Mellotron Micro Module, Sound-Modul

Mellotron in winzig & günstig

Das Mellotron Micro Module ist das kleinste und günstigste Modell der digitalen Mellotrons des schwedischen Herstellers. Wer hätte angesichts des zentnerschweren Originals gedacht, dass es einmal ein Hardware-Mellotron für die sprichwörtliche Westentasche geben würde?

Mellotron Micro Module ohne Keyboard

Das Mellotron Micro Module entspricht im Wesentlichen dem Mellotron Micro, verzichtet jedoch auf dessen zweioktaviges Keyboard. Es ist vor allem für Keyboarder gedacht, die ohne Laptop & Plug-in Mellotron-Sounds nutzen und diese über ihre gewohnte Workstation oder ihren MIDI-Controller ansteuern wollen.

Die auf 24-Bit unkomprimierten Samples basierte Klangerzeugung bietet 100 Sounds, die den Tape-Libraries der ersten Generation von Mellotron und Chamberlins entstammen. Die Auswahl entspricht der Sound Card 01 des Herstellers, die auf einer internen Micro SD-Card gespeichert sind. Das Micro Module besitzt jedoch keinen Slot für CF-Cards und kann daher die weiteren angebotenen Libraries des Herstellers nicht nutzen.

Wie bei den größeren Modellen gibt es auch zwei Displays mit Select-Encodern zur Auswahl der Klänge. Diese können separat oder im Mix gespielt werden.

Zur Keyboard-Version des Mellotron Micro gibt es nur kleine Unterschiede. Der Octave-Schalter wurde hier durch einen High/Low-Schalter ersetzt, mit dem sich die Abspielgeschwindigkeit um ein oder zwei Oktaven herabsetzen lässt. MIDI-In/Thru sind hier als 3,5 mm TRS-Buchsen (Type B) ausgeführt.

Weiterhin besitzt das Micro Modul Regler für Volume, Tone und Pitch. Neben dem Master-Ausgang ist ein separater Phones-Ausgang vorhanden. Außerdem kann ein Sustain-Pedal angeschlossen werden.

Das Mellotron Micro Module ist in Kürze verfügbar. Der Preis beträgt 499,- Euro.

Unseren Testbericht zum weitestgehend identischem Mellotron Micro Keyboard könnt ihr unter diesem Link nachlesen.