Memorymoog-Presets für Moog Muse

Vintage-Sounds for free

23. Februar 2026

memorymoog presets moog muse am

Der Synthesizerexperte Eric Frampton hat für den polyphonen Synthesizer Moog Muse die 100 Factory-Presets des Memorymoog nachprogrammiert. Moog stellt die Preset Collection allen Muse-Besitzern kostenlos zur Verfügung.

Memorymoog-Presets für Moog Muse

Mit dem Muse brachte Moog nach langer Zeit wieder einen polyphonen Analogsynthesizer, der im Vergleich zum One oder eben auch dem altehrwürdigen Memorymoog erschwinglich ist. Obwohl sich die Synthesestruktur des Muse von dem Vintage-Synthesizer unterscheidet, beschloss Eric Frampton, einer der Sounddesigner der Factory-Presets von Muse, dass es sinnvolles Projekt wäre, alle originalen Presets des Klassikers auf dem Muse nachzubilden. Frampton spielt selbst seit 35 Jahren einen Memorymoog.

Obwohl aufgrund unterschiedlicher Stimmenarchitekturen leichte Abweichungen zu bemerken sind, klingen die Presets laut Moog dem Original sehr ähnlich. Dafür wurde extra ein Vergleichsvideo erstellt.

Darüber hinaus gibt es für jedes Preset eine zweite Version, die die erweiterten Funktionen des Moog Muse nutzt, darunter Anschlagdynamik, Aftertouch, Makro-Regler, Effekte und zusätzliche Modulation. Somit hat der Anwender die Wahl zwischen originalgetreuen und modernen Versionen der Presets.

Unseren Test des Moog Muse könnt ihr unter diesem Link nachlesen. Und natürlich haben wir auch eine Vintage-Story zum Memorymoog für euch.

Preis

  • kostenlos

Links

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

  defrigge AHU
    defrigge AHU

    Trotz der Mühe, die sie sich gegeben haben, die beiden möglichst ähnlich klingen zu lassen klingen sie m.E. leider deutlich verschieden, und der Moog Muse, der für sich genommen einen ganz ordentlichen Sound hat, hat leider nur begrenzt von dem cremig-fetten klassischen Moog Charakter. Er klingt immer etwas dünner/hohler/schriller. Das wird trotz 24Db Filter mehrmals ähnlich deutlich wie beim Vergleich 3:41 mit 3:51.

    Trotzdem gut, dass der Muse Klangfutter bekommt.

