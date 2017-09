Mellotron-Talk: Dale, Thompson, Grace, Barbeau & Kerzner

Über das legendäre Mellotron gibt es einen Amazona Artikel in der Rubrik Vintage Keys, den finden Sie in unserem BLUE BOX MELLOTRON Report (Hier klicken)

Im diesem ergänzenden Artikel lesen Sie, welche Ambitionen es heutzutage gibt, ein Mellotron zu spielen und was die als Insider sonst noch darüber zu berichten haben. Schließlich ist dieses Vintage Instrument etwas ganz Besonderes, denn verwendete Technologie und Sound sind wahrlich eigentümlich. Beginnen wir mit Mellotron-Besitzer und Interviewpartner Chris Dale, er hat eine ganze Menge zu sagen. Sie haben von ihm noch nie gehört? Dann lesen Sie hier eine kleine Anmoderation.

Der Kanadier Chris Dale ist Multi-Instrumentalist, Komponist, Songwriter, Performer und der einzige in seinem Heimatland, der als Sessionmusiker Mellotron und Chamberlin einsetzt. Er führte spezielle Service-Arbeiten aus an den Mellotrons von Rick Wakeman, Steve Hackett (Gitarrist von Genesis), der amerikanischen Prog Band Discipline sowie dem kanadisch-britischen Singer/Songwriter Andrew Cole. Gelegentlich macht er exklusiv lizenzierte Demos im Rahmen von Bildungsprogrammen, wobei es dann vorwiegend um die Beatles geht und wie diese das Mellotron eingesetzt haben. Chris hat auch eins der original Guitar Gizmotrons von Godley and Creme restauriert. Im Bereich Soundtrack wirkte er mit einem Score für die kanadische Filmproduktion Primoridal Ties und dem Stück Hide and Seek von Lesley Havard. Seine Awards: Secretary General of the United Nations „Ban Ki Moon English speaking contest“ und das gleich 3 Jahre in Folge, während er in Südkorea lehrte. Er doziert vor Studenten in China und Korea und ist einer der wenigen Lehrer, die Nordkorea besucht haben. Aktuell arbeitet er an der Restauration eines Birotrons, um dessen 45 Jahre alte Sound-Library vor dem Verfall zu retten. Nebenbei beschäftigt sich Chris bei diesem Projekt auch mit einer Musikproduktion, die bislang ungehörte Birotron Klänge demonstrieren wird.

Klaus:

Bitte erzähle mir ein wenig, wie es zum Kauf eines Mellotrons überhaupt kam.

Chris:

Ich hatte Musik gehört, bei der einige Background-Sounds mit diesen Lo-Fi-Klängen gemacht waren und das hat mein Interesse am Mellotron geweckt. Die Sounds haben eine Menge Emotionen in sich. Du kannst so eins in vielen Songs hören und umgehend identifizieren. Für mich waren das die emotionalsten Parts eines Titels, denn sogar bei Musik ohne Gesang und Lyrics kann Dich alleine der lush Sound mitnehmen und zum Lachen oder Weinen bringen und auch ein spirituelles und relaxtes Gefühl erzeugen. Ich wusste also, dass es sich um ein Mellotron oder Chamberlin handeln musste, was ich da hörte und mir war auch bereits bekannt, dass beide Tape-basiert arbeiten. Also suchte ich nach diesen Instrumenten und fand schließlich ein Mellotron M400. Und dachte, ein weiteres Mellotron in Reserve als Teileträger sollte ich ebenfalls haben, denn vielleicht würde es mit der Ersatzteilbeschaffung etwas schwierig werden.

Klaus:

Wie lange dauert denn so eine Suche?

Chris:

In meinem Fall waren das 2 Jahre und endlich gelangten damit 2 weitere Mellotrons in meine Hände. Aber ich fühlte mich nicht wohl bei dem Gedanken, nur Teile auszubauen und sie damit zu ruinieren. Also begann die Suche von Neuem, diesmal eben nach Ersatzteilen, denn ich hatte die beiden mittlerweile restauriert. Eins davon war das Double Mellotron von Yes und Rick Wakeman. Das aber war eine Custom-Version und hatte individuelle Tapes sowie andere Amps und Elektronikteile als sonst üblich. Also konnte ich das gar nicht als Teilespender für mein normales M400 nehmen. Zur gleichen Zeit fand ich 2 Chamberlins. Das eine war von Joe/Gino Vanelli und befand sich in erstklassigem Zustand, also Mint Condition, und war kaum benutzt worden. Das andere brauchte ein bisschen Service und so habe ich es ebenfalls restauriert. Zu jener Zeit hatten die meisten Leute kein Interesse an diesen Keyboards und stuften die als Junk ein und hielten mich für ziemlich durchgeknallt und sogar nervig. Hat mir aber nichts ausgemacht. Sondern habe einfach weiter dran gearbeitet und getan, was ich für richtig hielt. Worüber ich dann froh war, denn das lehrte mich, selber geduldig zu sein und zwar sowohl mit den Maschinen als auch mit den Leuten. Und die wundervollen Klänge waren es mir schließlich auch wert. Eigentlich war ich zu diesem Zeitpunkt bereits ein geduldiger Mensch, doch hier wurde noch mehr von mir gefordert, auch mehr Konzentration auf die Sache und alles das mit einer gewissen Ruhe zu erledigen. Es ist eine Erfahrung, die Du genauso auf andere Lebensbereiche übertragen kannst. Im Endeffekt fühlte ich mich nun sehr wohl damit, diese wundervollen Mellotrons und Chamberlins für meine eigene Musik einsetzen zu können. Es war genau die Art Sound, nach der ich lange Zeit auf der Suche war, und bis dahin wusste ich gar nicht, welche bedeutende Rolle das für mich spielen könnte.