Kabelgebundene IEM-Systeme: Welche Modelle lohnen sich wirklich?

In dieser Marktübersicht zeigen wir euch praktische kabelgebundene In-Ear-Monitoring Systeme für die Praxis. Außerdem werfen wir einen Blick auf Personal-Monitor-Systeme, die direkt in das Audionetzwerk von Mischpulten integriert werden können. Welche Vorteile bieten kabelgebundene In-Ear-Systeme und in welchen Preisklassen bewegen sie sich?

Kabelgebundene In-Ear-Monitoring Systeme für Musiker

In-Ear-Monitoring Systeme gehören längst nicht mehr ausschließlich zur Profi-Liga der Touring-Acts. Auch in Proberäumen, bei Club-Gigs oder im semiprofessionellen Umfeld setzen immer mehr Musiker auf die Vorteile eines individuellen Monitormixes direkt im Ohr. Während Funklösungen besonders viel Bewegungsfreiheit bieten, haben kabelgebundene Systeme nach wie vor ihren festen Platz: Sie sind kostengünstig, robust, einfach einzurichten und punkten mit absoluter Signalstabilität. In dieser Marktübersicht werfen wir einen Blick auf aktuelle kabelgebundene In-Ear-Monitoring-Systeme, die für unterschiedliche Budgets und Anwendungsbereiche interessant sein können.

RockBoard HA 2

Der RockBoard HA 2 ist ein ultraschlanker, passiver In-Ear-Monitoring Lautstärkeregler im leichten Aluminiumgehäuse mit stabilem Metallgürtelclip – ideal für Musiker, die während des Auftritts weitgehend stationär bleiben. Er bietet einen verriegelbaren XLR/6,35-mm-TRS-Kombi-Eingang, einen 3,5 mm Stereoausgang sowie einen Mono/Stereo-Schalter, mit dem ein Monosignal auf beide Ohren verteilt werden kann – und das alles ohne Batterien, da die Lautstärkeregelung passiv erfolgt. Mit Maßen von nur 86 × 30 × 33 mm (inklusive Clip, Buchsen und Drehregler) und einem Gewicht von lediglich 72 g ist der HA 2 äußerst kompakt und tragbar.

Superlux HA1D

Der Superlux HA1D ist ein kompakter, tragbarer In-Ear-Monitoring-Verstärker im Bodypack-Format, der speziell für den Einsatz auf der Bühne oder im Studio entwickelt wurde. Er bietet einen kombinierten XLR/Klinkeneingang, einen 3,5 mm Ausgang für In-Ear-Kopfhörer und liefert mit 2× 100 mW bei 16 Ω genügend Leistung für zuverlässiges Monitoring. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AAA-Batterien, die eine Betriebszeit von bis zu 12 Stunden ermöglichen. Mit Lautstärkeregler sowie Stereo/Mono-Schalter ist die Bedienung einfach und praxisgerecht gestaltet.

Behringer Powerplay P2

Der Behringer Powerplay P2 ist ein ultrakompakter, leichter In-Ear-Monitoring-Verstärker mit stabilem Metallgehäuse und praktischem Gürtelclip, der sich ideal für den Bühneneinsatz eignet. Über die verriegelbare XLR/Klinken-Kombibuchse lassen sich Signale einspeisen, die per Stereo/Mono-Schalter wahlweise in Stereo oder Mono ausgegeben werden, während die 3,5 mm Kopfhörerbuchse bis zu 2× 100 mW Leistung bereitstellt. Mit einer Laufzeit von bis zu 12 Stunden über zwei AAA-Batterien bietet der P2 eine zuverlässige, einfach zu bedienende Lösung für Musiker, die eine stabile kabelgebundene Monitoring-Option ohne Funktechnik bevorzugen.

Behringer Powerplay P1

Der Behringer Powerplay P1 ist ein robuster, kabelgebundener In-Ear-Monitoring-Verstärker im kompakten Metallgehäuse, ausgestattet mit Gürtelclip und der Möglichkeit zur Befestigung an Mikrofonstativen (5/8” und 3/8”) – ideal für den Einsatz auf der Bühne, im Studio oder im Proberaum. Er verfügt über zwei XLR-Eingänge mit Umschaltmöglichkeit zwischen Stereo- und Mono-Betrieb sowie über Lautstärke- und Balance/Mix-Regler. Ein integrierter Limiter schützt zusätzlich Ohren und Kopfhörer bei hohen Pegeln. Die Stromversorgung erfolgt entweder über eine 9-V-Blockbatterie (mit Batteriestatusanzeige via Dual-LED) oder optional über ein 9-V-Netzteil, mit einer Batterie wird eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden erreicht.

LD Systems HPA 1

Der LD Systems HPA 1 ist ein kompakter, robuster Kopfhörerverstärker mit Soft-Touch-Gehäuse und praktischem Gürtelclip – ideal für kabelgebundenes In-Ear-Monitoring auf der Bühne, im Studio oder zu Hause. Er bietet zwei verriegelbare XLR-Eingänge für Stereo (L/R), einen separaten 3,5 mm AUX-Eingang (z. B. für Klick- oder Playback-Signale), präzise Lautstärke- und Balance-Regler sowie einen Stereo/Mono-Schalter. Ein integrierter Limiter schützt zusätzlich vor Verzerrung, Feedback und Pegelspitzen. Die Stromversorgung erfolgt über eine 9-V-Blockbatterie (alternativ Netzteil) und ermöglicht bis zu 12 Stunden Laufzeit. Farbige LEDs zeigen Limiter-Aktivierung, Signalstatus und Batteriezustand an.

XVive PX – Portable 3-Channel Mixer

Der XVive PX ist ein extrem kompaktes, kabelgebundenes Personal-Monitoring-System, das einen robusten 3-Kanal-Mixer mit integriertem Kopfhörerverstärker in einem handlichen Gürtelpack vereint. Die drei Audiokanäle sowie optional die Stromversorgung (9 V) werden über ein einziges CAT-5-Kabel vom PX-B-Snake zum PX-A-Mixer übertragen. Dank Power-over-Ethernet (PoE) ist weder Batterie noch Netzteil zwingend erforderlich, alternativ stehen AAA-Batterien oder ein 9-V-Netzteil zur Verfügung. Jeder Kanal verfügt über eine eigene Lautstärkeregelung, zusätzlich gibt es ein Master-Level. Über DIP-Schalter im Batteriefach lässt sich jedes Signal individuell nach links, rechts oder zentral pannen.

Fischer Amps In Ear Stick

Der Fischer Amps In Ear Stick ist ein kompakter, kabelgebundener Kopfhörerverstärker im robusten Aluminiumgehäuse mit stabilem Gürtelclip für den Einsatz auf der Bühne oder im Proberaum. Er verfügt über eine verriegelbare XLR/Klinken-Kombibuchse, arbeitet wahlweise mit symmetrischen Mono- oder unsymmetrischen Stereo-Signalen und liefert eine klare, leistungsstarke Wiedergabe. Ein integrierter Limiter schützt zusätzlich Gehör und Kopfhörer. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AAA-Batterien und ermöglicht eine Laufzeit von mehr als 10 Stunden.

Behringer P16-HQ

Der Behringer P16-HQ ist ein digitaler Personal-Monitor-Mixer, der es Musikern ermöglicht, ihre eigenen Monitormixe aus einem 16-Kanal-Eingangssignal zu erstellen. Er verfügt über einen 3-Band-EQ mit einstellbarer Mittenfrequenz, Panorama/Balance-Regler sowie Solo/Mute-Funktionen pro Kanal. Ein hochwertiger D/A-Wandler mit 114 dB Dynamikumfang sorgt für ein rauschfreies Ausgangssignal, unterstützt durch eine leistungsstarke Ausgangsstufe für niederohmige Kopfhörer und In-Ear-Monitore.

Die Bedienoberfläche umfasst 16 hintergrundbeleuchtete Kanalwahltasten, Lautstärkeregler und LED-Anzeigen für eine intuitive Steuerung. Der P16-HQ empfängt Audiosignale über das Ultranet-Protokoll und kann über ein CAT5e-Kabel mit Strom versorgt werden. Für größere Setups empfiehlt sich der Einsatz des P16-D-Verteilers, um mehrere Einheiten effizient zu verbinden.

Behringer P24

Das Behringer P24 ist ein modernes, kabelgebundenes Personal-Monitoring-System, das speziell für den Einsatz auf der Bühne entwickelt wurde. Es ermöglicht Musikern, ihre eigenen Monitormixe präzise und intuitiv zu steuern, indem es bis zu 12 Stereogruppen sowie einen lokalen AUX-Eingang bietet. Die Bedienung erfolgt über 60-mm-Fader, die eine direkte und übersichtliche Kontrolle ermöglichen.

Ein herausragendes Merkmal des P24 ist die Integration eines Reverb-Effekts, inspiriert vom Behringer-WING-Mischpult, der den Monitormix räumlicher gestaltet und ein natürlicheres Klangbild vermittelt. Zusätzlich verfügt das P24 über eingebaute Stereo-Ambient-Mikrofone, die es den Musikern ermöglichen, die Bühnenatmosphäre in ihren Mix einzubeziehen.

Für die Kommunikation bietet das P24 das StageTalk-Intercom-System, das eine effiziente Verbindung zwischen Front-of-House (FOH), Tontechnikern und Musikern ermöglicht. Ein Fußschalteranschluss für Talkback-Funktionen ist ebenfalls vorhanden. Die Audioübertragung erfolgt über das StageConnect-Protokoll mit einer niedrigen Latenz bei 24 Bit/48 kHz, was eine stabile und hochwertige Signalübertragung gewährleistet. Das Behringer P24 ist somit eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung für Musiker, die ihre Monitormixe selbstständig und in hoher Qualität steuern möchten.

PreSonus EarMix 16M

Der PreSonus EarMix 16M ist ein vielseitiges, kabelgebundenes Personal-Monitoring-System, das speziell für den Einsatz auf der Bühne oder im Studio entwickelt wurde. Es ermöglicht Musikern, ihre eigenen Monitormixe direkt über In-Ear-Hörer zu steuern, indem es bis zu 16 Monokanäle über ein AVB-Netzwerk empfängt.

Jeder Kanal verfügt über einen 3-Band-EQ mit einstellbarer Mittenfrequenz sowie über einen Limiter, der die Klangqualität optimiert und das Gehör schützt. Zusätzlich können Kanäle gruppiert und in Stereo verlinkt werden, um eine individuelle Anpassung des Mixes zu ermöglichen. Ein analoger AUX-Eingang erlaubt das Einbinden externer Quellen wie eines Metronoms oder Referenzmaterials.

Das EarMix 16M bietet einen leistungsstarken Kopfhörerverstärker, der auch hochwertige In-Ear-Monitore mit niedriger Impedanz problemlos antreibt. Über die TRS-Line-Ausgänge können zusätzlich aktive Bodenmonitore angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 24-V-Netzteil oder optional über Power-over-Ethernet (PoE) mit einem kompatiblen Schalter wie dem PreSonus SW5e.

Für die Integration in größere Systeme können mehrere EarMix-16M-Geräte über die AVB-Ethernet-Ports miteinander verbunden werden, sodass bis zu 24 Einheiten in einem StudioLive-Series-III-Netzwerk betrieben werden können.

Midas DP48

Der Midas DP48 ist ein fortschrittliches, kabelgebundenes Personal-Monitoring-System, das speziell für den professionellen Einsatz auf der Bühne oder im Studio entwickelt wurde. Er ermöglicht es Musikern, ihre eigenen Monitormixe präzise zu steuern, indem er bis zu 48 Kanäle über ein AES50-Netzwerk empfängt.

Jeder Kanal verfügt über einen 3-Band-EQ, eine Kompression und Studio-Reverb, um die Klangqualität individuell anzupassen. Ein integriertes Stereo-Ambient-Mikrofon ermöglicht es, die Bühnenatmosphäre in den Mix einzubeziehen und so das Gefühl der Isolation bei der Verwendung von In-Ear-Monitoren zu reduzieren. Das DP48 bietet zudem eine Dual-Mix-Funktion, mit der zwei unabhängige Monitormixe gleichzeitig erstellt werden können.

Die Bedienung erfolgt über ein 2,4 Zoll Farb-TFT-Display, das eine klare Übersicht über die Mix-Parameter bietet. Für die Stromversorgung kann das DP48 entweder über Power-over-Ethernet (PoE) oder ein separates Netzteil betrieben werden. Es ist kompatibel mit Midas-Personal-Monitoring-System-Hubs sowie allen 44,1/48-kHz-AES50-fähigen Geräten, einschließlich Midas- und Behringer-Digitalpulten sowie I/O-Boxen. Ein integrierter SD-Kartenrekorder ermöglicht das Aufzeichnen und Abspielen von Proben und Auftritten.

Shure P9HW

Der Shure P9HW ist ein kabelgebundenes In-Ear-Monitoring-System, das für Musiker entwickelt wurde, die die Vorteile von In-Ear-Monitoring ohne die Komplexität drahtloser Systeme nutzen möchten. Mit einer robusten Metallkonstruktion und einem klar ablesbaren LC-Display bietet der P9HW eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Er empfängt zwei Eingangskanäle, die entweder im MixMode (Mono-Mischung) oder im Stereo-Modus (Links/Rechts-Balance) ausgegeben werden können. Ein 4-Band-Parametric-EQ ermöglicht eine präzise Klanggestaltung, während ein integrierter Lautstärkebegrenzer das Risiko von Hörschäden minimiert. Der P9HW wird mit AA-Batterien betrieben und bietet eine Betriebsdauer von bis zu 9 Stunden.

Allen & Heath ME-1

Der Allen & Heath ME-1 ist ein leistungsstarker, kabelgebundener Personal-Monitor-Mixer, der speziell für Musiker entwickelt wurde, um individuelle Monitormixe direkt über In-Ear-Monitore oder Kopfhörer zu steuern. Er empfängt bis zu 40 Audioquellen über ein einziges CAT5e-Ethernet-Kabel und bietet eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit dimmbarem OLED-Display und multifunktionalem Drehencoder.

Mit 16 programmierbaren Tasten können Musiker schnell zwischen verschiedenen Kanälen oder Gruppen wechseln, um ihren Mix individuell anzupassen. Der ME-1 verfügt über einen integrierten 3-Band-EQ und einen Limiter für jeden Kanal, um die Klangqualität zu optimieren und das Gehör zu schützen. Er kann über Power-over-Ethernet (PoE) oder ein externes Netzteil betrieben werden und ist mit verschiedenen digitalen Mischpulten wie den Allen-&-Heath-GLD-, iLive- und Qu-Serien sowie mit Drittanbietersystemen über den ME-U-Hub kompatibel.

ButtKicker Amp 2

Der ButtKicker Amp 2 ist ein spezialisiertes, kabelgebundenes In-Ear-Monitoring-System, das vor allem für Schlagzeuger und Musiker entwickelt wurde, die tiefe, fühlbare Bassfrequenzen benötigen, um den Rhythmus direkt zu spüren. Kombiniert mit einem Bass-Shaker wie dem ButtKicker LFE ermöglicht der Amp 2 eine haptische Rückmeldung, die das Spielgefühl intensiviert.

Der Verstärker bietet eine maximale Ausgangsleistung von 250 W im Hochleistungsmodus und 65 W im Low-Level-Modus, was ihn flexibel für verschiedene Bass-Shaker-Modelle macht. Er verfügt über vier Eingänge (XLR/TRS-Kombi) mit integriertem Mixer, Limiter und Kopfhörerausgang. Die Frequenzweiche für den Bass-Shaker ist einstellbar und reicht von 20 Hz bis 200 Hz, während der Kopfhörerausgang einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz abdeckt.

Der ButtKicker Amp 2 ist für den Betrieb mit 4-Ohm-Bass-Shakern wie dem ButtKicker LFE optimiert und kann direkt an einem Drum-Hocker montiert werden, um eine komfortable Nutzung während des Spiels zu ermöglichen. Er ist in der Thomann Audio-Boutique erhältlich und wird auch als Set mit dem ButtKicker LFE und einer universellen Halterung angeboten.

