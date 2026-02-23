Vintage-Sounds for free

Der Synthesizerexperte Eric Frampton hat für den polyphonen Synthesizer Moog Muse die 100 Factory-Presets des Memorymoog nachprogrammiert. Moog stellt die Preset Collection allen Muse-Besitzern kostenlos zur Verfügung.

ANZEIGE

Memorymoog-Presets für Moog Muse

Mit dem Muse brachte Moog nach langer Zeit wieder einen polyphonen Analogsynthesizer, der im Vergleich zum One oder eben auch dem altehrwürdigen Memorymoog erschwinglich ist. Obwohl sich die Synthesestruktur des Muse von dem Vintage-Synthesizer unterscheidet, beschloss Eric Frampton, einer der Sounddesigner der Factory-Presets von Muse, dass es sinnvolles Projekt wäre, alle originalen Presets des Klassikers auf dem Muse nachzubilden. Frampton spielt selbst seit 35 Jahren einen Memorymoog.

Obwohl aufgrund unterschiedlicher Stimmenarchitekturen leichte Abweichungen zu bemerken sind, klingen die Presets laut Moog dem Original sehr ähnlich. Dafür wurde extra ein Vergleichsvideo erstellt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Darüber hinaus gibt es für jedes Preset eine zweite Version, die die erweiterten Funktionen des Moog Muse nutzt, darunter Anschlagdynamik, Aftertouch, Makro-Regler, Effekte und zusätzliche Modulation. Somit hat der Anwender die Wahl zwischen originalgetreuen und modernen Versionen der Presets.

Unseren Test des Moog Muse könnt ihr unter diesem Link nachlesen. Und natürlich haben wir auch eine Vintage-Story zum Memorymoog für euch.