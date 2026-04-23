Diese Bühnen-Tools retten dich im Live-Betrieb

Wer regelmäßig mit Bands oder eigenen Produktionen unterwegs ist, weiß: Auf der Bühne sind es oft die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Neben Instrumenten, dem Mischpult und der PA gibt es eine ganze Reihe unscheinbarer Bühnen-Tools, die vieles einfacher machen können. Viele davon kosten nicht viel, sparen aber im richtigen Moment Zeit und Nerven oder retten unter Umständen sogar ein ganzes Konzert. Diese Übersicht stellt deshalb einige praktische Helfer vor, die sich im Live-Betrieb bewährt haben und in vielen Situationen nützlich sein können.

Kurz & knapp Worum geht es? Praktische kleine Tools und Helfer, die den Bühnenalltag erleichtern, Probleme schnell lösen und Aufbau sowie Betrieb von Live-Events effizienter machen. Signalverteilung: Unterverteilungen und Multicores bündeln mehrere Signale und reduzieren Kabelchaos auf der Bühne.

Unterverteilungen und Multicores bündeln mehrere Signale und reduzieren Kabelchaos auf der Bühne. Kabelmanagement: Kabelbrücken, Matten, Tape und Kabelbinder sorgen für Ordnung und reduzieren Stolperfallen.

Kabelbrücken, Matten, Tape und Kabelbinder sorgen für Ordnung und reduzieren Stolperfallen. MIDI-Tools: Verteiler und Extender ermöglichen die zuverlässige Steuerung mehrerer Geräte auch über größere Distanzen.

Verteiler und Extender ermöglichen die zuverlässige Steuerung mehrerer Geräte auch über größere Distanzen. Adapter & Tester: Kleine Adapter und Kabeltester helfen, Verbindungen schnell anzupassen und Fehler zügig zu finden.

Kleine Adapter und Kabeltester helfen, Verbindungen schnell anzupassen und Fehler zügig zu finden. Praktische Helfer: Klemmen, Multitools oder Signalisolatoren lösen typische Probleme, die im Livebetrieb spontan auftreten.

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Sobald mehrere Musiker auf einer Bühne stehen, sammeln sich an manchen Stellen schnell viele einzelne Signale. Am Schlagzeug kommen beispielsweise mehrere Mikrofone zusammen. Beim Keyboarder stehen vielleicht zwei oder drei Instrumente. Wenn jedes dieser Signale mit einem langen XLR-Kabel quer über die Bühne geführt wird, entsteht schnell ein großes Durcheinander. Abhilfe schaffen Unterverteilungen, die mehrere Signale direkt am Instrument sammeln und gebündelt zur Stagebox führen.

the sssnake Cat Snake 3FC

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Diese kleine Unterverteilung bündelt vier XLR-Signale und schickt sie über ein einziges Netzwerkkabel an das Gegenstück, das beispielsweise an der Stagebox liegt. Gerade in Zeiten von Keyboardern, die neben mehreren Hardware-Instrumenten auch Software-Lösungen mit virtuellen Instrumenten und Backing-Tracks nutzen, ist diese Unterverteilung ein großer Vorteil. Viele XLR-Kabel bleiben einem erspart. Das reduziert nicht nur das Gewicht beim Transport, sondern auch Stolperfallen sowie Zeit und Stress beim Aufbau. Auch für die DMX-Übertragung kann dieses Tool genutzt werden.

Affiliate Links pro snake CAT6E Cable 20m Kundenbewertung: (85) 28,00€

Für Unterverteilungen dieser Art wird ein CAT-Kabel benötigt. Solche Kabel sind leicht, robust und lassen sich schnell verlegen. Gerade bei größeren Bühnen macht sich das bemerkbar.

the sssnake MC 8 Multicore MK II

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Wenn an einer Stelle besonders viele Kanäle zusammenkommen, wie etwa bei einem mikrofonierten Schlagzeug, kann ein kleines Multicore-Kabel mit Stagebox als Unterverteilung sinnvoll sein. Hier können bis zu acht Mikrofone mit jeweils kurzen XLR-Kabeln direkt an der Stagebox angeschlossen werden. Das dicke Multicore-Kabel, das alle Signale bündelt, führt dann optisch unauffällig zur eigentlichen Stagebox, die alle Band-Signale an das Mischpult sendet.

Auf einer Bühne wird ständig gelaufen, Instrumente werden bewegt und Cases rollen über den Boden. Lose Kabel sind dabei nicht nur unpraktisch, sondern auch eine Stolperfalle. Außerdem können Leitungen auf diese Weise beschädigt werden. Einfache Kabelbrücken oder Gummimatten sind Lösungen, mit denen sich solche Probleme schnell vermeiden lassen. Auch bei Veranstaltungen mit einer Kabelleitung, die durch das Publikum zum FoH-Platz führt, zahlt sich das schnell aus.

Stageworx Cable Bridge 1S

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Diese Kabelbrücke schützt einzelne Leitungen und kleinere Kabelbündel. Sie wird einfach über das Kabel gelegt und verhindert, dass jemand darüber stolpert oder dass das Kabel durch Druck beschädigt wird.

Stairville Gummi Feinriefenmatte

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Eine Gummimatte kann längere Kabelwege abdecken und gleichzeitig für einen rutschfesten Bereich auf der Bühne sorgen. Gerade wenn es schnell gehen muss, bieten sich solche Matten oft eher an als Kabelbrücken.

Viele Bands arbeiten heute mit Backing-Tracks, einer Click-Spur oder automatischen Programmwechseln für Effektgeräte. MIDI spielt dabei oft eine wichtige Rolle. Nicht selten muss ein MIDI-Signal mehrere Geräte auf der Bühne erreichen und über größere Distanzen auf der Bühne verteilt werden. Da ein MIDI-Kabel das Signal nur bis zu 10 m verlustfrei übertragen kann, gibt es praktische Bühnen-Tools, die hier helfen.

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Kenton LNDR Linedriver

Affiliate Links Kenton LNDR Linedriver Kundenbewertung: (6) 155,00€

Das kleine System sorgt dafür, dass MIDI-Signale über längere Strecken hinweg stabil übertragen werden. So kann beispielsweise die MIDI-Clock aus Ableton Live ausgespielt und über ein Netzwerkkabel an einen Gitarristen auf der anderen Seite der Bühne gesendet werden. Die MIDI-Signale von Ableton Live können bei ihm dafür sorgen, dass sein Delay-Effekt automatisch im richtigen Tempo funktioniert. Auch Programmwechsel für Effektgeräte oder Synthesizer können so automatisch übertragen werden, ohne dass während der Show manuell eingegriffen werden muss.

Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.

CME MIDI Thru5 WC

Affiliate Links CME MIDI Thru5 WC Kundenbewertung: (40) 36,00€

Dieser MIDI-Verteiler verteilt ein eingehendes MIDI-Signal auf mehrere Ausgänge. Das ist praktisch, wenn verschiedene Instrumente oder Geräte an unterschiedlichen Stellen auf der Bühne gleichzeitig angesteuert werden sollen.

Auf einer Bühne tauchen regelmäßig Situationen auf, in denen spontan ein Platz für ein Gerät gefunden werden muss. Eine Funkantenne soll irgendwo befestigt werden, eine Kamera für einen Mitschnitt braucht eine Halterung oder ein Tablet soll in Reichweite des Mischpults befestigt werden. Universelle Klemmen und flexible Arme gehören deshalb zu den wichtigen Werkzeugen für viele Techniker und Musiker. Sie lassen sich an Stativen, Traversen oder anderen stabilen Punkten befestigen und schaffen schnell eine brauchbare Halterung.

Manfrotto 035 Super Clamp

Affiliate Links Manfrotto 035 Super Clamp Kundenbewertung: (1067) 19,90€

Dieses Modell ist ein Klassiker unter den Bühnen-Tools. Damit lassen sich nicht nur Lampen in eine Traverse hängen. Mit dem passenden Gewindeadapter können auch Mikrofonklemmen und Kameras an vielen geeigneten Stellen befestigt werden.

Affiliate Links Manfrotto 013 Adapter Spigot Kundenbewertung: (154) 8,90€

Manfrotto Variable Friction Arm 244N

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Zusammen mit der Manfrotto Super Clamp entsteht mit diesem Gelenkarm eine noch flexiblere Halterung. Talkback-Mikrofone am Mischpult, Tablet-Halterungen für Musiker oder Kameras für Live-Mitschnitte lassen sich damit frei positionieren und bei Bedarf schnell neu ausrichten.

Was in keinem Zubehörkoffer fehlen darf, sind Adapter, die bei unterschiedlichen Steckertypen oder bei zu kurzen oder falsch verlegten Kabeln zum Einsatz kommen. Probleme lassen sich damit oft innerhalb weniger Sekunden lösen.

the t.bone Headphone Adapter

Affiliate Links the t.bone Headphone Adapter Kundenbewertung: (5540) 3,00€

Der klassische Adapter von großer auf kleine Klinke sollte immer dabei sein. Besonders bei Kopfhörern, In-Ear-Systemen oder beim schnellen Abhören eines Signals am Mischpult wird er regelmäßig gebraucht.

Neutrik NA3FF XLR Adapter

Affiliate Links Neutrik NA3 FF Kundenbewertung: (724) 9,30€

Mit diesem Adapter lassen sich Male-Enden von zwei XLR-Kabeln miteinander verbinden. Wenn ein Kabel versehentlich falsch herum verlegt wurde oder eine bestehende Input-Leitung als Monitor-Weg genutzt werden soll, lässt sich die Polarität des Kabels damit schnell ändern. Diesen Adapter gibt es auch für die Nutzung mit Female-Enden von XLR-Kabeln.

Affiliate Links Neutrik NA3 MM Kundenbewertung: (764) 10,30€

TAD 6.3 mm Jack Adapter Female Female

Affiliate Links TAD 6.3mm Jack Adapter, Fem-Fem Kundenbewertung: (36) 9,90€

Mit diesem Adapter lassen sich zwei Klinkenkabel miteinander verbinden. Gerade bei Instrumentenkabeln oder Effektverkabelungen kann das eine schnelle Möglichkeit sein, eine Leitung in zeitkritischen Momenten zu verlängern.

Früher oder später kommt der Moment, in dem ein Signal plötzlich verschwunden ist oder ein Kanal nicht funktioniert. In solchen Situationen hilft es, wenn schnell überprüft werden kann, ob das Problem am Kabel, am Gerät oder an der Verbindung liegt.

XVive AT 3 Portable Audio Tester

Affiliate Links XVive AT-3 Portable Audio Tester Kundenbewertung: (2) 199,00€

Das Set ist ein kompakter Tester, mit dem sich nicht nur überprüfen lässt, ob ein Kabel defekt ist. Dank interner Lautsprecher und Signalgeneratoren können damit auch verschiedene Audioverbindungen überprüft werden. Da das System mit einem Sender und einem Empfänger arbeitet, lässt es sich auch problemlos bei längeren Kabelstrecken nutzen.

Millenium MCT20 Kabeltester

Affiliate Links Millenium MCT-20 Kundenbewertung: (2452) 29,00€

Dieser Kabeltester prüft verschiedene Kabeltypen und zeigt sofort an, ob alle Leitungen eines Kabels funktionieren. Neben XLR- und Klinkenkabeln lassen sich mit diesem Modell beispielsweise auch Netzwerk- und Speaker-Twist-Kabel testen.

Hier geht es zum passenden AMAZONA-Workshop „Kabel und Equipment für den Auftritt fit halten“.

Eine aufgeräumte Bühne hilft nicht nur beim Aufbau, sondern auch während der Show. Wenn Kabel sauber fixiert und beschriftet sind, findet man auch in stressigen Situationen schneller die richtige Leitung. Tape und Kabelbinder sind deshalb Bühnen-Tools, die zur Grundausstattung vieler Techniker gehören.

Tesa 4671 Gewebeband

Affiliate Links Tesa 4671 GE Kundenbewertung: (630) 8,90€

Dieses Gewebeband lässt sich gut beschriften und eignet sich für Markierungen auf Stageboxen oder Mischpultkanälen. Da es fluoreszierend ist, können damit auch Gehwege oder Sperrbereiche auf dunklen Bühnen markiert werden.

Gerband Gewebeband 258

Affiliate Links Gerband Tape 258 BK Kundenbewertung: (1125) 10,70€

Ein klassisches Gaffa-Tape kommt auf Bühnen fast überall zum Einsatz. Damit können Kabel und kleinere Dinge schnell fixiert werden. Mattes Gaffa-Tape ist bei vielen Anwendungen besonders praktisch, da es nicht im Bühnenlicht reflektiert.

Stairville Cable Strap 160 mm

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Wiederverwendbare Klett-Kabelbinder sorgen dafür, dass Kabel ordentlich aufgewickelt und transportiert werden können. Auch lose Kabel auf der Bühne lassen sich damit schnell bündeln. So sieht die Bühne nicht nur aufgeräumt aus, sondern auch Stolperfallen werden minimiert.

Neben praktischen Audio-Tools gibt es noch einige Werkzeuge, die im Bühnenalltag hilfreich sind. Sie helfen bei kleinen Reparaturen oder lösen Probleme, die plötzlich auftreten können.

ART DTI Signal Isolator

Affiliate Links ART DTI Kundenbewertung: (473) 79,00€

Dieses kleine Gerät kann helfen, Brummschleifen zwischen verschiedenen Geräten zu vermeiden. Gerade wenn Laptops, Keyboards oder andere Geräte an unterschiedlichen Stromquellen hängen, kann ein Signalisolator störende Brummgeräusche reduzieren.

SOG PowerPint Multitool

Affiliate Links SOG PowerPint Kundenbewertung: (17) 75,00€

Ein kompaktes Multitool mit Zange, Schraubendrehern und weiteren Werkzeugen wird immer benötigt. Es passt problemlos in eine Hosentasche und hilft bei vielen kleinen Reparaturen an Stativen, Cases oder Halterungen.

Natürlich deckt diese Auswahl nur einen Teil an Bühnen-Tools ab, die im Live-Alltag nützlich sein können. Aber es sind gerade diese unscheinbaren Helfer, die oft in Zubehörkisten landen, weil man irgendwann nicht mehr ohne sie arbeiten möchte. Viele dieser hier vorgestellten Bühnen-Tools nutze ich auch selber regelmäßig. Wenn euch noch weitere nützliche Tools für den Bühnenalltag einfallen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht entsteht so eine noch größere Sammlung hilfreicher Ideen und Empfehlungen.