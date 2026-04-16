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Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard

Niedrigerer Preis, gleicher brachialer Sound

16. April 2026
Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard

Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard

Gute Neuigkeiten für alle Nu-Metal-Fans. Es gibt den Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard wieder in Serie. Mit vereinfachter Optik und deutlich niedrigerem Preis kehrt eine echte Legende der Verstärkergeschichte in ihrer reinsten Form zurück und bringt die High-Gain Sounds der 90er wieder in den Proberaum.

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Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard
Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.599,00€ Thomann

Der Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard

Nachdem Mesa den 90s Dual Rectifier schon einmal hat aufleben lassen, und auch der 90s Triple Rectifier erst kürzlich wieder auftauchte, kommt der 90s Dual Rectifier jetzt in einer etwas erschwinglicheren Variante zurück. Wobei erschwinglich in diesem Kontext immer noch bedeutet, für einen 100-Watt starken Vollröhrenboliden zu zahlen.

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Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard Vorderseite

Den Dual Rectifier Solo gab es erstmals im Jahr 1992. Er hat den Sound einer ganzen Generation geprägt, und war im Rockbereich auf keiner Bühne, bei keinem Musikvideo, in keinem Studio wegzudenken. Dass der Hype um den „Recto-Sound“ mit seinen gescoopten Mitten und bedrohlichen Bässen immer noch anhält, zeigt sich spätestens dadurch, dass die Verstärker am laufenden Band neu aufgelegt werden.

Der Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard wird im kalifornischen Petaluma handgefertigt und liefert 100 Watt aus einer Class A/B Endstufe, wobei ein Bias-Wahlschalter den Betrieb mit den serienmäßigen 6L6-Röhren oder alternativ mit EL34 ermöglicht.

Er besitzt zwei vollständig unabhängige Kanäle, welche mit Vintage/Orange und Modern/Red verschiedene Voices bieten, wobei die Kanäle klanglich im Clean-Bereich dezent optimiert wurden. Dank dem Klon-Feature können die jeweiligen Settings auch auf den anderen Kanal übertragen werden.

Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard Rückseite

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Außerdem gibt es die schaltbare Rectifier-Option zwischen den 5U4-Röhren und Siliziumdioden. Mit dem Bold/Spongy Schalter an der Vorderseite kann die Betriebsspannung abgesenkt und so für Obertonreichtum generiert werden.

Neben den verschiedenen Lautsprecherausgängen (4, 8 und 16 Ohm) verfügt das Topteil über die gewohnten Buchsen für das externe Footswitch-System zur Kanalumschaltung sowie einen FX-Loop, der sogar pro Kanal angewählt werden kann.

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Preis und Verfügbarkeit

Der Mesa Boogie 90s Dual Rectifier Standard hat bei so viel Power und dieser Fülle an Features natürlich seinen Preis. Bei Thomann weden 3.599,- Euro dafür fällig.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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