100 Jahre Lack-Geschichte

Mit der Martin Custom Shop 0-18K2 Koa feiert der Kultgitarrenhersteller die Umstellung auf Sprühlack vor genau 100 Jahren. Die Gitarre ist eine Hommage an das Jahr 1926 und streng limitiert auf 100 Stück.

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Die Martin Custom Shop 0-18K2 Koa

Die Concert-Modelle aus Koa gehörten zu den ersten Gitarren, die vor 100 Jahren mit dem neuen Lackierverfahren besprüht wurden. Das 1926 eingeführte sogenannte „sprayed lacquer“-Verfahren mit Nitrozelluloselack verlieh den Instrumenten einen hochwertigen Look und eine verbesserte Haltbarkeit. Zudem zeigten die Instrumente laut Martin durch das dünne Auftragen eine besonders ausgeprägte Resonanz.

Die Martin Custom Shop 0-18K2 Koa fängt diese Geschichte als limitiertes Instrument ein. In der kompakten Concert-Bauform (0-12F) gefertigt, besteht der komplette Korpus aus massivem, hawaiianischem geflammtem Koa-Holz. Das neue „Vintage Gloss“-Finish setzt die Maserung exklusiv in Szene und ist eine optische Replikation der Lackierung von 1926.

Der eingeleimte Hals besteht aus ausgewähltem Hartholz. Auf dem Ebenholzgriffbrett sitzen 20 Bünde, Abalone-Inlays im Old-Style-18-Design und ein Knochensattel. Die Mensur beträgt dabei 24,9 Zoll.

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Im Inneren des Korpus sorgt das von Hand ausgearbeitete, gewölbte Golden-Era-X-Bracing für eine detaillierte Ansprache und einen warmen Ton mit hoher Artikulation. Die Hardware besteht aus hauseigenen Golden-Age-Relic-Brass-Mechaniken in einer Messing-Vintage-Optik. Die Bridge ist passend zum Griffbrett ebenfalls aus Ebenholz gefertigt und mit Knocheneinlagen versehen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Martin Custom Shop 0-18K2 Koa ist ein absolutes Schmuckstück und hat durch die strenge Limitierung auf weltweit 100 Stück natürlich auch einen Sammlerpreis. 7.799,- Euro werden dafür aufgerufen. Wer eine ergattert, kann sich wirklich glücklich schätzen!