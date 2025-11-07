Martin 0-10E Retro Jason Isbell, Westerngitarre

Neue Signature Gitarre für den mehrfachen Grammy-Gewinner

Mit der Martin 0-10E Retro Jason Isbell stattet der Traditionshersteller für Akustikgitarren den sechsfachen Grammy-Gewinner und Americana Vorreiter Jason Isbell mit einem weiteren Signature Instrument aus, das mit einem überraschend günstigen Preispunkt aufwartet. Zusätzlich gibt es mit einer 0-17 noch ein limitiertes Sondermodell.

Affiliate Links Martin Guitar 0-10E Retro Jason Isbell Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.349,00€ Martin Guitar 0-10E Retro Jason Isbell LH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.349,00€

Die Martin 0-10E Retro Jason Isbell

Die neuen 0-10E ist stark von der 0-17 aus dem Jahr 1940 inspiriert, welche Isbell bei seinem neuesten Solo-Album Foxes in the Snow verwendet hat. Martin verfolgt hier also auch mal wieder einen traditionellen Ansatz.

ANZEIGE

Der Korpus der Gitarre, mit ihrer sehr kompakten Concert, bzw. „0“ Form ist komplett aus massivem Mahagoni gefertigt. Der Hals besteht aus ausgewähltem Hartholz mit einem Performing Artist Halsprofil. Auf dem Palisandergriffbrett finden sich 20 Bünde, die Mensur beträgt 24,9 Zoll.

Mit Old-Style-17-Inlays, Ebenholzsteg mit White-Tusq-Stegeinlage und offenen Nickelmechaniken wird unterstrichen, dass man sich hier an den guten alten Zeiten orientiert.

Dennoch gibt es mit einem Tonabnehmersystem auch moderne Elemente. Das Martin E1-Tonabnehmersystem mit Stimmgerät macht die Gitarre bühnentauglich. Preislich liegt die 0-10E Retro Jason Isbell bei 1.349,- Euro. Ein Linkshändermodell ist auch verfügbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Martin 0-17 Jason Isbell Limited

Zusätzlich zur 0-10E Retro gibt es noch die limitierte 0-17 Jason Isbell. Sie ist ebenso von der Martin aus 1940 inspiriert, die auf seinem letzten Solo-Album zum Einsatz kam. Die Edelvariante hat sowohl Korpus und Hals aus dem seltenen Sinker-Mahagoni, das Griffbrett ist aus brasilianischem Rosewood. Das 30s Style V Profil, der Palisandersteg mit Knochenstegeinlage und Waverly-Nickel-Mechaniken runden das Angebot ab. Die Gitarre ist auf 50 Exemplare limitiert und kostet bei Thomann 6.499,- Euro. Leider ist momentan nur das Linkshändermodell auf Bestellung verfügbar.