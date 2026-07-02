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Melatonin Sine Machine, Synthesizer Plug-in

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Additiv und trotzdem einfach

2. Juli 2026

Melatonin Sine Machine Synthesizer Plug-in am

Melatonin Sine Machine ist ein additiver Synthesizer, der auf eine einfache Bedienung der komplexen Synthese ausgelegt ist. Deshalb setzt das Plug-in auf Bulk-Editing und eine einfaches GUI.

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Melatonin Sine Machine – viele Obertöne, wenig Bedienung

Sine Machine kann bis zu 20 Stimmen erzeugen und greif dafür auf 511 „time-domain“-Oszillatoren zurück. Jeder Oszillator erzeugt einen Sinuston, der sich in der Lautstärke regeln, aber auch modulieren lässt. Es können voreingestellte Harmonic-Settings als Oszillator aufgerufen werden, die dem Obertongehalt bestimmter Instrumente entsprechen.

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Für die ADSR-Hüllkurven, Volume und Pitch-LFO pro Oberton ist ein sogenanntes Bulk-Editing möglich, mit dem sich die Bearbeitung mehrere Obertöne zusammenfassen lässt. Darüber hinaus gibt es eine Tremolo-Sektion, die eine periodische Steuerung der Obertöne ermöglicht. Mehrere dynamische Visualizer unterstützen diese Funktionen beim Editieren. Klangbearbeitungen wie Filter oder auch ein Reverb werden durch die Steuerung der Obertöne erreicht.

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Melatonin Sine Machine ist in den Formaten VST3, AU und CLAP sowie als Standalone-Version (macOS, Windows, Linux) verfügbar. Eine 14 Tage lauffähige Testversion steht zur Verfügung.

Käufer können selbst festlegen, welchen Preis sie zwischen 60,- US-Dollar und 150,- US-Dollar bezahlen wollen.

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der jim RED

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