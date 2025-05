Marktübersicht: Diese Lichteffekte bringen Bühne, Club & Event zum Strahlen!

Licht- und Spezialeffekte sind essenzielle Elemente der Veranstaltungstechnik, da sie die visuelle Atmosphäre prägen und das Publikum in den Bann ziehen. Durch gezielte Beleuchtung werden Emotionen verstärkt, Bühnenbilder dynamisiert und besondere Highlights geschaffen. Spezialeffekte wie Nebel, Pyrotechnik oder Video-Projektionen steigern zusätzlich die Wirkung und verleihen Events eine einzigartige Inszenierung. Solche Effekte müssen nicht unbedingt teuer sein. Insbesondere die günstigen Eigenmarken vom Musikhaus Thomann überzeugen immer wieder im AMAZONA-Test.

Marktübersicht Lichteffekte

Die Auswahl an Lichteffekten in den unterschiedlichen Bereichen bei Thomann ist enorm groß. So ganz genau lässt sich oft gar nicht sagen, was nun eigentlich ein Lichteffekt ist – und was nicht. Letztendlich kommt es auf einen guten Lichttechniker an, der seine Lampen kennt und genau weiß, wie er sie einsetzen kann. Denn mit nahezu jeder Lampe lässt sich durch die passende Inszenierung ein wirkungsvoller Lichteffekt erzeugen.

Ich habe eine Marktübersicht zusammengestellt – sowohl mit klassischen Lampentypen als auch mit Modellen, die durch eine besondere Wirkung und ein auffälliges Design überzeugen und sich besonders für Lichteffekte eignen.

Hier bekommt ihr einen Überblick über das gesamte Spektrum an Lichteffekten, die bei Thomann erhältlich sind – vom Einsteiger- bis zum Profigerät.

Spotlights & Moving Lights

Im Bereich des bewegten Lichts bietet Thomann zunächst einmal starke Produkte der Eigenmarken an. Der Hersteller Varytec konnte beispielsweise im AMAZONA-Test des Hero Spot bereits überzeugen. Besonders auffällig: Varytec bietet einige ausgefallene Moving-Heads mit markantem Design, die für einen einzigartigen Look sorgen.

Auch der Hersteller Eurolite hat eine breite Auswahl an Moving-Heads im Sortiment – zum Beispiel den Eurolite LED TMH-W555 Moving-Head Wash. Durch die Segmentsteuerung der einzelnen LEDs lassen sich damit vielfältige Effekte erzeugen.

Affiliate Links Varytec Hero Spot Wash 80 2in1 RGBW+W Kundenbewertung: (17) 259,00€ bei

Affiliate Links Eurolite LED TMH-W555 Moving-Head Wash Kundenbewertung: (2) 899,00€ bei

Für den professionellen Bereich bietet Thomann Produkte namhafter Hersteller an, die durch unterschiedliche Linsendesigns und LED-Anordnungen in den Moving-Heads beeindruckende Effekte ermöglichen. Einen großen Teil des Sortiments an Effektlampen und professionellen Moving-Heads deckt dabei die Firma Martin ab.

Affiliate Links Martin by Harman MAC Aura PXL Bk Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 7.799,00€ bei

Affiliate Links Martin by Harman MAC One Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.249,00€ bei

Effektbeleuchtung

Im Bereich der Effektbeleuchtung bietet Thomann eine Vielzahl unterschiedlicher Lampentypen an. Besonders im Bereich der LED-Technik gibt es zahlreiche Produkte, mit denen sich kreative Effekte und individuelle Bühnenelemente realisieren lassen.

Mit LED-Stripes können Objekte auf der Bühne in Szene gesetzt oder beispielsweise ein Schild als Backdrop effektvoll umrandet werden. Auch Bühnenpodeste lassen sich mithilfe von LED-Stripes eindrucksvoll hervorheben.

Affiliate Links Botex LED Stripe RGBWW IP 10m Kundenbewertung: (2) 99,00€ bei

Affiliate Links Eurolite LED Stripe RGBW 4-Ch DMX Contr Kundenbewertung: (11) 42,00€ bei

Vorgefertigte LED-Tubes haben ebenfalls einen dekorativen Charakter und können besonders in kleineren Bühnensettings für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Sie lassen sich aufstellen, aufhängen oder auch horizontal auf dem Boden platzieren.

Durch Pixel-Mapping lassen sich damit sogar komplexe visuelle Effekte und beeindruckende Bildsequenzen erzeugen.

Affiliate Links Eurolite AKKU LED Party Tube IR Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 539,00€ bei

Affiliate Links Eurolite LED PR-100/32 DMX BK Kundenbewertung: (8) 179,00€ bei

Es gibt eine Vielzahl beeindruckender LED-Effekte und die Auswahl ist dabei wirklich groß. So gibt es beispielsweise Derby-Effekte, die zahlreiche bewegte Lichtstrahlen erzeugen können. Darüber hinaus finden sich auch dekorative Lampen mit auffälligem Design und einer starken optischen Wirkung. Hier sind einige Beispiele, um einen kleinen Überblick über die verschiedenen Lampentypen zu bekommen.

Affiliate Links Varytec LED Derby ST incl. IR Remote Kundenbewertung: (161) 69,00€ bei

Affiliate Links ADJ Starburst Kundenbewertung: (91) 239,00€ bei

Affiliate Links Eurolite LED CAT-80 Beam Effect Kundenbewertung: (5) 279,00€ bei

Die Firma Stairville bietet stilvolle LED-Lampen im Vintage-Style, die auf der Bühne einen ganz besonderen visuellen Effekt erzeugen. Gut sichtbar an Stativen befestigt, sorgen sie für einen gemütlichen Vintage-Charakter und tauchen die Bühne dank ihres Reflektors in ein angenehm indirektes Licht.

Ich habe diese Lampen bereits für AMAZONA getestet – mit überzeugenden Ergebnissen.

Affiliate Links Stairville LED Vintage Bowl 50 RGBA Kundenbewertung: (51) 199,00€ bei

Affiliate Links Stairville LED Vintage Bowl 30 RGBA DMX Kundenbewertung: (37) 139,00€ bei

Eine weitere tolle Effektmöglichkeit mit nostalgischem Disco-Charakter ist die gute alte Spiegelkugel. Richtig eingesetzt, lassen sich damit auch heute noch beeindruckende Effekte erzeugen – und der gesamte Raum wird in bewegte Lichtstrahlen getaucht.

Thomann bietet eine Auswahl an Spiegelkugeln in verschiedenen Größen an – inklusive passender Motoren zur einfachen Deckenmontage.

Affiliate Links Showtec Professional Mirrorball 50cm Kundenbewertung: (20) 169,00€ bei

Affiliate Links Varytec Mirror Ball Motor max 3kg 3RPM Kundenbewertung: (37) 12,00€ bei

Stroboskop & Blinder

Stroboskope und Blinder zählen zu den leistungsstarken Lichteffekten, die vor allem auf Konzerten gezielt eingesetzt werden, um die emotionale und visuelle Wirkung einer Show zu verstärken. Beide Effektarten unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und Einsatzbereichen, erzeugen jedoch jeweils beeindruckende Effekte, die das Publikum visuell mitreißen.

Blinder, die direkt ins Publikum gerichtet werden, schaffen ein Gefühl der Einbindung – die Zuschauer erleben die Show dadurch intensiver, fast so, als wären sie Teil des Bühnengeschehens. Stroboskope wiederum erzeugen schnelle Lichtimpulse, die rhythmisch zur Musik eingesetzt werden und eine starke, energiegeladene Atmosphäre erzeugen können.

Allerdings sollte der Einsatz von Stroboskopen dosiert erfolgen: Bei übermäßigem Gebrauch können sie für empfindliche Personen unangenehm sein – insbesondere bei Epilepsie besteht ein erhöhtes Risiko. Aus diesem Grund weisen viele Veranstalter im Vorfeld der Show auf die Verwendung hin. Richtig und sparsam eingesetzt, entfalten Stroboskope jedoch ihre volle Wirkung.

Thomann bietet hierfür ein breites Sortiment: Zum einen klassische, leistungsstarke Stroboskop-Lampen, zum anderen aber auch vielseitige LED-Lampen, mit denen sich Stroboskop-Effekte realisieren lassen. Besonders geeignet sind LED-Lampen mit größerer Lichtfläche – wie etwa LED-Fluter. Viele Hersteller, darunter auch Varytec, bieten hier preisgünstige und zuverlässige Modelle an.

Affiliate Links Varytec Colors SonicStrobe Kundenbewertung: (40) 179,00€ bei

Affiliate Links ADJ Jolt Panel FXIP Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 899,00€ bei

Affiliate Links Botex SP-1500 DMX Strobe Kundenbewertung: (59) 129,00€ bei

Im Bereich der Blinder-Effekte bietet Thomann sowohl klassische Modelle mit konventionellen Leuchtmitteln als auch moderne LED-Blinder in verschiedenen Ausführungen an. Je nach Veranstaltungsgröße und gewünschtem Effekt lässt sich der passende Blinder auswählen.

LED-Blinder haben den großen Vorteil, dass sie ohne zusätzlichen Dimmer auskommen und sich direkt via DMX steuern lassen. Blinder mit konventionellen Leuchtmitteln hingegen erzeugen oft ein etwas wärmeres Licht, was je nach Inszenierung gewünscht sein kann.

Affiliate Links Showtec Stage Blinder 4 DMX Kundenbewertung: (39) 249,00€ bei

Affiliate Links Ignition 2bright Blind 3K IP Kundenbewertung: (4) 379,00€ bei

Darüber hinaus gibt es großformatige LED-Matrix-Blinder, die nicht nur mit ihrer intensiven Helligkeit überzeugen, sondern auch visuell beeindruckende Effekte ermöglichen. Durch die Anordnung der LEDs in einer Matrix lassen sich damit sogar Formen, Muster oder Buchstaben darstellen – ideal für kreative Showelemente und auffällige Bühnendesigns.

Affiliate Links Stairville LED Matrix Blinder 5x5 MK II Kundenbewertung: (26) 299,00€ bei

Affiliate Links Cameo Matrix Panel 10 W RGB Kundenbewertung: (6) 538,00€ bei

Auch dekorative Blinder sind bei Thomann zu finden. Varytec bietet eine Vielzahl an Modellen an, die nicht nur durch ihr auffälliges Design, sondern auch durch integrierte LED-Beleuchtung effektvoll in Szene gesetzt werden können. Diese Blinder eignen sich ideal für visuelle Akzente auf der Bühne oder als stilvolle Elemente im Bühnenbild.

Affiliate Links Varytec Retro Blinder OCTO 380 Kundenbewertung: (7) 239,00€ bei

Affiliate Links Varytec Retro Blinder TRI 380 Kundenbewertung: (2) 239,00€ bei

Einen weiteren dekorativen Blinder bietet die Firma ADJ an. Mit seiner großzügigen Leuchtfläche ist er auf der Bühne ein echter Blickfang und kaum zu übersehen. Zudem lässt er sich problemlos mit anderen Geräten vernetzen – ideal für den Einsatz in synchronisierten Licht-Setups.

Affiliate Links ADJ Vintage Bar Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 879,00€ bei

Laser-Effekte

Ein besonders beliebter Effekt bei Veranstaltungen und Konzerten – sowohl im professionellen Bereich als auch im Hobby-Sektor – sind Laser in verschiedensten Ausführungen. Sie erzeugen auf Konzerten spektakuläre visuelle Effekte, die das Publikum ins Staunen versetzen und die Atmosphäre intensivieren. Laser sind ein fester Bestandteil moderner Lichtshows und werden gezielt eingesetzt, um Musik mit eindrucksvollen visuellen Elementen zu verbinden.

Laser unterscheiden sich vor allem in ihrer Leistungsstärke und unterliegen strengen Sicherheitsvorgaben. Ab Laserschutzklasse 3R ist es in Deutschland erforderlich, einen Laserschutzbeauftragten zu benennen, sobald solche Geräte eingesetzt werden.

Thomann bietet eine breite Auswahl – von Einsteigermodellen bis hin zu leistungsstarken Geräten für den professionellen Einsatz. Besonders die Hausmarken von Thomann führen viele attraktive Optionen für Einsteiger. Dabei ist zu beachten, dass die meisten Geräte bereits der Klasse 3R zugeordnet sind.

Wer sich also intensiver mit dem Thema Laser beschäftigen möchte, findet bei Thomann den idealen Einstieg – sowohl technisch als auch in Sachen Auswahl.

Affiliate Links Stairville DJ Lase 150-R MK-III DMX IR Kundenbewertung: (331) 59,00€ bei

Affiliate Links Cameo WOOKIE 200 RGY Animation Laser Kundenbewertung: (69) 139,00€ bei

Für den professionellen Einsatz führt Thomann die hochwertigen Produkte der Firma Laserworld. Die leistungsstärksten Geräte bieten nicht nur eine beeindruckende Ausgangsleistung, sondern liegen auch preislich im oberen Segment – sie sind eindeutig für den professionellen Anwender konzipiert.

Affiliate Links Laserworld PL-30.000RGB IP65 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 9.969,00€ bei

Affiliate Links Laserworld PL-70.000RGB IP65 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 18.999,00€ bei

Für den Einsatz im Live-Betrieb bietet Thomann unter anderem die Steuerungssoftware der Firma Laserworld inklusive passendem Zubehör an.

Besonders wichtig für den sicheren Betrieb von Showlasern sind zudem geeignete Sicherheitseinrichtungen, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technik gewährleisten.

Affiliate Links Laserworld ShowNET + Showeditor Software Kundenbewertung: (70) 289,00€ bei

Affiliate Links Laserworld Safety Unit Kundenbewertung: (18) 95,00€ bei

Affiliate Links Laserworld ILDA Extension Cable 10m Kundenbewertung: (68) 69,00€ bei

Marktübersicht Spezialeffekte

Spezialeffekte sorgen für besondere und spannende Momente in einer Show und können das Publikum regelrecht ins Staunen versetzen. Sowohl für den professionellen als auch den semiprofessionellen Bereich bietet Thomann eine Vielzahl unterschiedlicher Spezialeffekte an.

Ich habe eine Übersicht der verschiedenen Effektarten erstellt und passende Produkte für beide Anwendungsbereiche zusammengestellt.

Hier bekommt ihr einen Überblick, welche Spezialeffekte eure Show bereichern können.

Nebelmaschinen, Hazer und CO₂-Jets

Die wohl am häufigsten eingesetzten Spezialeffekte sind Nebel- und Dunstmaschinen. Sie erzeugen eine besondere Atmosphäre und lassen die Lichtshow erst richtig zur Geltung kommen – vor allem in geschlossenen Räumen wie Konzert- oder Theatersälen.

Ohne Nebel bleiben Lichteffekte oft auf farbige Flächen oder Spots auf der Bühne beschränkt. Mit Nebel oder Haze (feiner Dunst) hingegen werden die Lichtstrahlen in der Luft sichtbar, wodurch beeindruckende Effekte wie bewegte Beams, Lasershows oder dramatische Lichtkegel entstehen.

Ein gezielter Einsatz von Nebel kann zudem die räumliche Wirkung der Bühne deutlich verstärken – gerade bei großen Produktionen mit aufwendigen Bühnenbildern entsteht so eine bessere Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund.

Die Auswahl an Geräten ist enorm, die Preisspanne reicht von 39 Euro bis über 4.500 Euro. Kleinere Nebelmaschinen sind bereits für Einsteiger oder DJs vollkommen ausreichend. Wenn sie regelmäßig gereinigt werden, habe ich persönlich auch mit günstigeren Modellen gute Erfahrungen gemacht.

Die Thomann-Hausmarken wie Stairville und Eurolite bieten hier eine breite Auswahl an zuverlässigen Geräten in verschiedenen Leistungsklassen und Preissegmenten.

Affiliate Links Stairville AF-40 Mini Fog Machine Kundenbewertung: (789) 39,00€ bei

Affiliate Links Stairville AF-250 Fog Machine 1300W DMX Kundenbewertung: (226) 179,00€ bei

Im professionellen Bereich sind in der Regel eine deutlich höhere Leistung, eine längere Lebensdauer und eine besonders hochwertige Verarbeitung gefragt.

Thomann bietet hierfür eine große Auswahl an Geräten von renommierten Herstellern auf Industriestandard – darunter Smoke Factory, Martin und Look Solutions. Diese Marken stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und praxisgerechte Features, die im professionellen Einsatz unverzichtbar sind.

Affiliate Links Look Viper 2,6 Fog Machine Kundenbewertung: (11) 999,00€ bei

Affiliate Links Smoke Factory Spock Kundenbewertung: (3) 1.799,00€ bei

Um eine Lichtshow bei Veranstaltungen optimal zur Geltung zu bringen, ist ein Hazer besonders wichtig. Er füllt den Raum mit feinem Dunst, der die Lichtstrahlen sichtbar macht und so die gesamte Lichtinszenierung wirkungsvoll unterstützt.

Je nach Anspruch und Budget kann zwischen günstigen Einsteigermodellen der Thomann-Hausmarken und professionellen Geräten gewählt werden – darunter der bekannte Tour Hazer von Smoke Factory oder hochwertige Systeme der Firma MDG.

Ein Gerät von Stairville haben wir übrigens bereits für euch auf AMAZONA getestet.

Affiliate Links Stairville Hz-200 Compact Hazer DMX Kundenbewertung: (497) 222,00€ bei

Affiliate Links Stairville HF-900 Haze Fogger Kundenbewertung: (87) 299,00€ bei

Affiliate Links Smoke Factory Tour Hazer II-A Amptown Kundenbewertung: (16) 1.279,00€ bei

Affiliate Links MDG Atmosphere ATMe Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 6.949,00€ bei

Mittlerweile sind auch vertikale Nebelmaschinen bei Bands und DJs immer beliebter geworden. Diese sorgen durch eine eingebaute LED-Lampe, die den Nebel in Farben eintaucht, für einen besonderen Effekt auf der Bühne. Auch hier kann zwischen Einsteigerprodukten und Profi-Geräten ausgewählt werden. Davon haben wir den Fun Generation LED Fogger 500 bereits auf AMAZONA getestet.

Affiliate Links Fun Generation LED Fogger 500 CO2 RGB Kundenbewertung: (58) 119,00€ bei

Affiliate Links ADJ Fog Fury Jett Pro Kundenbewertung: (27) 599,00€ bei

Vertikale Nebelmaschinen erinnern in ihrer Wirkung teilweise an CO₂-Jets, die ebenfalls eindrucksvolle, senkrecht aufsteigende Effekte erzeugen. Letztere zählen jedoch eindeutig zu den professionellen Spezialeffekten und dürfen ausschließlich von geschultem Fachpersonal und unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften eingesetzt werden.

Thomann bietet hierfür professionelle Geräte der Firma Magic FX an – ein etablierter Hersteller, dessen Produkte regelmäßig bei Großveranstaltungen und Festivalproduktionen zum Einsatz kommen.

Affiliate Links Magic FX CO2 JET I Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 729,00€ bei

Affiliate Links Magic FX PSYCO2JET Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.749,00€ bei

Trotz ihres beeindruckenden Effekts erfordern CO₂-Jets einen vergleichsweise aufwendigen Aufbau auf der Bühne. Die einzelnen Jets müssen sicher positioniert und mit Hochdruckschläuchen verbunden werden. Je nach Größe der Veranstaltung sind dafür zahlreiche Schläuche sowie mehrere CO₂-Gasflaschen notwendig.

Ein Aufbau in der Veltins-Arena hat mir einmal eindrucksvoll gezeigt, wie viel Arbeit tatsächlich hinter diesem Effekt steckt.

Mittlerweile gibt es auch fluidbasierte Alternativen von Magic FX, die einen sehr ähnlichen Effekt erzeugen – ganz ohne Gasflaschen oder Hochdruckschläuche. Diese Systeme sind deutlich einfacher in der Handhabung und eine praktische Lösung für Shows, bei denen der logistische Aufwand reduziert werden soll.

Affiliate Links Magic FX Eco2Jet Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.559,00€ bei

Pyrotechnik & Flammeneffekte

Thomann führt die meisten Spezialeffekte in der Kategorie Pyrotechnik auf. Pyrotechnik bezeichnet den kontrollierten Einsatz chemischer Substanzen zur Erzeugung von Effekten wie Licht, Wärme, Rauch oder Schall – etwa in Form von Bühnenfeuer, Funkenregen oder Knalleffekten.

Professionelles pyrotechnisches Equipment unterliegt jedoch strengen Vorschriften und ist ausschließlich zugelassenen Fachfirmen vorbehalten. Es ist nicht frei verkäuflich und darf nur von entsprechend zertifiziertem Personal verwendet werden.

Mittlerweile gibt es jedoch viele effektvolle Alternativen, die echten pyrotechnischen Effekten täuschend nahekommen – ohne den Einsatz explosiver Stoffe. Diese Systeme sind deutlich einfacher handzuhaben und auch für Veranstaltungen ohne pyrotechnische Genehmigung nutzbar.

Affiliate Links Stairville Prometheus Spark 1 Kundenbewertung: (9) 599,00€ bei

Thomann bietet in diesem Bereich sogar spannende Alternativen unter der eigenen Hausmarke an. Sogenannte Kaltfunkensprühgeräte ermöglichen faszinierenden Funkenregen auf Knopfdruck – ganz ohne Schwarzpulver oder pyrotechnische Substanzen.

Da diese Geräte auf Kaltfunken-Technologie basieren, gelten sie als vergleichsweise ungefährlich und können in vielen Umgebungen frei und flexibel eingesetzt werden – sogar indoor und ohne spezielle Genehmigung.

Ein kleiner Nachteil: Beim Einsatz entsteht feiner Staub, der sich auf der Bühne absetzt. Wer das Gerät in der Nähe des Schlagzeugs platziert, sollte dem Drummer am besten direkt ein Tuch für die Becken mitbringen – aus eigener Erfahrung ein guter Tipp!

Affiliate Links DJ Power V-1 Spark Machine VERSION:3 Kundenbewertung: (6) 679,00€ bei

Affiliate Links DJ Power V-5 Spark Machine Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.989,00€ bei

Konfettikanonen

Konfetti-Effekte erzeugen auf Konzerten eine starke visuelle und emotionale Wirkung, die das Publikum begeistert und die Atmosphäre spürbar intensiviert.

Konfetti ist in zahlreichen Farben, Formen (z. B. Herzchen, Sterne oder klassische Streifen) und sogar mit Glitzer- oder Metallic-Oberfläche erhältlich. Diese Vielfalt ermöglicht beeindruckende visuelle Effekte, die je nach Inszenierung verspielt, festlich oder spektakulär wirken können – ein echtes Highlight für den Showmoment.

Viele Bands setzen Konfetti-Effekte gezielt ein, um besondere Momente wie das Intro, einen Höhepunkt oder das Finale eindrucksvoll zu unterstreichen. Oder man macht es wie Coldplay – und feuert einfach bei jedem zweiten Song eine Ladung Konfetti in die Menge.

Grundsätzlich kann Konfetti auf zwei Arten abgeschossen werden. Eine Möglichkeit ist die elektrische Zündung, zum Beispiel mit den elektrischen Magic FX Konfetti- oder Streamer-Cannons. Diese Systeme sind besonders einfach in der Handhabung und werden daher häufig in Clubs und auf Festivals eingesetzt.

Die maximale Wurfweite liegt dabei bei rund 15 Metern, was für die meisten Indoor- und mittleren Outdoor-Settings absolut ausreicht.

Affiliate Links Magic FX Powershot I Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 199,00€ bei

Wenn größere Distanzen gefragt sind – etwa bei Stadionproduktionen oder Open-Air-Events – wird in der Regel auf Druckluftsysteme umgestellt. Diese ermöglichen nicht nur eine deutlich größere Wurfweite, sondern auch eine wesentlich höhere Füllmenge der Konfettikanonen.

Ein Paradebeispiel ist der Stadium Shot von Magic FX, der Konfetti beeindruckend weit in die Luft schleudern kann – mit einer Wurfweite von bis zu 40 Metern.

Affiliate Links Magic FX Stadiumshot II Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.599,00€ bei

Es gibt jedoch auch eine leisere Alternative: das Konfettigebläse.

Im Gegensatz zu Kanonen oder Druckluftsystemen erzeugt es einen kontinuierlichen Konfettiregen, der sich über einen längeren Zeitraum hinweg entfaltet. Über eine DMX-Steuerung lässt sich der Effekt individuell anpassen – sowohl in Dauer als auch in Intensität.

Diese Variante wird häufig im Theater oder bei TV-Produktionen eingesetzt, wo es weniger um spektakuläre Knalleffekte, sondern mehr um stimmungsvolle, kontrollierte Inszenierungen geht.

Affiliate Links Magic FX Swirlfan II Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.899,00€ bei

Videoprojektionen & Mapping

Videoprojektionen und 3D-Mapping (auch Projection Mapping genannt) zählen zu den leistungsstärksten visuellen Werkzeugen im modernen Konzertdesign. Sie ermöglichen es, dynamische und wandelbare Bühnenwelten zu erschaffen, die das Publikum visuell fesseln und die Atmosphäre eines Auftritts maßgeblich beeinflussen.

Diese Technologien verbinden Kreativität mit technischer Präzision und eröffnen sowohl für das Publikum als auch für die Künstler völlig neue Ausdrucksmöglichkeiten. Richtig eingesetzt, können sie ein Konzerterlebnis auf ein ganz neues Level heben.

Im Bereich Videoprojektionen & Mapping erweitert Thomann sein Sortiment zwar stetig, allerdings umfasst das Angebot derzeit keine Projektoren oder LED-Walls selbst. Der Fokus liegt hier überwiegend auf Produkten zur Videoaufzeichnung und -bearbeitung, wie etwa den professionellen Lösungen der Firma Blackmagic Design.

Im Bereich Live-Videoprojektionen bietet Thomann vor allem Installationsmaterial wie Projektorenhalterungen, Traversenadapter und Projektionsleinwände. Für LED-Walls sind derzeit lediglich Videoprozessoren im Sortiment verfügbar – passende LED-Module oder komplette LED-Walls bietet Thomann bislang jedoch nicht an.

Affiliate Links AV Stumpfl Vario32 365x210 FP 16:9 Kundenbewertung: (10) 1.559,00€ bei

Die Auswahl an Produkten zur Videoaufzeichnung, Bearbeitung und für Streaming-Setups bei Thomann ist vielfältig. Sie umfasst verschiedene Kameras, passendes Zubehör sowie Hardware-Komponenten wie Signalkonverter, Capture-Geräte und I/O-Hardware für professionelle Workflows.

Auch im Bereich Software bietet Thomann eine Auswahl an bekannten Video- und Bildbearbeitungsprogrammen, darunter zum Beispiel DaVinci Resolve von Blackmagic Design.

Affiliate Links Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro Kundenbewertung: (54) 2.759,00€ bei

Affiliate Links Blackmagic Design DaVinci Resolve Mini Panel Kundenbewertung: (5) 2.299,00€ bei

Affiliate Links Blackmagic Design ATEM SDI Extreme ISO Kundenbewertung: (4) 1.499,00€ bei

Affiliate Links Blackmagic Design MC BiDirect. SDI/HDMI 3G wPSU Kundenbewertung: (70) 95,00€ bei