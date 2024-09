Max for Live, neue Website für Ableton Live Erweiterungen

Relaunch der maxforlive.com Website

Wer sich für Ableton Live interessiert oder die DAW bereits nutzt, kommt wohl nicht an Max for Live vorbei. Im Rahmen dieser Entwicklungsumgebung lassen sich direkt in Ableton Live Plug-ins entwickeln und u. a. über die maxforlive.com Website mit einer großen Community teilen. Egal ob Synthesizer, MIDI- oder Audio-Tools, Sequencer oder Effekte, wer seine Ableton DAW mit maßgeschneiderten Tools/Devices erweitern möchte, schaut in der Regel zunächst auf maxforlive.com vorbei. Neben kostenpflichtigen Devices finden sich im Max for Live Portfolio auch allerhand kostenlos nutzbare Erweiterungen.

Neue Website – Max for Live

Fast täglich erscheinen auf maxforlive.com neue Devices, so dass man schnell die Übersicht verlieren kann. Kürzlich hat die Website von Max for Live einen Relaunch erfahren, so dass ihr ab sofort nicht nur optisch, sondern auch funktional besser und schneller nach Erweiterungen suchen könnt.

Aufgeteilt in die fünf Rubriken Instruments, Audio Effects, MIDI Effects, MIDI Generators und MIDI Transformations könnt ihr die Liste der Erweiterungen zunächst nach Kategorien filtern. Es lässt sich aber auch gezielt nach Device-Namen oder Entwicklern suchen und die Suchergebnisse können darüber hinaus nach Datum, Bewertung oder Anzahl der Downloads sortiert werden.

Die Website maxforlive.com ist aber auch eine Plattform, um sich Videos, Tutorials und Tipps für die Arbeit mit Ableton Live anzuschauen. Hier ein kleines Einführungsvideo zu Max for Live:

Wer Max for Live Erweiterungen in seiner Digital Audio Workstation nutzen möchte, benötigt die Suite-Version der DAW. Hier ist Max for Live bereits integriert. In der günstigeren Standard-Version von Live ist die Max for Live Umgebung nicht enthalten, kann allerdings nachträglich hinzugefügt werden. Der Preis für die Erweiterung beträgt 149,- Euro. In Live Intro kann Max for Live nicht genutzt werden.