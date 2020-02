Marktübersicht 2020: Combo-Verstärker unter 500,- Euro

Über 30 Amps für unter 500,- Euro

In der Welt der Amps hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Für viele ist es da schwierig, die Übersicht zu behalten, da neben den Röhren- und Transistor-Amps jetzt noch die Modelling-Maschinen die Bühne endgültig betreten haben. Für viele ist diese Differenzierung aber gar nicht so relevant, sondern eher die Frage: Wie bekomme ich für angemessenes Geld einen guten Amp? Da macht es keinen Unterschied, ob man es jetzt mit Röhren, Transistoren oder Modelling-Technologie zu tun hat.

Combo Gitarrenverstärker für unter 500,- auf einem Blick

Ein einfaches Anliegen also: Euch zu zeigen, was der Markt derzeit hergibt, völlig unabhängig von der Technologie, die dem Combo Verstärker zugrunde liegt. Was das Jahr 2019 in Sachen Verstärker so hergegeben hat, könnt Ihr in unserem Best of nachlesen. Fangen wir also an:

Mooer Hornet Combo Verstärker

Marshall DSL20CR, Gitarrenverstärker

Blackstar HT-5R MKII, Comboverstärker

VOX VX50GTV Comboverstärker

Boss Katana MK II Comboverstärker

Yamaha THR30 II Modelling Verstärker

Mooer SD75 Gitarrencombo

Fender Mustang GT100 – Gitarrenverstärker

EHX Dirt Road Special, Comboverstärker

Orange Micro Dark, Gitarren Combo

VOX VX II Gitarrenverstärker

Harley Benton Mighty-5TH, Combo Verstärker

Jet City Amplification Custom 5 BK, Gitarrencombo

Blackstar LT-Echo 15, Gitarrenverstärker

Vox Adio Air GT, Gitarrenverstärker

Joyo Bantamp Bluejay, Gitarrencombo

Roland JC-22 Gitarrenverstärker

Fender Champion 100 Red, Gitarrenverstärker

Vox Mini Super Beetle, Comboverstärker

Orange Crush Mini, Gitarrenverstärker

Blackstar Studio 10 KT88, Gitarrencombo