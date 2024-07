Mesa/Boogie John Petrucci JP-2C Combo E-Gitarren Verstärker

Monstersound im tragbaren Gewand - Mesa Boogie John Petrucci Combo

Der Mesa/Boogie John Petrucci Combo JP-2C Combo ist die transportable Version des Mesa/Boogie JP-2C und bringt den grandiosen Sound in ein platzsparendes Format.

Wanna sound like John P.? Buy this and be happy forever… Okay, das ist sehr plakativ und wahrscheinlich in allen Punkten falsch. Willst du klingen wie John Petrucci, lerne zu spielen wie John Petrucci. Das ist das einzige Geheimnis. Aber der Sound des Meisters ist jetzt auch im Combo-Format erhältlich. In limitierter Auflage und bestimmt nicht zum Schnäppchenpreis.

ANZEIGE

Der Mesa/Boogie John Petrucci JP-2C Combo entspricht im Wesentlichen dem schon bekannten Top, dem Mesa Boogie JP-2C Head. Wer John Petrucci mit diesem Top schon live erlebt hat, weiß wie geil und powerful dieser Amp klingen kann.

Der Mesa/Boogie John Petrucci Combo JP-2C Combo verfügt über einen 12″Speaker und ist im Wesentlichen dem Lieblingsamp des Meisters, dem Mark IIC+ Verstärker, nachempfunden. 40 Jahre arbeiten John Petrucci und Mesa/Boogie nun zusammen und jetzt fühle ich mich alt. Aber unabhängig von meiner Befindlichkeit scheint uns hier ein wirklich geniales Stück Verstärkerkunst zu erwarten.

Drei Kanäle erwarten den zahlungskräftigen User, einer davon ist der Shred-Kanal, der klar artikulierte Leadsounds ermöglicht. Der Amp leistet 100 Watt, ist aber auf 60 Watt reduzierbar. Was immer noch verdammt laut ist. Der Amp ist MIDI-steuerbar und verfügt über einen CabClone Output. Ein Tube Buffered FX-Loop ist ebenfalls an Bord, genauso wie ein Kopfhörer Ausgang für mietshausfreundliches Üben.

Was ich besonders feiere, ist die Möglichkeit der umfassenden Steuerung per mitgeliefertem Footswitch. Hier können nicht nur die drei Kanäle abgerufen werden, sondern auch die beiden EQs einzeln aktiviert und der Reverb ein- oder ausgeschaltet werden. Der Mesa/Boogie John Petrucci JP-2C Combo erscheint nur in limitierter Auflage, also heißt es für die interessierten Fans, schnell zu sein.

ANZEIGE

Wie schon angedeutet, ist der Amp kein Schnäppchen. Die Homepage listet ihn mit 5.999 € und die Lieferbarkeit ist bislang nicht absehbar, aber genau so werden doch Legenden geboren, oder? Dieser Amp dürfte nicht nur für Fans des Ausnahmegitarristen ein Must-have sein, auch Profis ohne den Anspruch „so zu klingen wie“ dürften an diesem vielseitigen Combo Gefallen finden. Ich freu mich drauf, das Ding in Action zu erleben!