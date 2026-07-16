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Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong, Signature Amp

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Billie Joe Armstrongs legendärer "Dookie"-Sound

16. Juli 2026
Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong

Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong

Nach 14 Jahren Pause gibt es mit dem Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong wieder einen Signature-Amp des britischen Herstellers. Er liefert satte 100 Watt und kommt im charakteristischen Babyblau.

Der Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong

Der Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong wurde in Zusammenarbeit mit dem Green Day Frontmann entwickelt und wurde erstmals bei deren diesjähriger Super Bowl Halftime Show gesichtet. Die Gerüchte bewahrheiteten sich, und so gibt es jetzt einen Amp, inspiriert von den Sounds der „Dookie“-Ära.

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Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong Frontansicht

Der 1959BJA basiert auf Armstrongs gemoddetem Marshall 1959HW, dessen Modifikation auf die Zusammenarbeit mit Produzent Rob Cavallo zum Debütalbum der Band zurückgeht.

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Marshall 1959 HW
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2.599,00€ Thomann

Im Gegensatz zum traditionellen Plexi sind die Eingänge hier auf ein Paar reduziert. Zudem spendiert Marshall dem Amp einen Master-Volume- sowie einen Gain-Regler, um die Endstufensättigung auch ohne ohrenbetäubenden Lärm voll auskosten zu können. Der Amp reagiert darauf mit deutlich aggressiverem Gain und spürbar strafferen Bässen.

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Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong Rückseite

Die Leistung beträgt 100 Watt, erzeugt von vier EL34-Endstufenröhren und drei ECC83-Röhren in der Vorstufe. Optisch ist der Marshall 1959BJA Billie Joe Armstrong ein echter Hingucker, denn das Gehäuse ist, inspiriert von Billies erster Gitarre „Blue“, mit babyblauem Tolex bezogen, und mit Messing- und Silber-Details sowie Billies Unterschrift verziert.

Preis und Verfügbarkeit

Der Amp wird direkt in Großbritannien handgefertigt. Ofiziell verfügbar soll er ab dem 21. Juli 2026 sein, die UVP beträgt laut Marshall 3.699,- Euro. Den regulären Marshall 1959 HW gibt es bei Thomann schon für 2.599,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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