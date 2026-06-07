Modularer Glitch-Wahnsinn

Mit dem Meris Ottobit X kommt nach dem Enzo X, dem LVX und dem MercuryX nun ein „Modular Texture Engine“-Pedal mit 80er-Jahre-Charakter, das Bit-Crushing mit einer Vielzahl an Modulationsoptionen verbindet und auf dem Ottobit Jr. aufbaut.

Das Meris Ottobit X

Das Meris Ottobit X liefert feinste Sounds für alles, was man im Lo-Fi, Ambient, Shoegaze oder Gaming-Sounddesign-Bereich so brauchen kann, und färbt es mit dem Geist der 1980er-Jahre. Aufbauend auf dem Ottobit Jr. und Ottobit Sr. ist es ein absolutes Effekt-Powerhouse.

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Das Stereo-Pedal liefert dafür 6 verschiedene Glitch-Types mit Grain Freeze, klassischem Stutter oder flexiblem Stutter Step, diverse Filter, Ambient-Types mit VHS-Effekten, 5 Pitch-Types sowie Preamp-Emulationen. Die Modulationseffekte umfassen Ring Mod, Div Trem, Tape Mod, Freq Shift, Otto Vibe.

Für Live-Aktionen stehen zwei Ein-Knopf-Looper bereit: der Push Loop und der als Wikki Wikki bezeichnete Vinyl-Scratching-Modus samt steuerbarem Tape-Stop. Außerdem verfügt es über einen 16-stufigen Sequenzer, der auf bis zu 48 Parameter angewandt werden kann.

Wie die anderen „X“ Pedale von Meris besitzt es ein farbiges Display-Interface. Navigiert wird trotz der Fülle an Features ganz übersichtlich über eine ausgeklügelte Menüführung und die verschiedenen Regler. Für eigene Sounds stehen 99 Preset-Speicherplätze in 33 Bänken bereit, ergänzt durch 18 Werkssounds und eine Favoriten-Bank. Ein integriertes Stimmgerät ist ebenfalls vorhanden.

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Über die vier Footswitches navigiert man durch Presets und Bänke oder aktiviert den Looper. Das Pedal ist in Full-Stereo ausgelegt, verfügt über MIDI und einen Anschluss für ein Expression-Pedal. Um dem vollen Funktionsumfang und den einzigartigen Sounds etwas näher zu kommen, lohnt es sich, folgendes Video zu schauen:

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Preis und Verfügbarkeit?

Das Meris Ottobit X ist auf der Herstellerseite mit 599,- Dollar gelistet. Thomann hat das Pedal noch nicht im Programm, das sollte allerdings nicht mehr lange dauern.