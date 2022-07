Mesa Boogie California Tweed 6v6 2:20

Ich nenne den Mesa Boogie Triple Crown 50 gut und gerne meinen Go-To-Amp. Vergleichbar mit dem California Tweed ist der Metal-Tausendsassa nicht, aber auch der Tweed kann ordentlich Rumms entfalten. Die neue MESA/Boogie California Tweed 6V6 2:20 Serie steht genau dafür – einen ultrawarmen, druckvollen Tweed, ausgestattet mit zeitgemäßen Features.

ANZEIGE

MESA/Boogie California Tweed 6V6 2:20

Warmer US-Sound von Boogie ist halt einfach eine Bank, Punkt. In dieser neuen Serie gibt es ein Topteil, einen kleinen 1×10 und einen 1×12 Combo. Und sehr erfreulich bei dem Ganzen – mithilfe eines Attenuators können die Amps von 20 auf 10 und 1 Watt gedrosselt werden über einen Kippschalter. Dadurch ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten für die 6V6 Serie – Bühne, Studio, oder Proberaum.

Der Name rührt natürlich nicht von ungefähr: 6v6 Röhren in der Endstufe sorgen für ordentlich Druck und werden mit ganzen fünf 12AX7 und eine 12AT7 Röhre kombiniert. Der charakteristische California-Tweed-Sound resultiert in einem nicht unerheblichem Maße von den Siliziumdioden, die ebenfalls zum Einsatz kommen. Insgesamt ist die ganze Aufmachung hier traditionell und eher Richtung Vintage angedacht – so wie es sich beim Thema Tweed gehört. Hier muss das Rad ja wirklich nicht neu erfunden werden. Und als ob das Vintage-Thema bei den Röhren und Dioden nicht genug präsent wäre, spendiert Boogie noch einen integrierten Federhall obendrauf. Feinster Spring Reverb also, der dem Vintage Sound nochmal die nötige Würze gibt. Selbstverständlich aber gibt es auch eine Effektschleife, mit dem ihr euren Chorus oder Flanger einschleifen könnt. Also, fassen wir zusammen: Mächtige Röhrenpower, Attenuator, FX-Loop, Spring-Reverb – kann was!

Beim Aufbau und EQ erwarten einen keine Überraschungen: Da gibt es ein 3-Band-EQ, den Gain, Master, den Regler für Presence und natürlich auch den für Reverb. An der Front sieht man auch die zwei Eingänge – Normal und Low. Die Combos sind übrigens mit Jensen Blackbird Alnico 40 Speakern ausgestattet. Kleiner Tipp? Unbedingt mal einen Germanium Fuzz vor einen Boogie Tweed schalten – gibt kaum einen schärferen und krachigeren Sound.

Preis und Marktstart für Mesa Boogie Tweed

Gut, billig ist das alles natürlich nicht. Die MESA/Boogie California Tweed 6V6 2:20 Verstärker kosten. Das Topteil kostet 1849 USD, der 1×10 Combo 1999 USD und der 1×12″ Combo 2099 USD. Aber schön, dass Mesa Boogie nicht nur ausschließlich und blind die Metal-Fans ihres Sounds bedient, sondern die eigenen Wurzeln stets im Blick hat. Holen wir uns definitiv ins Haus, so schnell wie möglich.