Meet & Bleep 3 – Lokales Synthesizer-Festival in Karlsruhe

Workshops und Konzerte von Fans für Fans

Hier eine News in eigener Sache.:

Am Samstag, 30. November findet in Karlruhe am K.I.T. das dritte Meet & Bleep Festival statt.

Ein lokales Festval von Fans der elektronsichen Musik für Fans mit Workshops und handgemachter elektronsicher Musik ab 14 Uhr.

Elektronische Musik. Wie wird sie gemacht? Wie kann sie klingen? Wer macht sie? Wie sind deine Erfahrungen mit dem Gerät? Wie funktioniert ein Synthesizer? Kann der auch klingen wie ein Klavier? Sollen wir zusammen jammen? Welche anderen Arten der Klangerzeugung gibt es? Kann ich auch mal probieren? Was hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert? Braucht man unbedingt einen Computer dafür? Was kann man selbst basteln? Wozu sind die ganzen Kabel? Welche Rhythmen und Konventionen gibt es in der elektronischen Tanzmusik? Kann ich auch einfach nur was trinken und zuhören? Wann beginnen die Konzerte?

All diese und mehr Fragen beantworten wir am 30. November, wenn um 14 Uhr die Vorträge und die Jam-Sessions beginnen. Abends gibt es Konzerte und Live-Sets von verschiedenen elektronischen Künstlern. Der Eintritt und Teilnahme ist kostenlos, ein Kommen lohnt sich auf jeden Fall!

Hier das Programm

Electronic Jam session

14:00 bis 19:00



Lectures:

15:30 Marco Menzler – basic knowledge electronic music

16:30 Thorsten Biedenkapp – musician self-marketing

xx:xx Norman Achenbach – Rythmische Grundlagen



Hands-on:

16:00 bis 18:30 basket modular

16:00 bis 18:30 Günter Rolle (teenage engineering)



Concerts:

19:00 Korb-Modular & Günter Rolle (modular & Teenage Engineering)

20:00 AA Battery (mobile)

20:20 Hoving (ambient) https://www.facebook.com/hovingr/

21:00 Bobo_PK (chiptune) https://chaos.social/@Bobo_PK

21:40 IYs (improvised)

22:20 johnnygorillas (sonic experience) https://www.instagram.com/johnnygorillas/

23:00 Till Moninger (handmade techno)

0:00 – 2:00 Midirausch (modular techno)



Visuals: N(V)N / N(S)N NoiseBau

Das Festival wird organisiert von Marco Menzler aka AA Battery in Zusammenarbeit mit dem studentischen Arbeitskreis Kultur und Kommunikation (AKK) der Uni.

Meine Wenigkeit wird die Konzerte mit analogen Glitch-Visuals begleiten.

Adresse:

AKK

Paulckeplatz 1, 76131 Karlsruhe, DE