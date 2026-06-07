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Meris Ottobit X, Lo-Fi Effektgerät

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Modularer Glitch-Wahnsinn

7. Juni 2026
Meris Ottobit X

Meris Ottobit X

Mit dem Meris Ottobit X kommt nach dem Enzo X, dem LVX und dem MercuryX nun ein „Modular Texture Engine“-Pedal mit 80er-Jahre-Charakter, das Bit-Crushing mit einer Vielzahl an Modulationsoptionen verbindet und auf dem Ottobit Jr. aufbaut.

Das Meris Ottobit X

Das Meris Ottobit X liefert feinste Sounds für alles, was man im Lo-Fi, Ambient, Shoegaze oder Gaming-Sounddesign-Bereich so brauchen kann, und färbt es mit dem Geist der 1980er-Jahre. Aufbauend auf dem Ottobit Jr. und Ottobit Sr. ist es ein absolutes Effekt-Powerhouse.

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Meris Ottobit X Vollansicht

Das Stereo-Pedal liefert dafür 6 verschiedene Glitch-Types mit Grain Freeze, klassischem Stutter oder flexiblem Stutter Step, diverse Filter, Ambient-Types mit VHS-Effekten, 5 Pitch-Types sowie Preamp-Emulationen. Die Modulationseffekte umfassen Ring Mod, Div Trem, Tape Mod, Freq Shift, Otto Vibe.

Für Live-Aktionen stehen zwei Ein-Knopf-Looper bereit: der Push Loop und der als Wikki Wikki bezeichnete Vinyl-Scratching-Modus samt steuerbarem Tape-Stop. Außerdem verfügt es über einen 16-stufigen Sequenzer, der auf bis zu 48 Parameter angewandt werden kann.

Wie die anderen „X“ Pedale von Meris besitzt es ein farbiges Display-Interface. Navigiert wird trotz der Fülle an Features ganz übersichtlich über eine ausgeklügelte Menüführung und die verschiedenen Regler. Für eigene Sounds stehen 99 Preset-Speicherplätze in 33 Bänken bereit, ergänzt durch 18 Werkssounds und eine Favoriten-Bank. Ein integriertes Stimmgerät ist ebenfalls vorhanden.

Meris Ottobit X 3 Rückseite

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Über die vier Footswitches navigiert man durch Presets und Bänke oder aktiviert den Looper. Das Pedal ist in Full-Stereo ausgelegt, verfügt über MIDI und einen Anschluss für ein Expression-Pedal. Um dem vollen Funktionsumfang und den einzigartigen Sounds etwas näher zu kommen, lohnt es sich, folgendes Video zu schauen:

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Preis und Verfügbarkeit?

Das Meris Ottobit X ist auf der Herstellerseite mit 599,- Dollar gelistet. Thomann hat das Pedal noch nicht im Programm, das sollte allerdings nicht mehr lange dauern.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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