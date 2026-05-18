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Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle

Bundle für Hendrix Fans

18. Mai 2026
Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle

Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle

Mit dem Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle wird einer der einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten mit einem  handverdrahteten JMH Super Lead, der passenden 1960 AHW 4×12-Box sowie einem Dunlop JHF1 Fuzz Face in limitierter Auflage geehrt.

Das Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle

Vor genau sechs Jahrzehnten begann die Zusammenarbeit zwischen Jim Marshall und Jimi Hendrix. Um das zu würdigen, bringt der britische Traditionshersteller ein streng limitiertes Sammlerpaket auf den Markt, das in einem aufwendigen, schwarz-violetten „Purple Splatter“-Finish, verziert mit feinen Jubiläums-Emblemen erstrahlt.

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Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack

1959 JMH Super Lead & 1960 AHW Box

Das Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle ist um den 1959 JMH Super Lead, einen 100-Watt-Vollröhrenverstärker auf Plexi-Basis zentriert. Marshall setzt hier ganz traditionell auf eine puristische, komplett handverdrahtete Schaltung ohne modernen Master-Volume-Regler.

Bestückt mit vier EL34-Endstufenröhren und drei ECC83-Vorstufenröhren, entfaltet das Topteil seine charakteristische Verzerrung und die legendäre Dynamik erst im oberen Lautstärkebereich, wenn die Endstufe voll gesättigt wird. Mit Bedroom-Sounds ist hier ganz sicher nicht zu rechnen!

Für die adäquate Schallwandlung sorgt die angewinkelte 1960 AHW 4×12-Box, in der vier Celestion G12H-30 Lautsprecher ihren Dienst verrichten.

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Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle: Das Fuzz Face

Passend dazu: Das Dunlop JHF1 Fuzz Face

Ergänzt wird das Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle durch das Dunlop JHF1 Fuzz Face. Es ist optisch an das „Purple Splatter“-Design angepasst und ausschließlich innerhalb dieses Bundles erhältlich.

Marshall und Dunlop spendieren dem Pedal knackige Silizium-Transistoren für das extra Quäntchen Sustain und Biss, das Hendrix in seiner späteren Karrierephase nutzte.

Was kostet das Bundle?

Das Marshall Hendrix 60th Anniversary Half-Stack Bundle ist definitiv an Sammler und Fans gerichtet. Mit seinem ikonischen Look und in der limitierten Auflage ist es wirklich etwas Besonderes! Bei Thomann bekommt man das Bundle für 4.399,- Euro.

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4.399,00€ Thomann

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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