All-in-one Softwarelösung für Liveshows

Merging Technologies hat Ovation 12 vorgestellt. Die neue Version der sogenannten Show-Sequencing- und Audio-Playout-Software richtet sich an professionelle Anwendungen aus den Bereichen Live-Produktion, Theater, Broadcast, Museen, Themenparks und immersiven Installationen. Mit Version 12 baut der Hersteller den Funktionsumfang deutlich aus. Im Mittelpunkt stehen beispielsweise neue Möglichkeiten für Video, Timecode und die Zusammenarbeit mit der herstellereigenen Software Pyramix.

Merging Technologies Ovation 12 mit integrierter Videowiedergabe

Die wichtigste Neuerung ist die Videowiedergabe innerhalb der Software. Videodateien lassen sich nun direkt in Playlists einfügen und wie andere Cues in eine Show einbinden. Dadurch können Audio- und Video-Einspieler direkt aus einer zentralen Software gesteuert werden, was vor allem bei komplexeren Produktionen hilfreich ist.

ANZEIGE

Auch das Timing und Übergänge lassen sich direkt im Cue-Fenster von Merging Technologies Ovation 12 bearbeiten. Unterstützt werden gängige Videoformate und bei entsprechend ausgestatteten Computern sind bis zu vier Videostreams gleichzeitig möglich. Interessant ist das besonders für Shows, bei denen Bild, Ton und externe Steuerungen präzise zusammenlaufen müssen.

Erweitert Timecode-Funktionen in Merging Technologies Ovation 12

Auch beim Thema Synchronisation hat der Hersteller nachgelegt, denn Ovation 12 kann mehrere unabhängige LTC-Signale erzeugen und auf verschiedene Audioausgänge legen. Damit lassen sich zum Beispiel Licht, Video, Effekte oder weitere Steuerungssysteme separat mit einem Timecode versorgen. Die Timecode-Signale können aus unterschiedlichen Bereichen der Show abgeleitet werden, beispielsweise aus der Show-Zeit, aus Timed Cue Lists oder aus einzelnen Cues. Gerade bei größeren Produktionen schafft das deutlich mehr Spielraum, weil sich verschiedene technische Bereiche genauer aufeinander abstimmen lassen.

ANZEIGE

Verbindung zu Pyramix und höhere I/O-Leistung

Eine weitere Neuerung betrifft die Zusammenarbeit mit der Software Merging Technologies Pyramix, denn Automationsdaten können nun in beide Richtungen ausgetauscht werden. Änderungen, die während Proben oder in den letzten Vorbereitung vorgenommen werden, lassen sich dadurch einfacher zwischen Pyramix und Ovation 12 übertragen.

Varianten der Software

Je nach Version bietet Merging Technologies Ovation 12 unterschiedliche Leistungsstufen: ELEMENTS richtet sich eher an kleinere Anwendungen, während PRO und PREMIUM für umfangreichere Produktionen gedacht sind. Im Native-Betrieb sind je nach Variante bis zu 256 Ein- und Ausgänge möglich, mit MASSCORE-Systemen sogar bis zu 384. Ovation 12 läuft unter Windows 11 Professional 64-bit und unterstützt unter anderem Native-ASIO und RAVENNA/AES67. Dadurch ist die Software besonders für professionelle Produktionen auf einem technisch hohen Niveau interessant.

Preise in Deutschland

Merging Technologies Ovation 12 ist ab sofort über die Website des Herstellers erhältlich. Die ELEMENTS-Variante wird für 119,- Euro angeboten, die PRO-Variante für 799,- Euro. Für Ovation 12 PREMIUM wird aktuell kein Preis angezeigt.