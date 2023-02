Marshall bringt legendäre Verzerrerpedale zurück

Marshall bringt die Legenden zurück

Die Legenden sind zurück! Marshall stellt Reissues der legendären Pedale Bluesbreaker, The Guv’nor, Shredmaster und Drivemaster vor. Das heißt konkret: Detailgetreue und authentische Rekonstruktion der Original-Pedale gibt es demnächst – Made in UK. Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums lässt Marshall diese ikonischen Klassiker, die seit ihrer Einführung im Jahr 1992 auf unzähligen Bühnen zu sehen waren, wieder aufleben – und ganz so überraschend ist es nicht, wenn man die Gibson Maestro Pedale Neuauflagen im Hinterkopf hat. Gibson scheint ebenfalls seine alte Pedalriege neu aufleben lassen zu wollen. Es scheint also, dass sich ein Trend bei den alten Legenden etabliert.

ANZEIGE

Legendäre Marshall-Pedale – Bluesbreaker

Der Bluesbreaker zum Beispiel fängt die Magie klassischer Vintage-Amps ein und verleiht dem Gitarrensound Süße, Klarheit und Biss. Die Neuauflage liefert all das wieder, genau wie das Original, mit akribischer Liebe zum Detail und handgefertigt in der berühmten Marshall-Fabrik in Bletchley.

Spezifikationen

Made in UK

Authentisches Weichstahl Gehäuse

1 x ¼“ Klinken-Eingang, 1 x ¼“ Klinken-Ausgang,

Regler für Gain, Tone und Volume

Stromversorgung über 9-V-Batterie oder 9-V-DC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromverbrauch (bei 9V DC): 6mA

Eingangsimpedanz: 1MΩ

Ausgangsimpedanz: 25kΩ

Abmessungen: 110mm x 147mm x 67mm

Gewicht (ohne Batterie): 0,7kg

Verzerrerpedale von Marshall – der Guv’nor

Der Guv’nor hingegen bietet einen sanften Overdrive-Sound mit einem Hauch von Kompression und ist eine exakte Nachbildung des Originals in Klang und Aussehen. Legendärer Crunch-Sound, legendärer Charakter.

Spezifikationen

ANZEIGE

Made in UK

Authentisches Weichstahl Gehäuse

1 x ¼“ Klinken-Eingang, 1 x ¼“ Klinken-Ausgang, 1 x Y-Insert Send/Return-Schleife zum Hinzufügen von Effekten nach dem EQ (Y-Insert-Kabel nicht enthalten)

Regler für Gain, Bass, Middle, Treble und Level

Stromversorgung über 9-V-Batterie oder 9-V-DC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromverbrauch (bei 9V DC): 6mA

Eingangsimpedanz: 1MΩ

Ausgangsimpedanz: 50kΩ

Abmessungen: 112 x 132mm x 61mm

Gewicht (ohne Batterie): 0,8kg

Der Shredmaster von Marshall

Der Shredmaster verspricht High-Gain-Verzerrung, perfekt für satte Rhythmus-Sounds und scharfe Soli. Er wurde in den 90er Jahren zum Synonym für bahnbrechende Heavy-Sounds und war auf zahlreichen Tracks zu hören. Die Neuauflage wurde so konzipiert, dass der ikonische Shredmaster-Sound exakt reproduziert wird, wobei das Gehäuse des Pedals exakt dem Design des Originals nachempfunden wurde – alles in allem also: maximales Geschichtsbewusstsein seitens Marshall hier.

Spezifikationen

Made in UK

Authentisches Weichstahl Gehäuse

1 x ¼“ Klinken-Eingang, 1 x ¼“ Klinken-Ausgang,

Regler für Gain, Bass, Contour, Treble und Volume

Stromversorgung über 9-V-Batterie oder 9-V-DC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromverbrauch (bei 9V DC): 9mA

Eingangsimpedanz: 1MΩ

Ausgangsimpedanz: 25kΩ

Abmessungen: 110mm x 147mm x 67mm

Gewicht (ohne Batterie): 0,7kg

Marshall Pedale Re-Issue – Drivemaster

Der Drivemaster ist ein wahrer Overdrive-Allrounder – er kann so wild klingen wie sonst was. Von Vintage- bis zu modernen Drive-Sounds, alles dabei, in einem robusten Gehäuse. Der Drivemaster basiert auf dem Guv’nor, geht aber mit einer vereinfachten Tone- und Drive-Schaltung noch einen Schritt weiter und fügt einen Hauch mehr Gain bei niedrigen Frequenzen hinzu.

Spezifikationen

Made in UK

Authentisches Weichstahl Gehäuse

1 x ¼“ Klinken-Eingang, 1 x ¼“ Klinken-Ausgang,

Regler für Gain, Bass, Middle, Treble und Volume

Stromversorgung über 9-V-Batterie oder 9-V-DC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromverbrauch (bei 9V DC): 5mA

Eingangsimpedanz: 1MΩ

Ausgangsimpedanz: 25kΩ

Abmessungen: 110mm x 147mm x 67mm

Gewicht (ohne Batterie): 0,7kg

Alle vier Pedale sind in authentischen Stahlgehäusen untergebracht und verfügen über Regler für Gain, Bass, Middle, Treble und Level. Sie werden mit einer 9V-Batterie oder einem 9V-Gleichstromnetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Sie werden in Bletchley handgefertigt, wo Marshall seit sechzig Jahren legendäre Verstärker herstellt.