Oszillatoren (VCOs)

Integrierter Cross-Modulationsschaltkreis basierend auf dem KORG Mono/Poly

Ribbon-Controllertastatur mit Skalen-Auswahl für intuitive Tonsteuerung

Original Analogfilter aus den legendären KORG MS-10/MS-20 Synthesizern

AUX-Eingang zum Einbinden externer Audioquellen

Integrierter Lautsprecher und Batteriebetrieb für mobilen Einsatz

Kopfhörerausgang für stilles Üben oder Monitoring

Abmessungen: 120 × 72 × 28 mm

Gewicht: 95 g

Korg Monotron Duo: 43,- €

AMAZONA.de-Testbericht zum Korg Monotron Duo